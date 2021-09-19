Фотография 

Моей однокласснице Татьяне Александровне Андреевой (учительнице математики) посвящается.

Тайка уже три часа сидела около компа, почти все получилось: и поворот головы, и размер, только вот цвет, цвет лица и рук никак не хотел совпадать...



Месяц назад она с родителями ездила к своему двоюродному брату, Сашке, на день рождения, не хватило табуреток, и она вместе с братом поднялась на пару этажей к его другу, вот там-то....

Она висела на стене, среди десятка других фотографий, небрежно пришпиленная кнопкой. Прямо на траве сидели пятеро ребят и две девчонки, улыбаясь, они в приветственном жесте поднимали над головой бутылки пива. За их спиной стояли мотоциклы, могуче-черные, с блестящими хромированными деталями...

Виктор Анциферов, обнимая невысокую хрупкую девушку, игриво подмигивал с фотографии.... По нему сходили с ума все девчонки ее класса.

Его группа всего один раз приезжала на гастроли в их город, но это было событие...

Тайка с подругами отстояли две ночи за билетами, и были почти в первом ряду, но на сцену к своему кумиру так и не пробились - охрана и милицейское охранение стояли "насмерть". Размахнувшись, она бросила букет, но он, не долетев до сцены, ударился о софит и упал....Тайка потом от обиды ревела всю обратную дорогу домой.

