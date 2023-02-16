Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.44

Когда-нибудь наступит тишина,

И мирная весна обнимет Землю.

Узнаем мы Героев имена,

Победу будем праздновать неделю.

А может даже месяц или год!

Да разве ж нам одной недели хватит

Героев всех узнать наперечёт,

И славить их, и памятники ставить?

Когда-нибудь придёт победный май, -

Сольются в нём и слёзы, и седины.

Умолкнет над Землёй вороний грай,

И зазвучит оркестр соловьиный.

И он все наши горести затмит,

И вся Россия выбежит на площадь!

И поспешит с весёлыми детьми

Скворечники развешивать по рощам.

Когда-нибудь мы будем просто жить!

Кто счастливо, кто долго, кто богато.

Но главное, конечно, не забыть

О смертных ранах Русского Солдата.

Вячеслав Девятков

Дети рисуют

https://t.me/rusich_army/7463

Вот такие шоколадки можно встретить на Украине. Её обёртка в очередной раз доказывает, что в стране 404 процветает нацизм. В украинцах не осталось ничего святого...

https://t.me/rusich_army/7466

Ландшафтные дизайнеры



Наш военкор Влад Андрица побывал на позициях самого молодого артиллерийского расчёта ДНР. Его бойцы — парни от 18 лет. Самый младший Кирюха — Мультик — недавно окончил школу и подписал контракт. При своей массе тела 55 кг он помогал подготавливать снаряды к выстрелу. За несколько месяцев окреп и прибавил в весе. Говорит, что это его вторая семья. Виталий, 21 год. Командир артбатареи с позывным Макс пришёл на службу три года назад, сейчас ему 21. Занимается спортом и не даёт расслабляться парням. ФИЗО и футбол обязательны для всех Дед Макса, в семье 3 мужика, дед, дядька и сам Макс и все служат

В такой дружной атмосфере и воевать легче, и снаряды летят дальше. Так держать, пацаны!

https://t.me/vandrytsa

Кременная, ЛНР. 25 января утром украинские вояки нанесли артиллерийский удар по музыкальной школе, и школе №3, которая недавно была восстановлена российскими строителями. Применяли американскую систему Himars. По предварительной информации поз завалами находятся 2 человека.

https://t.me/rusich_army/7403

Сотрудники подразделения спецназа ФСВНГ в зоне проведения операции.

https://t.me/ok_spn/22715

Актёры, литераторы, музыканты, ушедшие добровольцами в зону СВО.

Поэт Дмитрий Артис

Публицист Григорий Кубатьян

Скрипач Андрей Решетин

Актёр Георгий Тесля-Герасимов

Актёр Павел Устинов

Актёр Сослан Фидаров

Писатель Дмитрий Филиппов

https://t.me/c/1524001401/5621

МОЙ ДРУГ, ВЫПУСКНИК АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА, ПОСЛУЖИВШИЙ И ПОВОЕВАВШИЙ ОТ АФГАНИСТАНА ДО АРКТИКИ О О СТАТИСТИКЕ СВО: Аналитика упрямая вещь и цифры умеют говорить сами за себя. А теперь внимание:

«372 сбитых самолета ВСУ - это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов - воздушная армия.

7537 танков и ББМ - две танковые армии и пять общевойсковых армий.

983 РСЗО - ударная армия.

401 ЗРК - армия ПВО.

3841 орудие - четыре артиллерийских армии.

8066 машин - восемь армий.

Россия за год положила ДВАДЦАТЬ ТРИ армии противника!

А это ЧЕТЫРЕ фронта!

Ну или ЧЕТЫРЕ группы армий Вермахта.

Или ВСЯ современная группировка НАТО в Европе.

И без миллионов собственных потерь ВС РФ.

Результат даже превосходит времена ВОВ и все другие войны!

Любое государство мира уже было бы повержено, правда без коллективной помощи Запада и их прихвостней.

