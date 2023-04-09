Освобождение Одессы — 10 апреля (1944)

Сегодня исполняется 79 лет со дня освобождения Красной армией Одессы от немецко-фашистских захватчиков

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского освободили важный советский порт от гитлеровцев. Освобождение города стало частью Одесской наступательной операции (26 марта — 14 апреля 1944 года), проведенной войсками 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота. Операция стала частью т. н. «третьего сталинского удара», который завершился освобождением Одессы и Крыма с Севастополем. В свою очередь, «третий удар» был продолжение «второго удара» — серии наступательных операций по освобождению Правобережной Украины (Днепровско-Карпатская стратегическая операция). Советские солдаты с ребенком в освобожденной Одессе

Обстановка перед операцией

Одесской операции предшествовала Березнеговато-Снигирёвская операция (6-18 марта 1944 г.). В ходе неё войска 3-го Украинского фронта нанесли поражение силам немецкой 6-й армии. Девять немецких дивизий было разгромлено. Как отметила советская газета «Правда», второй состав 6-й армии повторил судьбу первой 6-й армии, которая была уничтожена под Сталинградом. Значительной немецкой группировке грозила полная гибель. Поэтому немецкое командование 12 марта было вынуждено отвести все силы 6-й армии на рубеж реки Южный Буг. Части 17-го и 44-го немецких армейских корпусов, неся большие потери и бросая тяжелое вооружение, сумели прорваться за Южный Буг и в направлении Николаева. Однако часть блокированной в районе Березнеговатое, Снигиревка немецкой группировки была ликвидирована. Советские войска форсировали Ингулец и 13 марта освободили Херсон. 15 марта были освобождены от гитлеровцев Березнеговатое и Снигиревка. Немцы к 16 марта потеряли более 50 тыс. человек убитыми и пленными, более 2,2 тыс. орудий и минометов, 274 танка и много другого вооружения и техники. 20 марта командующий 6-й армией генерал-полковник К. Холлидт потерял свою должность, его заменил генерал З. Хенрици.

24 марта войска 37-й армии вышли к Южному Бугу и после двухдневных упорных боев, освободили город Вознесенск, заняв важный плацдарм. В полосе 46-й армии частям 394-й стрелковой дивизии, героическими усилиями удалось форсировать Южный Буг в районе Троицкое. 19 марта советские войска захватили важный опорный пункт противника в Андреевке-Эрделева. В яростных боях советские воины отстояли и расширили плацдарм. Однако форсировать Южный Буг с ходу всему фронту не удалось. Немецкое командование в районе Николаева сосредоточило значительную группировку и смогло создать устойчивую оборону.

В целом армии Родиона Яковлевича Малиновского продвинулись на 140 км. От немцев и румын были освобождены значительные территории Правобережной Украины между реками Ингулец и Южный Буг. 3-й Украинский фронт смог занять выгодное положение для дальнейшего наступления на одесском направлении. Советские армии нанесли врагу тяжелое поражение и, освободив междуречье Ингульца и Южного Буга, захватив плацдармы на правом берегу Южного Буга, создали условия для удара по николаевско-одесской группировке вермахта и наступления в направлении нижнего течения Днестра. План операции и силы сторон

Ещё в ходе Березнеговато-Снигиревской операции Ставка ВГК уточнила задачу 3-го Украинского фронта. 11 марта Сталин поставил задачу преследовать войска противника, форсировать Южный Буг, освободить Николаев, Тирасполь и Одессу, выйти на р. Прут и северный берег р. Дунай на государственную границу Советского Союза с Румынией.

План Одесской операции разработали комфронта Родион Малиновский и представитель Ставки маршал Александр Василевский. 19 марта 1944 года они представили Сталину свой доклад, в котором попросили оказать поддержку фронту танками, артиллерийскими тягачами и истребительной авиацией, а также ускорить прибытие пополнений, необходимых для восполнения потерь, понесенных армиями в ходе Березнеговато-Снигирёвской операции. В этот же день план операции был утверждён.

Сталин пообещал помочь танками и тягачами, но с пополнениями было сложнее. Как отмечал Василевский, погодные условия в начале операции были негативными. Дожди окончательно вывели из строя и так плохие грунтовые дороги. Боеприпасы, горючее и всё необходимые войскам материалы можно было подвозить только с помощью тракторов и вездеходов. Поэтому наступление фронта отложили до 26 марта.

