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Каким необычным способом Герой СССР Андрей Чумаков остановил вражеский «Тигр»

Каким необычным способом Герой СССР Андрей Чумаков остановил вражеский «Тигр»Звание Героя Советского Союза Андрей Чумаков получил в августе 1944 года уже посмертно. В условиях тяжелейшей контратаки гитлеровцев Чумаков смог организовать группу бронебойщиков и отсечь вражескую пехоту от танков, что позволило выиграть время для перегруппировки едва не дрогнувших под решительным натиском врага основных сил Красной армии. Увы, тот бой стоил 19-летнему Андрею Петровичу жизни. Впрочем, сегодня речь пойдет о другом подвиге бронебойщика, за который он получил второй Орден Красной звезды.Каким необычным способом Герой СССР Андрей Чумаков остановил вражеский «Тигр»Наш герой.

Уроженец деревни Большая Ерма Иркутской области Андрей Петрович Чумаков попал на фронт в 1943 году в возрасте 18 лет. Службу молодой красноармеец нес в 277-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Увы, прослужить Родине младшему сержанту Чумакову было суждено всего год. Героически погибнет бронебойщик уже в августе 1944 года. Однако до этого Андрей Петрович успеет не раз отличиться с самой лучшей стороны. Всего за год службы будучи человеком храбрым и самоотверженным Чумаков заслужит одну медаль «За Отвагу» и два Ордена Красной звезды.Использовал гранату. |Фото: allzip.org.Использовал гранату. |Фото: allzip.org.

Свою вторую «Красную звезду» Чумаков получит за уничтожение тяжелого немецкого танка «Тигр» в бою 16 июля 1944 года близ деревушки Арнтгольц, что недалеко от литовского города Каунас. История с уничтожением нацистского «Тигра» является прекрасной иллюстрацией на тему о том, что «удача» на войне не стоит ничего без личной храбрости и сноровки. И то, и другое младший сержант смог проявить в достаточной мере, что позволило не только остановить грозную машину, но и спасти тем самым товарищей по подразделению.Каким необычным способом Герой СССР Андрей Чумаков остановил вражеский «Тигр»Забросил в люк. |Фото: ya.ru.

Бой у Арнтгольца был крайне тяжелым. В какой-то момент немецкие танки уверенно двинулись на позиции окопавшейся советской пехоты. Один из грозных «Тигров» двигался аккурат на Чумакова и его товарищей. Поддержки не было, противотанковые ружья против «Тигра» бесполезны. На удачу Чумакова командир «стального тевтонского кота» по какой-то причине забыл закрыть за собой люк. Напомним, что в годы Второй мировой войны командиры танков часто высовывались из люка для изучения ситуации вокруг (до тех пор, пока танк не вступал в бой).Каким необычным способом Герой СССР Андрей Чумаков остановил вражеский «Тигр»Погиб герой уже в августе. ¦Фото: ya.ru.

Никаких эффективных противотанковых средств для «Тигра» у Чумакова и его товарищей не было. Тогда младший сержант взял обычную противопехотную гранату, залег в окопе, дождался пока «Тигр» с ним поравняется, после чего стремительно вскочил на движущуюся немецкую машину, залез на башню и бросил гранату в открытый люк. Экипаж немецкого танка погиб моментально, «Тигр» остановился.

https://novate.ru/blogs/130323/65776/

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