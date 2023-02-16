Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.44

Когда-нибудь наступит тишина,
И мирная весна обнимет Землю.
Узнаем мы Героев имена,
Победу будем праздновать неделю.
А может даже месяц или год!
Да разве ж нам одной недели хватит
Героев всех узнать наперечёт,
И славить их, и памятники ставить?
Когда-нибудь придёт победный май, -
Сольются в нём и слёзы, и седины.
Умолкнет над Землёй вороний грай,
И зазвучит оркестр соловьиный.
И он все наши горести затмит,
И вся Россия выбежит на площадь!
И поспешит с весёлыми детьми
Скворечники развешивать по рощам.
Когда-нибудь мы будем просто жить!
Кто счастливо, кто долго, кто богато.
Но главное, конечно, не забыть
О смертных ранах Русского Солдата.
Вячеслав Девятков
Дети рисуют
https://t.me/rusich_army/7463
Вот такие шоколадки можно встретить на Украине.Её обёртка в очередной раз доказывает, что в стране 404 процветает нацизм. В украинцах не осталось ничего святого...
https://t.me/rusich_army/7466
Ландшафтные дизайнеры
Наш военкор Влад Андрица побывал на позициях самого молодого артиллерийского расчёта ДНР. Его бойцы — парни от 18 лет.Самый младший Кирюха — Мультик — недавно окончил школу и подписал контракт. При своей массе тела 55 кг он помогал подготавливать снаряды к выстрелу. За несколько месяцев окреп и прибавил в весе. Говорит, что это его вторая семья.Виталий, 21 год.Командир артбатареи с позывным Макс пришёл на службу три года назад, сейчас ему 21. Занимается спортом и не даёт расслабляться парням. ФИЗО и футбол обязательны для всехДед Макса, в семье 3 мужика, дед, дядька и сам Макс и все служат
В такой дружной атмосфере и воевать легче, и снаряды летят дальше. Так держать, пацаны!
https://t.me/vandrytsa
Кременная, ЛНР. 25 января утром украинские вояки нанесли артиллерийский удар по музыкальной школе, и школе №3, которая недавно была восстановлена российскими строителями. Применяли американскую систему Himars. По предварительной информации поз завалами находятся 2 человека.
https://t.me/rusich_army/7403
Сотрудники подразделения спецназа ФСВНГ в зоне проведения операции.
https://t.me/ok_spn/22715
Актёры, литераторы, музыканты, ушедшие добровольцами в зону СВО.
Поэт Дмитрий Артис
Публицист Григорий Кубатьян
Скрипач Андрей Решетин
Актёр Георгий Тесля-Герасимов
Актёр Павел Устинов
Актёр Сослан Фидаров
Писатель Дмитрий Филиппов
https://t.me/c/1524001401/5621
МОЙ ДРУГ, ВЫПУСКНИК АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА, ПОСЛУЖИВШИЙ И ПОВОЕВАВШИЙ ОТ АФГАНИСТАНА ДО АРКТИКИ О О СТАТИСТИКЕ СВО: Аналитика упрямая вещь и цифры умеют говорить сами за себя. А теперь внимание:
«372 сбитых самолета ВСУ - это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов - воздушная армия.
7537 танков и ББМ - две танковые армии и пять общевойсковых армий.
983 РСЗО - ударная армия.
401 ЗРК - армия ПВО.
3841 орудие - четыре артиллерийских армии.
8066 машин - восемь армий.
Россия за год положила ДВАДЦАТЬ ТРИ армии противника!
А это ЧЕТЫРЕ фронта!
Ну или ЧЕТЫРЕ группы армий Вермахта.
Или ВСЯ современная группировка НАТО в Европе.
И без миллионов собственных потерь ВС РФ.
Результат даже превосходит времена ВОВ и все другие войны!
Любое государство мира уже было бы повержено, правда без коллективной помощи Запада и их прихвостней.
