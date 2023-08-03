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Какие картины покупал Алишер Усманов

В теме судьбы портрета Чуковского кисти Репина я упомянула о покупке произведений искусств миллиардером Усмановым. 
Работы Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Валентина Серова, Александра Иванова, Ильи Репина - и многое другое. В 2007 году он потратил на них 112 миллионов долларов.
Итак, какие же шедевры прошли через руки Алишера Усманова - и в итоге, кстати достались российскому государству?
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Какие картины покупал Алишер УсмановКакие картины покупал Алишер Усманов Какие картины покупал Алишер Усманов Какие картины покупал Алишер Усманов
Знаменитые музыканты Ростропович и Вишневская всю жизнь (после эмиграции на Запад) собирали произведения искусства, и собрали неплохую такую коллекцию. По словам Вишневской, коллекцию, состоящую из мебели, посуды, фарфора, произведений искусства, они с супругом собирали в течение 30 лет. Причем, ни одного предмета в России супругами куплено не было, все шедевры приобретались на аукционах в разных странах мира.
После смерти мужа Вишневская выставила ее на аукцион Sotheby's.
“Ростропович ушел из жизни, он зарабатывал в последние годы один, я уже давно не пою...”
“После утраты работающего члена нашей семьи надо было принимать окончательное решение, что делать дальше, так как содержание коллекции, в которое входят и страховка, и содержание помещения, и охрана, и прислуга, — дорогое удовольствие”.
Ориентировочная стоимость коллекции из 450 лотов составляла 26-40 миллионов долларов.
Однако за день до начала торгов, 17 сентября 2007 года, Усманов выкупил все целиком, за 111,75 млн. долларов.

После покупки Усманов безвозмездно передал коллекцию российскому государству.
Экспонироваться она должна в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Можно посмотреть на экскурсии.
Коллекция Ростроповича-Вишневской содержит поистине уникальные предметы. В частности, эксперты особо выделяют портрет Авроры Демидовой Карла Брюллова (предварительная оценка 1,6-3 миллиона долларов),
Какие картины покупал Алишер Усманов
"Лики России" Бориса Григорьева (предварительная оценка 3-4 миллиона долларов),
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портрет Прасковьи Бестужевой Боровиковского оценивалась организаторами аукциона в 400-600 тысяч фунтов стерлингов.
Какие картины покупал Алишер Усманов
Автор в интернетах не указан
Какие картины покупал Алишер Усманов
Какие картины покупал Алишер Усманов
Одним из самых главных лотов являлась картина Николая Рериха "Сокровище ангелов". Оценочная стоимость работы, приобретенной Ростроповичем и Вишневской на аукционе Sotheby's в 1998 году за 287,5 тысячи фунтов, составляла от 800 тысяч до 1,2 миллиона тысяч фунтов стерлингов.
Какие картины покупал Алишер Усманов
В собрании имеется также 6 картин Валентина Серова, 20 полотен Ильи Репина, работы Ивана Билибина, Александра Бенуа, других корифеев русского искусства.
Портрет кисти Серова - Феликс Юсупов-Старший 0,8—1,5 млн. фунтов стерлингов
Какие картины покупал Алишер Усманов
Еще одним шедевром коллекции был признан эскиз Александра Иванова к самому знаменитому его произведению - полотну "Явление Христа народу", выставленному в Третьяковской галерее в Москве. Эскиз головы старца являлся, по данным Sotheby's, одним из двух этюдов к "Явлению Христа народу", находившихся у частных коллекционеров.
Картина Алексея Венецианова “Первые шаги”. 0,5—1 млн. фунтов стерлингов
Какие картины покупал Алишер Усманов

Борис Григорьев. “Портрет Петра Бакшеева в роли Васьки Пепла в пьесе Горького “На дне”. 0,5—0,7 млн. фунтов стерлингов
Какие картины покупал Алишер Усманов

Илья Репин. Большевик. 800 тыс. фунтов  (на мой взгляд, сомнительная работа и я как-то о ней уже рассказывала).
Какие картины покупал Алишер Усманов
Другие репинские работы: “Сидящая обнаженная”, портрет Корнея Чуковского и репинская копия известного портрета Пушкина кисти Тропинина.
Какие картины покупал Алишер Усманов

Репин. Портрет Чуковского (тот самый, о котором я говорила)
Какие картины покупал Алишер Усманов
Какие картины покупал Алишер Усманов
Какие картины покупал Алишер Усманов

Судейкин. "Чаепитие"
Какие картины покупал Алишер Усманов

Это автопортрет Бориса Григорьева
Какие картины покупал Алишер Усманов
Какие картины покупал Алишер Усманов
Какие картины покупал Алишер Усманов

Екатерина Великая типа Лампи
Какие картины покупал Алишер Усманов

Кажется, это Хруцкий
Какие картины покупал Алишер УсмановЗначительная часть выставленных на торги произведений была посвящена театру. Например, эскиз декорации для спектакля "Аполлон и Дафна", выполненный Александром Бенуа, оценивался в 15-20 тысяч фунтов стерлингов.

