Сядут все. Белорусские силовики проводят в стране большую чистку

Прошлогодний Беломайдан с серьезной попыткой свержения Лукашенко «улицей» был не просто побежден - после его усмирения последовала тотальная зачистка страны от накопившихся там некоммерческих (НКО), неправительственных (НПО) и прочих прозападных, лоббистских организаций, которые готовили переворот

Это не отдельные структуры и не точечные центры западного влияния. Это целая сеть, а точнее сети таких организаций, связанных общей целью: свержение Лукашенко, смена политического режима, полная люстрация госаппарата и перепрошивка Белоруссии в «анти-Россию».

К счастью, Запад подошел к задаче несерьезно, существенно недооценив своих противников, а особенно главного противника. Всю степень угрозы себе Минск ощутил в полной мере.

И поскольку санкции загнали страну в тупик, то властям не оставили другого выхода, кроме большой чистки. Чистка — это не просто слово. Это судьбы людей, которые поверили западным «фантикам» и решили поиграть в «революцию». Доигрались: теперь сядут все.

Слово и дело

В минувший четверг, 22 июля, президент Белоруссии на дне правительства во Дворце Независимости сам произнес это слово, которое сегодня ассоциируется с СССР, Сталиным и 1937 годом, — чистка.

На совещании присутствовали все члены Кабинета министров, вопросы рассматривались самые разные, в первую очередь хозяйственные.

«И правительство, и МИД побежали за "демократией" и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов.

Ну и что, демократию получили?— риторически спросил президент. — Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами».

Сразу же после того, как эти слова были транслированы в информационное пространство, в Белоруссии были ликвидированы более десяти некоммерческих организаций. Их обвинили в осуществлении деятельности, которая не предусмотрена их уставами.

Подземное царство

«Офис европейской экспертизы и коммуникации» — типичная лоббистская организация, которая под прикрытием «поддержки гражданского общества» в регионах Белоруссии занималась рекрутингом агентов влияния по принципу сетевого маркетинга: приходишь сам — на следующую встречу приведи друга.

"Youth Labor Rights" — организация, которая под прикрытием «оказания правовой помощи молодым специалистам» опять-таки рекрутировала агентов, отправляла на обучение в западные страны, готовила по юридическим программам противодействия законам своей страны, партизанской войне с работодателями и властями.

Центр правовой информации "Lawtrend" — то же самое.

«Цэнтар прававой трансфармацыі» — то же самое.

Благотворительная платформа «Имена», центр «Живая библиотека» — типичные «прачечные» для промывки мозгов псевдоисторической пропагандой, в которой у знакомых по отечественной истории страны событий меняются знаки на противоположные. Герои становятся негодяями, а негодяи героями. Что это такое на практике, можно увидеть на примере Украины.

Ранее сообщалось о намерении ликвидировать оппозиционный рассадник прозападных пропагандистов, «Белорусскую ассоциацию журналистов» и «ПЕН-центр», возглавляемый беглой Светланой Алексиевич — «политическим нобелевским лауреатом». По последнему Минюст РБ уже подал соответствующий иск.

С политикой не шутят

На Западе сегодня политизировано все. И все служит политике. Лучший пример — Олимпийское движение, которое прогнило насквозь и тоже нуждается в дусте. Который год российские спортсмены подвержены жестокой дискриминации по политическим причинам, прикрытым фейковым «допинговым скандалом».

В реальности же — чисто политическое давление, один рычаг из многих. Чего не отнять у Лукашенко — умения, когда лично его прижмет, называть вещи своими именами. Президент РБ не скрывал, что он проводит чистки, которые носят политический характер. И не даром он подчеркнул, что понимает: «чистить» придется свою молодежь, которой промыли мозги все эти западные «прачечные» НКО и НПО. Жалко, но другого выхода нет.

С 10 июля в стране прошла серия тревожащих приходов в упомянутые центры влияния. Западные пропагандисты именуют их «представители медиа, редакции, неправительственные организации, правозащитники».

На самом деле это враждебные центры влияния, которые были кузницей кадров для Беломайдана в прошлом году. Власти провели более 60 обысков. Следственный комитет связал их с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.

Так вот, если обратиться к истории, то этот способ тревожить противников власти, которые не желают сотрудничать и ставят деструктивные цели, придумали совсем не у нас, а в Соединенных Штатах Америки.

И называлось такое «рейды Палмера» — серия силовых акций, предпринятых Министерством юстиции США и иммиграционными властями в 1918—1921 годах и направленных против радикальных левых, в основном анархистов и синдикалистов.

