Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

По указанию норвежского правительства части тел складывали в мешки для асфальта, а монументы на кладбищах подрывались. Простые норвежцы были возмущены происходящим не меньше, чем Советский Союз. 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Летом 1951 года Норвегия начала одну из самых засекреченных операций в своей истории, известную как операция «Асфальт».
В ходе нее останки тысяч советских солдат, захороненных в разных частях страны, были тайно эксгумированы и свезены на одно единственное кладбище на остров в Норвежском море. Что же сподвигло руководство этой скандинавской страны решиться на такой шаг?  Истоки конфликта  Около ста тысяч советских военнопленных находилось в Норвегии в ходе Второй мировой войны. Немцы использовали их на тяжелых работах по добыче полезных ископаемых и строительстве оборонительных укреплений на случай открытия второго фронта и высадки союзников. 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Советские военнопленные в Норвегии (фото с выставки, на которой демонстрировались снимки, открытые не так давно из норвежского архива).
Свыше 13 тысяч из этих военнопленных погибли и были захоронены на нескольких сотнях кладбищ, в основном — на севере страны. В послевоенное время Норвегия и СССР совместно следили за тем, чтобы эти захоронения находились в надлежащем состоянии.
  Однако с годами Холодная война набирала обороты, и вместе с ней росла и подозрительность Норвегии (присоединившейся к НАТО в 1949 году) по отношению к своему восточному соседу. Поскольку сотрудничество двух государств предполагало регулярное посещение захоронений советскими чиновниками, делегациями и дипломатами, в Осло опасались, что под их видом в Норвегию будут проникать сотрудники разведки СССР 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Военнопленные в лагере Фальстад
Следить за всеми советскими гражданами, направляющимися к разбросанным по норвежской территории многочисленным кладбищам было невозможно. Чтобы взять этот процесс под полный контроль и не допустить создания в стране широкой и эффективной советской шпионской сети, правительство Норвегии приняло решение о ликвидации этих захоронений, эксгумации останков и отправке их на кладбище острова Хьетта.
  Операция «Асфальт»  Когда летом 1951 года началась Корейская война, еще более осложнившая и без того непростые взаимоотношения между Западом и Востоком, Министерство обороны Норвегии приступило к осуществлению секретной операции «Асфальт». Названием она обязана самому способу перевозки останков — в мешках для асфальта. 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Военнопленные на строительстве «Кровавой дороги».
Эксгумацию проводили тайно, работали в основном по ночам. На многих кладбищах пришлось взрывать памятники, поскольку иначе до захоронений добраться было невозможно.  Тор Стеффенсен был одним из тех, кто участвовал в выкапывании останков советских военнослужащих в Финнмарке. «Мы собирали части тел в мешки. Повсюду были ноги, кости, ребра. Часто они принадлежали разным людям, и останки одного человека могли случайно оказаться в разных мешках», — вспоминал Стеффенсен. По его словам, у многих после такой работы случались психические срывы. 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Советские военнопленные в северной Норвегии.
Трюмы грузовых кораблей, свозящих из разных мест Норвегии на остров Хьетту останки советских солдат, приходилось постоянно дезинфицировать хлором, каустической содой и фенолом. Работавший на разгрузке Ян Бровольд вспоминал, что они были буквально до предела наполнены мешками с частями тел: «Все было забито под завязку, до самого люка. Они лежали как кирпичи, от носа до кормы».  Противодействие  Несмотря на то что операция носила тайный характер, осенью информация о ней стала просачиваться в прессу. В норвежском обществе «Асфальт» вызвал скандал. 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Памятник пяти тысячам советских военнопленных, погибших во время строительства железной дороги в Нордланде. 
Движущей силой протестов стали левые силы в стране, прежде всего Коммунистическая партия Норвегии. Тем не менее, и их политические противники высказывали свое резко негативное отношение к проводимым Министерством обороны мероприятиям. Лидер Консервативной партии Карл Йоаким Хамбро отозвался о них как о «чрезвычайно отвратительном деле». Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатСоветский военнопленный выходит из барака в концлагере Салтфьеллет (Saltfjellet) в Норвегии.
Более всего свое недовольство высказывали жители тех регионов, где проводилась эксгумация. С момента окончания Второй мировой прошло совсем немного времени, и многие норвежцы еще помнили советских военнопленных, которым старались тогда по возможности помогать с пропитанием. Во многом благодаря им плен в Норвегии смогла пережить большая часть солдат Красной Армии.
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Фото советского военнопленного в лагере Бьёрнэльва. 
Протестующие обвиняли власть в осквернении могил и варварстве. Они пикетировали у здания парламента в Осло, а в городе Му-и-Рана им даже удалось остановить процесс эксгумации.  Резко негативно высказался о перезахоронениях и СССР, которому о проводимых акциях норвежское руководство сообщило на завершающем этапе операции. Официально перенос был обоснован желанием облегчить советским гражданам посещение захоронений.  В нотах протеста советские дипломаты указывали на «попрание памяти советских солдат» и «недружественный акт по отношению к Советскому Союзу». Особенное их возмущение вызвали демонтаж, а в некоторых случаях и уничтожение памятников. 
Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат
Кладбище советских военнопленных.
Операция «Асфальт»  охватила около 200 захоронений по всей стране. В итоге, по данным норвежского МИД, на кладбище острова Хьетта были свезены останки 8804 советских военнопленных, лишь 978 из которых удалось идентифицировать.  Несмотря на то что Советский Союз и Норвегия продолжили сотрудничество по вопросу захороненных в этой скандинавской стране солдат Красной Армии, взаимоотношения между двумя государствами на многие годы оказались испорченными.

Однако, как бы там ни было, операция "Асфальт" в общем и целом была доведена до конца, и в июле 1953-го кладбище в Хьётте для семи с половиной тысяч советских воинов было торжественно освящено в присутствии министра иностранных дел Норвегии Хальвара Ланге и советского посла Сергея Афанасьева.

Несколько позже к советской части кладбища добавилась новая, международная, где нашли упокоение останки пленных с плавучей тюрьмы "Ригель", разбомбленной британскими самолетами 27 ноября 1944 года. Среди этих пленных были немцы, норвежцы, а также граждане Чехословакии и Югославии.Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатОбелиск на Воинском советском кладбище и Международном кладбище на о-ве Хьётта в коммуне Алстахэуг. Foto: Фото: Пер-Отто Гуллаксен, Министерство культуры Норвегии.

Большое кладбище, спроектированное известным дизайнером ландшафтов Карен Райста, расположено в низине между морским и горным пространством, в некотором отдалении от населенных пунктов, и в равной степени пригодно как для торжественных церемоний с участием большого числа людей, так и для индивидуальных размышлений о смертности человека и вечности природы. Анонимность большинства надгробных табличек (с надписью "Неизвестный") дополнительно настраивает на философский лад.Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатВпрочем, работа по посмертной идентификации советских жертв нацизма в Норвегии ведется уже не первый год. Относительно недавно проект вошел в завершающую фазу.

По копии картотек советских военнопленных из немецких архивов, хранящихся в электронном архиве "Мемориал", сотруднице Арктического университета Норвегии Марианне Неерланд Солейм, удалось установить имена более четырех тысяч лиц, покоящихся на кладбище в Хьётте.Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатЗа это исследовательница удостоилась персональной благодарности российского президента, переданной через министра иностранных дел.Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатПочему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатПочему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатПочему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдатВ 2018 году выставка «Советские военнопленные в Норвегии 1941–1945гг.» с большим успехом экспонировалась в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Воронеже, Тамбове, Саратове, Казани, Чебоксарах и Уфе.

