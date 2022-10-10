Собака на сене

Российские торговые центры требуют от группы Inditex выплатить штрафы за приостановку работы магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и других брендов, а также погасить неустойку по арендной плате. Сейчас заведено уже 32 подобных дела, и это, скорее всего, не предел.

С весны 2022 года порядка трех тысяч зарубежных брендов приостановили свою деятельность в России. Некоторые объявили об окончательном уходе с российского рынка, некоторые – заняли выжидательную позицию: она выражается в том, что торговые помещения пустуют, сотрудники либо уволены по сокращению, либо находятся в режиме простоя, а каких-либо конкретных прогнозов по срокам возобновления работы нет. Торговые центры сложившаяся ситуация не устраивает. Как сообщает газета «Известия», летом 2022 года собственники площадей в моллах и отдельных помещений стрит-ретейла во многих крупных городах страны стали массово обращаться в суд с исками против одного из таких «неопределившихся» игроков – компании Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и не только).

Как следует из данных системы «Спарк», в общей сложности на сегодняшний день заведено 32 таких дела.

Многомиллионные иски

Рекордсменом по сумме иска является заявление от ООО «Виктор и Ко Мега парк» (ТЦ «Космопорт» в Самаре), в котором содержится требование к «Зара СНГ» на 512 миллионов рублей. Компания обратилась с иском в Арбитражный суд Самарской области, потребовав возмещение понесенного вреда. Это же юрлицо подало иск к «Бершка СНГ» на сумму более 242 миллионов рублей.

Несколько исков в сумме более чем на 100 миллионов рублей были поданы компанией «Лидком Инвестментс Лимитед», зарегистрированной на Кипре (ТЦ «Зеленопарк» в Подмосковье) к «Массимо Дутти», «Зара СНГ», «Бершка СНГ», «Ойшо СНГ», «Пулл энд Беар».

Несколько исков зарегистрированы от компании «Итс-групп», которая, как следует из открытых источников, может быть связана с екатеринбургским ТРЦ «Гринвич», а также от ООО «Ситрас», «Бутово Молл» и не только. Все соответствующие дела рассматривает первая судебная инстанция в категории «исполнение обязательств по договорам аренды». Практически все истцы настаивают на взыскании с Inditex долгов по аренде, а также хотят, чтобы компания выплатила штраф за приостановку работы торговых точек.

К слову, в общей сложности у Inditex в России действовало около 500 торговых точек.

Ответить за простой

Как отмечают эксперты, опрошенные изданием, торговые центры прибегают к таким инструментам как подача исков в суд, чтобы вынудить компании заплатить за несколько лет вперед. Такое решение было принято легко – владельцы торговых площадей решили получить прибыль, поскольку высока вероятность, что бренд уходит «с концами». Вполне можно было ожидать такого развития ситуации. Поначалу торговые центры не торопились с обращениями в суд, поскольку рассчитывали, что бренды сохранят свое присутствие в России, и не желали портить с ними отношения. Но на данном этапе уже ясно, что закрытые магазины – это убытки для ТЦ. Из-за большого количества простаивающих площадей падает трафик посетителей, а следовательно и выручка. Кроме того, владельцы моллов лишены возможности искать новых арендаторов, которые могли бы занять «неработающие» площади и спасти трафик – ведь иностранные бренды не торопятся их освобождать. А действующие договоры дают бизнесменам возможность не просто разорвать отношения с арендаторами, но и обязать их к выплате компенсации. По всей видимости, сейчас наступил момент, когда ТЦ не готовы больше мириться со сложившейся ситуацией – отсюда и десятки исков в суд. Но для иностранных магазинов, напротив, выгодна выжидательная позиция, которая бьет по собственникам помещений.

Заменить арендаторов

В основном Inditex продолжает оплачивать аренду площадей в торговых центрах. Исключением являются договоры, по которым оплата основывается на процентах от товарооборота. Впрочем, даже в этом случае некоторые торговые центры пришли к договоренности о компенсации эксплуатационных расходов. Казалось бы, потери «в моменте» отчасти компенсируются», но владельцы ТЦ думают на долгосрочную перспективу. Inditex покидает рынок, и моллы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее освободить помещения и передать их другим арендаторам. Раз ретейлер не намерен оставаться, в России тем более не собираются как-то ему препятствовать. Судебные иски отчасти связаны не только с желанием получить свободные площади, но и со стремлением вернуть часть расходов на ремонт, сделанный на этапе открытия точки иностранного бренда.

О планах Inditex приостановить работу в России стало известно еще в марте. Как указала компания, в условиях, сложившихся после начала российской спецоперации на Украине, она не в состоянии гарантировать бесперебойность бизнеса и операций в РФ, К слову, на российский рынок приходилось порядка 8,5% операционной прибыли группы.

Сейчас ТЦ находятся в крайне непростом положении. После того, как западные бренды объявили о закрытии своих магазинов, посещаемость упала на 30%. Новые арендаторы действительно могли бы спасти ситуацию, но достаточно ли на рынке игроков, готовых занять площади Inditex? У некоторых моллов действительно есть такие варианты, какие-то ТЦ активно ведут переговоры с отечественными брендами – Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic и Sela). О готовности занять в место уходящих западных брендов уже заявляли и в сети универмагов Slava.

Первым торговым центром, разорвавши отношения с Inditex, стал столичный «Афимолл». Освободившиеся площади заняли не только российские, но и международные бренды, причем в основном это были марки, чьи магазины уже имелись в составе ТЦ.

Что решат суды?

Специалисты считают, что арендодатели имеют неплохие шансы на положительные решения по своим искам о взыскании просроченной арендной платы. Однако есть и обратные примеры. Так, в частности, из данных системы «Спарк» следует, что суд ответил отказом по иску «МБН АГРО» к «Зара СНГ», в котором содержалось требование об аресте на счетах ретейлера 1,1 миллиарда рублей в качестве платы за аренду помещения на улице Неглинной в Москве. При этом к основному долгу из этой цифры относилось только 32,5 миллиона рублей. Получается, что арендодатель в значительной степени завысил сумму взыскания – штраф оказался в 40 раз выше суммы долга. Впрочем, отказ в иске вряд ли станет важным прецедентом в судебной практике и задаст соответствующий тренд – в каждом отдельно взятом заявлении речь будет идти об определенном договоре с конкретными условиями. Кроме того, большую роль сыграет позиция кассационных судов, поскольку арендодатели в случае отказа, скорее всего, будут обжаловать решения.