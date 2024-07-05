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Цветущий Алтай

Это подборка фотографий самых разных цветов, снятых на плато Укок.Цветущий АлтайФотографии и текст Антона Петруся

1. Огромная поляна незабудок! Я заметил ее из окна машины метров за сто. По дороге на Укок было множество таких полянок, и на каждой хотелось отметится парочкой-другой кадровЦветущий Алтай

2. Пятнами попадались ромашки и другая цветущая флора. Цветущий Алтай

3. Я уже и забыл как выглядят незабудки, но появилась возможность вспомнить)Цветущий Алтай

4. Лаконичные пейзажи на границе с Монголией и бирюзовые полянки.Цветущий Алтай

5. Выше, на перевалах, соответственно ближе к снегу цветов было еще больше. Дичайшее разноцветье!Цветущий Алтай

6. Ромашки.Ромашки

7. Еще выше цвели альпийские маки. Склоны просто горели желтым цветом.альпийские маки

8. Особенно много их было вдоль дороги. Интересно почему именно там?Цветущий Алтай

9. На перевале Теплый ключ, столь нелюбимом всеми, тоже много цветов. Правда останавливаться там можно только тогда, когда надо разъехаться со встречным транспортом. Кто был, тот меня поймет)Цветущий Алтай

10. В июне застали цветение огоньков-жарков-купальницы. Эти красивейшие цветы огненного оттенка покрывали склоны у Семинского перевала.Цветущий Алтай

11. Невероятно жгучего цвета)Цветущий Алтай

12. Уже второй год на этой поляне мы снимаем красоту!Цветущий Алтай

13. На Укоке же в этом году было просто дичайшее цветение. Притом, что в прошлом сезоне в то же время не было ни одного цветка.Цветущий Алтай

14. На скалах цвела гвоздика…гвоздика...

15. …а на полянах — дикий лук. Достаточно вкусный, кстати )дикий лук

16. Тоже noname цветок)Цветущий Алтай

17. Уже на выезде с Укока нас застала непогода. Но мне кажется, что в этом фото застыл порыв ветра…Цветущий Алтай

18. И контрольный выстрел — цветущий курильский чай у Джумалинского озера)цветущий курильский чай у Джумалинского озера

природа
Светлана Митленко
Россия
респ. Алтай

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