Там Русью пахнет: 10 архитектурных шедевров Суздаля

Древний город во Владимирской области уже много лет привлекает туристов, но такая популярность не мешает Суздалю быть местом, где царит дух старины.

Годом основания Суздаля считается 1024-й, когда он впервые был упомянут в летописи. Тот год выдался голодным и ознаменовался бунтом против зажиточных землевладельцев.

Весть о нем дошла из суздальских лесов в сердце Киевской Руси. Князь Ярослав Мудрый, прибыв в город с дружиной, усмирил недовольных и изгнал волхвов, считавшихся зачинщиками бунта. С тех пор Суздаль славится как христианский центр. В наше время Суздаль стал не только заповедником русской старины но и съемочной площадкой для десятков фильмов, включая «Женитьбу Бальзаминова», «Метель», сказки «Финист — Ясный сокол» и «Осенние колокола» и многие другие. В 2017 году в городе открыли памятник Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублев». В банкетном зале ГТК «Суздаль» снимали сцену новогоднего бала для фильма «Чародеи»

Давайте посмотрим наиболее привлекательный список мест в Суздале, куда сходить, чтобы оказаться в русской сказке. Осмотреть эти достопримечательности можно за 1-2 дня.

Суздальский кремль

Кремлевская улица, 27

Суздальский кремль находится на берегу реки Каменки. Архитектурный ансамбль, заложенный в XI веке, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Земляные насыпи тоже сохранились со времен основания, а стена и две башни были разрушены во время пожара в 1791 году. На территории кремля находится Собор Рождества Богородицы, строительство которого началось в XII веке. Пять могучих синих куполов собора, усыпаны золотыми звездами. В самих палатах сегодня обустроены трапезная и музеи.



Расположенная рядом Никольская церковь, построенная без использования гвоздей, была привезена из Юрьев-Польского района в XX веке. Она является памятником деревянного зодчества XVIII века. Собор Рождества Богородицы

Б Вид Собора с реки Каменки

Когда на город напали войска казанских татар и сожгли Суздаль, из-за сильного пожара верхняя часть постройки обрушилась, долгое время собор не восстанавливали. Русскому государству, которое в те времена было измучено набегами, для этого не хватало ни сил, ни средств. Общий вид собора.

Потом отец Ивана Грозного – великий князь Василий III выделил деньги, приказав суздальскому епископу Геннадию перестроить важную для города соборную церковь. Обветшавшие стены разобрали и возвели новые из кирпича, сохранив традиционное подзакомарное покрытие. В это же время из трехглавого храма был сделан пятиглавым, причем шлемовидные главы заменили на луковичные, покрыв их и скаты кровли долговечными железными листами. Вид собора от колокольни.

В XVII столетии по воле митрополита Илариона в церкви обновили фрески, разобрали хоры, расширили окна верхнего яруса, выложили новый пол и убрали гробницы, которые находились на уровне пола. От этого собор стал светлым и просторным. На пяти главах появились позолоченные звезды, а рядом – колокольня и искусно расписанный придел святых Федора и Иоанна. Вид собора с тыла.

Когда произошла революция, богослужения в церкви прекратились. После капитальной реставрации в XX столетии здание, за исключением луковичных глав стало выглядеть, как в 1530 году. елокаменный собор был построен еще до татаро-монгольского нашествия, перенес немало испытаний – несколько сильных пожаров, набеги и запустение, но прекрасно сохранился до наших дней. Все это говорит о высоком мастерстве средневековых зодчих, а также о большом вкладе строителей и реставраторов, которые несколько раз восстанавливали церковное здание. В этом храме похоронены князья из рода Шуйских, Вельских, сын князя Юрия Долгорукого и другие родовитые жители города. Стройные фасады, богатое убранство и яркие звезды на темно-синих куполах давно стали визитной карточкой Суздаля и настоящим украшением «Золотого кольца» России.Вид Собора с реки КаменкиКогда на город напали войска казанских татар и сожгли Суздаль, из-за сильного пожара верхняя часть постройки обрушилась, долгое время собор не восстанавливали. Русскому государству, которое в те времена было измучено набегами, для этого не хватало ни сил, ни средств.Общий вид собора.Потом отец Ивана Грозного – великий князь Василий III выделил деньги, приказав суздальскому епископу Геннадию перестроить важную для города соборную церковь. Обветшавшие стены разобрали и возвели новые из кирпича, сохранив традиционное подзакомарное покрытие. В это же время из трехглавого храма был сделан пятиглавым, причем шлемовидные главы заменили на луковичные, покрыв их и скаты кровли долговечными железными листами.Вид собора от колокольни.В XVII столетии по воле митрополита Илариона в церкви обновили фрески, разобрали хоры, расширили окна верхнего яруса, выложили новый пол и убрали гробницы, которые находились на уровне пола. От этого собор стал светлым и просторным. На пяти главах появились позолоченные звезды, а рядом – колокольня и искусно расписанный придел святых Федора и Иоанна.Вид собора с тыла.Когда произошла революция, богослужения в церкви прекратились. После капитальной реставрации в XX столетии здание, за исключением луковичных глав стало выглядеть, как в 1530 году.