3-й Украинский фронт должен был нанести удар силами семи общевойсковых армий: 57-я армия под командованием Николая Гагена, 37-я армия Михаила Шарохина, 46-я армия Василия Глаголева, 8-я гвардейская армия Василия Чуйкова, 6-я армия Ивана Шлёмина, 5-я ударная армия Вячеслава Цветаева и 28-я армия Алексея Гречкина. В состав фронта также входил 4-й гвардейский механизированный корпус под началом Трофима Танасчишина (31 марта погиб, корпус возглавил Владимир Жданов), 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус Иссы Плиева и 23-й танковый корпус Алексея Ахманова. 4-й гвардейский механизированный корпус и 4-й гвардейский казачий кавкорпус входили в состав конно-механизированной группы под общим командованием генерала И. А. Плиева.

Всего группировка советских войск к началу операции насчитывала около 470 тыс. солдат и командиров, более 12,6 тыс. орудий и минометов, 435 танков и САУ и 436 самолетов. Советские войска значительно (почти в 4 раза) превосходили противника в артиллерии, имели преимущество в танках (2,7 раза), людях (1,3 раза), но уступали в самолетах (в 1,3 раза).

Поддерживали войска фронта самолеты 17-й воздушной армии под началом Владимира Судеца, а также морская авиация и корабли Черноморского флота адмирала Филиппа Октябрьского. Части морской пехоты были привлечены для освобождения приморских городов и портов. Кроме того, армии левого крыла 2-го Украинского фронта принимали участие в разгроме немецких войск между Южным Бугом и Днестром.

57-я и 37-я армии Гагена и Шарохина должны были наступать в общем направлении на Тирасполь. Конно-механизированная группа Плиева, 46-я армия Глаголева, 8-я гвардейская армия Чуйкова и 23-й танковый корпус Ахманова должны были наступать в общем направлении на станцию Раздельная, в обход Одессы с северо-западного направления. 6-я армия Шлёмина, 5-я ударная армия Цветаева и 28-я армия Гречкина наступали на Николаев и Одессу.

Подготовка к операции проходила в сложных условиях. Весенняя распутица и проливные дожди совершенно испортили грунтовые дороги. Чтобы не сбавлять темпов наступления, когда основные силы не смогут быстро идти вперёд, в дивизиях были сформированы специальные мобильные передовые отряды. В них включали до роты стрелков, взвод саперов посаженных на автотранспорт, несколько противотанковых орудий, танков или САУ. Подвижные отряды должны были обходить узлы сопротивления, опорные пункты противника, заходить в тыл немецким войскам, захватывать мосты, переправы и узлы коммуникаций.

Советским войскам противостояли силы немецкой 6-й и румынской 3-й армий группы армий «А» (с 5 апреля «Южная Украина»). Левому крылу 2-го Украинского фронта также противостояли войска 8-й армии. Командовал группой армий генерал-фельдмаршал Эвальд фон Клейст (с 1 апреля генерал-полковник Фердинанд Шёрнер). С воздуха немецкие войска поддерживал авиакорпус 4-го воздушного флота.

Группа армий «А», несмотря на тяжелые потери в прошлой операции, по-прежнему имела значительные силы. Немецко-румынская группировка имела 16 немецких и 4 румынских дивизий, 8 бригад штурмовых орудий и другие соединения. Всего группа армий насчитывала около 350 тыс. солдат, 3,2 тыс. орудий и минометов, 160 танков и штурмовых орудий и 550 самолетов (включая 150 румынских самолетов).

Немецкие войска имели довольно развитую систему обороны. Основной защитный рубеж на реке Южный Буг начали возводить ещё летом 1943 года. К строительству привлекали местных жителей. В оперативной глубине немцы подготовили вспомогательные оборонительные линии на реках Тилигул, Большой Куяльник, Малый Куяльник и Днестр. Особенно хорошо были укреплены подходы к Одессе. Город считался «крепостью фюрера». Кроме того, сильными опорными пунктами была Берёзовка и Николаев. Немецкая оборона опиралась на значительное число серьёзных водных преград, которые мешали наступающим войскам. Наступление

Форсирование Южного Буга и освобождение Николаева. В ночь на 26 марта войска правого фланга и центра 3-го Украинского фронта приступили к форсированию реки Южный Буг, пытаясь прорвать оборону противника на правом берегу. Однако из-за сильного сопротивления противника и недостатка переправочных средств, в течение дня советские войска успеха не добились. Тогда советское командование перенесло основную тяжесть удара на ранее захваченные плацдармы в районах Константиновки и Вознесенска. Армии Гагена и Шарохина, преодолевая сопротивление противника, который создал у плацдармов серьёзную оборону, к концу 28 марта расширили прорыв до 45 км по фронту и от 4 до 25 км в глубину.