Это, к слову, ответ говорунам и повод для противника и блока НАТО, конкретно который противостоит России и об эффективности и боевой мощи ВС РФ, ( без учета ядерной триады).
https://t.me/Sladkov_plus/7080
Под Артемовском погиб отец Дамаскин - монах, священник из ивановской Шуи. Погиб, вытаскивая раненых бойцов с поля боя.
https://t.me/c/1801542020/2275
Военнослужащий СпН «Викинг» ЗВО с винтовкой ТСВЛ-8 «Сталинград» в зоне проведения СВО.
https://t.me/rosich_ru/34375
В прошлой теме я выставляла как на оборудованной на пожертвования ростовской фабрике организовали пожив спальников, одеял, и теплых вещей.И вот первая партия донецкими волонтерами КатыВаля была доставлена на позиции.Из остатков материала были пошиты теплые шапки. Одна из них на бойце.Продукция швейного цеха в Ростове + передача грузов по предшествующим сборам. Это передача бойцам Жоги. На нем как раз продукция этого предприятия.Как он смеясь сказал, что уже примерил и приглаживает одежду.
https://t.me/boris_rozhin/76352
Полёт нормальныйhttps://t.me/mod_russia/23762
СВО. УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР В ЗАПОРОЖЬЕ.
Действительно, мы ждали, что противник ударит на Мелитополь, с целью разрезать наш единый фронт на две части, отрезав Херсонщину от Донбасса и Харькова. Проявляя инициативу в Запорожье мы разрушаем весьма опасные планы НАТО в отношении наших южных сил.
Замысел Киева был понятен, в случае удачного прорыва на Мелитополь ВСУ разрывали сухопутную дорогу из Большой России в Крым. И далее, Крымский мост становился единственной ниткой снабжения всей нашей Херсонской группировки. Ни о каком строительстве задуманной трассы «Ростов-Крым» уже не могло быть и речи.
Заметьте, мы сегодня имеем возможность вести наступательные действия не перемещая скудные резервы с фланга на фланг. Мы наращиваем силы по всей ширине фронта, от Херсона до Харькова, и, в принципе, можем пойти в наступление на любом участке. Это и есть результат проведённой частичной мобилизации.
https://t.me/Sladkov_plus/7095
Уничтожение гаубицы М-777 под Кременной нашим «Ланцетом»Так же сожжем Леопарды и Бредли.
https://t.me/rusich_army/7406
Военнослужащий одного из подразделений спецназа Вооруженных сил, которые крайне редко попадают на фото и видео из зоны СВО. С использованием дронобойки C-UAV российский спецназовец смог посадить один дрон Autel противника.
https://t.me/ok_spn/22718
Мамуля плохого не посоветует
https://t.me/c/1524001401/5652
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО для выполнения боевых задач
https://t.me/izvestia/119547
Наконец то начали появляться видео реальных боев с нашей новейшей разработкой БМПТ Терминатор - боевой машины поддержки танков. В зоне СВО Терминаторы появились в июле, но тогда были лишь видео передвижения и фото, но машины принимали участие в боях. Был запрет на видеосьемку. А позавчера вышло первое видео с работой этого аппарата, cегодня второе. БМПТ «Терминатор» — ТТХ передовой отечественной разработки. «Идём со мной, если хочешь жить!»
В последнее время всё чаще на видео из СВО мы видим БМПТ «Терминатор». Что это за машина? Чем она хороша и зачем нужна?
Конечного ответа пока нет, ведь это первое её серьёзное применение, и именно оно покажет, в чём у «Терминатора» сильные и слабые стороны. Однако некоторые вещи понятны уже сейчас. Эта машина может помочь и танкам, и мотопехоте.Танки имеют очевидное слабое место — низкую скорострельность. Они не могут быстро переносить огонь, поражать много целей, подавлять противника длительное время. Основное орудие для этого чересчур мощно и медленно стреляет, да и запас снарядов мал, а пулемёты слабоваты. Машины мотострелков — БТР и БМП, которые могли бы обеспечить танкам прикрытие автоматическими 30-мм пушками, слишком слабо защищены. Иногда их может поразить и 12,7-мм пулемёт, не говоря уж про РПГ-7. Тут-то и поможет БМПТ — по броне она не уступает танку, а по вооружению превосходит большинство наших БМП.Машина предназначена для прикрытия танков и пехоты в бою. Экипаж-5 человек. Автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы две тысячи метров и может поражать как воздушные цели (включая беспилотники), так и сухопутные. Тяжелая управляемая ракета "Атака" дальностью до шести тысяч метров выпускается в противотанковом и термобарическом варианте. Также имется два гранатомёта АГС-17 (300 выстрелов в единой ленте на каждый) в надгусеничных нишах.Трассируюшие линии это выстрелы снарядами, как из пулемета. Терминатор имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов.На видео вы могли наблюдать, как БМПТ «прочёсывают» лес огнём 30-мм автоматических пушек. Высокая скорострельность и наличие осколочных снарядов, не оставляют шансов засевшим в укрытии гранатомётчикам или стрелкам. Ведь снаряды взрываются в воздухе при попадании в стволы деревьев, стенки комнат и зданий. Плотный огонь и осколочное поле, создаваемое этими снарядами, не дают противнику высунуть головы, сковывают его манёвр, мешают стрелять. При этом БМПТ сложнее «подловить» и уничтожить одним попаданием гранаты РПГ — поди ещё пробей её лобовую броню. Да и борт устойчив ко всяким ДШК, КПВТ и даже к 30-мм пушкам. А с динамической защитой, как у танка, и к огню гранатометчиков.Такие машины обеспечат надёжное огневое прикрытие и танкам, и мотопехоте. Мощная броня, два 30-мм ствола, ПТУР на случай необходимости поражать танки — вот что делает новую машину «Терминатором».