Cобор Рождества Пресвятой Богородицы (слева) и Никольская церковь (справа)

До наших дней крестово-купольный храм дошел сильно переделанным. Южные златые врата 1230-е гг. Большой ходовой фанарь XVII в. Царь фонарь.

Всех входящих в храм поражает богатый пятиярусный иконостас и Царские врата, которые были созданы в 1683-1696 годах артелью резчиков из Суздаля. Несколько икон написал ученик знаменитого Симона Ушакова, царский изограф Георгий Зиновьев. Малые ходовые фанари XVII в. Роспись на стенах собора В наши дни древний собор используется как церковью, так и музеем-заповедником. В нем время от времени проводятся богослужения, а туристы посещают собор ежедневно. Иконостас собора Нижняя часть и фундамент относятся к XIII столетию, а верхняя часть стен – к XVI веку. Если подойти вплотную, среди сколов и трещин штукатурки будет заметен сказочный орнамент-барельеф со средневековыми птицами и львами, которых слепили еще в XIII веке.Южные златые врата 1230-е гг.Большой ходовой фанарь XVII в. Царь фонарь.Всех входящих в храм поражает богатый пятиярусный иконостас и Царские врата, которые были созданы в 1683-1696 годах артелью резчиков из Суздаля. Несколько икон написал ученик знаменитого Симона Ушакова, царский изограф Георгий Зиновьев.Малые ходовые фанари XVII в.Роспись на стенах собораВ наши дни древний собор используется как церковью, так и музеем-заповедником. В нем время от времени проводятся богослужения, а туристы посещают собор ежедневно.Иконостас собора Ансамбль Суздальского кремляРасположенная рядом Никольская церковь, построенная без использования гвоздей, была привезена из Юрьев-Польского района в XX веке. Она является памятником деревянного зодчества XVIII века.Собор Рождества БогородицыCобор Рождества Пресвятой Богородицы (слева) и Никольская церковь (справа)До наших дней крестово-купольный храм дошел сильно переделанным.

Покровский монастырь

Покровская улица, 76 Комплекс Покровского монастыря также внесен в список ЮНЕСКО. Его заложил в 1364 году князь Дмитрий Константинович. Именно в этом монастыре хранятся мощи покровительницы города — святой Софии Суздальской, в миру Соломонии Сабуровой, жены Василия III, которую он заточил здесь из-за бесплодия. Кроме Сабуровой, в Покровском женском монастыре нашла покой Анна Васильчикова (жена Ивана Грозного) и другие знатные особы. Главное здание монастыря — Покровский собор, возведенный в начале XVI века. Четырехстолпный собор окружен двухэтажной галереей и имеет два крыльца с крытыми лестницами. В 1962 года храм отреставрировали, восстановив облик XVI века. Покровский собор Покровский собор соединяется с шатровой колокольней, построенной в 1515 году, но от того здания сохранилась только нижняя часть. Окна галереи между собором и колокольней украшены наличниками и пилястрами. В звоннице сохранился старинный колокол 1589 года. Вместе с колокольней строились Святые ворота с надвратной церковью. Общая композиция повторяет черты главного собора: между арками входов построен четверик, сверху установлена небольшая церковь. Фасад декорирован резьбой. В 1551 году Иван Грозный после смерти дочери заложил на территории монастыря Зачатьевскую церковь. Постройка украшена необычными красными ромбами, а купол и стены выложены мелким кирпичом в технике, характерной для польской архитектуры. Предполагают, что церковь построена иностранным архитектором, которого пригласила Елена Глинская.

А еще там есть вот такие избы, которые в 90-е годы были некоторое время гостиницей. Мне посчастливилось в одно из посещений даже снять на пару дней такую избу. Ощущения были просто непередаваемые. В свое время, насколько я знаю (распросила администратора)2 там проживали монахини. Правда уже в 2000-х годах гостиницу с монастыря убрали.

