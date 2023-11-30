Красота наших церквей

В России очень много прекрасных храмов. Я не буду говорить о Василии Блаженном или Храме Христа Спасителя в Москве, не буду об Исаакиевском Соборе, Спаса на Крови, Казанском в Санкт-Петтьербурге, поскольку это эталон величия христианских храмов. Мы посмотрим другие строения.

К началу XX века дерево уже практически ушло из церковного зодчества (из него строили преимущественно небольшие часовни), и поэтому деревянный храм Михаила Архангела в Рубцовске Алтайского края поражает размерами. Возведён в 1906 году.

Марфо-Мариинская обитель Обитель основана великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая отреклась от светской жизни и продала свои драгоценности. На вырученные средства она построила монастырь. В монастыре оказывали благотворительную и медицинскую помощь всем нуждавшимся и обездоленным. Москва, ул. Большая Ордынка, 34, стр. 6

Это новострой, но весьма необычен. «Свеча во ложбине» — часовня, построенная недавно у реки Шерна во Владимирской области.

Это восьмерик на четверике, но восьмигранник здесь «закручен» на 15 градусов вокруг центральной оси, а барабан увенчан луковичной главой, напоминающей пламя свечи. Деревня Ельцы, Киржачский район. Троицкая церковь в Бехово, Тульская область. Построена в 1904-1906 годах по проекту и на средства художника Василия Поленова.

Одна из отличительных особенностей зодчества Русского Севера — «небеса». Это роспись на перекрытиях потолка деревянных храмов. «Небеса» появляются в 17 веке, расцвета достигают в 18-19-м. Сейчас осталось не так много подобных часовен и церквей.

А вот какая красота.

Никльская часовня в г.Рыбинске Александро-Невский женский монастырь, село Маклаково, Талдомский район, Московская область. Алтай. Предместье Белокурихи. Фото В.Бирюков Ансамбль Почозерского погоста. Деревня Филипповская, Плесецкий район, Архангельская область. Ансамбль собора Бориса и Глеба и церкви Спаса Нерукотворного Образа с колокольней. Город Старица, Тверская область Ачаирский Монастырь, посёлок Набережный, Омский район, Омская область Ачаирский Монастырь, посёлок Набережный, Омский район, Омская область Благовещенский‌ кафедральный‌ собор в Воронеже Благовещенский‌ кафедральный‌ собор в Воронеже Благовещенский‌ кафедральный‌ собор в Воронеже Благовещенский‌ кафедральный‌ собор в Воронеже Благовещенский монастырь, Муром Благовещенский собор в Йошкар-Оле. Республика Марий Эл Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь рядом с местом слияния Москва-реки и Оки. Белёвский Спасо-Преображенский монастырь, г. Белёв, Тульская область. Белогорский монастырь звёздной холодной ночью. Кунгурский район, Пермский край. Ноябрь 2022 г. Белогорский монастырь, Пермский край Белогорский монастырь, Пермский край Белопесоцкий монастырь недалеко от города Ступино. Белопесоцкий монастырь недалеко от города Ступино. Большая Нисогора. Архангельская область, река Мезень. Белая ночь в Карелии. Усть-Яндома. Часовня Георгия Змееборца Борисоглебский монастырь в городе Торжок, Тверская область Архитектура города Владимир Церковь Воскресения Христова на Судогодском шоссе Архитектура города Владимир Церковь Святой Троицы (старообрядческая) Борисоглебской монастырь- крепость недалеко от Ростова Великого Борисоглебской монастырь- крепость недалеко от Ростова Великого Быково. Церковь Владимирской иконы Божией Матери. В древней казачьей станице Старочеркасской... В Ивановской области — в Дунилово. В Суздале. Вдали видна церковь Илии Пророка. Ну Суздаль - это вообще отдельная песня. Введенский собор, город Сольвычегодск, Архангельская область Величественный Спаский собор в селе Кукобой, Ярославская область Величественный Спаский собор в селе Кукобой, Ярославская область Взгляд сверху на Ипатьевский монастырь, Кострома Взгляд сверху на Ипатьевский монастырь, Кострома.

И это только малая толика наших сокровищ!