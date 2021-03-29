Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
По указанию норвежского правительства части тел складывали в мешки для асфальта, а монументы на кладбищах подрывались. Простые норвежцы были возмущены происходящим не меньше, чем Советский Союз.
Летом 1951 года Норвегия начала одну из самых засекреченных операций в своей истории, известную как операция «Асфальт».
В ходе нее останки тысяч советских солдат, захороненных в разных частях страны, были тайно эксгумированы и свезены на одно единственное кладбище на остров в Норвежском море. Что же сподвигло руководство этой скандинавской страны решиться на такой шаг? Истоки конфликта Около ста тысяч советских военнопленных находилось в Норвегии в ходе Второй мировой войны. Немцы использовали их на тяжелых работах по добыче полезных ископаемых и строительстве оборонительных укреплений на случай открытия второго фронта и высадки союзников.
Советские военнопленные в Норвегии (фото с выставки, на которой демонстрировались снимки, открытые не так давно из норвежского архива).
Свыше 13 тысяч из этих военнопленных погибли и были захоронены на нескольких сотнях кладбищ, в основном — на севере страны. В послевоенное время Норвегия и СССР совместно следили за тем, чтобы эти захоронения находились в надлежащем состоянии.
Однако с годами Холодная война набирала обороты, и вместе с ней росла и подозрительность Норвегии (присоединившейся к НАТО в 1949 году) по отношению к своему восточному соседу. Поскольку сотрудничество двух государств предполагало регулярное посещение захоронений советскими чиновниками, делегациями и дипломатами, в Осло опасались, что под их видом в Норвегию будут проникать сотрудники разведки СССР
Военнопленные в лагере Фальстад
Следить за всеми советскими гражданами, направляющимися к разбросанным по норвежской территории многочисленным кладбищам было невозможно. Чтобы взять этот процесс под полный контроль и не допустить создания в стране широкой и эффективной советской шпионской сети, правительство Норвегии приняло решение о ликвидации этих захоронений, эксгумации останков и отправке их на кладбище острова Хьетта.
Операция «Асфальт» Когда летом 1951 года началась Корейская война, еще более осложнившая и без того непростые взаимоотношения между Западом и Востоком, Министерство обороны Норвегии приступило к осуществлению секретной операции «Асфальт». Названием она обязана самому способу перевозки останков — в мешках для асфальта.
Военнопленные на строительстве «Кровавой дороги».
Эксгумацию проводили тайно, работали в основном по ночам. На многих кладбищах пришлось взрывать памятники, поскольку иначе до захоронений добраться было невозможно. Тор Стеффенсен был одним из тех, кто участвовал в выкапывании останков советских военнослужащих в Финнмарке. «Мы собирали части тел в мешки. Повсюду были ноги, кости, ребра. Часто они принадлежали разным людям, и останки одного человека могли случайно оказаться в разных мешках», — вспоминал Стеффенсен. По его словам, у многих после такой работы случались психические срывы.
Советские военнопленные в северной Норвегии.
Трюмы грузовых кораблей, свозящих из разных мест Норвегии на остров Хьетту останки советских солдат, приходилось постоянно дезинфицировать хлором, каустической содой и фенолом. Работавший на разгрузке Ян Бровольд вспоминал, что они были буквально до предела наполнены мешками с частями тел: «Все было забито под завязку, до самого люка. Они лежали как кирпичи, от носа до кормы». Противодействие Несмотря на то что операция носила тайный характер, осенью информация о ней стала просачиваться в прессу. В норвежском обществе «Асфальт» вызвал скандал.
Памятник пяти тысячам советских военнопленных, погибших во время строительства железной дороги в Нордланде.
Движущей силой протестов стали левые силы в стране, прежде всего Коммунистическая партия Норвегии. Тем не менее, и их политические противники высказывали свое резко негативное отношение к проводимым Министерством обороны мероприятиям. Лидер Консервативной партии Карл Йоаким Хамбро отозвался о них как о «чрезвычайно отвратительном деле».
Советский военнопленный выходит из барака в концлагере Салтфьеллет (Saltfjellet) в Норвегии.
Более всего свое недовольство высказывали жители тех регионов, где проводилась эксгумация. С момента окончания Второй мировой прошло совсем немного времени, и многие норвежцы еще помнили советских военнопленных, которым старались тогда по возможности помогать с пропитанием. Во многом благодаря им плен в Норвегии смогла пережить большая часть солдат Красной Армии.
Фото советского военнопленного в лагере Бьёрнэльва.
Протестующие обвиняли власть в осквернении могил и варварстве. Они пикетировали у здания парламента в Осло, а в городе Му-и-Рана им даже удалось остановить процесс эксгумации. Резко негативно высказался о перезахоронениях и СССР, которому о проводимых акциях норвежское руководство сообщило на завершающем этапе операции. Официально перенос был обоснован желанием облегчить советским гражданам посещение захоронений. В нотах протеста советские дипломаты указывали на «попрание памяти советских солдат» и «недружественный акт по отношению к Советскому Союзу». Особенное их возмущение вызвали демонтаж, а в некоторых случаях и уничтожение памятников.
Кладбище советских военнопленных.
Операция «Асфальт» охватила около 200 захоронений по всей стране. В итоге, по данным норвежского МИД, на кладбище острова Хьетта были свезены останки 8804 советских военнопленных, лишь 978 из которых удалось идентифицировать. Несмотря на то что Советский Союз и Норвегия продолжили сотрудничество по вопросу захороненных в этой скандинавской стране солдат Красной Армии, взаимоотношения между двумя государствами на многие годы оказались испорченными.
Однако, как бы там ни было, операция "Асфальт" в общем и целом была доведена до конца, и в июле 1953-го кладбище в Хьётте для семи с половиной тысяч советских воинов было торжественно освящено в присутствии министра иностранных дел Норвегии Хальвара Ланге и советского посла Сергея Афанасьева.
Несколько позже к советской части кладбища добавилась новая, международная, где нашли упокоение останки пленных с плавучей тюрьмы "Ригель", разбомбленной британскими самолетами 27 ноября 1944 года. Среди этих пленных были немцы, норвежцы, а также граждане Чехословакии и Югославии.Обелиск на Воинском советском кладбище и Международном кладбище на о-ве Хьётта в коммуне Алстахэуг. Foto: Фото: Пер-Отто Гуллаксен, Министерство культуры Норвегии.
Большое кладбище, спроектированное известным дизайнером ландшафтов Карен Райста, расположено в низине между морским и горным пространством, в некотором отдалении от населенных пунктов, и в равной степени пригодно как для торжественных церемоний с участием большого числа людей, так и для индивидуальных размышлений о смертности человека и вечности природы. Анонимность большинства надгробных табличек (с надписью "Неизвестный") дополнительно настраивает на философский лад.Впрочем, работа по посмертной идентификации советских жертв нацизма в Норвегии ведется уже не первый год. Относительно недавно проект вошел в завершающую фазу.
По копии картотек советских военнопленных из немецких архивов, хранящихся в электронном архиве "Мемориал", сотруднице Арктического университета Норвегии Марианне Неерланд Солейм, удалось установить имена более четырех тысяч лиц, покоящихся на кладбище в Хьётте.За это исследовательница удостоилась персональной благодарности российского президента, переданной через министра иностранных дел.В 2018 году выставка «Советские военнопленные в Норвегии 1941–1945гг.» с большим успехом экспонировалась в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Воронеже, Тамбове, Саратове, Казани, Чебоксарах и Уфе.
