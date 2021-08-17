Фото из прошлого России, какой одни её не видели, а другие уже могут и не вспомнить
Все любят просматривать фотографии из старых фотоальбомов, предаваясь ностальгии и вспоминая далёкие времена, когда трава была зеленее, а небо чище.
Я предлагаю вам взглянуть на занимательные фотографии, показывающие прошлое России таким, каким мы, возможно, его не видели.
Сначала фото магазинов за 1959 год. Интересная, на мой взгляд, серия фотографий товаров и цен в московских магазинах и уличная торговля в 1959 году. Фотограф - Харрисон Форман (Harrison Forman) - американский фотожурналист, снимавший для "Нью-Йорк Таймс" и "National Geographic".Для сравнения - средняя зарплата в те годы - 700-800 руб.
Беспризорники, 1920-е, Владимирская губ., г. МуромВячеслав Тихонов, 1960-еВечерняя школа рабочей молодежи, 1927 — 1928 год, Белорусская ССР, г. МозырьЗима в парке Сокольники, 1938 год, г. Москва«Двое», 1980-еДетский сад перед строящимся зданием МГУ, 1952 год, г. МоскваРепетиция в поезде, 1957 — 1959 год, театр «Современник»Встреча в редакции газеты «Известия» с кинорежиссером Леонидом Гайдаем и актерами Сергеем Филипповым, Михаилом Кокшеновым, Ниной Гребешковой и Людмилой Шагаловой, 1977 год, г.
МоскваМытье Мавзолея Ленина перед праздником, 5 ноября 1988 года, г. МоскваПтичий двор колхоза. Птичница, 1954 — 1956 год, Челябинская обл.Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, 1990-е, Вологодская область, г. ЧереповецСвинарка с поросятами, 1965 — 1975 год«Скульптуры зимы», 1970-е, Иркутская обл., г. Усть-ИлимскXI Московский международный кинофестиваль. Олег Янковский, август 1979 года, г. МоскваНадежда Румянцева, 1950-е, г. Москва«Агния Барто — любимая поэтесса советских пионеров», 1950-еКонстантин Черненко, Леонид Брежнев, Андрей Громыко, 1980 год, Крымская обл., пгт. ОреандаСверловщица комсомолка Рая Юдохина на предмайской трудовой вахте. Моторный цех, 19 апреля 1952 года, г. МоскваИосиф Кобзон, 1970 — 1971 год, г. МоскваВодители троллейбусов, ударники коммунистического труда Раиса Белькович, Зинаида Хмельченко, Нина Лавренецкая, 1975 год, г. Москва
https://4tololo.ru/20-foto-iz-proshlogo-rossii-kakoy-odni-ey...
Свежие комментарии