Малиновский, оценив успех правофланговых армий, решил перебросить в полосу наступления 57-й и 37-й армий конно-механизированную группу Плиева и 23-й танковый корпус Ахманова. Эти корпуса первоначально располагались в полосе 46-й армии, севернее Новой Одессы. Конно-механизированная группа получила задачу наступать на Раздельную, а 23-й танковый корпус — на Тирасполь.

Подвиг десанта Ольшанского. В первый же день наступления фронта армии левого фланга начали штурм Николаева. Чтобы поддержать сухопутные силы и отвлечь силы немецкого гарнизона, командующий 28-й армией генерал-лейтенант Алексей Гречкин поставил задачу высадить в Николаевском порту десант. Морские десантники должны были высадиться в тылу немецких войск, отвлечь часть сил с фронта и постараться вызвать панику, дезориентировать врага. Эту задачу возложили на бойцов 384-й Отдельного батальона морской пехоты. В морской десант вошло 68 добровольцев: 55 морских пехотинцев, 10 сапёров (из состава 57-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 28-й армии), 2 связистов и проводник (рыбак А. И. Андреев). Отряд возглавил старший лейтенант Константин Фёдорович Ольшанский. Начальником штаба отряда был лейтенант Г. С. Волошко, а заместителем командира по политической части был назначен капитан А. Ф. Головлёв.

Морские десантники в посёлке Октябрьский (село Богоявленское), расположенном на берегу Южного Буга, взяли несколько старых лодок и подготовили их к операции. На весла сели несколько рыбаков и 12 понтонёров из 44-го отдельного понтонно-мостового батальона. Десантники взяли значительный боезапас, каждый боец имел по 10 гранат. Движение отряда сопровождали сложности. Дул встречный штормовой ветер, который замедлял движение и повредил лодки. По ходу движения одна из лодок развалилась. Отряду пришлось пристать к берегу и перегруппироваться. Рыбаки и понтонеры были оставлены на берегу, за вёсла сели десантники. В результате 15 км смогли преодолеть только за пять с лишним часов. Из-за этой задержки саперы, завершив проделывание проходов, не смогли до рассвета вернуться и были вынуждены вместе с проводником остаться.

В 4 часа 15 минут 26 марта 1944 года морпехи высадились в торговом порту и, ликвидировав караулы, заняли несколько зданий. Отряд занял круговую оборону. Связисты передали командованию об удачном начале десантной операции. Утром немцы обнаружили захват элеватора. Предположив, что им противостоит небольшой партизанский отряд, немцы предприняли попытку оттеснить противника небольшими силами. Однако немцы встретили серьёзное сопротивление, понесли потери и отошли.

Далее в ходе непрерывного многочасового боя немцы предприняли 18 атак, постоянно усиливая натиск. Немцы бросили в бой превосходящие силы, артиллерию, шестиствольные реактивные миномёты и бронетехнику, использовали дымовые шашки и огнемёты. Морские десантники не сдавались, несли потери, но каждую новую атаку противника отбивали шквальным огнем. Командованию передали второе донесение: «Вступили в соприкосновение с противником. Ведём ожесточенный бой, несём потери». Вечером 26 марта радисты доложили о тяжёлом положении. Ольшанский вызвал огонь на себя.

Яростный бой продолжался и ночью. Под артиллерийским огнем противника погибли радисты, рация была уничтожена. В строю осталось всего 15 бойцов. Многие были ранены. Ольшанский, который также был ранен, приказал старшине первой статьи Юрию Лисицыну, который был опытным разведчиком, пробраться к своим и попросить поддержки с воздуха. Разведчик успешно пробрался через фронт, но уже около расположения советских войск подорвался на мине. Однако он не погиб. С повреждённой ногой добрался до своих и передал донесение.

