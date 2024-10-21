За что их любить?

«Характерно, что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением. В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Новости СМИ2

(Рогозин Д.О.)

Воспоминания о геноциде наших соотечественников обеспокоили Таджикистан: русских хотят заткнуть?

Многие помнят про геноцид армян, знают про геноцид евреев, но при этом, почему-то молчат про геноцид русских в Таджикистане. Официально его никто не признал, да и информации в СМИ про события тех времен немного, но рассказы очевидцев тех событий, не просто шокируют и бросают в ужас, они заставляют еще раз задуматься о том, что происходит сейчас в нашей стране.

"В феврале 1990-го, аккурат в день очередной годовщины исламской революции в Иране, – погром русских кварталов Душанбе. Убийство средь бела дня корреспондента ОРТ Никулина, расстрел из гранатомёта школьного автобуса с детьми российских офицеров. Зверская расправа над православным священником в Душанбе, поджог храма, бесчинства на кладбищах" - Владимир Кленов, Душанбе. «Памир: воспоминание о русских». За время Гражданской войны 90-х, в Таджикистане было в буквальном смысле вырезано почти все русское население, а это, по разным источникам, от ста до двухсот тысяч человек. Теперь же, когда в России наконец начали поднимать эту тему из недр истории, в Таджикистане выразили сильную обеспокоенность на этом фоне.

"Что касается так называемого "геноцида" в 90-х годах прошлого века в Таджикистане, о котором также высказался господин Матвеев, хотел бы сказать следующее: это настоящее разжигание межнациональной вражды и розни, чему должна быть дана правовая оценка со стороны соответствующих органов России и Таджикистана", - - заявил представитель МИД Таджикистана.

И тут будет к месту вспомнить слова писателя и философа Константина Крылова:

"Добро нужно помнить и чтить, как велят нам чувства чести и благодарность. Зло нужно помнить вечно, всегда, даже если все наши чувства и порывы противятся этому. Ибо только память о совершенном Зле может остановить его бесконечное повторение. Не нужно помнить о добре, чтобы творить добро. Но необходимо помнить о Зле, чтобы противостоять ему"

Забыть? А как забыть? Есть же съемки, документальные съемки"!!!

https://t.me/tsargradtv/90584

А в Таджикистане ущемились из-за упоминания геноцида русских в Таджикистане депутатом Михаилом Матвеевым. Чиновник Шохин Самади называет геноцид русских в их «банановой республике» ТАК НАЗЫВАЕМЫМ. Т.е. они отрицают факты этнических чисток и массовые убийства русских, хотя свидетельств у этого множество (например на видео). Смотреть по ссылке: https://t.me/mnogonazi/19468

Ну и по классике, разжигает межнациональную рознь не сам геноцид, а то, что о нем говорят.

А сам этот заступничек не хочет посмотреть документальные съемки о том, как его соплеменники убивали и насиловали, не щадя даже детей?

https://t.me/mnogonazi/19468?single

Что касается так называемого "геноцида" в 90-х годах прошлого века в Таджикистане, о котором высказался господин Матвеев, хотел бы сказать следующее: это настоящее разжигание межнациональной вражды и розни, чему должна быть дана правовая оценка со стороны соответствующих органов России и Таджикистана (с) глава департамента информации МИД Таджикистана Шохин Самади

Гражданину Шохину Самади следует знать, что это был не "так называемый геноцид", а реальный геноцид:

А назавтра отрезок дороги у текстильного комбината превратился в ад. Банды исламских фундаменталистов блокировали шоссе. Из прибывающих с двух сторон автобусов и троллейбусов они вытаскивали русских женщин и насиловали здесь же на остановках и на футбольном поле у дороги, мужчин жестоко избивали. Антирусские погромы прокатились по всему городу. «Таджикистан для таджиков!» и «Русские, убирайтесь в свою Россию!» - главные лозунги погромщиков.

Русских грабили, насиловали и убивали даже в их собственных квартирах. Hе щадили и детей. Такого изуверства Таджикистан еще не знал... Городские и республиканские власти растерялись..."

В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организованы дополнительные полевые морги.

На центральной площади были изнасилованы и публично растерзаны две русских студентки.

Нашу семью тоже затронула трагедия. Дядя моей жены стоял на остановке и ждал автобуса. Подошли пятеро вооружённых винтовками таджика…

- Русский?

- Да, Я – РУССКИЙ…

- Пошли!

Казнь была демонстрационной… на площади… чтоб боялись… следствие и опрос свидетелей установило что его пронзали заточенными арматуринами. Тело рвали мастерски… он умирал в течении двадцати минут.

Дядя был в молодости спортсменом и был достаточно крепок, и когда его растерзанного и изуродованного оставили истекать кровью, он нашёл в себе силы доползи до ближайшего дома… умер в подъезде.

https://pikabu.ru/story/tadzhikistan_1990e_proshli_pogromyi_...

Таджикистан уже дал правовую оценку событиям февраля 1990 года? Шохин Самади, ау? Куда вы побежали, Шохин?

Так же стоит напомнить и российским чиновникам, таким как в Орске, что когда вы в России отмечаете день независимости Таджикистана — вы празднуете этот самый геноцид.

https://t.me/mnogonazi/19244

Плюй в глаза а кое-кому это "божья роса"... В Таджикистан приехал руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев с целью рассказать точикам как правильно поступать в российские ВУЗы на бесплатное обучение.

Россия - щедрая душа, всем всё раздаст, сама без штанов сидеть будет.

https://t.me/c/2050257270/1884

Подарок от дружбонародников, которых возглавляет, восхваляемый некоторыми, мэр Москвы Все больше и больше вывесок в метро дублируется на таджикский язык...

https://t.me/c/2050257270/1844