И вот, ОН, на любительской фотке, явно сделанной обыкновенной мыльницей, улыбающийся и совсем живой.- Отдай мне эту фоту, а? - вырвалось у Тайки.-А-а, это,.... это када я был на слете байкеров этим летом в июле - спокойно, нараспев сказал здоровый и какой-то весь ленивый, Сашкин сосед.Высокий, с большими ручищами, сплошь покрытыми татуировкой, этот парень присел перед фотками на корточки и, задумчиво растягивая слова, спросил:- Нравится? Она у меня одна...- Продай, у меня 50 рублей есть, - выдавила Тайка и в ужасе зажмурилась....-Бестолочь...- сказал сосед и, встав, поплелся на кухню за табуретками.- Бери, - донеслось с кухни, - бесплатно....Это было что-то! Аккуратно вытащив кнопку и тут же вставив ее в то же место, она прижала фотографию к груди и понеслась вниз....День рождения прошел мимо....Вечером, дома, она долго сидела на кровати, при свете лампы рассматривала карточку в деталях.-Завтра девчонки в школе обзавидуются.....Ночью спалось просто отвратительно, снилось, что это она сидит с Витей, ей он положил руку на плечо, вкус пива во рту, и даже ощущала прохладную тяжесть бутылки, но вдруг появился отец и принялся сердито отчитывать за пиво. Тайка от стыда даже во сне покраснела.Проснулась оттого, что заплакала от обиды на отца. Полежав и окончательно вернувшись в реальность, шмыгнула носом и потянулась к фотке.....Вот он, сидит....такой реальный, не плакатно причесанный, смешливый и красивый.Ну почему такая несправедливость, почему рядом не она? Вот так взять бы и ...чик.....и перенестись....чик и... все....ну чем она хуже, той, которая с ним рядом.....только моложе года на три-четыре?Тайка вскочила и, встав в ночнушке перед зеркалом, критически себя осмотрела ... не, ничем не х-у-ж-е-е,такие же плечи, фигура, светлые волосы, грудь правда поменьше, но, ... вдруг скользнула мысль....Подлетела к компу, подождала пока он включится, и загрузила фотошоп.- Во прикольно-то! А если и вправду попробовать?В этот день она не понесла фотку в школу.Через пару дней, заехав после уроков к отцу в офис, она показала язык его секретарше и когда та, наконец, не выдержав, прыснула смехом, попросила отсканировать карточку.Дома перебрала все свои фотографии в компьютере, выбрала парочку и начала...Фу, Тайка и предположить не могла, что с грудью будут такие проблемы - она то никак не убиралась, то выглядела кривовато, или однобоко.Почти все, но этот цвет..... Промучившись еще полчаса, до ряби в глазах, она в сердцах позакрывала все и пошла пить чай.За ужином Тайка поделилась проблемой с отцом, и он посоветовал сначала максимально убрать насыщенность во всех слоях и уже после этого начинать их уравнивать.На следующий день все получилось на удивление быстро, только цвет общего фона слегка изменился, осталось только скинуть на флешку и - хрупкая улыбающаяся Тайка, в кожаной куртке, явно с чужого плеча, сидела в обнимку с самим Анциферовым!Но сенсацию пришлось чуть-чуть отложить.В четверг, перед первым уроком, в класс вошел директор и представил нового классного руководителя. Перед ребятами стояла совсем юная девушка, только что окончившая институт. Большие очки, в розоватого цвета оправе, совсем не портили ее лица.-Я ваш новый учитель математики, - представилась она.Зовут меня Татьяна Александровна.- А можно я Вас буду звать Танюша? - пробасил, прикалываясь, с задней парты Серега Кунин.Директор строго взглянул на него, и еще более строго то ли позвал, то ли возмутился:- Кунин!?!-Ага, - радостно залыбился тот..." Танюша, Танюша".... прошелестело с улыбками по рядам, и молодая учительница вздохнула про себя: " Так ... прозвище у меня уже есть".Классу новая училка сразу понравилась. Спокойная и веселая, она вела себя естественно, на равных, но без фамильярностей, а когда на сладко-слащавое: " Танюсечка Александровна....." , которое елейным голоском проблеяла Женька Колосова, учительница поморщилась, Тайка в нее почти влюбилась.Танюша приехала из Москвы по распределению, сразу после института, и она честно призналась ребятам, что была этим решением расстроена, но потом подумала что смена обстановки в жизни не помешает....и до дома-то всего полтора часа на электричке.На её уроках не было той надрывной, чопорной строгости, которую практиковала Нина Владимировна, ушедшая на пенсию.Школа вдруг стала интересней, и не только девчонки, но и ребята с удовольствием стали задерживаться после уроков на математический факультатив, плавно перетекающий в зарождающуюся традицию чаепития.И не то, чтобы из молоденькой учителки энергия била ключом, но ее спокойная уверенная манера общаться, и легкость на подъем просто завораживала. В ее рассказах и факультативах стройные, красивые, но холодные ряды цифр затейливо переплетались с историей Египта, с кораблями финикийцев, с тяжестью Эйфелевой Башни и скоростью космических аппаратов....