Из декоративно-прикладного искусства выделялась табакерка, подаренная Екатериной II Григорию Орлову (предварительная оценка 300 - 400 тысяч долларов).

В коллекцию Ростроповича и Вишневской также входили фарфоровые фигурки, посуда, вазы, статуэтки из слоновой кости и портретные миниатюры. Коллекцию фарфора Ростроповича и Вишневской уже назвали уникальной. В нее входят предметы, производившиеся на протяжении нескольких веков Императорским фарфоровым заводом и частными заводами, работавшими в России в конце 18-го и в 19-м веке.
Какие картины покупал Алишер Усманов
Какие картины покупал Алишер УсмановОКакие картины покупал Алишер Усмановсобенно в коллекции выделялась группа из шести фарфоровых блюд Юсуповского сервиза Архангельского фарфорового завода. Этот фарфор производился исключительно для аристократии, он не продавался, его дарили членам императорской семьи и друзьям князей Юсуповых.Какие картины покупал Алишер УсмановКакие картины покупал Алишер УсмановКакие картины покупал Алишер Усманов 
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Вот еще картины, которые я когда-то скачала с сайта Константиновского дворца (и других мест), как принадлежащие к этой же коллекции. Но зуб дать не могу, что они именно оттуда.
Потому что естественно, все ссылки уже битые, и на сайте дворца ничего нет.
Гроот. Портрет Петра Третьего
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Репин. Портрет Бориса Григорьева
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Сергей Иванов. Боярский возок
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Ортолани-Дамон. Портрет Екатерины Долгорукой
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Уильям Бичи. Портрет атамана Платова
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Владимир Маковский. Вспашка поля
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Тропинин (?). Гитарист
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Владимир Гау. Дети принца Лейхтенбергского
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Владимир Гау. Дети принца Ольденбургского
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Айвазовский. Берег моря в лунном свете
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Грабарь. Иней. Догорающий день
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Репин. Этюд Серовой для "Царевны Софьи"
Какие картины покупал Алишер Усманов
Вопрос, почему эта коллекция досталась именно президентской резиденции в Стрельне, а не какому-нибудь приличному доступному нормальным людям музею, ответа прямого не имеет.
Подозревают, что это реально вот такой приятный подарок президенту миллионер решил сделать. Ради ништяков.
О своем решении Алишер Усманов объявил на совместной пресс-конференции с главой Роскультуры Михаилом Швыдким и управляющим делами президента РФ Владимиром Кожиным. 
Президентской резиденции в борьбе за уникальную коллекцию удалось обойти всех именитых конкурентов.
О своем решении Алишер Усманов объявил на совместной пресс-конференции с главой Роскультуры Михаилом Швыдким и управляющим делами президента РФ Владимиром Кожиным. «В Петербурге настолько много прекрасных музеев-дворцов, что надо было выбрать какой-то критерий, по которому можно было отобрать один из них, – прокомментировал свое решение Алишер Усманов. – Выяснилось, что в одном из прекрасно реставрированных в последнее время дворцов – Константиновском – нет собственной коллекции произведений искусства, которые постоянно находились бы в нем. И я принял решение предложить, чтобы эта коллекция была и находилась всегда в этом музее». (...)

В конкурентной борьбе за право выставить в своих залах коллекцию Ростроповича- Вишневской участвовали Русский музей в Петербурге, ГМИИ имени Пушкина и Музеи Московского Кремля. Кроме того, на картины Репина, Брюллова, Григорьева, Серова и Рериха претендовала Третьяковская галерея. (...)

Решение Алишера Усманова для многих стало неожиданностью. Ведь Константиновский дворец, отреставрированный к 300-летию Петербурга, еще не успел завоевать репутацию музея. Он больше известен как резиденция президента и место проведения саммита «большой восьмерки». Тем не менее, предпочтение было отдано именно дворцу в Стрельне. Кроме той причины, о которой заявил Алишер Усманов, могут быть и другие мотивы. Не исключено, что размещение коллекции в Стрельне - это своеобразный реверанс в сторону президента. Возможно также, что речь идет о решении определенных политических задач непосредственно в Петербурге.
А другая эмигрантская коллекция - театральной графики князя Н. Лобанова-Ростовского, которую купили для того же дворца, оказалась дворцу нафиг не нужна (графику трудно выставлять в интерьерах). И ее передали в питерский театральный музей, что хорошо.
https://shakko.ru/1085797.html?ysclid=lihg5hiyap121297039
https://www.mk.ru/editions/daily/article/2007/09/13/81610-so...
https://www.newsru.com/cinema/17sep2007/rosrtopovich.html

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