Россия создаёт гигантское хранилище в Сибири и дирижабли

Эксперты американского химического общества призвали людей отказаться от покупки «гелиевых шариков» ради спасения этого ценного газа, с дефицитом которого скоро столкнётся наша планета. Звучит абсурдно, но доля истины в этом есть. Расскажем, зачем Россия решила создать в Сибири стратегическое хранилище гелия, как это связано с ренессансом идеи дирижаблей и о других новостях в этом выпуске.

Важный газ

Действительно, вдыхая гелий из шарика, мы не только рискуем здоровьем, но и напрасно переводим ценный ресурс, который затем мгновенно улетучивается с нашей планеты. А добыть его можно только из природного газа, чем сегодня занимается всего полтора десятка предприятий в мире, большая часть которых находится в США. Не потому, что это очень сложно, а потому, что не везде есть подходящие месторождения, на которых выгодно строить гелиевый завод.

Если бы дело было только в шариках, проблемой можно было бы пренебречь, но применение этого газа гораздо шире. В начале прошлого века Германия бомбила британские города с помощью дирижаблей, а в США начали создавать стратегическое подземное хранилище гелия для заправки собственных боевых дирижаблей. Однако катастрофа немецкого судна «Гинденбург» в 1937 году положила конец эре этого воздушного транспорта. Впрочем, гелий нашёл себе место в металлургии, микроэлектронике, медицине и других сферах, где потребление растёт из года в год. Только за последнее десятилетие мировые цены на него выросли в 2,5 раза. А пандемия 2020 года ещё больше взвинтила спрос, ведь гелий стали использовать для хранения требующих низких температур вакцин. И всё бы ничего, если бы не зависимость человечества всего от десятка предприятий, его производящих, и того самого американского стратегического хранилища в Техасе, доступ к которому вскоре будет закрыт. Кто же спасёт человечество на этот раз? Ответим после краткой сводки новостей.

Время новостей

КАМАЗ представил самый большой российский карьерный самосвал грузоподъёмностью 65 тонн.

«Ростех» представил первый в мире легкий беспилотник с гибридным двигателем.

Построена первая 800-километровая линия квантовой связи Москва – Санкт-Петербург.

В Дубне запущена вторая очередь крупного центра обработки данных.

Под Калининградом стартует выпуск первых отечественных материнских плат под AMD Ryzen.

В Якутии запущена угольная шахта мощностью 4 млн т угля в год.

В Ростове-на-Дону построен зерновой терминал мощностью 1 млн тонн зерна в год.

В Солнечногорске открыт распределительный центр на 1000 рабочих мест.

В Москве начали производство композитных деталей для автомобилей марок Ferrari, Lamborghini и Mercedes.

На Ставрополье открыто производство строительных материалов .

Ракета-носитель «Союз 2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту 36 спутников связи. Наблюдать за этим пуском могли строители амурского завода, имеющего непосредственное отношение к нашей теме.

Гелиевый гигант

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода вышло на финишную прямую, и его первая линия вот-вот заработает. В составе предприятия будет действовать и крупнейшее в мире гелиевое производство мощностью 60 млн кубометров в год. Для сравнения – производство всех заводов на территории США составляет 61 млн кубометров, Катара – 45, Алжира – 14, Австралии – 4. И именно на Россию и США приходятся основные запасы гелия.

Американцы, как мы уже рассказывали, в начале прошлого века создали Федеральное хранилище этого газа, но позже его запасы начали постепенно распродаваться. Это позволяло США практически единолично регулировать мировые цены, но всё имеет свой конец – в 2023 году должен состояться последний аукцион, и американцы утратят свой монопольный рычаг. Амурский ГПЗ выйдет на полную мощность к концу 2024 года и фактически даст России контроль над рынком. Уже сейчас американская пресса бьёт тревогу, предупреждая, что Москва сможет использовать его в политических целях.

Россия же, судя по всему, намерена закачивать большую часть добытого гелия обратно в землю.