Ребятам стало вдруг тесно в стенах одной классной комнаты, и они начали ездить на экскурсии по музеям города, в "египетскую" пирамиду, построенную чудаком-коммерсантом под Москвой и в саму Москву, которую Танюша знала и любила, и которую вновь открывала для себя, вместе со своими учениками.Тайка "закрутилась" и вспомнила о своей идее, лишь вынужденно сидя дома, по причине досадной простуды.Вновь засела за фотошоп, и опыт, накопленный в первых попытках, ей очень помог.... изображение получилось "что надо". Сунув вечером отцу флешку, и попросила напечатать, как простую фотографию с пленки. В их городе не было больших сервисных центров Agfa или Kodak, но для полиграфической фирмы отца это не представляло большой проблемы.Через пару дней отец принес пару фотографий "девять на двенадцать", таких же по размеру, как и оригинал.Тайка, чмокнув его в щеку, ушла к себе и, положив две карточки рядом, стала сравнивать...Здоровско! Прикольно получилось, она сидела вместе со своим Витей и почти реально чувствовала тяжесть его руки на своем плече.В понедельник, собравшись в школу, Тайка заметно нервничала и уже в классе, доставая из сумки учебники, подумала - может не стоит... но отступать было уже поздно.Открыв книгу, где закладкой лежала фота, она пододвинула ее к Зойке и прошептала: смотри, наконец-то получила....Та бросила непонимающий взгляд, потом посмотрела внимательней и восторженно заверещала: " Ух ты, это где ты, когда, а чего молчала-то?"- Это летом, в июле, когда ездила в Москву, к тете в гости, - выдохнув, соврала Тайка.- А чего молчала-то, дура, а еще подруга называется.....- обиделась Зойка.- А чего говорить, ты бы все равно не поверила, пленку в фотике заело и пришлось открывать на свету, я вообще не знала, получится ли что-нибудь..... вот только вчера получила письмо от тети с этой фоткой, - продолжала она сочинять.Фотография полетела по партам...На перемене все обступили Тайку и засыпали восхищенными вопросами: а какой он, а как вы познакомились, а о чем говорили, а чего он любит, а чего еще делали, а телефон свой он дал?Понимая, что чем больше будет придумывать, тем больше запутается, она сказала коротко и категорично: "Нет, мы почти не разговаривали, просто проходила мимо и попросила сфотографироваться."- Так он с тобой пряма взял и сразу сфоткался.... - промычал Никифоров.Хлопнув его по плечу, зараза Кукин загыкал: "Да это ваще подделка, туфта это все....фигня сплошная - вон, у тебя же лицо освещено с другой стороны...."У Тайки вдруг все похолодело и сжалось внутри:" Вот Кукин - гад наблюдательный..." Блин! Как же я забыла про "lighting effects" ......щас зареву.....- Дурак ты, Кукин, понимал бы чего, - заступилась Зойка.Раздался спасительный звонок, но настроение у Тайки замерзло где-то в конце минусовой шкалы... чего сейчас говорить?Хорошо хоть последний урок....можно будет убежать домой....но завтра....у-у-й!Со звонком все столпились около Танюши, и класс загудел как развороченный улей:-Татьяна Александровна, вот посмотрите. Как Вы думаете, она настоящая?- Вранье, фотомонтаж, - орал Кукин, - фигли ж тогда Зорова столько молчала? Давно бы растрепала бы...Татьяна Александровна взяла в руки фотографию и в наступившей тишине долго ее рассматривала...Тайка, бледная, замерла, ожидая приговора....Учительница подняла глаза и ..., улыбнувшись, посмотрела на Тайку.- По-моему похожа, - сказала она, и класс загудел снова.- А я не верю! Вон тень-то, с другой стороны... нет, ну Вы посмотрите..., - настаивал Кукин.- Может, это тень от дерева? - неуверенно попыталась оправдаться Тайка.- Ага, - заржал Кукин - от дуба, который у Лукоморья....сказочница...- Так, ребят, я сегодня занята, факультатива не будет, переносим на завтра, все по домам, - вдруг сказала Танюша.Для Тайки это было спасением. Придя домой, она завалилась на кровать и разревелась: ну что за гад этот Кукин, а еще записки писал любовные в прошлом году.....не пойду больше в школу....и к телефону подходить... и вообще уеду....куда глаза глядят...Таня достала мобильник и, пролистав записную книжку, остановилась на знакомом номере...Ответили почти сразу.- Вить, привет, ну не бурчи, не бурчи... не забыла....просто закрутилась....Будешь дуться, еще через неделю позвоню....слушай, у меня к тебе дело....На следующий день, ребята откровенно ржали, а девчонки ехидно и жалостливо улыбались, даже Зойка не заступалась, а только хмыкала. Ее, видно, так и подмывало что-то сказать, только не решалась.- Ну и пусть, ну и черт с вами, - хлопала Тайка опухшими глазами, чтобы снова не расплакаться.Весь день Кукин дразнился: "Слышь, Тайка-майка, я тут знаю пару сайтов в инете.....гг-ыы....там тоже можно попрактиковаться головы поприделывать..."Факультатив только начался, когда в дверь постучали.- Здрасти, можно? - просунулась голова.Виктор, в черных брюках и белом свитере, такой неузнаваемо простой, вошел в класс и, подойдя к Танюше, чмокнул ее в щечку.- Ты скоро? Я подожду во дворе.Потом посмотрел на ребят и, найдя глазами Тайку, сказал: "Ой, привет, и ты здесь? Куда ж ты тогда убежала, я даже автограф не успел тебе подарить....