Морпехи бились как титаны. Старший лейтенант Константин Ольшанский пал смертью храбрых. Погибли лейтенант Волошко и капитан Головлёв. Остатки отряда возглавил старшина 2-й статьи К. В. Бочкович. Матрос В. В. Ходырев, который уже потерял руку, во время немецкой атаки, поддержанной танками, вызвался «встретить их по-севастопольски». Двумя связками гранат (все противотанковые ружья были уже повреждены) он уничтожил вражеский танк. И ценой своей жизни сорвал немецкую атаку. Утром 28 марта оставшиеся в живых десантники при поддержке штурмовиков Ил-2 отбили последнюю, 18-ю, атаку немецких войск. Всего выжило 11 бойцов, все были ранены, пятеро — в тяжелом состоянии. Немецкое командование до конца было уверено, что русские высадили значительное соединение. Десантный отряд уничтожил более батальона живой силы противника, несколько орудий и танков.

Десант Ольшанского выполнил свою задачу. Его героические действия навсегда вошли в военную летопись России как образец воинской доблести и умения воинского подразделения. Родина высоко оценила подвиг морпехов и сапёров. Все они получили звание Героев Советского Союза, 55 из них — посмертно. 384-му Отдельному батальону морской пехоты приказом Сталина было присвоено почётное наименование «Николаевский».

В ночь на 28 марта соединения 61-й гвардейской и 24-й стрелковых дивизий армии Шлёмина и 130-й стрелковой дивизии ударной армии Цветаева форсировали реку Ингул и ворвались в город. Одновременно с южного направления город освобождали части армии Гречкина. 28 марта советские войска освободили Николаев. Москва отметила освобождение города орудийным салютом — 224 орудия дали двадцать артиллерийских залпов.

Немцы, отступая, уничтожили мост через реку Южный Буг в районе Варваровки. Это осложнило наступление 6-й армии и 5-й ударной армии. Однако к вечеру советские войска освободили Варваровку. После восстановления моста переправились основные силы двух армий. Современный мемориал десантникам К.Ф. Ольшанского. Установлен в г. Николаеве (Украина) в 1974 г. по проекту архитекторов О.П. и В.П. Поповых

Освобождение Одессы

Одновременно с наступлением войск левого фланга успешно громили противника соединения правого фланга 3-го Украинского фронта. В ходе трёхдневных упорных боев 57-я и 37-я армии 28 марта прорвали немецкую оборону на правом берегу Южного Буга на фронте в 45 км в глубину до 25 км.

29 марта 28-ю армию вывели в резерв Ставки ВГК. Одновременно с освобождением Николаева войска левого крыла 3-го Украинского фронта развивали наступление вдоль побережья на Одессу. 30 марта 5-я ударная армия под командованием Гречкина при поддержке высаженного с моря десантного отряда форсировала Днепровско-Бугский лиман и освободила город Очаков. Самолеты 17-й воздушной армии и Черноморского флота, по мере возможности и с учётом погодных условий, оказывали поддержку сухопутным силам. Советская авиация наносила мощные удары по отступающим колоннам противника, разрушала транспортные узлы. Авиация также срывала эвакуацию немецких войск морским путём. Транспортные самолеты, стараясь решить задачу снабжения войск в условиях весенней распутицы и бездорожья, доставляли по воздуху горючее, боеприпасы и другие грузы. Советские солдаты. Марш на Одессу

Немецкое командование в условиях прорыва обороны на левом и правом флангах, а также наступления войск 2-го Украинского фронта (что создавало угрозу окружения николаевско-одесской группировки) начало спешный отвод основных сил немецкой 6-й и румынской 3-й армий за реку Днестр. Одновременно немцы попытались задержать противника на промежуточном рубеже реки Тилигул. Однако войска 57-й и 37-й армий, 23-го танкового корпуса и конно-механизированной группы Плиева прорвали немецкую оборону. К утру 30 марта основные силы конно-механизированной группы и 23-го танкового корпуса завершили форсирование Южного Буга в районе Александровки и Вознесенска. 31 марта, преодолев упорное сопротивление противника, советские войска приступили к его преследованию в направлении Раздельной. В этот день в районе города Вознесенска погиб командир 4-го гвардейского мехкорпуса, генерал-лейтенант танковых войск Трофим Иванович Танасчишин. Уже 4 апреля части конно-механизированной группы Плиева и 37-й армии Шарохина перерезали железную дорогу, которая связывала Одессу и Тирасполь и заняли важный железнодорожный узел Раздельную. В результате немецкая группировка была расчленена на две группы. Соединения 30-го и 29-го армейских корпусов 6-й армии (9 дивизий и 2 бригады штурмовых орудий) под натиском армий Шарохина, Гагена и 23-го танкового корпуса Ахманова откатывались к Тирасполю и за реку Днестр. Остальные войска 6-й армии — соединения 17-го, 44-го и 72-го армейских корпусов, соединения 3-й румынской армии (всего 10 немецких и 2 румынских дивизии, 2 бригады штурмовых орудий, отдельные танковые батальоны и другие части) — отходили к Одессе. Войска 3-го Украинского фронта охватывали немецкую группировку с северного и северо-западного направлений. Прижимали их к Одессе. 5 апреля конно-механизированная группа прорвалась к Страсбургу (Кучургану), возникла угроза окружения одесской группировки противника.