Машина выпускается научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод».
Убойный аппарат. Пока таких машин не так много, но армия будет ими насыщаться в ввиду хороших показываемых результатов. Ликивдированные ВСУшники в конце видео не дадут соврать. Съемки под Кременной.
https://t.me/zloy_zhurnalist/2491
https://t.me/readovkaru/2334
А это днем, другая позиция и стрельбыГильзы летят как от очереди пулеметаРабота БМПТ «Терминатор» в зоне СВО.
https://t.me/rosich_ru/34800
Внутри "Терминатора" и сама машина
https://t.me/zloy_zhurnalist/2496
Процесс погрузки 30-мм осколочно-фугасных боеприпасов 3УОФ8 в модернизированную БМП-2 ВС РФ.Кадр даёт представление о том, насколько на самом деле массивными являются ленты с 30-мм боеприпасами.
https://t.me/boris_rozhin/76708
Наши ребята банды Москвы!
Виват, Россия! Виват!
https://t.me/grey_zone/16831
Иконостас командира кемеровского СОБР полковника Константина Огия.Среди наград:
-орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
-три ордена Мужества
-медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
-медаль «За отвагу»
Полковник Огий участник СВО с первого дня, работал на Киевском направлении. В первые дни даже считался погибшим, но спустя двое суток после того как об этом сообщили супруге, Константин вместе со своими подчиненными смог выйти в расположение российских сил.
https://t.me/ok_spn/22738
До спецоперации на Украине Константин Огий прошел чеченскую войну и Афганистан, куда попал еще 18-летним мальчишкой. За личную отвагу он трижды был отмечен орденами Мужества. И на сегодняшний день является единственным в Кузбассе обладателем сразу трех таких наград. За участие в спецоперации он получил орден «За заслуги перед Отечеством».
Участника специальной военной операции на Украине - командира специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области полковника полиции Константина Огия представили к высшей областной награде за его заслуги перед регионом, присвоили собровцу звание «Герой Кузбасса»
https://www.kem.kp.ru/daily/27457/4712033/
Рубрика УкрСМИ: Белорусские военные зашли во временно оккупированную Кирилловку Запорожской области, — сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Они могут являться сотрудниками частной военной компании. Может, они будут говорить, что это не регулярные войска Беларуси, но по факту это так, у них есть шевроны», — заявил Федоров.
***
Мэр-самозванец очень сильно рассмешил бойцов российской 38-й отдельной гвардейской Витебской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова мотострелковой бригады Восточного военного округа, которые воюют в Запорожье с весны прошлого года.
Зато теперь они "белорусы".
https://t.me/A_S_Sukonkin/3579
Пару месяцев назад уважаемый Рыбарь начал серию артов, посвящённых частям и соединениям Российской армии. Парням из 3 мсд так понравился Арт, что они сделали из него шевроны и наклейки на машины.От всей 3 мсд большая благодарность тг-каналу Рыбарь и тому человеку, что по новому обыграл «Апофеоз войны» великого русского художника Верещагина.
https://t.me/vysokygovorit/10639
Боец из Дагестана демонстрирует пламенный салам, который планируется доставить на позиции оппонента.
https://t.me/orchestra_w/4658
Уничтоженная машина РСЗО "Ураган" на базе "Tatra" переданного Чехией.
https://t.me/rsotmdivision/4324
Наехавший на мину на Лиманском направлении украинский бронеавтомобиль Inkas Titan-S (4x4) производства ОАЭ
https://t.me/WAGNER_P18/11026
Огонёк окопной свечки. Символ любви и горячей веры в то, что наши защитники вернутся домой живыми и здоровыми.
https://t.me/zarussia_1/10938 здоровыми.
