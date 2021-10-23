Фото из прошлого СССР и России

История может быть, как захватывающей и интересной, так и откровенно скучной, когда речь идёт о различных незапоминающихся датах и описаний сражений.

Но давайте не будем проводить типичный урок истории, а посмотрим только самые интересные её моменты, которые очевидцы смогли запечатлеть на плёнку.

Доска позора, ВМФ СССР, 1980-е

СССР, 1980-е

Показ новой коллекции «Givenchy» в московском метро, 1997 год

Белые ночи, Ленинград, СССР, 1977 год

Евгений Леонов и его собака Донька, 1984 год

Севастополь, июнь 1944 года

Андрей Чикатило перед расстрелом в камере занимается йогой, 1993 год

На дачу, Россия, 1990-е

Зимняя рыбалка на реке Урал, 1893 год

Белка, август 1960 года

Русская семья "маркировала" ворота дома, чтобы обезопасить себя во время армянского погрома. Баку, 1990 год

Алла Пугачева поёт для работников ЗИЛа, Москва, СССР, 1983 год

Сбор макулатуры в СССР