Зачем Сталин отправил разведчиков в Японию сразу после событий в Хиросиме и Нагасаки?

На Потсдамской конференции Трумэн во время беседы со Сталиным как бы вскользь бросил фразу, что его страна теперь обладает оружием невероятной разрушающей силы. На что глава СССР якобы предложил незамедлительно проверить его в действии. На Японии.

В действительности это ложное утверждение, которое Трумэн упомянул в своих воспоминаниях: Сталин в ответ просто кивнул (и тому есть подтверждения множества свидетелей). Вскоре после конференции американцы сбросили бомбу на Хиросиму, а спустя 3 дня – на Нагасаки. После атаки разрушенные города посетили наши разведчики ГРУ – первые иностранцы, побывавшие на месте трагедии.

Как Сталин отреагировал на события в Японии?

Потсдамская конференция

Фактически у Союза не было оснований для препятствования бомбардировки: Штаты всё ещё были союзником, а Япония – наоборот. И реакция «отца народов» была очень лаконичной: во время беседы с американским послом Гарриманом он отметил, что японцам стоит подумать о смене правительства и капитуляции.

Стрела на месте падения бомбы в Нагасаки

Фактически советская правящая верхушка была в шоке. И это логично, ведь уничтожение японских городов было и актом устрашения для Союза. Сталину нужна была максимально подробная информация об оружии и последствиях его применения, что называется, из первых рук.

Для получения достоверных сведений в столицу Японии были направлены разведчики ГРУ, работавшие под прикрытием посольских должностей. Выбор пал на Германа Сергеева и Михаила Иванова. О первом разведчике сохранилось катастрофически мало информации. Вероятно, что даже фамилия была вымышленной.

Иванов принимал участие в боях Гражданской войны в Испании. В Японию он поехал как номинальная фигура – секретарь, но в действительности именно он держал связь с местной резидентурой.

Чемодан, набитый булыжниками, и «стакан Иванова» По приезде агенты увидели сюрреалистическую серо-жёлтую картину: разбросанные паровозы, вывернутые рельсы, превратившийся в руины город с силуэтами людей на стенах зданий – печально известные «тени Хиросимы».

Воронки не было, что подтвердило правдивость утверждения американцев о применении бомбы принципиально нового типа.

Впрочем, Иванов и Сергеев успели пострадать еще до того, как добрались до места взрыва. Японцы забросали их камнями: в стране тогда ненавидели всех «белых», которые ассоциировались у населения с врагами - американцами.

Как вспоминал Михаил Иванов, вид Хиросимы поразил их. В радиусе одного километра от эпицентра взрыва было пустое выжженное место. Везде лежали искалеченные тела. Выжившие люди разыскивали останки своих родственников и пытались строить себе убежища из обломков. Разведчики переворачивали обугленные тела, разгребали пепел и оплавленные камни странного цвета и с неприятным запахом, который вызывал тошноту. Никто тогда и не подозревал, что делать это категорически нельзя. Но у них было задание - взять пробы грунта, образцы обломков и даже фрагменты тел из эпицентра. В итоге они сложили в один большой чемодан землю, камни и часть человеческой руки. Все это должно было немедленно отправиться в Москву. Но перед тем, как вернуться в Токио, офицеры заехали еще и в Нагасаки - второй японский город, подвергшийся атомной бомбардировке. Оттуда они тоже взяли пробы материалов для последующей экспертизы.

- Через несколько дней Иванов и сам прилетел в Москву, - рассказывает Алексей Кириченко, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Кириченко, хорошо знавший Михаила Иванова.

- О том, какое значение придавалось его миссии, говорит тот факт, что разведчика немедленно доставили на личную аудиенцию к Сталину и ответственному за атомный проект СССР Лаврентию Берия. Иванов доложил им о результатах рекогносцировки и подробно описал увиденные ужасные картины. Правда, до сих пор неизвестно, где находится его отчет. Берия, несмотря на предъявленные доказательства и подробные описания, Иванову не поверил, обвинив разведчика в паникерстве. От участи «врага народа» его спас начальник Генштаба Алексей Антонов.

Генсек выслушал доклад более сдержанно. И отдал распоряжение укорить разработку советского ядерного проекта.

Разведчик Михаил Иванов в молодости

А буквально через пару недель после приезда из Японии у Иванова и Сергеева начала развиваться лучевая болезнь от сильнейшего радиационного облучения. Иванову перелили 8 литров крови. А вот Герману Сергееву врачи помочь не смогли. Он стал первой неяпонской жертвой американских атомных бомбардировок.

От рака, развившегося вследствие полученной дозы радиации, скончался и генерал Кузьма Деревянко, принявший капитуляцию Японии от имени СССР. С конца 1945-го по 1951 год он работал в Хиросиме и Нагасаки. Деревянко составил детальное описание последствий ядерного взрыва и сделал множество фотографий.

За жизнь Иванова врачи буквально бились. Жизнь разведчику спасли многократные переливания крови. Хотя сам Михаил Иванович был твёрдо убеждён в том, что его спасла бутылка виски. Он признался, что по дороге в Хиросиму выпил бутылку виски марки «Сантори», а его помощник Сергеев не пил. Вроде как виски и помогло вывести избыток радиации из организма...

С того момента распространилась позиция о защитном действии спиртного на организм при облучении. И моряки атомных подлодок даже назвали выдаваемые 200 мл вина «стаканом Иванова» в честь разведчика.





Михаил Иванович Иванов в последние годы жизни

- Увы, Михаила Иванова за ту операцию ничем не наградили, - сетует Алексей Кириченко. - После лечения в конце 40-х ему дали две недели отпуска, а потом отправили руководить нашей разведсетью в Турции. Во время агрессии Англии, Франции и Израиля в зоне Суэцкого канала в 1956 году Михаил Иванович сумел достать и отправить в Москву израильские карты боевых действий и сведения о готовящемся свержении союзного сирийского правительства. Раздобыть секретные документы помогла любовница премьер-министра, с которой Иванову тоже пришлось завести роман. В 60-х советский разведчик вновь работал в Японии, а потом в Китае, дослужившись до звания генерал-майора.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Стакан Иванова» до сих пор наливают на ядерных обьектах.

- Один случай ничего не подтверждает. Американские ученые в течение долгого времени изучали вопрос воздействия радиации на человека и методов его защиты. Но никаких научных подтверждений тому, что виски или другие спиртные напитки защищают организм от радиации, найдено не было, - говорит Георгий Тимохин, врач-онколог ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина». - Тем не менее вскоре после случая с Михаилом Ивановым на атомных объектах СССР ввели правило, согласно которому сотрудники обязательно должны были употреблять алкоголь. В умеренных дозах, конечно. На атомных подлодках проводили исследование, в результате которого выяснилось, что моряки, употреблявшие алкоголь, получали меньшую долю радиации. Появился даже такой термин - «стакан Иванова». Но, как оказалось впоследствии, подводников, которые «принимали», просто не допускали близко к реактору, поэтому они получали меньшую дозу облучения.

Из жизни ушёл в звании генерал-майора в очень солидном возрасте 101 года.

https://all-history.mirtesen.ru/blog/43876041850/Zachem-Stal...

https://www.kp.ru/daily/26304/3185998/