Это, к слову, ответ говорунам и повод для противника и блока НАТО, конкретно который противостоит России и об эффективности и боевой мощи ВС РФ, ( без учета ядерной триады).

https://t.me/Sladkov_plus/7080

Под Артемовском погиб отец Дамаскин - монах, священник из ивановской Шуи. Погиб, вытаскивая раненых бойцов с поля боя.

https://t.me/c/1801542020/2275

Военнослужащий СпН «Викинг» ЗВО с винтовкой ТСВЛ-8 «Сталинград» в зоне проведения СВО.

https://t.me/rosich_ru/34375

В прошлой теме я выставляла как на оборудованной на пожертвования ростовской фабрике организовали пожив спальников, одеял, и теплых вещей. И вот первая партия донецкими волонтерами КатыВаля была доставлена на позиции. Из остатков материала были пошиты теплые шапки. Одна из них на бойце. Продукция швейного цеха в Ростове + передача грузов по предшествующим сборам. Это передача бойцам Жоги. На нем как раз продукция этого предприятия. Как он смеясь сказал, что уже примерил и приглаживает одежду.

https://t.me/boris_rozhin/76352

Полёт нормальный https://t.me/mod_russia/23762

СВО. УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР В ЗАПОРОЖЬЕ.

Действительно, мы ждали, что противник ударит на Мелитополь, с целью разрезать наш единый фронт на две части, отрезав Херсонщину от Донбасса и Харькова. Проявляя инициативу в Запорожье мы разрушаем весьма опасные планы НАТО в отношении наших южных сил.

Замысел Киева был понятен, в случае удачного прорыва на Мелитополь ВСУ разрывали сухопутную дорогу из Большой России в Крым. И далее, Крымский мост становился единственной ниткой снабжения всей нашей Херсонской группировки. Ни о каком строительстве задуманной трассы «Ростов-Крым» уже не могло быть и речи.

Заметьте, мы сегодня имеем возможность вести наступательные действия не перемещая скудные резервы с фланга на фланг. Мы наращиваем силы по всей ширине фронта, от Херсона до Харькова, и, в принципе, можем пойти в наступление на любом участке. Это и есть результат проведённой частичной мобилизации.

https://t.me/Sladkov_plus/7095

Уничтожение гаубицы М-777 под Кременной нашим «Ланцетом» Так же сожжем Леопарды и Бредли.

https://t.me/rusich_army/7406

Военнослужащий одного из подразделений спецназа Вооруженных сил, которые крайне редко попадают на фото и видео из зоны СВО. С использованием дронобойки C-UAV российский спецназовец смог посадить один дрон Autel противника.

https://t.me/ok_spn/22718

Мамуля плохого не посоветует

https://t.me/c/1524001401/5652

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО для выполнения боевых задач

https://t.me/izvestia/119547

Наконец то начали появляться видео реальных боев с нашей новейшей разработкой БМПТ Терминатор - боевой машины поддержки танков. В зоне СВО Терминаторы появились в июле, но тогда были лишь видео передвижения и фото, но машины принимали участие в боях. Был запрет на видеосьемку. А позавчера вышло первое видео с работой этого аппарата, cегодня второе. БМПТ «Терминатор» — ТТХ передовой отечественной разработки. «Идём со мной, если хочешь жить!»

В последнее время всё чаще на видео из СВО мы видим БМПТ «Терминатор». Что это за машина? Чем она хороша и зачем нужна?

Конечного ответа пока нет, ведь это первое её серьёзное применение, и именно оно покажет, в чём у «Терминатора» сильные и слабые стороны. Однако некоторые вещи понятны уже сейчас. Эта машина может помочь и танкам, и мотопехоте. Танки имеют очевидное слабое место — низкую скорострельность. Они не могут быстро переносить огонь, поражать много целей, подавлять противника длительное время. Основное орудие для этого чересчур мощно и медленно стреляет, да и запас снарядов мал, а пулемёты слабоваты. Машины мотострелков — БТР и БМП, которые могли бы обеспечить танкам прикрытие автоматическими 30-мм пушками, слишком слабо защищены. Иногда их может поразить и 12,7-мм пулемёт, не говоря уж про РПГ-7. Тут-то и поможет БМПТ — по броне она не уступает танку, а по вооружению превосходит большинство наших БМП. Машина предназначена для прикрытия танков и пехоты в бою. Экипаж-5 человек. Автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы две тысячи метров и может поражать как воздушные цели (включая беспилотники), так и сухопутные. Тяжелая управляемая ракета "Атака" дальностью до шести тысяч метров выпускается в противотанковом и термобарическом варианте. Также имется два гранатомёта АГС-17 (300 выстрелов в единой ленте на каждый) в надгусеничных нишах. Трассируюшие линии это выстрелы снарядами, как из пулемета. Терминатор имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов. На видео вы могли наблюдать, как БМПТ «прочёсывают» лес огнём 30-мм автоматических пушек. Высокая скорострельность и наличие осколочных снарядов, не оставляют шансов засевшим в укрытии гранатомётчикам или стрелкам. Ведь снаряды взрываются в воздухе при попадании в стволы деревьев, стенки комнат и зданий. Плотный огонь и осколочное поле, создаваемое этими снарядами, не дают противнику высунуть головы, сковывают его манёвр, мешают стрелять. При этом БМПТ сложнее «подловить» и уничтожить одним попаданием гранаты РПГ — поди ещё пробей её лобовую броню. Да и борт устойчив ко всяким ДШК, КПВТ и даже к 30-мм пушкам. А с динамической защитой, как у танка, и к огню гранатометчиков. Такие машины обеспечат надёжное огневое прикрытие и танкам, и мотопехоте. Мощная броня, два 30-мм ствола, ПТУР на случай необходимости поражать танки — вот что делает новую машину «Терминатором».

