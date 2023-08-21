Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годов

Начиная с 1920‑х годов жители СССР регулярно отдыхали на пляжах. Уже в первое десятилетие существования Советского Союза на морских побережьях создавались лагеря, куда на отдых и оздоровление приезжали дети со всей страны. Не отказывались от такого отдыха и взрослые: если была возможность, ехали на морские курорты и в санатории, а если нет — загорали и купались на побережье местной реки.
1920‑е
Групповой портрет на пляже. Неизвестный авторМужчины и женщины на морском пляже. Неизвестный авторНа пляже. Неизвестный авторНаталья Гринберг. Фото Александра ГринбергаКрестьянские дети на пляже в Ливадии, Крымская АССР. Фото Аркадия Шайхета. 1925 годОбнажённые советские женщины с детьми принимают морские ванны. Неизвестный автор. 28 июля 1926 годаПервые советские курортники на Чёрном море. Батуми, Грузинская ССР. Неизвестный автор. 24 июля 1929 года
1930‑е
На пляже. Фото Эммануила Евзерихина. МоскваДети на пляже. Неизвестный авторШахматисты. Фото Бориса Игнатовича«Не злоупотребляйте морем и солнцем». Неизвестный автор. 1931 годОтдыхающие на пляже санатория «Кубуч» (комиссия улучшения быта учёных). Судак, Крымская АССР. Неизвестный автор. 1932 годЖенщина с девочкой на берегу моря. Гурфуз,Крымская АССР. Фото Владислава МикошаГимнастика в лагере «Артек», Гурфуз. Неизвестный автор. 1932 годПионеры перед купанием принимают солнечные ванны. Неизвестный автор. 12 июля 1933 годаДети на Одесском пляже. Фото Аркадия Шайхета. 1936 годНа Сухумском пляже. Неизвестный автор. 1938 годНа отдыхе. Бурятская АССР. Фото Георгия Липскерова. 1938 годКаменная лягушка. Фотография из архива Виталия Чехлаева. Коктебель, Крымская АССР. 15 июня 1939 года
1940‑е
Группа отдыхающих на пляже в Гаграх. Фото неизвестного автора. 23 августа 1940 годаДети на пляже после освобождения Севастополя. Фото Евгения Халдея. 1944 годМоряки с крейсера «Молотов» на берегу. Фото Евгения Халдея. Май 1944 годаПляж у Петропавловской крепости, Ленинград. Фото Сергея Шиманского. 1946 годПетропавловская крепость со стороны пляжа. Фото Сергея Шиманского. 1946 годВ пионерском лагере «Артек». Фото Сергея Васина. 1948 год
1950‑е
На пляже. Фото Роберта ДиаментаРебята на пляже. Наташа и Миша Амирхановы. Фото Всеволода Тарасевича. Между 1955 и 1969 годомНа пляже в Сочи. Фото Ивана ПановаНа Приморском пляже в Сочи. Фото Ивана ПановаРечной пляж. Фото Сергея ВасинаКиевский пляж. Фото Роберта ДиаментаКупальня на озере, Челябинская область. Фото Валентина Хухлаева. 7 июля 1953 годаНа пляже возле ДнепроГЭСа, Запорожье. Фото неизвестного автора. 7 июля 1954 годаКуйбышевский пляж в Омске. Неизвестный автор. 1955 годБерег Москвы-реки. Фото Семёна Мишина-Моргенштерна. Между 1955 и 1959 годомПляж на берегу Химкинского водохранилища. Фото Семёна Мишина-Моргенштерна. Между 1955 и 1959 годомВерещагинский пляж, Сочи. Фото Ивана Шагина. 1957–1958 год
1960‑е
Вид на Москву-реку и Лужнецкий метромост. Фото Ивана Шагина. Между 1969 и 1965 годомВид на Соловецкий монастырь. 1967 год. Фото Всеволода ТарасевичаОтдыхающие на пляже. Фото Виктора ГоркинаНа пляже, Краснодарский край. Фото Всеволода ТарасевичаПляж у санатория «Кавказская Ривьера», Сочи. Фото Ивана Шагина. Между 1966 и 1968 годомНа пляже. Город Волжский, Волгоградская область. Фото Всеволода Тарасевича. 1967 год«На радость мамам…». Фото Льва Бородулина. 1967 годСемья на пляже. Фото Всеволода Тарасевича. 1967 годПансионат на берегу моря. Фото Виктора Горкина. 1967 годМост на пляж острова Гребневские пески с видом на Благовещенскую слободу. Горький. 8 июля 1969 года
1970‑е
Северный речной вокзал, Москва. Фото Валентина Хухлаева. 1970 годПляж на берегу реки Иртыш в Омске. Фото Юрия Абрамочкина. 16 июня 1971 годаНа пляже в Киргизии. Фото Дмитрия Бальтерманца. 1976 годВ парке «Останкино», Москва. Фото Валентина Хухлаева. 1978 годПляж гостиницы «Ялта». Фото Александра Награльяна. 1978 годСпортивная гавань, Владивосток. Фото Николая Зайцева. 1978 год
1980‑е
Спортивная гавань, Владивосток. Фото Николая Зайцева. 1970–1980‑е годыДень Нептуна на пляже в долине Сукко, Краснодарский край. Фото Александра Бунькина. 30 июля 1980 годаПляж в Костроме. Фото Михаила Гаращука. Между 1983 и 1987 годомПляж в Костроме. Фото Михаила Гаращука. Между 1984 и 1987 годомПриморская набережная в Сочи. Неизвестный автор. 1988 годБердянск. Фото Сергея Чиликова. 1989 год
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