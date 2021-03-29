Почему Норвегия тайно выкопала останки тысяч советских солдат

Кладбище советских военнопленных.

Однако, как бы там ни было, операция "Асфальт" в общем и целом была доведена до конца, и в июле 1953-го кладбище в Хьётте для семи с половиной тысяч советских воинов было торжественно освящено в присутствии министра иностранных дел Норвегии Хальвара Ланге и советского посла Сергея Афанасьева.

Несколько позже к советской части кладбища добавилась новая, международная, где нашли упокоение останки пленных с плавучей тюрьмы "Ригель", разбомбленной британскими самолетами 27 ноября 1944 года. Среди этих пленных были немцы, норвежцы, а также граждане Чехословакии и Югославии. Обелиск на Воинском советском кладбище и Международном кладбище на о-ве Хьётта в коммуне Алстахэуг. Foto: Фото: Пер-Отто Гуллаксен, Министерство культуры Норвегии.

Большое кладбище, спроектированное известным дизайнером ландшафтов Карен Райста, расположено в низине между морским и горным пространством, в некотором отдалении от населенных пунктов, и в равной степени пригодно как для торжественных церемоний с участием большого числа людей, так и для индивидуальных размышлений о смертности человека и вечности природы. Анонимность большинства надгробных табличек (с надписью "Неизвестный") дополнительно настраивает на философский лад. Впрочем, работа по посмертной идентификации советских жертв нацизма в Норвегии ведется уже не первый год. Относительно недавно проект вошел в завершающую фазу.

По копии картотек советских военнопленных из немецких архивов, хранящихся в электронном архиве "Мемориал", сотруднице Арктического университета Норвегии Марианне Неерланд Солейм, удалось установить имена более четырех тысяч лиц, покоящихся на кладбище в Хьётте. За это исследовательница удостоилась персональной благодарности российского президента, переданной через министра иностранных дел. В 2018 году выставка «Советские военнопленные в Норвегии 1941–1945гг.» с большим успехом экспонировалась в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Воронеже, Тамбове, Саратове, Казани, Чебоксарах и Уфе.

Операция «Асфальт» охватила около 200 захоронений по всей стране. В итоге, по данным норвежского МИД, на кладбище острова Хьетта были свезены останки 8804 советских военнопленных, лишь 978 из которых удалось идентифицировать. Несмотря на то что Советский Союз и Норвегия продолжили сотрудничество по вопросу захороненных в этой скандинавской стране солдат Красной Армии, взаимоотношения между двумя государствами на многие годы оказались испорченными.