Фото из прошлого СССР и России

История может быть, как захватывающей и интересной, так и откровенно скучной, когда речь идёт о различных незапоминающихся датах и описаний сражений.
Но давайте не будем проводить типичный урок истории, а посмотрим только самые интересные её моменты, которые очевидцы смогли запечатлеть на плёнку.
Доска позора, ВМФ СССР, 1980-е
СССР, 1980-е
Показ новой коллекции «Givenchy» в московском метро, 1997 год
Белые ночи, Ленинград, СССР, 1977 год
Евгений Леонов и его собака Донька, 1984 год
Севастополь, июнь 1944 года
Андрей Чикатило перед расстрелом в камере занимается йогой, 1993 год
На дачу, Россия, 1990-е
Зимняя рыбалка на реке Урал, 1893 год
Белка, август 1960 года
Русская семья "маркировала" ворота дома, чтобы обезопасить себя во время армянского погрома. Баку, 1990 год
Алла Пугачева поёт для работников ЗИЛа, Москва, СССР, 1983 год
Ленинабадские нимфы, 1946 год, Ленинабад, Таджикская АССР
В игре чемпионка мира по шахматам среди женщин Майя Чибурданидзе (справа). СССР. Конец 1970-х.
Москвич-427 Техпомощь Ралли - раллийный автомобиль технической помощи ("техничка"). 1969-1975гг.
Модельер Пьер Карден и его модели на Красной площади, 1989 год
Болгарские томаты выбросили. Москва. 1980-е.
Дети из кружка юных пожарных, 1958 год, Москва
Монтаж глобуса–рекламы Аэрофлота на проспекте Калинина, 7 сентября 1972 года, Москва
Знаменитый глобус на проспекте Калинина (сейчас улица Новый Арбат), во время когда был включен, вращался против часовой стрелки, подсвечивался изнутри и на нем подсвечивались города, в которые осуществлялись рейсы Аэрофлота.
Детский сад для детей строителей комплекса МГУ на Ленинских горах, 1951 год, Москва
Во время строительства комплекса МГУ на Ленинских горах для его строителей было сооружено временное жилье со всем необходимым, в том числе, с детским садом.
"Дети цветов" на Вудстоке, 1969 год, США
Художник Илья Глазунов на фоне своей картины «Великий эксперимент», 1990 год, Москва
Советская мода. Москва, 1968
Раздача противогазов на площади Маяковского в Москве. Фото Аркадия Шайхета, 1941.
Битва за урожай. СССР, 1980-е
Военная техника на улице Горького перед парадом Победы, 1945 год
Артековцы, 1940-х
Чехословацкий аттракцион «Автородео» на гастролях в Киеве, 1979 год
Рекламный постер Москвича, 1970-е
Очередь на подъёмник на гору Чегет. В среднем надо было выстоять 2 часа. Кавказ. СССР. Начало 1970-х.
Жених и невеста ждут регистрации брака. Москва. СССР. 1986 г. Фото Дэвида Тёрнли.
Евгений Сандов - человек, который заложил основы и методы развития бодибилдинга, 1900 г.
Художник и крейсер "Аврора". Фото Евгения Халдея. 1954
Юные натуралисты в гостях у своих питомцев. Московский зоопарк, 1953
Когда не было инстаграма. Фототелеграмма. Рекламный плакат,СССР, 1967.
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