Командование фронта, чтобы окончательно отрезать немцам путь отхода за Днестр, повернуло конно-механизированную группу из района Раздельной на юго-восток. 7 апреля советские войска заняли Беляевку и вышли к Днестровскому лиману. Угроза появления большого «котла» усилилась. Одновременно части 8-й гвардейской и 6-й армии обходили Одессу с северо-запада, а 5-я ударная армия продолжала наступление вдоль побережья моря.

В районе Одессы оказалось более 6 дивизий противника. Утром 6 апреля они нанесли контрудар в районе Раздельной, пытаясь прорваться в сторону Тирасполя. Удар немецких войск пришёлся по соединениям 82-го стрелкового корпуса 37-й армии. Советские войска ещё не успели создать прочную оборону, их артиллерия и тылы отставали. Ценой значительных потерь часть немецких войск смогла пробиться к переправам через реку Кучурган и соединилась со своими войсками, которые действовали северо-западнее Раздельной. Командование 37-й армии подтянуло дополнительные силы и организовало контрнаступление. Во второй половине 7 апреля немецкие войска, которые не успели прорваться к своим, были отброшены к югу и юго-востоку от Раздельной. 57-я армия в этот день продолжала наступление, но часть немецких войск успела отойти за реку Днестр.

Вечером 9 апреля части 5-й ударной армии под командованием Цветаева овладели станциями Сортировочная, Kyяльник, Пересыпь и начали сражение за северные кварталы Одессы. В это же время соединения 8-й гвардейской и 6-й армий Чуйкова и Шлёмина вышли к городу с северо-запада. Немецкое командование пыталось эвакуировать часть войск, военных материалов и имущества морем. Однако не получилось. Немецкие корабли и транспорты подвергались постоянным ударам самолетов 17-й воздушной армии и авиации Черноморского флота, атакам торпедных катеров и подводных лодок. Всего было потоплено более 30 вражеских транспортов, другие получили повреждения. Советские бомбардировочные дивизии наносили удары и по судам в Одесском порту. Поэтому у немецких войск остался единственный путь отхода — на Овидиополь с последующим форсированием Днестровского лимана. В этом направлении стали отводить тылы, транспорт и войска. Часть немецких сил попыталась пробиться через Беляевку. Отступающие войска постоянно подвергались воздушным ударам, несли большие потери.

10 апреля советские армии при поддержке одесских партизан и подпольщиков полностью освободили город от гитлеровцев. Как отмечали сами немцы, Одесса в течение двух лет оккупации стала настоящей цитаделью партизанского движения. Партизаны и подпольщики вышли из подземелий и укрытий и помогли очистить Одессу от врага. К тому же они оказали неоценимую помощь в предотвращении уничтожения порта, причалов, складов, важных зданий и объектов, которые немцы подготовили к подрыву. Партизаны Куяльницкого отряда под началом Л.Ф. Горбеля в ночь на 10 апреля нанесли удар по тылам противника и уничтожили немецкую команду подрывников. Немцы планировали уничтожить дамбу Хаджибеевского лимана и подвергнуть затоплению Пересыпь, которая открывала советским войскам путь в Одессу.

