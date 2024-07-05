Цветущий Алтай

Это подборка фотографий самых разных цветов, снятых на плато Укок. Фотографии и текст Антона Петруся

1. Огромная поляна незабудок! Я заметил ее из окна машины метров за сто. По дороге на Укок было множество таких полянок, и на каждой хотелось отметится парочкой-другой кадров

Новости СМИ2 2. Пятнами попадались ромашки и другая цветущая флора.

3. Я уже и забыл как выглядят незабудки, но появилась возможность вспомнить)

4. Лаконичные пейзажи на границе с Монголией и бирюзовые полянки.

5. Выше, на перевалах, соответственно ближе к снегу цветов было еще больше. Дичайшее разноцветье!

6. Ромашки.

7. Еще выше цвели альпийские маки. Склоны просто горели желтым цветом.

8. Особенно много их было вдоль дороги. Интересно почему именно там?

9. На перевале Теплый ключ, столь нелюбимом всеми, тоже много цветов. Правда останавливаться там можно только тогда, когда надо разъехаться со встречным транспортом. Кто был, тот меня поймет)

10. В июне застали цветение огоньков-жарков-купальницы. Эти красивейшие цветы огненного оттенка покрывали склоны у Семинского перевала.

11. Невероятно жгучего цвета)

12. Уже второй год на этой поляне мы снимаем красоту!

13. На Укоке же в этом году было просто дичайшее цветение. Притом, что в прошлом сезоне в то же время не было ни одного цветка.

14. На скалах цвела гвоздика…

15. …а на полянах — дикий лук. Достаточно вкусный, кстати )

16. Тоже noname цветок)

17. Уже на выезде с Укока нас застала непогода. Но мне кажется, что в этом фото застыл порыв ветра…

18. И контрольный выстрел — цветущий курильский чай у Джумалинского озера)