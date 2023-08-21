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Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годов

Начиная с 1920‑х годов жители СССР регулярно отдыхали на пляжах. Уже в первое десятилетие существования Советского Союза на морских побережьях создавались лагеря, куда на отдых и оздоровление приезжали дети со всей страны. Не отказывались от такого отдыха и взрослые: если была возможность, ехали на морские курорты и в санатории, а если нет — загорали и купались на побережье местной реки.

1920‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовГрупповой портрет на пляже. Неизвестный авторПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовМужчины и женщины на морском пляже. Неизвестный авторПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже. Неизвестный авторПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНаталья Гринберг. Фото Александра ГринбергаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовКрестьянские дети на пляже в Ливадии, Крымская АССР. Фото Аркадия Шайхета. 1925 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовОбнажённые советские женщины с детьми принимают морские ванны. Неизвестный автор. 28 июля 1926 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПервые советские курортники на Чёрном море. Батуми, Грузинская ССР. Неизвестный автор. 24 июля 1929 года

1930‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже. Фото Эммануила Евзерихина. МоскваПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовДети на пляже. Неизвестный авторПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовШахматисты. Фото Бориса ИгнатовичаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годов«Не злоупотребляйте морем и солнцем». Неизвестный автор. 1931 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовОтдыхающие на пляже санатория «Кубуч» (комиссия улучшения быта учёных). Судак, Крымская АССР. Неизвестный автор. 1932 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовЖенщина с девочкой на берегу моря. Гурфуз,Крымская АССР. Фото Владислава МикошаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовГимнастика в лагере «Артек», Гурфуз. Неизвестный автор. 1932 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПионеры перед купанием принимают солнечные ванны. Неизвестный автор. 12 июля 1933 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовДети на Одесском пляже. Фото Аркадия Шайхета. 1936 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа Сухумском пляже. Неизвестный автор. 1938 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа отдыхе. Бурятская АССР. Фото Георгия Липскерова. 1938 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовКаменная лягушка. Фотография из архива Виталия Чехлаева. Коктебель, Крымская АССР. 15 июня 1939 года

1940‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовГруппа отдыхающих на пляже в Гаграх. Фото неизвестного автора. 23 августа 1940 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовДети на пляже после освобождения Севастополя. Фото Евгения Халдея. 1944 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовМоряки с крейсера «Молотов» на берегу. Фото Евгения Халдея. Май 1944 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж у Петропавловской крепости, Ленинград. Фото Сергея Шиманского. 1946 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПетропавловская крепость со стороны пляжа. Фото Сергея Шиманского. 1946 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовВ пионерском лагере «Артек». Фото Сергея Васина. 1948 год

1950‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже. Фото Роберта ДиаментаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовРебята на пляже. Наташа и Миша Амирхановы. Фото Всеволода Тарасевича. Между 1955 и 1969 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже в Сочи. Фото Ивана ПановаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа Приморском пляже в Сочи. Фото Ивана ПановаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовРечной пляж. Фото Сергея ВасинаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовКиевский пляж. Фото Роберта ДиаментаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовКупальня на озере, Челябинская область. Фото Валентина Хухлаева. 7 июля 1953 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже возле ДнепроГЭСа, Запорожье. Фото неизвестного автора. 7 июля 1954 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовКуйбышевский пляж в Омске. Неизвестный автор. 1955 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовБерег Москвы-реки. Фото Семёна Мишина-Моргенштерна. Между 1955 и 1959 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж на берегу Химкинского водохранилища. Фото Семёна Мишина-Моргенштерна. Между 1955 и 1959 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовВерещагинский пляж, Сочи. Фото Ивана Шагина. 1957–1958 год

1960‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовВид на Москву-реку и Лужнецкий метромост. Фото Ивана Шагина. Между 1969 и 1965 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовВид на Соловецкий монастырь. 1967 год. Фото Всеволода ТарасевичаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовОтдыхающие на пляже. Фото Виктора ГоркинаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже, Краснодарский край. Фото Всеволода ТарасевичаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж у санатория «Кавказская Ривьера», Сочи. Фото Ивана Шагина. Между 1966 и 1968 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже. Город Волжский, Волгоградская область. Фото Всеволода Тарасевича. 1967 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годов«На радость мамам…». Фото Льва Бородулина. 1967 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовСемья на пляже. Фото Всеволода Тарасевича. 1967 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПансионат на берегу моря. Фото Виктора Горкина. 1967 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовМост на пляж острова Гребневские пески с видом на Благовещенскую слободу. Горький. 8 июля 1969 года

1970‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовСеверный речной вокзал, Москва. Фото Валентина Хухлаева. 1970 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж на берегу реки Иртыш в Омске. Фото Юрия Абрамочкина. 16 июня 1971 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовНа пляже в Киргизии. Фото Дмитрия Бальтерманца. 1976 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовВ парке «Останкино», Москва. Фото Валентина Хухлаева. 1978 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж гостиницы «Ялта». Фото Александра Награльяна. 1978 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовСпортивная гавань, Владивосток. Фото Николая Зайцева. 1978 год

1980‑е

Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовСпортивная гавань, Владивосток. Фото Николая Зайцева. 1970–1980‑е годыПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовДень Нептуна на пляже в долине Сукко, Краснодарский край. Фото Александра Бунькина. 30 июля 1980 годаПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж в Костроме. Фото Михаила Гаращука. Между 1983 и 1987 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПляж в Костроме. Фото Михаила Гаращука. Между 1984 и 1987 годомПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовПриморская набережная в Сочи. Неизвестный автор. 1988 годПляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годовБердянск. Фото Сергея Чиликова. 1989 год

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