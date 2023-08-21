Пляжный отдых в СССР. Коллекция фотографий 1920—1980‑х годов

Начиная с 1920‑х годов жители СССР регулярно отдыхали на пляжах. Уже в первое десятилетие существования Советского Союза на морских побережьях создавались лагеря, куда на отдых и оздоровление приезжали дети со всей страны. Не отказывались от такого отдыха и взрослые: если была возможность, ехали на морские курорты и в санатории, а если нет — загорали и купались на побережье местной реки.

1920‑е

Групповой портрет на пляже. Неизвестный автор Мужчины и женщины на морском пляже. Неизвестный автор На пляже. Неизвестный автор Наталья Гринберг. Фото Александра Гринберга Крестьянские дети на пляже в Ливадии, Крымская АССР. Фото Аркадия Шайхета. 1925 год Обнажённые советские женщины с детьми принимают морские ванны. Неизвестный автор. 28 июля 1926 года Первые советские курортники на Чёрном море. Батуми, Грузинская ССР. Неизвестный автор. 24 июля 1929 года

1930‑е

На пляже. Фото Эммануила Евзерихина. Москва Дети на пляже. Неизвестный автор Шахматисты. Фото Бориса Игнатовича «Не злоупотребляйте морем и солнцем». Неизвестный автор. 1931 год Отдыхающие на пляже санатория «Кубуч» (комиссия улучшения быта учёных). Судак, Крымская АССР. Неизвестный автор. 1932 год Женщина с девочкой на берегу моря. Гурфуз,Крымская АССР. Фото Владислава Микоша Гимнастика в лагере «Артек», Гурфуз. Неизвестный автор. 1932 год Пионеры перед купанием принимают солнечные ванны. Неизвестный автор. 12 июля 1933 года Дети на Одесском пляже. Фото Аркадия Шайхета. 1936 год На Сухумском пляже. Неизвестный автор. 1938 год На отдыхе. Бурятская АССР. Фото Георгия Липскерова. 1938 год Каменная лягушка. Фотография из архива Виталия Чехлаева. Коктебель, Крымская АССР. 15 июня 1939 года

1940‑е

Группа отдыхающих на пляже в Гаграх. Фото неизвестного автора. 23 августа 1940 года Дети на пляже после освобождения Севастополя. Фото Евгения Халдея. 1944 год Моряки с крейсера «Молотов» на берегу. Фото Евгения Халдея. Май 1944 года Пляж у Петропавловской крепости, Ленинград. Фото Сергея Шиманского. 1946 год Петропавловская крепость со стороны пляжа. Фото Сергея Шиманского. 1946 год В пионерском лагере «Артек». Фото Сергея Васина. 1948 год

1950‑е

На пляже. Фото Роберта Диамента Ребята на пляже. Наташа и Миша Амирхановы. Фото Всеволода Тарасевича. Между 1955 и 1969 годом На пляже в Сочи. Фото Ивана Панова На Приморском пляже в Сочи. Фото Ивана Панова Речной пляж. Фото Сергея Васина Киевский пляж. Фото Роберта Диамента Купальня на озере, Челябинская область. Фото Валентина Хухлаева. 7 июля 1953 года На пляже возле ДнепроГЭСа, Запорожье. Фото неизвестного автора. 7 июля 1954 года Куйбышевский пляж в Омске. Неизвестный автор. 1955 год Берег Москвы-реки. Фото Семёна Мишина-Моргенштерна. Между 1955 и 1959 годом Пляж на берегу Химкинского водохранилища. Фото Семёна Мишина-Моргенштерна. Между 1955 и 1959 годом Верещагинский пляж, Сочи. Фото Ивана Шагина. 1957–1958 год

1960‑е

Вид на Москву-реку и Лужнецкий метромост. Фото Ивана Шагина. Между 1969 и 1965 годом Вид на Соловецкий монастырь. 1967 год. Фото Всеволода Тарасевича Отдыхающие на пляже. Фото Виктора Горкина На пляже, Краснодарский край. Фото Всеволода Тарасевича Пляж у санатория «Кавказская Ривьера», Сочи. Фото Ивана Шагина. Между 1966 и 1968 годом На пляже. Город Волжский, Волгоградская область. Фото Всеволода Тарасевича. 1967 год «На радость мамам…». Фото Льва Бородулина. 1967 год Семья на пляже. Фото Всеволода Тарасевича. 1967 год Пансионат на берегу моря. Фото Виктора Горкина. 1967 год Мост на пляж острова Гребневские пески с видом на Благовещенскую слободу. Горький. 8 июля 1969 года

1970‑е

Северный речной вокзал, Москва. Фото Валентина Хухлаева. 1970 год Пляж на берегу реки Иртыш в Омске. Фото Юрия Абрамочкина. 16 июня 1971 года На пляже в Киргизии. Фото Дмитрия Бальтерманца. 1976 год В парке «Останкино», Москва. Фото Валентина Хухлаева. 1978 год Пляж гостиницы «Ялта». Фото Александра Награльяна. 1978 год Спортивная гавань, Владивосток. Фото Николая Зайцева. 1978 год

1980‑е

Спортивная гавань, Владивосток. Фото Николая Зайцева. 1970–1980‑е годы День Нептуна на пляже в долине Сукко, Краснодарский край. Фото Александра Бунькина. 30 июля 1980 года Пляж в Костроме. Фото Михаила Гаращука. Между 1983 и 1987 годом Пляж в Костроме. Фото Михаила Гаращука. Между 1984 и 1987 годом Приморская набережная в Сочи. Неизвестный автор. 1988 год Бердянск. Фото Сергея Чиликова. 1989 год

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