Спасо-Евфимиев мужской монастырь

Улица Ленина, 135 Третий объект в городе из списка наследия ЮНЕСКО — Спасо-Евфимиев монастырь, расположенный к северу от Покровского монастыря. Изначально его строили как крепость в 1352 по инициативе Суздальского князя Бориса Константиновича. Мужской монастырь обнесен стеной из красного кирпича (до польско-литовского набега в середине XVII века она была деревянной). Спасо-Евфимиев монастырь Спасо-Евфимиев монастырь Центральной постройкой комплекса является Спасо-Преображенский собор. Рядом с ним стоит Успенская трапезная церковь, возведенная в 1525 году. Спасо-Преображенский Собор, XVI в. Успенская трапезная церковь, которая выглядит пышно и торжественно благодаря двум ярусам кокошников, напоминающим кучевые облака. Рядом находится звонница, также украшенная кокошниками. Отличительной особенностью монастыря является тюремный корпус, построенный в начале XIX века. В 1841 году в Суздальской темнице скончался декабрист князь Ф.П. Шаховской. Тюремная «традиция» сохранилась и после революции, когда монастырь стал местом содержания политзаключенных. В 1968 году комплекс превратили в музей.

Кроме этого там стоит посмотреть Архимандритский корпус, Братский корпус, Памятник-часовня на месте захоронения Дмитрия Пожарского, Никольская больничная церковь, Тюремный корпус. Спасо-Ефимиев монастырь был восстановлен и отреставрирован лучшими мастерами, и в 1968 г. монастырю был присвоен статус музея. В настоящее время он находится в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Памятник-часовня на месте захоронения Дмитрия Пожарского.

Гостиный двор

Улица Ленина, 63а Площадь с торговыми рядами — классическая постройка в уездном городе XIX века. Наверное, поэтому гостиный двор Суздаля много раз выбирали декорацией для съемок исторических фильмов. Торговые ряды Торговые ряды были построены в 1806–1811 году, но до наших дней сохранилась только северная часть — остальная постройка была отреставрирована в 70-е годы ХХ века. Здание представляет собой вытянутый прямоугольник с внутренним двором. Сейчас здесь, как и два века назад, работают кафе и магазины.

Музей деревянного зодчества

Пушкарская улица, 27а На правом берегу реки Каменки, напротив кремля, стоят причудливые постройки из дерева — это Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. В 60-е годы прошлого века по инициативе реставратора В.М. Анисимова здесь была воссоздана русская деревня XVII–XIX веков. Постройки для музея были перенесены из окрестных деревень. музей деревянного зодчества

Музейные объекты, включая храм Преображения Господня, привезенный из села Козлятьево, напоминают постройки на острове Кижи. В суздальском музее есть образцы деревянного зодчества русского средневековья: дома селян-середняков, зажиточных крестьян и купцов, церкви, построенные без гвоздей, и мельница. Посетители могут заходить внутрь и даже попробовать себя в роли гончара или ткачихи. Летом музей становится площадкой для различных фестивалей. Например, в третью субботу июля здесь празднуют День огурца.

Ризоположенский монастырь

Улица Ленина, 79 Вернемся к православным святыням города. На карте Ризоположенский монастырь нужно искать неподалеку от Гостиного двора. В нескольких метрах от монастыря находится «дом Бальзаминова» с памятной табличкой, напоминающей о съемках фильма. Изначально монастырь был деревянным, но первоначальные постройки не сохранились. Наиболее древние объекты на территории монастыря относятся к XVI веку. Ризоположенские святые врата с двумя удивительными шатрами были построены в XVII веке по инициативе Митрополита Иллариона. Кажется, что в монастыре сохранилась живая история Суздаля, которой не хватает более облагороженным достопримечательностям города: на стенах трапезной церкви можно заметить остатки афиш, поскольку в советские годы здесь был кинотеатр. Купола собора Ризоположенского монастыря имеют необычную шлемовидную форму и покрыты лемехом — осиновой черепицей, при том, что сам собор XVI века возведен из камня. Дело в том, что шлифованный лемех блестит на солнце холодным серебром.

Преподобенская колокольня Преподобенская колокольня относится к Ризоположенскому монастырю и является самым высоким зданием в Суздале (72 метра). Многоярусная постройка возведена в стиле классицизм в 1813 году в честь победы над наполеоновскими войсками. На колокольню можно подняться, чтобы посмотреть на Суздаль с высоты птичьего полета. Небольшая экспозиция внутри здания посвящена истории колокольного искусства, а в августе здесь проводится фестиваль колокольных звонов. Щурово городище»

Улица Коровники, 14 «Щурово городище» возникло как декорация к фильму Павла Лунгина «Царь». Это место напоминает Музей деревянного зодчества, но воссоздает более раннюю эпоху. Здесь тоже есть деревянные избы, мельница, землянки, кузница и загон с домашними животными, который работает как контактный зоопарк. «Щурово городище» возникло как декорация к фильму Павла Лунгина «Царь». Это место напоминает Музей деревянного зодчества, но воссоздает более раннюю эпоху. Здесь тоже есть деревянные избы, мельница, землянки, кузница и загон с домашними животными, который работает как контактный зоопарк.