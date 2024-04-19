Загадки халатов Федора Шаляпина



Б.Д. Григорьев. Портрет Ф.И. Шаляпина. 1918 г. Из коллекции отдела НИМ РАХ "Музей-квартира И.И.Бродского"



Федор Шаляпин, знаменитый "Царь-бас" России, в представлении не нуждается, хотя, возможно, многие и не слышали всех баек и историй, связанных с именем певца.

Например, про то, как однажды американские таможенники, услышав от кого-то про "золотое горло" певца, заставили его делать рентген на всякий случай. Или про то, как во время репетиций над оперой "Жизнь за царя" Мусоргского ему в гримерную принесли привычный костюм Сусанина – "sortie de bal, красные сафьяновые сапоги". Шаляпин жутко возмутился и отказался это надевать. На сцену он вышел в тулупе, лаптях и онучах.

Не менее интересные истории связаны с одеждой Шаляпина, которая выставляется сейчас в разнообразных музеях, в частности, с его халатами.

Вот о халатах мы сегодня и поговорим.

Халатов этих несколько.

Знаменитый певец коллекционировал халаты. В некоторых из них, в восточном стиле, он даже выходил на сцену Мариинского театра. Это было обычным делом: вплоть до конца XIX века артисты часто выходили на сцену в собственной одежде, а их модные аксессуары становились элементами театрального образа - возвышенного, трагического или комедийно-карикатурного.



Слева А.И. Куприн и Ф.И. Шаляпин в халате. Петербург. 1911 г. В центре Федор Шаляпин в халате готовится к концерту. Одна из последних фотографий с репетиции артиста. Справа рисунок Дени.



Халат Шаляпина из Музея Большого театра



Первый халат с интересной историей находится в экспозиции Музея Большого театра. Этот бархатный халат с автографом Федора Шаляпина на подкладке попал в Большой театр довольно необычным образом.



Халат Бухарский c автографом Шаляпина. К партии Царя Бориса, опера “Борис Годунов” (постановка 1928)



В 1964 году заведующему Музея Большого театра Валерию Зарубину позвонила какая-то женщина и на ломаном русском языке сказала, что хочет подарить музею костюм Шаляпина. Зарубин конечно же подумал, что это чей-то розыгрыш, в конце концов актеры люди специфические и пошутить могут очень по-разному. Kаковo же было его удивление, когда через пару часов в музей вошла молодая иностранка, у которой на вытянутых руках лежал "громадный, шитый золотом костюм из тяжелой парчовой ткани"

Дарительница оказалась французской балериной Эвелин Кернан, чьи родители дружили с Шаляпиным, и он часто бывал у них дома в Париже.

В 1922 году Шаляпин уехал в заграничные гастроли, которые затянулись на несколько лет, а потом превратились в эмиграцию. В 1928 году он жил в Париже и однажды, зайдя в гости к родителям Эвелин Кернан, принес большой сверток к одеждой, которую ее родители приняли за сценический костюм Бориса Годунова, в котором Шаляпин выступал на сцене Гранд Оперы… В тот же день Шаляпин подарил им этот костюм, расписавшись на подкладке "F. Shaliapin. 1928".

Отправляясь в путешествие в Москву в 1964 году, Эвелин Кернан решила передать его музею Большого театра.

Шаляпин действительно исполнял партию Бориса Годунова в Гранд Опере Парижа, это даже изображено на плафоне на потолке, расписанном Марком Шагалом.



Утверждают, что часть плафона справа относится к Шаляпину и "Годунову". Подозреваю, что это может быть портрет под ангелом с красными крыльями

Однако, неизвестно, в каком именно костюме он выступал на сцене. Его сценический костюм Бориса Годунова 1928 года из театра Ковент-Гарден (Лондон) выглядит вот так, и на подаренный музею халат совсем не похож.



Слева: Борис Годунов - Ф.И.Шаляпин. Театр Ковент-Гарден, 1928 год.



Вообще, очень странно представить Бориса Годунова в халате из совсем другого времени и совсем другого стиля, особенно на сцене элитного оперного театра в мирное время и в финансово благополучной стране.

В России, наверное, никто не спутает бухарский халат конца XIX или начала XX века с костюмом Бориса Годунова, русского царя начала XVII века.



Шаляпин в сценических костюмах Бориса Годунова



Слева А. Я. Головин. "Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова". 1912 г . Справа бухарский халат из Парижа



Русская одежда называется кафтан, и даже если этот кафтан сильно упростить и не присматриваться к узорам, все-равно у кафтана как минимум должен быть воротник и широкие рукава.

Сохранились халатные костюмы Шаляпина для роли хана Кончака, опера "Князь Игорь".



Красный костюм слева начала ХХ века был подарен Музею А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина дочерью певца Ириной Федоровной Шаляпиной.



Они даже по расцветкам ни капли не русские, не говоря уже о фасонах. Но у них хотя бы рукава "по-старинному" широкие. А у бухарского халата еще и рукава вниз сужаются.

Насчет того, насколько в бухарской и древнерусской одежде разбирались парижане, я ничего сказать не могу. Возможно, что Шаляпин действительно выступал на парижской сцене в бухарском халате, изображая русского царя. А может быть не выступал, а носил этот халат дома, а родители Эвелин Кернан что-то перепутали.

