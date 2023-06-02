Каким необычным способом Герой СССР Андрей Чумаков остановил вражеский «Тигр»

Звание Героя Советского Союза Андрей Чумаков получил в августе 1944 года уже посмертно. В условиях тяжелейшей контратаки гитлеровцев Чумаков смог организовать группу бронебойщиков и отсечь вражескую пехоту от танков, что позволило выиграть время для перегруппировки едва не дрогнувших под решительным натиском врага основных сил Красной армии. Увы, тот бой стоил 19-летнему Андрею Петровичу жизни. Впрочем, сегодня речь пойдет о другом подвиге бронебойщика, за который он получил второй Орден Красной звезды. Наш герой.

Уроженец деревни Большая Ерма Иркутской области Андрей Петрович Чумаков попал на фронт в 1943 году в возрасте 18 лет. Службу молодой красноармеец нес в 277-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Увы, прослужить Родине младшему сержанту Чумакову было суждено всего год. Героически погибнет бронебойщик уже в августе 1944 года. Однако до этого Андрей Петрович успеет не раз отличиться с самой лучшей стороны. Всего за год службы будучи человеком храбрым и самоотверженным Чумаков заслужит одну медаль «За Отвагу» и два Ордена Красной звезды. Использовал гранату. |Фото: allzip.org.

Свою вторую «Красную звезду» Чумаков получит за уничтожение тяжелого немецкого танка «Тигр» в бою 16 июля 1944 года близ деревушки Арнтгольц, что недалеко от литовского города Каунас. История с уничтожением нацистского «Тигра» является прекрасной иллюстрацией на тему о том, что «удача» на войне не стоит ничего без личной храбрости и сноровки. И то, и другое младший сержант смог проявить в достаточной мере, что позволило не только остановить грозную машину, но и спасти тем самым товарищей по подразделению. Забросил в люк. |Фото: ya.ru.

Бой у Арнтгольца был крайне тяжелым. В какой-то момент немецкие танки уверенно двинулись на позиции окопавшейся советской пехоты. Один из грозных «Тигров» двигался аккурат на Чумакова и его товарищей. Поддержки не было, противотанковые ружья против «Тигра» бесполезны. На удачу Чумакова командир «стального тевтонского кота» по какой-то причине забыл закрыть за собой люк. Напомним, что в годы Второй мировой войны командиры танков часто высовывались из люка для изучения ситуации вокруг (до тех пор, пока танк не вступал в бой). Погиб герой уже в августе. ¦Фото: ya.ru.

Никаких эффективных противотанковых средств для «Тигра» у Чумакова и его товарищей не было. Тогда младший сержант взял обычную противопехотную гранату, залег в окопе, дождался пока «Тигр» с ним поравняется, после чего стремительно вскочил на движущуюся немецкую машину, залез на башню и бросил гранату в открытый люк. Экипаж немецкого танка погиб моментально, «Тигр» остановился.

https://novate.ru/blogs/130323/65776/