Геноцид американскиx 155-мм гаубиц M777 продолжается.
На сей раз прилетел корректируемый артиллерийский снаряд. За последнюю неделю это уже 5-е или 6-е видео такого содержания.
https://t.me/boris_rozhin/76528
Первую неделю нового года губернатор с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер».Корреспонденту «СИГНАЛА» удалось задать несколько вопросов губернатору Курской области Роману Старовойту. Публикуем его ответы.
— Расскажите о том, чему вы научились во время обучения в лагере ЧВК «Вагнер»? Сколько жителей региона прошли обучение там?— Уже практически 3 месяца куряне проходят подготовку в ЧВК «Вагнер». С самого начала я хотел своими глазами увидеть весь процесс обучения, но из-за плотного рабочего графика не мог взять отпуск.Новогодние праздники стали самым подходящим временем для этого. 1 января мы отправились на территорию Южного федерального округа, посетили раненых бойцов и привезли им гостинцы, затем отправились на тренировочную базу.Сейчас обучающий лагерь «Вагнера» обладает широчайшим набором актуального вооружения, а его инструкторы обучают самым передовым военно-тактическим технологиям.Там отрабатываются стрельба из автомата, гранатомета и пулемета, тактические действия на поле боя: стойки для стрельбы, передвижения в группе, отходы, наступление, маневры в бою, в том числе противотанковая оборона.К сожалению, базы в нашем регионе по объективным причинам не обладают настолько широким арсеналом. Повышение навыков никогда лишним не бывает, тем более Курская область — приграничный регион, и вопросы безопасности у нас стоят на первом месте. Курские добровольцы в рамках прохождения военной подготовки постоянно ротируются, обучаются как в ЧВК «Вагнер», так и на региональных базах подготовки. В случае ухудшения ситуации именно эти люди станут костяком территориальной обороны региона. Более того, теперь я сам на практике увидел, какая экипировка и обувь необходимы нашим бойцам; при формировании следующего груза в зону боевых действий это обязательно будет учтено.
— Кто из региональных бизнесменов помогает сейчас добровольцам?
— Мы все понимаем, что Министерство обороны обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым, но, конечно, всегда есть дополнительная потребность для создания более комфортных условий несения службы. С самого начала СВО куряне не остались в стороне, местные предприниматели также организовали отправку нашим военным дополнительной помощи. Так, Курская фабрика технических тканей направляет военнослужащим плащ-палатки и тактические носилки. Выпуск этой продукции был специально налажен в 2022 году. В Дмитриеве в ООО «ПРМК» освоили выпуск печек-буржуек, оказывают помощь в ремонте техники, транспорта военнослужащих. Торговая сеть «Радуга» направляет в зону СВО текстильные изделия собственного производства, перчатки, водоэмульсионную краску и многое другое. Группа компаний «КАЗ» организовала отправку аккумуляторных батарей, дронов, приборов ночного видения, тепловизоров и другой техники. «Электроагрегат» направил радиаторы, электролит, масло, тосол, ремни ЯМЗ, масляные фильтры, генераторы, одежду, обувь, тепловизоры и сварочный электроагрегат — всего на сумму более 1,3 млн рублей. Я горжусь своими земляками! Наше общее дело — встать плечом к плечу и быть прочным тылом для наших военных.
https://t.me/ssigny/54168
Фото бойцов с зоны СВО.
Берегите себя мужики, с вами Бог.
https://t.me/rusich_army/7442
Командир 1-го разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко о поставке танков на Украину:
- Когда сидишь в окопе и на тебя идёт накат, тебе всё равно, это Т-72 или «Леопард». Страшно одинаково. Сейчас мы имеем дело не с поставкой танков, а с разговорами о ней. Запад обещает прислать технику через месяц, пока идёт обучение. Цель всех этих обсуждений – деморализация гражданского населения России и неподготовленных мобилизованных солдат.- Мы всё равно будем идти вперёд. Украинцам уже поставили достаточно оружия. Наибольший ущерб наносит «HIMARS». У ВСУ он уже давно. Мы же не прекратили боевые действия, воюем дальше.
https://t.me/c/1801542020/2333
В ходе штурма у Угледара морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота взяли в плен группу боевиков ВСУ. На кадрах обращение командира танковой роты, Героя России Руслана Курбанова, воюющего в составе бригады с первых дней спецоперации.
