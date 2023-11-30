Красота наших церквей

В России очень много прекрасных храмов. Я не буду говорить о Василии Блаженном или Храме Христа Спасителя в Москве, не буду об Исаакиевском Соборе, Спаса на Крови, Казанском в Санкт-Петтьербурге, поскольку это эталон величия христианских храмов. Мы посмотрим другие строения.
К началу XX века дерево уже практически ушло из церковного зодчества (из него строили преимущественно небольшие часовни), и поэтому деревянный храм Михаила Архангела в Рубцовске Алтайского края поражает размерами.Возведён в 1906 году.
Марфо-Мариинская обительОбитель основана великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая отреклась от светской жизни и продала свои драгоценности. На вырученные средства она построила монастырь.В монастыре оказывали благотворительную и медицинскую помощь всем нуждавшимся и обездоленным.Москва, ул. Большая Ордынка, 34, стр. 6
Это новострой, но весьма необычен. «Свеча во ложбине» — часовня, построенная недавно у реки Шерна во Владимирской области.
Это восьмерик на четверике, но восьмигранник здесь «закручен» на 15 градусов вокруг центральной оси, а барабан увенчан луковичной главой, напоминающей пламя свечи.Деревня Ельцы, Киржачский район.Троицкая церковь в Бехово, Тульская область. Построена в 1904-1906 годах по проекту и на средства художника Василия Поленова.
Одна из отличительных особенностей зодчества Русского Севера — «небеса». Это роспись на перекрытиях потолка деревянных храмов.«Небеса» появляются в 17 веке, расцвета достигают в 18-19-м. Сейчас осталось не так много подобных часовен и церквей.
А вот какая красота.
Никльская часовня в г.РыбинскеАлександро-Невский женский монастырь, село Маклаково, Талдомский район, Московская область.Алтай. Предместье Белокурихи. Фото В.БирюковАнсамбль Почозерского погоста. Деревня Филипповская, Плесецкий район, Архангельская область.Ансамбль собора Бориса и Глеба и церкви Спаса Нерукотворного Образа с колокольней. Город Старица, Тверская областьАчаирский Монастырь, посёлок Набережный, Омский район, Омская областьАчаирский Монастырь, посёлок Набережный, Омский район, Омская областьБлаговещенский кафедральный собор в ВоронежеБлаговещенский кафедральный собор в ВоронежеБлаговещенский кафедральный собор в ВоронежеБлаговещенский кафедральный собор в ВоронежеБлаговещенский монастырь, МуромБлаговещенский собор в Йошкар-Оле. Республика Марий ЭлБогоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки.Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки.Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки.Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки.Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки.Белёвский Спасо-Преображенский монастырь, г. Белёв, Тульская область.Белогорский монастырь звёздной холодной ночью. Кунгурский район, Пермский край. Ноябрь 2022 г.Белогорский монастырь, Пермский крайБелогорский монастырь, Пермский крайБелопесоцкий монастырь недалеко от города Ступино.Белопесоцкий монастырь недалеко от города Ступино.Большая Нисогора. Архангельская область, река Мезень.Белая ночь в Карелии. Усть-Яндома. Часовня Георгия ЗмееборцаБорисоглебский монастырь в городе Торжок, Тверская областьАрхитектура города Владимир Церковь Воскресения Христова на Судогодском шоссеАрхитектура города Владимир Церковь Святой Троицы (старообрядческая)Борисоглебской монастырь- крепость недалеко от Ростова ВеликогоБорисоглебской монастырь- крепость недалеко от Ростова ВеликогоБыково. Церковь Владимирской иконы Божией Матери.В древней казачьей станице Старочеркасской...В Ивановской области — в Дунилово.В Суздале. Вдали видна церковь Илии Пророка. Ну Суздаль - это вообще отдельная песня.Введенский собор, город Сольвычегодск, Архангельская областьВеличественный Спаский собор в селе Кукобой, Ярославская областьВеличественный Спаский собор в селе Кукобой, Ярославская областьВзгляд сверху на Ипатьевский монастырь, КостромаВзгляд сверху на Ипатьевский монастырь, Кострома.
И это только малая толика наших сокровищ!
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