В Одессе советские войска захватили огромные трофеи, которые немцы не успели эвакуировать. Вся железная дорога от станции Выгода до самого города была забита вагонами с военной техникой, различным оборудованием и награбленным имуществом. Советские танки Т-34-85 с десантом ведут бой за станцию Раздельная Ночная атака советских танков Т-34-85 у станции Раздельная

Захват левого берега Днестра

После освобождения Одессы 6-я и 5-я ударная армии были выведены во второй эшелон фронта. Остальные армии фронта продолжили наступление и преследование войск противника. При этом 23-й танковый корпус 10 апреля настолько вклинился в боевые порядки противника, что был окружен в районе Плоское. Танкисты вели бой в окружении до подхода туда 11 апреля частей 57-й армии. 12 апреля части армии Гагена вышли к Днестру, с ходу форсировали реку и захватили небольшие плацдармы на правом берегу.

Одновременно соединения 37-й армии Шарохина вышли к Тирасполю и в ночь на 12 апреля освободили его от гитлеровцев. Советские войска также захватили небольшой плацдарм юго-западнее города до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину. Довольно быстро плацдарм был увеличен по фронту до 16 км и в глубину от 6 до 10 км.

В это же время 8-я гвардейская армия Чуйкова и конно-механизированная группа Плиева, ломая сопротивление противника, наступали на овидиопольском направлении. Однако часть конно-механизированной группы (10-я гвардейская и 30-я кавалерийские дивизии) оказалась в сложном положении. К северу от Овидиополя советские дивизии попали под удар отступающей одесской группировки противника и под давлением превосходящих сил врага были вынуждены отойти к северу. Растянутые на 60-километровом фронте порядки двух корпусов 8-й гвардейской армии не смогли надёжно перекрыть немецким войскам путь отхода на запад. Василевский подверг критике действия командования 8-й гвардейской армии, из-за которых немецкие войска смогли спокойно уйти за Днестр.

Наступавшая к северу 46-я армия Глаголева к исходу 11 апреля вышла к Днестру в районе к югу от Чебручи. 12 апреля передовые батальоны армии форсировали Днестр. 8-я гвардейская армия 14 апреля вышла к Днестровскому лиману и очистила его побережье от противника. В ночь на 15 апреля части 74-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали Днестр у Ильичевки (в районе Беляевки). Дальнейшее наступление армий 3-го Украинского фронта было остановлено Ставкой, которая 14 апреля приказала перейти к обороне на достигнутых рубежах. Необходимо было восстановить силы, подтянуть отставшие тылы, пополнить части людьми, подвезти боеприпасы и горючее. Советские войска вступают в освобожденную Одессу

Итоги

Операция завершилась полной победой Красной Армии. Войска 3-го Украинского фронта при поддержке левого фланга 2-го Украинского фронта и Черноморского флота нанесли поражение немецкой 6-й и 3-й румынской армиям. Немецкие войска потеряли более 38 тыс. человек убитыми и пленными. Было захвачено более 950 орудий, около 100 складов с боеприпасами и продовольствием, а также большое количество другого имущества и техники.

Советские войска продвинулись до 180 км и освободили от немецко-румынских войск Николаевскую и Одесскую области. Также освободили большую часть Молдавии. Многие части и соединения, которые отличились в операции, были награждены орденами. 42 части получили почётные наименования («Николаевские», «Раздельненские», «Одесские» и «Очаковская»). В то же время войскам 3-го Украинского фронта не удалось окружить и уничтожить большую часть сил немецкой 6-й и 3-й румынской армий, тем удалось отступить на правый берег Днестра и организовать на этом рубеже устойчивую оборону. Поэтому советские войска не смогли выйти к государственной границе Румынии.

Возвращение Николаева и Одессы позволило Черноморскому флоту восстановить свои базы в северо-западной части бассейна Черного моря и перебазировать туда легкие корабли и авиацию. В результате блокады крымской группировки противника серьёзно укрепилась. Крым и так уже был окружен с суши. Захват плацдармов на Днестре создал условия для дальнейшего наступления армий 3-го Украинского фронта. На очереди были оставшаяся часть Молдавии, Румыния и Балканский полуостров. Советские солдаты едут по улице освобожденной Одессы. Улица забита техникой, брошенной немцами

Самсонов Александр

https://topwar.ru/43466-tretiy-stalinskiy-udar-osvobozhdenie-odessy.html

https://topwar.ru/43518-tretiy-stalinskiy-udar-osvobozhdenie-odessy-chast-2.html



Ждём нового освобождения Одессы от фашистских захватчиков!!!