Машина выпускается научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод».

Убойный аппарат. Пока таких машин не так много, но армия будет ими насыщаться в ввиду хороших показываемых результатов. Ликивдированные ВСУшники в конце видео не дадут соврать. Съемки под Кременной.

https://t.me/zloy_zhurnalist/2491

https://t.me/readovkaru/2334

А это днем, другая позиция и стрельбы Гильзы летят как от очереди пулемета Работа БМПТ «Терминатор» в зоне СВО.

https://t.me/rosich_ru/34800

Внутри "Терминатора" и сама машина

https://t.me/zloy_zhurnalist/2496

Процесс погрузки 30-мм осколочно-фугасных боеприпасов 3УОФ8 в модернизированную БМП-2 ВС РФ. Кадр даёт представление о том, насколько на самом деле массивными являются ленты с 30-мм боеприпасами.

https://t.me/boris_rozhin/76708

Наши ребята банды Москвы!

Виват, Россия! Виват!

https://t.me/grey_zone/16831

Иконостас командира кемеровского СОБР полковника Константина Огия. Среди наград:

-орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

-три ордена Мужества

-медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

-медаль «За отвагу»

Полковник Огий участник СВО с первого дня, работал на Киевском направлении. В первые дни даже считался погибшим, но спустя двое суток после того как об этом сообщили супруге, Константин вместе со своими подчиненными смог выйти в расположение российских сил.

https://t.me/ok_spn/22738

До спецоперации на Украине Константин Огий прошел чеченскую войну и Афганистан, куда попал еще 18-летним мальчишкой. За личную отвагу он трижды был отмечен орденами Мужества. И на сегодняшний день является единственным в Кузбассе обладателем сразу трех таких наград. За участие в спецоперации он получил орден «За заслуги перед Отечеством».

Участника специальной военной операции на Украине - командира специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области полковника полиции Константина Огия представили к высшей областной награде за его заслуги перед регионом, присвоили собровцу звание «Герой Кузбасса»

https://www.kem.kp.ru/daily/27457/4712033/

Рубрика УкрСМИ: Белорусские военные зашли во временно оккупированную Кирилловку Запорожской области, — сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Они могут являться сотрудниками частной военной компании. Может, они будут говорить, что это не регулярные войска Беларуси, но по факту это так, у них есть шевроны», — заявил Федоров.

***

Мэр-самозванец очень сильно рассмешил бойцов российской 38-й отдельной гвардейской Витебской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова мотострелковой бригады Восточного военного округа, которые воюют в Запорожье с весны прошлого года.

Зато теперь они "белорусы".

https://t.me/A_S_Sukonkin/3579

Пару месяцев назад уважаемый Рыбарь начал серию артов, посвящённых частям и соединениям Российской армии. Парням из 3 мсд так понравился Арт, что они сделали из него шевроны и наклейки на машины. От всей 3 мсд большая благодарность тг-каналу Рыбарь и тому человеку, что по новому обыграл «Апофеоз войны» великого русского художника Верещагина.

https://t.me/vysokygovorit/10639

Боец из Дагестана демонстрирует пламенный салам, который планируется доставить на позиции оппонента.

https://t.me/orchestra_w/4658

Уничтоженная машина РСЗО "Ураган" на базе "Tatra" переданного Чехией.

https://t.me/rsotmdivision/4324

Наехавший на мину на Лиманском направлении украинский бронеавтомобиль Inkas Titan-S (4x4) производства ОАЭ

https://t.me/WAGNER_P18/11026

Огонёк окопной свечки. Символ любви и горячей веры в то, что наши защитники вернутся домой живыми и здоровыми.

https://t.me/zarussia_1/10938 здоровыми.