https://t.me/c/1801542020/2338
Одна из частей взрывателя ракеты РСЗО «HIMARS» в разборе.Ракета была сбита нашим ПВО сегодня (28.01) над Донецком.
https://t.me/boris_rozhin/76618
Актер Иван Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams«С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс". Гойда!» - написал Охлобыстин
https://t.me/c/1524001401/5754
Журналист Соловтев Владимир и разведчики армейского спецназа Вооруженных сил России. Вместе с парнями он вылетал на облет местности в составе ВПШГ.
https://t.me/ok_spn/22779
Боевые будни расчета Гиацинт на Запорожском направлении
https://t.me/rosich_ru/34864
Разведотряд «Москва» 106 дивизии ВДВ. Укомплектован парнями из числа фанатов футбольных клубов России. Они - одна из самых активных, мотивированных и боеспособных категорий комбатантов. Сейчас подразделение проходит обучение и слаживание. От себя добавлю, что если дать им огранку и средства для выполнения задач, мы получим достойный результат. Так что работаем…
https://t.me/Oleg_Blokhin/58571
СВО. ДОБРОВОЛЬЦЫ ОТ ФУТБОЛА - ЭТО УЖЕ ВТОРОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ФАНАТОВ И ХУЛИГАНОВ.
Я, (Сладков) честно говоря, восхищен околофутбольной средой. Команда добровольцев «Москва» от 106-й Тульской десантной дивизии уже второе формирование под эгидой фанатских клубов. В батальоне «Восток» уже воюет команда фанатов «Эспаньола».
Я не знаю, состоит ли «Москва» из хулиганов околофутбола, ультрас или чистых болельщиков, мне все равно, я горжусь, что среда, считавшаяся отвязанной, дерзкой, нигилистской, «некомсомольской»- на самом деле состоит из ребят, которые любят нашу Родину и идут воевать за неё. Красавчики и молодчики!!!!!! Олегу Блохину спасибо за сообщение!
https://t.me/Sladkov_plus/7104
Боец ВС РФ Князь отбил два наступления ВСУ и получил медаль "Суворова".Командир зенитно-ракетного отделения, младший сержант Семен Князькин, известный среди своих под позывным Князь, был награжден медалью "Суворова". Для подчиненных он стал примером мужества и героизма, проявленных при выполнении задач спецоперации. Послужной список у Князя довольно масштабный. Во-первых, вместе со своими товарищами он отразил налет вражеских беспилотников на позиции российских войск. Во-вторых, вместе с мотострелковыми и танковыми подразделениями Князькин отбил два нападения украинских националистов. "Работаем мы все время, беспилотников большое количество летает. Квадрокоптеры, беспилотники — стараемся подавлять. Мы работаем с переносного зенитного комплекса, с ружья подавляющего коптеры и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23", — рассказал Князь.
https://t.me/izvestia/119768
ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ!
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные используют новую команду для залпового огня артиллерии, которая звучит как «триста-тридцать-три». В армейских уставах она не прописана, там предписано командовать: «Батарея, огонь». Но реально в армии, в ствольной и реактивной артиллерии, прижилась именно цифровая команда «333».Почему же так получилось? Если коротко, то команда "Огонь" конечно ясна и понятна, но кто-то может выстрелить в начале команды, кто-то после неё и получается некий разнобой.Более удобной для слаженной работы является команда "Батарея! Триста тридцать ТРИ!". Команды " триста" и тридцать" являются чем-то вроде обратного отсчета до выстрела, который происходит ровно по команде "Три!".
Таким образом залп происходит красиво, слаженно и синхронно.
https://t.me/boris_rozhin/76501
История имеет свойство повторяться.
https://t.me/genshtab24/14956
- Этот автомобиль в прошлом году прислал уральский предприниматель и передал его в полк. - Он бронирован?
- Да. Предприниматель купил его на свои личные средства и сам лично привез его сюда.Челябинская область активно участвует в поддержке СВО, передавая автомобили на фронт. Люди покупают на свои средства, сами привозят и безвозмездно передают ребятам на передовую.
https://t.me/zovgrad/5634
В зоне проведения специальной военной операции на Украине.Те самые парни, которые приближают нашу победу над нацизмом, и просто красивые кадры из 404.
https://t.me/WAGNER_P18/11109
Из архивногоНу и традиционно несколько питомцевСлуживый кот батальона Барс-14И на сегодня все.
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок
Свежие комментарии