Урал в опасности. После Украины ЧВК "Вагнер" поедет в Екатеринбург

Из столицы Урала снова странные вести – местный мэр назначил руководить главным городским музеем некоего Игоря Пушкарева, который в бытность свою журналистом, по сути, сравнил погибших в Сирии бойцов ЧВК "Вагнер" со свиньями. Теперь будет в который раз уже рассказывать горожанам про кумира либерал-западников Ельцина и строить детский центр. И это только одна "странность" в цепочке подобных, регулярно происходящих в малахитовом краю.

Скандальное кадровое решение

Создатель и бессменный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин очень хотел поговорить с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. О чём он сам рассказал одному из уральских изданий:

Честно пытался всеми возможными способами связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, в том числе и через приёмную губернатора. Оставил десятки сообщений, но обратной связи так и не получил. Каждый раз говорил: "Сообщите, что его ищет Пригожин, Герой России, глава ЧВК "Вагнер". Видимо, надо было сказать, что его ищет Навальный*.

По всей видимости, с глазу на глаз поговорить хотел. О том, как мэру Екатеринбурга пришла в голову такая "замечательная" идея поставить экс-журналиста ультралиберального издания Znak* (кстати, уже почило) Игоря Кормушкина во главе Музея истории Екатеринбурга. Тот ещё в 2018 году получил премию от фонда-иноагента "Среда"* нувориша-иноагента Бориса Зимина* за текст с говорящим названием "Куда их послали и почему? Как свиней отправили на убой". И, естественно, в нём говорилось не о буднях животноводства или какого-нибудь мясокомбината, нет, речь там шла о погибших в Сирии при столкновении с американцами бойцах ЧВК "Вагнер". И по факту к автору не придерёшься – фраза дословно вырвана из эмоционального комментария вдовы одного из убитых. Бомбардируешь, значит, убитого горем и отчаяньем человека вопросами, выжидаешь, когда у него с языка сорвется эдакое, а после потираешь ручки и ставишь в заголовок. Но даже без прямых цитат в статье Кормушкина была, например, формулировка "пророссийские сепаратисты", так что, как говорили древние латиняне, "любовь и кашель – не скроешь".

И в итоге Пригожин дозвонился мэру Екатеринбурга и вежливо попросил отменить кадровое решение относительно директора Музея. Но осадочек, как говорится, остался.

О чём не говорит мэр Екатеринбурга

Но Кормушкин вовсю делится планами, как будет управлять вверенным ему музейным пространством. Как сообщает региональная "Облгазета", он планирует запустить проект "Свердловск. Имена-указатели", который будет "знакомить с большими творцами, мыслителями и деятелями советского Свердловска", в частности с единственной женщиной-мэром (тогда это называлось председатель горсовета) Анной Бычковой и, конечно же, Борисом Ельциным.

Мы надеемся, что в этой части мы запустим "Детский центр 2.0". Там мы попробуем предоставить нашей молодёжи возможность разложить мир, город на составляющие атомы и молекулы, чтобы лучше понимать, как и из чего сделан наш город,

– комментирует свою затею новоявленный директор музея.

Какие атомы и молекулы будут запускать в мозги юным екатеринбуржцам господин Кормушкин со своей командой – догадаться нетрудно. Для этого, собственно, они живут и действуют, не скрывая своих пристрастий, убеждений и целей. Вопрос в другом: почему этому, по сути, способствуют региональные власти? Прямого ответа на него не получить, но, если анализировать события, происходящие на Урале, приходишь к выводу, что подобное уже стало местной недоброй традицией.

Иначе как объяснить, например, недавнее обращение казаков из "Хутора Екатерининского" в адрес того же мэра Орлова по поводу того, что городская администрация всё никак не может выселить из помещения в центре Екатеринбурга злостного иноагента – уральское отделение организации "Мемориал"** (по сути, организация запрещена в России, но всякий раз всплывает под разными названиями и формами). И мало того, продолжает сдавать ему квадратные метры по льготным ценам. Уральский "Мемориал"**, кстати, имеет крайне дурное реноме даже в среде на всю голову правозащитников, тех, кто готовы искренне разваливать страну во имя американского понимания свободы и демократии, условно, "за пайку". Так, с ним многие годы воевал прежний соратник, ныне покойный общественник Александр Ливчак, доказывая, что уральский "Мемориал"** возбуждается не на несправедливость, а исключительно на западные гранты. В чём одно время был даже поддержан земляком, который впоследствии тоже стал далеко не чужд зарубежных грантов, соратником Навального* Леонидом Волковым*. Оно и понятно – внутривидовая борьба и истинное братство во имя всего хорошего против всего плохого, но почему под сенью екатеринбуржской мэрии?

