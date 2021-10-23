Мы из Советского Союза

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    А прочая шваль укоренилась благодаря тоже ЕМУ.Цена одиночества
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    Вот это и страшно... За страну.Цена одиночества
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    так это вы можете...мы помним,а что знают 30-40 летние...??! ничего!!! поэтому демагогия от балды...все энти Собчачки...Цена одиночества

Фото из прошлого СССР и России

История может быть, как захватывающей и интересной, так и откровенно скучной, когда речь идёт о различных незапоминающихся датах и описаний сражений. 

Но давайте не будем проводить  типичный урок истории, а посмотрим только самые интересные её моменты, которые очевидцы смогли запечатлеть на плёнку.

Доска позора, ВМФ СССР, 1980-е1ек 6

СССР, 1980-е3ук 23

Показ новой коллекции «Givenchy» в московском метро, 1997 год4ук 15

Белые ночи, Ленинград, СССР, 1977 год9г 25

Евгений Леонов и его собака Донька, 1984 год10г 15

Севастополь, июнь 1944 года13ук 9

Андрей Чикатило перед расстрелом в камере занимается йогой, 1993 год14ку 3

На дачу, Россия, 1990-е16к 1

Зимняя рыбалка на реке Урал, 1893 год17нк 2

Белка, август 1960 года20нка

Русская семья "маркировала" ворота дома, чтобы обезопасить себя во время армянского погрома. Баку, 1990 год24ев

Алла Пугачева поёт для работников ЗИЛа, Москва, СССР, 1983 год25е

Сбор макулатуры в СССРФото из прошлого СССР и России

Ленинабадские нимфы, 1946 год, Ленинабад, Таджикская АССРФото из прошлого СССР и России

В игре чемпионка мира по шахматам среди женщин Майя Чибурданидзе (справа). СССР. Конец 1970-х.Фото из прошлого СССР и России

Москвич-427 Техпомощь Ралли - раллийный автомобиль технической помощи ("техничка"). 1969-1975гг.Фото из прошлого СССР и России

Домашние пельмешки.Фото из прошлого СССР и России

Модельер Пьер Карден и его модели на Красной площади, 1989 годФото из прошлого СССР и России

Болгарские томаты выбросили. Москва. 1980-е.Фото из прошлого СССР и России

Сбор макулатуры в СССРФото из прошлого СССР и России

Дети из кружка юных пожарных, 1958 год, Москва
Фото из прошлого СССР и России
Монтаж глобуса–рекламы Аэрофлота на проспекте Калинина, 7 сентября 1972 года, Москва
Фото из прошлого СССР и РоссииЗнаменитый глобус на проспекте Калинина (сейчас улица Новый Арбат), во время когда был включен, вращался против часовой стрелки, подсвечивался изнутри и на нем подсвечивались города, в которые осуществлялись рейсы Аэрофлота.

Вокруг глобуса по часовой стрелке вращалась подсвечивающаяся надпись «АЭРОФЛОТ СКОРОСТЬ КОМФОРТ» и модель самолета Ту–144, в которой подсвечивались иллюминаторы. На этот глобус очень многие ходили посмотреть как на достопримечательность. Глобус был изготовлен в Японии по заказу СССР.

Детский сад для детей строителей комплекса МГУ на Ленинских горах, 1951 год, Москва
Фото из прошлого СССР и РоссииВо время строительства комплекса МГУ на Ленинских горах для его строителей было сооружено временное жилье со всем необходимым, в том числе, с детским садом.

"Дети цветов" на Вудстоке, 1969 год, США
Фото из прошлого СССР и России
Художник Илья Глазунов на фоне своей картины «Великий эксперимент», 1990 год, Москва
Фото из прошлого СССР и России
Советская мода. Москва, 1968
Фото из прошлого СССР и России
Раздача противогазов на площади Маяковского в Москве. Фото Аркадия Шайхета, 1941.
Фото из прошлого СССР и России

Битва за урожай. СССР, 1980-е
Фото из прошлого СССР и России

Военная техника на улице Горького перед парадом Победы, 1945 год
Фото из прошлого СССР и России
Артековцы, 1940-х
Фото из прошлого СССР и России
Чехословацкий аттракцион «Автородео» на гастролях в Киеве, 1979 год
Фото из прошлого СССР и России
Рекламный постер Москвича, 1970-е
Фото из прошлого СССР и России
Очередь на подъёмник на гору Чегет. В среднем надо было выстоять 2 часа. Кавказ. СССР. Начало 1970-х.
Фото из прошлого СССР и России
Жених и невеста ждут регистрации брака. Москва. СССР. 1986 г. Фото Дэвида Тёрнли.
Фото из прошлого СССР и России
Евгений Сандов - человек, который заложил основы и методы развития бодибилдинга, 1900 г.
Фото из прошлого СССР и России
Художник и крейсер "Аврора". Фото Евгения Халдея. 1954
Фото из прошлого СССР и России
Юные натуралисты в гостях у своих питомцев. Московский зоопарк, 1953
Фото из прошлого СССР и России
Когда не было инстаграма. Фототелеграмма. Рекламный плакат,СССР, 1967.
Фото из прошлого СССР и России

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