Свой запас

Амурский завод строится на пути экспорта российского газа в Китай. Это позволяет до продажи вытаскивать из него ценные компоненты – не только гелий, но и другие фракции. Часть гелия в сжиженном виде будет доставляться специальными КАМАЗами в распределительный центр в Приморском крае и потом отгружаться азиатским покупателям. А часть гелиевого концентрата будет закачиваться обратно под землю, в пласт, являющийся идеальным природным хранилищем. Американцы точно так же формировали свой резерв.

Размеры нашего хранилища многократно превзойдут собственные потребности страны, которые пока не превышают 5 млн куб. м в год. Но обладание запасами позволит нам влиять на мировые цены, изымая с рынка гелий, когда цены на него будут низкими, и выбрасывая на рынок тогда, когда возникнет опасность появления крупных конкурентов. В общем, американцы отчасти правы – мы получим мощный рычаг влияния, и лишний раз расходовать гелий на шарики действительно не нужно.

Но нас в этой истории больше интересует другое – а может ли спрос на гелий вырасти ещё больше из-за открытия новых областей его применения? Вернёмся к дирижаблю «Гинденбург».

Они возвращаются

Самый большой на тот момент в мире дирижабль «Гинденбург» с почти сотней человек на борту, вылетев из Германии, преодолел Атлантику и прибыл в США. Во время посадки случилось короткое замыкание, которое привело к воспламенению газа, дирижабль рухнул на землю, убив 35 человек. Эту катастрофу принято считать концом эры дирижаблей, которые отныне были признаны слишком опасными.

Но в последнее время всё чаще озвучиваются предложения реанимировать идею. «Гинденбург» сгорел, как спичка, из-за того, что был заправлен водородом – немцы просто не умели производить гелий, а американцы его не продавали.

Гелий не взрывоопасен. А современные технологии делают из дирижаблей беспилотники, которым найдётся множество применений – от доставки грузов до мониторинга земной поверхности. И поэтому в мире развиваются десятки стартапов, призванных возродить эру дирижаблей. Самый известный – проект сооснователя Google Сергея Брина . Он уже в этом году обещает поднять в небо первый 200-метровый грузовой дирижабль.

Получится у него или нет – мы не знаем. Нас больше интересуют перспективы России.

Есть где летать

В Тихоокеанском государственном университете утверждают , что для нашей страны с её просторами дирижабли и аэростаты просто необходимы. Разработанный здесь аппарат, оснащённый солнечными батареями, становится летающим авианосцем для дронов, которые могут осуществлять мониторинг, например, лесной территории на предмет пожаров или незаконной рубки. Разработана в университете и транспортно-грузовая система на основе аэростатов.

Холдинг «Росэлектроника» работает над концепцией радиоуправляемой «тарелки». Образец способен перемещать груз на 80 км со скоростью 70 км/ч. Флагманский проект «Аэросмена» сможет перевозить до 200 тонн на расстояние 5 тыс. км. При этом стоимость перевозки одной тонны составит не более 7 рублей за км.

Мы не сомневаемся в том, что идея пробьёт себе дорогу. Этому способствует охватившая мир климатическая лихорадка, которая стремится объявить вне закона весь транспорт с так называемым углеродным следом. А это и самолёты, и тепловозы, и морские танкеры. Так что у почти кристально чистых для окружающей среды дирижаблей есть будущее. А за топливом для них как обычно – добро пожаловать в Россию.

Теперь о героях.

Время Человека

На неделе страна отмечала и день работников Скорой медицинской помощи и День пожарной охраны. Иногда для спасения других приходится объединять эти функции. В Алтайском крае бригада медиков стала случайным свидетелем начинающегося пожара в частном доме. Водитель «скорой» Николай Востриков бросился на помощь. В помещении находилось двое взрослых и двое детей, которые не могли выйти из-за огня в прихожей. Николай начал выламывать решётки на окнах ломом, разбил руки, но смог освободить проход и вытащить пострадавших. В это время его коллеги-фельдшеры уже приготовили реанимацию и оказали необходимую помощь людям, успевшим отравиться угарным газом. Дом сгорел, но все остались живы благодаря медикам, которые не побоялись в нужный момент стать настоящими спасателями.

…Берегите себя и своих близких! Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на сайте время-вперед.рус, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта.

https://cont.ws/@esuper/1982221