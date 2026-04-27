Советские фотографы Макс Альперт и Юрий Абрамочкин об истории СССР

Запечатленные на пленке люди и события становятся частью истории, рассказывая нам правдивые факты о том, как «все это было на самом деле». В создании снимка помимо оптического устройства участвует сам фотограф со своим восприятием мира, благодаря чему достоверное событие предстает перед зрителем с новой стороны.

Талантливый мастер фиксирует внешний облик происходящего, одновременно раскрывая суть. Те фотографы, кому это удается, по праву становятся достоянием национальной культуры.

Одним из крупнейших советских фотомастеров прошлого века был Макс Владимирович Альперт. Источник фотографий в статье: ТАСС Возвращение А. М. Горького из Италии, 1928 год

Еще до революции Макс Владимирович учился на фотографа в Одессе. В 1919 году он вступил в Красную армию, а после окончания Гражданской войны переехал в Москву, где стал работать фотокорреспондентом в «Рабочей газете». Сталин, 1936 год

Мастер много работал в жанре фотопортрета, снимал крупных советских и зарубежных политических деятелей, известных военачальников, писателей.… Строители Большого Ферганского канала, 1939

Наиболее важные серии фотографа, а их в его архиве насчитывается около пятидесяти, были сделаны на «Великих сталинских стройках». Его масштабные полотна отличаются глубиной перспективы, контрастным сопоставлением крупных фигур на переднем плане и грандиозных рукотворных сооружений или естественных ландшафтов — на заднем. Стройка канала, 1939 год Комбат, 1942 год. Та самая знаменитая фотография.

Профессиональное мастерство и талант Макса Альперта полностью проявились в годы Великой Отечественной Войны. «Мне как военному корреспонденту, работнику «Красной звезды» немало пришлось находиться в самых различных обстоятельствах на фронтах Великой Отечественной войны рядом с военным фотокорреспондентом ТАСС Максом Альпертом. Его военные снимки бесчисленны и хорошо известны. Но мне доставляет радость лишний раз засвидетельствовать, что многие из этих снимков делались в трудной и опасной обстановке, и для того, чтобы, не отступая, выполнять там, на фронте, свой долг, этот человек неизменно проявлял свойственное ему спокойное и молчаливое мужество», — писал о фотографе Константин Симонов. Солдаты ведут разведку в плавнях Кубани на надувных резиновых камерах, 1943 год. Фото: РИА Новости На фронте Бой за населенный пункт, 1944 год В минуты отдыха Беженцы, Орловская область, 1943 год Парад победы 24 июня 1945 года Празднование победы в Москве, 1945 год Макс Альперт (справа) с советскими военными в Праге Рабочие читают газету «Правда», 1963 год. Фото: Макс Альперт / РИА Новости Юрий Гагарин и Герман Титов, 1961 год Из серии «Мысль и сердце», рассказывающей о прославленном хирурге-кардиологе академике Николае Амосове. 1975 год

Вторая подборка фото от Юрия Абрамочкина.

Юрий Васильевич Абрамочкин (11 декабря 1936 — 5 апреля 2018) — легенда советско-российской фотожурналистики. Награжден премией «Золотой глаз» международного конкурса World Press Photo(1987). Участвовал во многих международных выставках и проводил свои персональные выставки в Чехословакии, Венгрии, Индии, Франции, Голландии, Сирии, Румынии, Болгарии, Германии, России. В 1986 году был участником международного проекта «Один день из жизни США», а в 1987- «Один день из жизни СССР». Сотрудничает по сей день с такими крупными западными агентствами и изданиями, как «Пари -Матч», «Тайм- Лайф» и другими. Включен в Международную монографию «Современные фотографы» Contemporary Photographers издательства St.James Press Chicago and London. Юрий Гагарин, Гжатск, 1961 год Бони-М на Красной площади, 1978 год Похороны Константина Черненко. Москва, 1985 год Очередь в Мавзолей, 1987 год Уборка Красной площади после парада, 1989 год Семейный ремонт автомобиля Цыпленок на яйцах Горбачев и Рейган За кулисами модного показа модельера Вячеслава Зайцева. 1966 год Несравненная Эдита Пьеха Хлеб целины Москва строится Ограда вождями Школьный дворик Члены Политбюро на трибуне Мавзолея. Красная площадь, 1962 год Регулировщик, Москва, Красная площадь, 1962 год Целина молодела. 1962 год. Переселенцы. 1964 год Короткий перекус и школьные новости. Москва. 1965 г Москва. 1969 год Джигиты. Дагестан. 1968 год Экипаж «Три богатыря». 1980 год Брежнев и Устинов на трибуне Мавзолея Ленина 7 ноября 1982 года. Жить Брежневу оставалось менее трех суток Юрий Васильевич Абрамочкин у кремлевских стен. Леонид Ильич Брежнев среди пионеров Два наблюдателя Женщины стирают белье на реке Советские авиаконструкторы А. Н. Туполев и С. В. Ильюшин Доска почета

Будущая балерина Рыбаки 1964 год, Ямал Юрий Абрамочкин с Юрием Гагариным, 1961 год