Проводились под руководством генерального прокурора США Александра Палмера, в честь которого и были названы. Как результат — из США было депортировано более 500 иностранных граждан, включая нескольких видных лидеров левого движения, а также арестовано более 3000 человек.

Самой известной депортацией инакомыслящих была отправка из США 350 анархистов еврейской национальности на пароходе Buford. Он отдал швартовы в Нью-йоркском порту 20 декабря 1919 года и взял курс на Петроград. До 1922 года было еще далеко, из чего следует, что «философский пароход» придумали не большевики Ленина/Троцкого. Они просто хорошие ученики. Потому что политика — это серьезно.

Статистика и судьбы

Ночью 31 января 2021 года 26-летний Егор Михайлов на станции Озерище швырнул бутылку с «коктейлем Молотова» в стоящий на тяжелой грузовой платформе железнодорожного состава белорусский танк. Сбежал.

Существенного ущерба боевой машине не нанес. Но подобное деяние органами юстиции Белоруссии рассматривается как террористический акт и наказывается сроком от восьми до пятнадцати лет тюрьмы. Террориста очень быстро вычислили. За совершенное преступление молодой минчанин получил решением Фрунзенского районного суда, можно сказать, мягкий приговор — 10 лет колонии усиленного режима.

Не пятнадцать, что вполне могли присудить. Пожалели: учли возраст и отсутствие ущерба. Военные материальный иск не подавали. Тем не менее осужденный теперь обязан оплатить судебные издержки. В отношении Егора Михайлова возбуждено еще одно уголовное дело. По какой статье — пока не сообщается. Минус десять лет молодой жизни.

В понедельник, 26 июля, ситуацию в своем ведомстве Александру Лукашенко докладывал генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, на сегодняшний день в стране возбуждено 4200 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

«В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц», — уточнил генпрокурор. За каждой цифрой стоит конкретный человек. Далеко не все они прожженные бандиты, террористы и даже преступники. По большей части тем, кто сегодня проходит по делам, связанным с Беломайданом, просто промыли мозги уже упомянутые сети НКО и НПО. Но закон есть закон.

Справедливости ради

Даже Лукашенко признает, что все «прачечные» появились не сами. При этом он кивнул на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

И тут же поправился: мол, это все еще до него накопилось. Не секрет, что именно Макея называли сторонником прозападного вектора Минска. И в интервью, которое министр дал RT, журналисты так его и спросили. А в ответ Владимир Владимирович показал отличные защитные реакции, сказав, что продолжит сотрудничать с НКО, если они приносят пользу государству и обществу.

«Мы активно работаем с такими организациями по вопросам безопасности. Есть ряд неправительственных организаций, которые реализуют здесь (в РБ) ряд выгодных проектов в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», — сказал Владимир Макей.

Правда, сказал он это до того, как во Дворце Независимости его Верховный главнокомандующий артикулировал фамилию Макей в связи с НКО/НПО и произнес вслух слово «зачистка». С тех пор министр иностранных дел РБ о намерении продолжить сотрудничество с «иноагентами» более не высказывался. Впрочем, концепция может поменяться — не впервой.

Еще год назад все было абсолютно на сто восемьдесят градусов иначе. Ну и если уже окончательно перестать ходить вокруг да около, то несправедливо забывать и то, что в Белоруссии никакой условный «Макей» ничего не делает без разрешения вполне конкретного президента Лукашенко.

Опустим же завесу понимания над концом этой главы: говорят, на правду обижаться нельзя, но если она горькая, то можно. А то, что Лукашенко и Макей допустили у себя рассадник всех этих НКО, НПО и прочих «институтов Гёте», устали повторять даже немые.

Работа над ошибками

Как говорил классик, «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».

Минск решает проблемы, которые сам же и создал. Поэтому полумерами не обойдется. И значит, в первую очередь эти «чистки» должны быть не для торговли с Западом, не для «паузы», а именно для дезинфекции страны от агентов враждебных стран.

Вот почему корень зла — это не отдельные ячейки, а «Восточное партнерство», из которого нужно было уйти, хлопнув дверью. Именно через него в последние 10-15 лет в Белоруссию заходили фонды и НКО/НПО со своим «сетевым маркетингом» шпионостроительства. Именно они делали «улицу» в августе 2020-го. Вот почему решение о выходе из «Восточного партнерства» — дело правильное, хотя и запоздалое.

https://ukraina.ru/exclusive/20210727/1031925979.html?utm_re...