Или взять относительно недавний инцидент с поджогами в Екатеринбурге автомобилей с символикой "Z". За три месяца до этого неизвестные разукрасили несколько знаковых мест Екатеринбурга в украинские жовто-блакытные цвета.

В Екатеринбурге работает система "Безопасный город", происходящее в городе записывают около 3000 камер видеонаблюдения, – рассуждал тогда Алексей Орлов, предлагая выставлять записи с личинами проукраинских вандалов в публичный доступ. – Можно хорошо рассмотреть "героев" этих видео. Почему бы не показывать их всему городу?

И что, показали? Или кого-нибудь нашли хотя бы? А поджигателей? Тоже тишина. "Безопасный город", значит, но почему-то только для необандеровского подполья, и опасный для русских патриотов.

Очистить болото

Перейдём от мэра прямиком к уральскому губернатору. Евгений Куйвашев, кстати, выпускник Йельского университета, на секундочку, отметился назначением прямо-таки нищенской суммы единоразовой выплаты мобилизованным в СВО – в 20 тысяч рублей. И это в таком богатом регионе, как Урал. Для сравнения можем взять очень небогатую Республику Марий Эл, где подобная выплата составляет 50 тысяч. И крепко задумаемся над тем, почему уральский губернатор культивирует подобное неуважительное и пренебрежительное отношение к нашим воинам, в то время как всегда готов копеечкой поддержать рассадник прозападного либерализма Ельцин Центр?

А кого же уважает губернатор Куйвашев? Ну, например, как выяснилось, экс-мэра Екатеринбурга, токсичного западника и русофоба Евгения Ройзмана*.

У меня с Евгением Ройзманом* всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, – поделился губернатор своими соображениями по поводу ареста одного из самых говорливых и сквернословных либералов страны.

Вопрос: уважение за что? За поливание известной субстанцией страны? Армии? Русского народа? А почему господин Ройзман* по мнению Куйвашева, не заслуживает, например, наказания за всё это? Общественного порицания? Полного исключения из политики и управленческой деятельности?

За мир и Ельцин Центр

В 2015 году здесь запретили патриотический митинг, но разрешили так называемый "Марш мира" участники которого вдоволь наорались: "Слава Украине! Героям слава!". А затем при участии депутата Городской думы Константина Киселёва (в 2017-м баллотировался на пост губернатора Свердловской области) планировался телемост с лидером боевиков запрещённого "Правого сектора"*** Дмитро Ярошем. В 2019 году здесь активно протестовали против строительства храма святой Екатерины – когда-то символа города, уничтоженного коммунистами, с кричалками: "Кто не скачет, тот за храм!". А с началом СВО студентки Уральской архитектурной академии выступили с петицией, требуя убрать с фасада альма-матер баннер с буквой "Z", мол, "политическим высказываниям не место на фасаде вуза". Как и патриотизму, видимо.

Впрочем, смотря какому патриотизму. Пару лет назад Ельцин Центр с помпой праздновал День независимости США и 25-летие открытия в городе американского консульства. Гостям тусовки, среди участников которой было много молодёжи, раздавали короны со слоганом "Счастливого 4 июля", кормили фастфудом (а чем ещё потчевать вассалов, не устрицами же?), развлекали ростовыми фигурами Дяди Сэма и Статуи Свободы, в обнимку с которыми делались селфи.

Или отчего недоумеваем, что именно в Екатеринбурге на школьную линейку гимназист заявился в женском платье? А в детском лагере "Салют" регулярно проводят "День наоборот", когда мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков. И за активность в подобном направлении учебные заведения получают призы от Ельцин Центра. "За толерантность".

И что при Ройзмане*, что после него зарубежные дипломаты то и дело наведываются в столицу Урала. В частном порядке. Только этой осенью в Екатеринбурге побывали заместитель британского посла в России Томас Додд – ездил ознакомиться с экспозицией вышеупомянутого Ельцин Центра, а затем и посол Великобритании Дебора Броннерт приезжала, чтобы полюбоваться местным памятником группе The Beatles. И ничего более.

Что с того?

Что здесь может помочь? Что или кто рассеет эту тьму и изгонит духов бесплотных с насиженного места? Только молитва. И, возможно, Евгений Пригожин. С кувалдой и ЧВК "Вагнер".

* Организации и физические лица, внесённые Минюстом России в реестр иноагентов

*Алексей Новальный включен в список террористов и экстремистов.

** Екатеринбургское общество "Мемориал", внесено Минюстом России в реестр иноагентов

*** Националистическая украинская организация, признана в России экстремистской, деятельность запрещена.

Алексей Топоров

https://tsargrad.tv/articles/ural-v-opasnosti-posle-ukrainy-...