Как этот халат попал к Шаляпину - тоже загадка.

На подкладке, помимо автографа самого артиста, сохранилась надпись "350 р.", вероятно поставленная каким-то торговцем.

Вообще такие вышитые золотом халаты изготовлялись в Бухарском эмирате и в Петербург до революции обычно попадали в качестве подарков, чаще всего дипломатических. У самого Шаляпина были халаты, подаренные ему бухарским эмиром. Но именно подаренные, а не купленные за 350 рублей в магазине. В свободной продаже такого не было и до революции купить такой халат сам Шаляпин не мог.

Но после революции и в годы Гражданской войны в России царил невероятный хаос и мародерство. Большое количество конфискованных и разграбленных ценностей было распродано, так что Шаляпин в принципе мог купить этот халат в каком-нибудь комиссионном магазине. И даже в 1928 году в Париже, благо многие из конфискованных вещей продавались советской властью за границей.

В любом случае, сейчас этот дар французской балерины Эвелин Кернан находится в экспозиции Музея Большого театра и является, возможно, одним из самых интересных экспонатов.



Халаты Шаляпина из Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства



Этот длинный халат из парчи с золотым растительным узором по малиновому фону отделан по краям узорчатой тесьмой ручного плетения, с завязками на уровне груди.

Никакой загадочной истории с этим халатом не связано. Это как-раз подарок бухарского эмира, а интересен он больше всего тем, что считается, что сам бухарский эмир надел Шаляпину этот халат со своего плеча.

Последний бухарский эмир Саид Абдулахад - хан, его отец и его наследник неоднократно бывали на шаляпинских концертах в Петербурге.

Пение выдающегося певца произвело на действующего монарха настолько сильное впечатление, что в 1902 году Шаляпин был даже награжден орденом Золотой звезды III степени Бухарского эмирата.

Орден Благородной Бухары (Бухарская золотая звезда) учрежден бухарским эмиром Музаффаром в 1881 году. За основу орденского знака взята звезда.



А еще ему присвоили титул "солиста Благородной Бухары" - вероятно, эмиру показалось лестным иметь такого знаменитого артиста.

Так что халат с эмирского плеча не вызывает удивления.

Филиалом Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства является Музей Ф. И. Шаляпина, расположенный в последней петербургской квартире певца.



В музее-квартире Шаляпина можно увидеть еще два халата, левый тоже был подарен Шаляпину бухарским эмиром и называется персидским халатом.



Халат Шаляпина / Пастернака из Музея изобразительных искусств Оренбурга



Это еще один халат с интересной судьбой и загадочными хитросплетениями, распутанными только недавно.



Халат этот называют "ханским халатом", сделан он из выделанной кожи с меховой оторочкой и был подарен Оренбургскому музею изобразительных искусств в 2004 году семьей Шморелей.

Когда-то предки Шмоpелей переехали в Россию из Пруссии и обосновались в Оренбурге. Карл-Август Шморель был купцом 2-й гильдии и основателем первого в Оренбурге парового лесопильного завода.

А его внук Александр Шморель, перебравшийся после революции в Мюнхен, стал одним из двоих основателей немецкой студенческой группы Сопротивления "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе.

В 2012 году канонизирован православной церковью как Святой Александр Мюнхенский.

Семья Шморелей дружила с проживавшим в Мюнхене Леонидом Пастернаком, который подарил им свой халат, в котором он даже себя изобразил на автопортрете 1920 года.



Не знаю, как это получилось, но в Оренбургском музее 13 лет не знали, что этот халат с автопортрета Пастернака. Дело в том, что из-за того, что он сделан из выделанной кожи и отделан мехом, акварельные эскизы к этому автопортрету часто именовались специалистами Государственной Третьяковской Галереи как "Автопортрет в шубе". То есть, если человек этих изображений лично не видел, то поиск портрета в халате ничего бы не дал, там была упомянута шуба.

Передали халат в Оренбургский музей в 2004 году не лично Шмоpели, он был привезен благотворительным фондом "Евразия". И связан этот экспонат был именно с семьей Шморелей, как известных уроженцев и жителей Оренбурга.

Оренбургский областной музей изобразительных искусств отреставрировал халат в Санкт-Петербурге, и в 2017 году он был передан на выставку в музей истории Оренбурга как экспонат в честь 100-летия героя немецкого Сопротивления Александра Шмореля. Родственники приехали из Германии, и вот тут то про знаменитый халат Пастернака с картины и выяснилось.



Семья Шморелей в Оренбурге, 2017 год



Но это еще не всё.

Фонду "Евразия", связавшемуся с невесткой писателя Бориса Пастернака Еленой Владимировной Пастернак, сообщили о семейном предании, согласно которому этот халат был подарен Леониду Пастернаку Федором Ивановичем Шаляпиным. В семье считалось, что халат был элементом костюма к одной из ролей великого певца.

То есть первоначально, еще до Пастернаков, это был один из коллекционных халатов Шaляпина.

Вот ведь какая история закрученная!



https://selyanka1.livejournal.com/325919.html