Геноцид американскиx 155-мм гаубиц M777 продолжается.

На сей раз прилетел корректируемый артиллерийский снаряд. За последнюю неделю это уже 5-е или 6-е видео такого содержания.

https://t.me/boris_rozhin/76528

Первую неделю нового года губернатор с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». Корреспонденту «СИГНАЛА» удалось задать несколько вопросов губернатору Курской области Роману Старовойту. Публикуем его ответы.

— Расскажите о том, чему вы научились во время обучения в лагере ЧВК «Вагнер»? Сколько жителей региона прошли обучение там? — Уже практически 3 месяца куряне проходят подготовку в ЧВК «Вагнер». С самого начала я хотел своими глазами увидеть весь процесс обучения, но из-за плотного рабочего графика не мог взять отпуск. Новогодние праздники стали самым подходящим временем для этого. 1 января мы отправились на территорию Южного федерального округа, посетили раненых бойцов и привезли им гостинцы, затем отправились на тренировочную базу. Сейчас обучающий лагерь «Вагнера» обладает широчайшим набором актуального вооружения, а его инструкторы обучают самым передовым военно-тактическим технологиям. Там отрабатываются стрельба из автомата, гранатомета и пулемета, тактические действия на поле боя: стойки для стрельбы, передвижения в группе, отходы, наступление, маневры в бою, в том числе противотанковая оборона. К сожалению, базы в нашем регионе по объективным причинам не обладают настолько широким арсеналом. Повышение навыков никогда лишним не бывает, тем более Курская область — приграничный регион, и вопросы безопасности у нас стоят на первом месте. Курские добровольцы в рамках прохождения военной подготовки постоянно ротируются, обучаются как в ЧВК «Вагнер», так и на региональных базах подготовки. В случае ухудшения ситуации именно эти люди станут костяком территориальной обороны региона. Более того, теперь я сам на практике увидел, какая экипировка и обувь необходимы нашим бойцам; при формировании следующего груза в зону боевых действий это обязательно будет учтено.

— Кто из региональных бизнесменов помогает сейчас добровольцам?

— Мы все понимаем, что Министерство обороны обеспечивает наших военнослужащих всем необходимым, но, конечно, всегда есть дополнительная потребность для создания более комфортных условий несения службы. С самого начала СВО куряне не остались в стороне, местные предприниматели также организовали отправку нашим военным дополнительной помощи. Так, Курская фабрика технических тканей направляет военнослужащим плащ-палатки и тактические носилки. Выпуск этой продукции был специально налажен в 2022 году. В Дмитриеве в ООО «ПРМК» освоили выпуск печек-буржуек, оказывают помощь в ремонте техники, транспорта военнослужащих. Торговая сеть «Радуга» направляет в зону СВО текстильные изделия собственного производства, перчатки, водоэмульсионную краску и многое другое. Группа компаний «КАЗ» организовала отправку аккумуляторных батарей, дронов, приборов ночного видения, тепловизоров и другой техники. «Электроагрегат» направил радиаторы, электролит, масло, тосол, ремни ЯМЗ, масляные фильтры, генераторы, одежду, обувь, тепловизоры и сварочный электроагрегат — всего на сумму более 1,3 млн рублей. Я горжусь своими земляками! Наше общее дело — встать плечом к плечу и быть прочным тылом для наших военных.

https://t.me/ssigny/54168

Фото бойцов с зоны СВО.

Берегите себя мужики, с вами Бог.

https://t.me/rusich_army/7442

Командир 1-го разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко о поставке танков на Украину:

- Когда сидишь в окопе и на тебя идёт накат, тебе всё равно, это Т-72 или «Леопард». Страшно одинаково. Сейчас мы имеем дело не с поставкой танков, а с разговорами о ней. Запад обещает прислать технику через месяц, пока идёт обучение. Цель всех этих обсуждений – деморализация гражданского населения России и неподготовленных мобилизованных солдат. - Мы всё равно будем идти вперёд. Украинцам уже поставили достаточно оружия. Наибольший ущерб наносит «HIMARS». У ВСУ он уже давно. Мы же не прекратили боевые действия, воюем дальше.

https://t.me/c/1801542020/2333

В ходе штурма у Угледара морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота взяли в плен группу боевиков ВСУ. На кадрах обращение командира танковой роты, Героя России Руслана Курбанова, воюющего в составе бригады с первых дней спецоперации.

