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Фото из прошлого России

Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Все любят просматривать фотографии из старых фотоальбомов, предаваясь ностальгии и вспоминая далёкие времена, когда трава была зеленее, а небо чище. 

Я предлагаю вам взглянуть на занимательные фотографии, показывающие прошлое России таким, каким мы, возможно, его не видели.

Сначала фото магазинов за 1959 год. Интересная, на мой взгляд, серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году. Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".Магазины Москвы в 1959 годуДля сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб.Магазины Москвы в 1959 году

Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 году
Магазины Москвы в 1959 годуПосмотрим такжефото разных лет.

Беспризорники, 1920-е, Владимирская губ., г. Муром1ке 3Вячеслав Тихонов, 1960-еФото из прошлого РоссииВечерняя школа рабочей молодежи, 1927 — 1928 год, Белорусская ССР, г. Мозырь3ке 10Зима в парке Сокольники, 1938 год, г. Москва4кне«Двое», 1980-е5ен 18Детский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952 год, г. Москва6гн 2Репетиция в поезде, 1957 — 1959 год, театр «Современник»7нг 38Встреча в редакции газеты «Известия» с кинорежиссером Леонидом Гайдаем и актерами Сергеем Филипповым, Михаилом Кокшеновым, Ниной Гребешковой и Людмилой Шагаловой, 1977 год, г.

Москва8гш 31Мытье Мавзолея Ленина перед праздником, 5 ноября 1988 года, г. Москва9г 11Птичий двор колхоза. Птичница, 1954 — 1956 год, Челябинская обл.10гш 13Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1990-е, Вологодская область, г. Череповец11кСвинарка с поросятами, 1965 — 1975 год12кен 4«Скульптуры зимы», 1970-е, Иркутская обл., г. Усть-Илимск13уне 1XI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г. Москва14нг 18Надежда Румянцева, 1950-е, г. Москва15tru 0«Агния Барто — любимая поэтесса советских пионеров», 1950-е16екн 8Константин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко, 1980 год, Крымская обл., пгт. Ореанда17ег 1Сверловщица комсомолка Рая Юдохина на предмайской трудовой вахте. Моторный цех, 19 апреля 1952 года, г. Москва18гн 3Иосиф Кобзон, 1970 — 1971 год, г. Москва19нг 20Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда Раиса Белькович, Зинаида Хмельченко, Нина Лавренецкая, 1975 год, г. Москва20oi

https://4tololo.ru/20-foto-iz-proshlogo-rossii-kakoy-odni-ey...

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