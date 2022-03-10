Хитрый ход российского правительства позволил осуществить невиданную операцию на фондовом рынке

Воспользовавшись ситуацией, связанной с введением экономических санкций, Россия провела целую экономическую специальную операцию, в итоге которой наша страна заработала 20 млрд долларов, а также вернула около 30% акций собственных монополий.

Ранее эти акции энергетических компаний принадлежали зарубежным инвесторам, американцам и европейцам - это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности уходила не в казну России, а на счета заграничных компаний.

В связи с ситуацией на Украине рубль стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс рубля. Даже появлялись слухи о том, что у России просто нет запаса валют на поддержание курса рубля. Эти слухи и заявления Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине привели к большому падению цены на акции энергетических компаний России, западные компании стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Путин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев.

Когда западные бизнесмены поняли это, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках России.

Мало того, что Россия за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так она еще и вернула акции своих компаний в Россию.

Теперь доход от нефти и газа не будет уходить за границу, а будет оставаться в России, рубль поднимается сам собой, на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы России, а западные бизнесмены потеряли миллиарды долларов. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от нефти и газа.

Как отмечают аналитики, такой блестящей операции еще не было во всей истории фондового рынка.

Напомним также, что Минфин РФ собирается купить акции российских компаний на 1 трлн рублей. Деньги на это возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующий документ уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, он уже опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.

Для покупок акций Минфину разрешено использовать инвестиционный банк «ВЭБ.рф» и другие «специализированные финансовые организации». По данным «Ведомостей» на 1 февраля, объём средств ФНБ — 13,6 трлн рублей. Значительная часть средств хранится в валюте — в основном, в евро.

Новые меры нужны для поддержки фондового рынка и подобные меры правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 году и заработало на этом. Например, оно выкупало акции ВТБ. Власти покупали ценные бумаги по заниженной стоимости и выпускали их в обращение, когда «ситуация стабилизировалась».