https://t.me/c/1801542020/2338

Одна из частей взрывателя ракеты РСЗО «HIMARS» в разборе. Ракета была сбита нашим ПВО сегодня (28.01) над Донецком.

https://t.me/boris_rozhin/76618

Актер Иван Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams «С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс". Гойда!» - написал Охлобыстин

https://t.me/c/1524001401/5754

Журналист Соловтев Владимир и разведчики армейского спецназа Вооруженных сил России. Вместе с парнями он вылетал на облет местности в составе ВПШГ.

https://t.me/ok_spn/22779

Боевые будни расчета Гиацинт на Запорожском направлении

https://t.me/rosich_ru/34864

Разведотряд «Москва» 106 дивизии ВДВ. Укомплектован парнями из числа фанатов футбольных клубов России. Они - одна из самых активных, мотивированных и боеспособных категорий комбатантов. Сейчас подразделение проходит обучение и слаживание. От себя добавлю, что если дать им огранку и средства для выполнения задач, мы получим достойный результат. Так что работаем…

https://t.me/Oleg_Blokhin/58571

СВО. ДОБРОВОЛЬЦЫ ОТ ФУТБОЛА - ЭТО УЖЕ ВТОРОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ФАНАТОВ И ХУЛИГАНОВ.

Я, (Сладков) честно говоря, восхищен околофутбольной средой. Команда добровольцев «Москва» от 106-й Тульской десантной дивизии уже второе формирование под эгидой фанатских клубов. В батальоне «Восток» уже воюет команда фанатов «Эспаньола».

Я не знаю, состоит ли «Москва» из хулиганов околофутбола, ультрас или чистых болельщиков, мне все равно, я горжусь, что среда, считавшаяся отвязанной, дерзкой, нигилистской, «некомсомольской»- на самом деле состоит из ребят, которые любят нашу Родину и идут воевать за неё. Красавчики и молодчики!!!!!! Олегу Блохину спасибо за сообщение!

https://t.me/Sladkov_plus/7104

Боец ВС РФ Князь отбил два наступления ВСУ и получил медаль "Суворова". Командир зенитно-ракетного отделения, младший сержант Семен Князькин, известный среди своих под позывным Князь, был награжден медалью "Суворова". Для подчиненных он стал примером мужества и героизма, проявленных при выполнении задач спецоперации. Послужной список у Князя довольно масштабный. Во-первых, вместе со своими товарищами он отразил налет вражеских беспилотников на позиции российских войск. Во-вторых, вместе с мотострелковыми и танковыми подразделениями Князькин отбил два нападения украинских националистов. "Работаем мы все время, беспилотников большое количество летает. Квадрокоптеры, беспилотники — стараемся подавлять. Мы работаем с переносного зенитного комплекса, с ружья подавляющего коптеры и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23", — рассказал Князь.

https://t.me/izvestia/119768

ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ!

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные используют новую команду для залпового огня артиллерии, которая звучит как «триста-тридцать-три». В армейских уставах она не прописана, там предписано командовать: «Батарея, огонь». Но реально в армии, в ствольной и реактивной артиллерии, прижилась именно цифровая команда «333». Почему же так получилось? Если коротко, то команда "Огонь" конечно ясна и понятна, но кто-то может выстрелить в начале команды, кто-то после неё и получается некий разнобой. Более удобной для слаженной работы является команда "Батарея! Триста тридцать ТРИ!". Команды " триста" и тридцать" являются чем-то вроде обратного отсчета до выстрела, который происходит ровно по команде "Три!".

Таким образом залп происходит красиво, слаженно и синхронно.

https://t.me/boris_rozhin/76501

История имеет свойство повторяться.

https://t.me/genshtab24/14956

- Этот автомобиль в прошлом году прислал уральский предприниматель и передал его в полк. - Он бронирован?

- Да. Предприниматель купил его на свои личные средства и сам лично привез его сюда. Челябинская область активно участвует в поддержке СВО, передавая автомобили на фронт. Люди покупают на свои средства, сами привозят и безвозмездно передают ребятам на передовую.

https://t.me/zovgrad/5634

В зоне проведения специальной военной операции на Украине. Те самые парни, которые приближают нашу победу над нацизмом, и просто красивые кадры из 404.

https://t.me/WAGNER_P18/11109

Из архивного Ну и традиционно несколько питомцев Служивый кот батальона Барс-14 И на сегодня все.

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