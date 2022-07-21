Вот такие новости

Бывший заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин задержан (https://iz.ru/1364060/2022-07-13/zaderzhan-byvshii-zamestite...) по делу о растрате, которое, возможно связанно со строительством хирургического корпуса (томского онкодиспансера.

В должности заместителя главы региона Гурдин работал с сентября 2012 года. Занимался реализацией региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, международных и региональных связей. Именно Гурдин стал самым богатым заместителем губернатора Томской области за 2019 год. Судя по его декларации, он заработал 6 миллионов 156 тысяч рублей. За 2021 год доход бывшего чиновника составил более 31 миллиона рублей. Арест Юрия Гурдина явно не последний для команды экс-губернатора Томской области Жвачкина

После визита генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Томск, область накрыла череда уголовных дел. Одна из самых громких историй связана с неприлично затянувшимися сроками ввода в эксплуатацию хирургического корпуса местного онкодиспансера. И она может больно ударить по остаткам команды прежнего главы региона.

Взыскание

Минпромторг взыщет (https://www.kommersant.ru/doc/5459108? tg) более 500 млн руб. с разработчика процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». Судя по иску и данным сайта госзакупок, компания не выполнила условия по разработке и выпуску микросхем для спутников.

Источники говорят, что удовлетворение полной суммы требований серьезно ударит по компании, годовая выручка которой в 2021 году составила 1 млрд руб. Причем даже если ответчику удастся доказать, что на исполнение контракта повлияли внешние обстоятельства, например санкции, часть средств с него в любом случае будет взыскана, считают юристы. Вести с полигона

Бывший директор полигона Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) Валерий Руденко стал фигурантом (https://ura.news/news/1052569570) уголовного дела, сообщают инсайдеры. По предварительным данным, он незаконно получил в собственность муниципальный земельный участок.Сам фигурант утверждает, что все его действия были полностью законными.

Руденко занимал пост директора НТИИМ с 1997 по 2016 год. Он один из организаторов выставки вооружений Russian Expo Arms, которая раннее проходила на полигоне «Старатель». В 2003 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила». Видный лоббист

Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан (https://t.me/BFMnews/22907) в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Бывшего заместителя министра подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного госпиталя в Мурманской области.

По версии следствия, Гурович организовал выделение из федерального бюджета для этого строительства больше 969 млн руб. Мобильный госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, не использовался по назначению и был демонтирован. Ущерб бюджету области оценивается в 323 млн руб.

Курская электрическая аномалия - «Россети» Андрея Рюмина под благими намерениями захватывают региональные электросети

Очередной скандал разгорается вокруг «Россетей», на этот раз в Курской области. Повлияет ли он на рейтинг губернатора Романа Старовойта, время покажет, но то, что на объектах жизнеобеспечения в приграничной с Украиной полосе происходят, мягко выражаясь, «странные» события, похоже, никого из курских власть имущих не волнует.

Полная версия статьи по ссылке: https://versia.ru/rosseti-andreya-ryumina-pod-blagimi-namere...

Обыски в питерском "Водоканале" этим летом стали обыденностью

Шефа питерского "Водоканала" Сергея Волкова подключили (https://47news.ru/articles/215146/) к махинациям на 172 млн руб. Он задержан за преференции застройщикам, в их числе "Балтинвестстрой" главы стройкомитета города Игоря Креславского. Когда у него провела обыск Экономическая полиция, а позже его увезли в Главное следственное управление на Лиговский проспект, 145, могло показаться, что всё это формальности и имеют отношение не к нему, а к бывшему директору Евгению Целикову, арестованному в конце июня. Но нет...

Полная версия статьи: 47news (https://47news.ru/articles/215146/)



Автобус по-родственному

Осужденному на 15 лет экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву накинули (https://primamedia.ru/news/1320379/) 3 мес. за годы злоупотреблений при обслуживании муниципальных автобусов. В итоге получилось 15 лет и 3 месяца лишения свободы со штрафом полмиллиарда рублей. В суде установлено, что с 2009 по 2017 год мэр города ограничивал коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам, предоставив преимущественное право на это муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества финансовых средств. После чего, за счет кредитных средств был пополнен муниципальный автопарк, а для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась подконтрольная его родственникам организация.

Пушкарев продолжает отбывать тюремное заключение в Приморском крае, а также погасил штраф в размере 500 млн рублей, назначенный Тверским судом и еще один крупный штраф в 1,4 млрд рублей с него взыскали по решению Советского районного суда Владивостока. PrimaMedia.ru (https://primamedia.ru/news/1320379/)

Арендная афера

Экс-глава управления имущества Липецкой области Ольга Крючкова за арендную аферу получила (https://www.lipetsknews.ru/articles/proisshestviya/sud-oglas...) 9 с половиной лет. С формулировкой "за взятку в 5 млн руб." Ну и также она оштрафована на 50 млн руб. Дак её подельника получили по 8 лет колонии строго режима с выплатой 15 млн рублей штрафа. В местном МВД считали, что Ольга Крючкова, узнав, где именно в Липецкой области планируется проложить участок трассы «шелковый путь», которая должна соединить Шанхай и Гамбург, через знакомых коммерсантов организовали скупку земли и ее продажу по повышенным ценам инвесторам проекта.

Чиновница все это провернула в 2015 году, накануне вступления в силу изменений в федеральное законодательство. С 1 марта запрещалась передача участков в аренду без проведения торгов.

https://lipetsknews.ru/articles/proisshestviya/sud-oglasil-p...

Арестован мэр города

В Башкирии возбуждено (https://ufa.rbc.ru/ufa/13/07/2022/62ceb54e9a7947916a75d2bb) уголовное дело в отношении мэра города Давлеканово Вячеслава Гапоненко в связи с оплатой контракта на строительство системы очистки воды в муниципалитете стоимостью 89 млн руб. Подрядчиком выступало ООО "Уфимская Газовая компания". Чиновник взят под сражу, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователи пишут, что Гапоненко, зная, что подрядчик отклонился от первоначальной проектно-сметной документации, не организовал работу по ее корректировке и проведению экспертизы после внесенных изменений, а также допустил иные нарушения. В результате до настоящего времени новая система очистки воды не введена в эксплуатацию, а качество воды не соответствует санитарным требованиям и нормам

Ранее Гапоненко был начальником отдела регулирования госзаказа строительства Минкульта РБ, в зоне его ответственности, в частности, были капремонты при подготовке к ШОС и БРИКС в Уфе.

А вот есть и такие

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал (https://vk.com/wall639631882_455678?z=video639631882_4562403...) о случаях, когда местные жители сами портили себе дома, чтобы получить от властей обещанные компенсации. Гладков добавил, что помощь окажут людям, которые оказались в «трудной жизненной ситуации». Но тем, у кого «есть огромные дома, где стоят огромные бассейны — в восстановлении бассейна» он помочь не сможет.