Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить

Все любят просматривать фотографии из старых фотоальбомов, предаваясь ностальгии и вспоминая далёкие времена, когда трава была зеленее, а небо чище.

Я предлагаю вам взглянуть на занимательные фотографии, показывающие прошлое России таким, каким мы, возможно, его не видели.

Сначала фото магазинов за 1959 год. Интересная, на мой взгляд, серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году. Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic". Для сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб.

Посмотрим такжефото разных лет. Посмотрим такжефото разных лет.

Беспризорники, 1920-е, Владимирская губ., г. Муром Вячеслав Тихонов, 1960-е Вечерняя школа рабочей молодежи, 1927 — 1928 год, Белорусская ССР, г. Мозырь Зима в парке Сокольники, 1938 год, г. Москва «Двое», 1980-е Детский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952 год, г. Москва Репетиция в поезде, 1957 — 1959 год, театр «Современник» Встреча в редакции газеты «Известия» с кинорежиссером Леонидом Гайдаем и актерами Сергеем Филипповым, Михаилом Кокшеновым, Ниной Гребешковой и Людмилой Шагаловой, 1977 год, г.

Москва Мытье Мавзолея Ленина перед праздником, 5 ноября 1988 года, г. Москва Птичий двор колхоза. Птичница, 1954 — 1956 год, Челябинская обл. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1990-е, Вологодская область, г. Череповец Свинарка с поросятами, 1965 — 1975 год «Скульптуры зимы», 1970-е, Иркутская обл., г. Усть-Илимск XI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г. Москва Надежда Румянцева, 1950-е, г. Москва «Агния Барто — любимая поэтесса советских пионеров», 1950-е Константин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко, 1980 год, Крымская обл., пгт. Ореанда Сверловщица комсомолка Рая Юдохина на предмайской трудовой вахте. Моторный цех, 19 апреля 1952 года, г. Москва Иосиф Кобзон, 1970 — 1971 год, г. Москва Водители троллейбусов, ударники коммунистического труда Раиса Белькович, Зинаида Хмельченко, Нина Лавренецкая, 1975 год, г. Москва

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