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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    За что их любить?
  • Владимир Алтайцев
    Спасибо  за вести о хороших  людях страны.Ветеран Группы «А...
  • Николай Кузнецов
    Конечно! За что их любить? Они уничтожали в 90-х русских. Как все верно написано! Только удивительно, при подобных пр...За что их любить?

За что их любить?

«Характерно, что первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители. Например, внутритаджикской резне между «вовчиками» и «юрчиками» предшествовали расправы в Душанбе и других городах над русским населением. В середине февраля 1990 года национал-исламисты буквально растерзали полторы тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе.

Женщин под грохот автоматных очередей и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу на площади железнодорожного вокзала».
(Рогозин Д.О.)
Воспоминания о геноциде наших соотечественников обеспокоили Таджикистан: русских хотят заткнуть? 

Многие помнят про геноцид армян, знают про геноцид евреев, но при этом, почему-то молчат про геноцид русских в Таджикистане. Официально его никто не признал, да и информации в СМИ про события тех времен немного, но рассказы очевидцев тех событий, не просто шокируют и бросают в ужас, они заставляют еще раз задуматься о том, что происходит сейчас в нашей стране. 

"В феврале 1990-го, аккурат в день очередной годовщины исламской революции в Иране, – погром русских кварталов Душанбе. Убийство средь бела дня корреспондента ОРТ Никулина, расстрел из гранатомёта школьного автобуса с детьми российских офицеров. Зверская расправа над православным священником в Душанбе, поджог храма, бесчинства на кладбищах"  - Владимир Кленов, Душанбе. «Памир: воспоминание о русских».За время Гражданской войны 90-х, в Таджикистане было в буквальном смысле вырезано почти все русское население, а это, по разным источникам, от ста до двухсот тысяч человек.Теперь же, когда в России наконец начали поднимать эту тему из недр истории, в Таджикистане выразили сильную обеспокоенность на этом фоне. 

"Что касается так называемого "геноцида" в 90-х годах прошлого века в Таджикистане, о котором также высказался господин Матвеев, хотел бы сказать следующее: это настоящее разжигание межнациональной вражды и розни, чему должна быть дана правовая оценка со стороны соответствующих органов России и Таджикистана", - - заявил представитель МИД Таджикистана.

И тут будет к месту вспомнить слова писателя и философа Константина Крылова:
"Добро нужно помнить и чтить, как велят нам чувства чести и благодарность. Зло нужно помнить вечно, всегда, даже если все наши чувства и порывы противятся этому. Ибо только память о совершенном Зле может остановить его бесконечное повторение. Не нужно помнить о добре, чтобы творить добро. Но необходимо помнить о Зле, чтобы противостоять ему"
Забыть? А как забыть? Есть же съемки, документальные съемки"!!!
https://t.me/tsargradtv/90584

А в Таджикистане ущемились из-за упоминания геноцида русских в Таджикистане депутатом Михаилом Матвеевым. Чиновник Шохин Самади называет геноцид русских в их «банановой республике» ТАК НАЗЫВАЕМЫМ. Т.е. они отрицают факты этнических чисток и массовые убийства русских, хотя свидетельств у этого множество (например на видео). Смотреть по ссылке: https://t.me/mnogonazi/19468

Ну и по классике, разжигает межнациональную рознь не сам геноцид, а то, что о нем говорят. 

А сам этот заступничек не хочет посмотреть документальные съемки о  том, как его соплеменники убивали и насиловали, не щадя даже детей?
https://t.me/mnogonazi/19468?single

Что касается так называемого "геноцида" в 90-х годах прошлого века в Таджикистане, о котором высказался господин Матвеев, хотел бы сказать следующее: это настоящее разжигание межнациональной вражды и розни, чему должна быть дана правовая оценка со стороны соответствующих органов России и Таджикистана (с) глава департамента информации МИД Таджикистана Шохин Самади
Гражданину Шохину Самади следует знать, что это был не "так называемый геноцид", а реальный геноцид:
А назавтра отрезок дороги у текстильного комбината превратился в ад. Банды исламских фундаменталистов блокировали шоссе. Из прибывающих с двух сторон автобусов и троллейбусов они вытаскивали русских женщин и насиловали здесь же на остановках и на футбольном поле у дороги, мужчин жестоко избивали. Антирусские погромы прокатились по всему городу. «Таджикистан для таджиков!» и «Русские, убирайтесь в свою Россию!» - главные лозунги погромщиков.
Русских грабили, насиловали и убивали даже в их собственных квартирах. Hе щадили и детей. Такого изуверства Таджикистан еще не знал... Городские и республиканские власти растерялись..."
В тот день когда всё началось все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организованы дополнительные полевые морги.
На центральной площади были изнасилованы и публично растерзаны две русских студентки. 
Нашу семью тоже затронула трагедия. Дядя моей жены стоял на остановке и ждал автобуса. Подошли пятеро вооружённых винтовками таджика…
- Русский?
- Да, Я – РУССКИЙ…
- Пошли!
Казнь была демонстрационной… на площади… чтоб боялись… следствие и опрос свидетелей установило что его пронзали заточенными арматуринами. Тело рвали мастерски… он умирал в течении двадцати минут.
Дядя был в молодости спортсменом и был достаточно крепок, и когда его растерзанного и изуродованного оставили истекать кровью, он нашёл в себе силы доползи до ближайшего дома… умер в подъезде.
https://pikabu.ru/story/tadzhikistan_1990e_proshli_pogromyi_...

Таджикистан уже дал правовую оценку событиям февраля 1990 года? Шохин Самади, ау? Куда вы побежали, Шохин?
Так же стоит напомнить и российским чиновникам, таким как в Орске, что когда вы в России отмечаете день независимости Таджикистана — вы празднуете этот самый геноцид.
https://t.me/mnogonazi/19244
Плюй в глаза а кое-кому это "божья роса"...В Таджикистан приехал руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев с целью рассказать точикам как правильно поступать в российские ВУЗы на бесплатное обучение.
Россия - щедрая душа, всем всё раздаст, сама без штанов сидеть будет.
https://t.me/c/2050257270/1884
Подарок от дружбонародников, которых возглавляет, восхваляемый некоторыми, мэр МосквыВсе больше и больше вывесок в метро дублируется на таджикский язык...
https://t.me/c/2050257270/1844

приезжие
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