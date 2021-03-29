Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

По указанию норвежского правительства части тел складывали в мешки для асфальта, а монументы на кладбищах подрывались. Простые норвежцы были возмущены происходящим не меньше, чем Советский Союз.

Летом 1951 года Норвегия начала одну из самых засекреченных операций в своей истории, известную как операция «Асфальт».В ходе нее останки тысяч советских солдат, захороненных в разных частях страны, были тайно эксгумированы и свезены на одно единственное кладбище на остров в Норвежском море. Что же сподвигло руководство этой скандинавской страны решиться на такой шаг? Истоки конфликта Около ста тысяч советских военнопленных находилось в Норвегии в ходе Второй мировой войны. Немцы использовали их на тяжелых работах по добыче полезных ископаемых и строительстве оборонительных укреплений на случай открытия второго фронта и высадки союзников.

Советские военнопленные в Норвегии (фото с выставки, на которой демонстрировались снимки, открытые не так давно из норвежского архива).

Свыше 13 тысяч из этих военнопленных погибли и были захоронены на нескольких сотнях кладбищ, в основном — на севере страны. В послевоенное время Норвегия и СССР совместно следили за тем, чтобы эти захоронения находились в надлежащем состоянии.

Однако с годами Холодная война набирала обороты, и вместе с ней росла и подозрительность Норвегии (присоединившейся к НАТО в 1949 году) по отношению к своему восточному соседу. Поскольку сотрудничество двух государств предполагало регулярное посещение захоронений советскими чиновниками, делегациями и дипломатами, в Осло опасались, что под их видом в Норвегию будут проникать сотрудники разведки СССР