В Европе вспыхивают протесты из-за роста цен на электроэнергию



Истощенные запасы природного газа и низкая скорость ветра привели к резкому росту цен на электроэнергию по всей Европе, что оказало давление на правительства, поскольку потребители протестуют против увеличения счетов за электроэнергию в преддверии зимнего отопительного сезона. Цены на электроэнергию от Великобритании до Испании подскочили до рекордных максимумов, люди в Испании вышли на улицы, а такие высокие цены в Европе могут стать тормозом для восстановления экономики после пандемии.



В Испании цены на электроэнергию на сутки вперед на этой неделе выросли до нового рекорда, что является «огромной политической проблемой», — говорит Хавьер Блас, главный энергетический корреспондент Bloomberg News.



Потребители в Испании протестуют против коммунальных услуг, поскольку теперь домохозяйства платят за электроэнергию примерно вдвое дороже по сравнению с тем, что они платили в это время в прошлом году, сообщает New York Times .



На этой неделе цены на электроэнергию также достигли рекордов в Великобритании, Германии и Франции.



В Ирландии, которая обычно является экспортером электроэнергии в Великобританию, только на этой неделе было выпущено второе предупреждение желтого цвета «из-за нехватки генерации». Недостаточное электроснабжение в четверг привело к приостановке работы компании Moyle Interconnector, которая экспортирует электроэнергию из Северной Ирландии в Шотландию через Ирландское море.

В Великобритании высокие цены на природный газ и низкая скорость ветра создали идеальный шторм для цен на электроэнергию на сутки вперед, которые на этой неделе достигли новых рекордов .



Великобритания, как и остальная часть Европы, готовится к дальнейшему скачку цен на электроэнергию с началом отопительного сезона. Уровни природного газа в хранилищах в Европе значительно ниже нормы из-за похолодания весной и резкого роста цен на природный газ на фоне сокращения поставок из Газпрома и роста цен на сжиженный природный газ (СПГ).



Для европейских потребителей цены на энергоносители являются проблемой, а рост цен в этом году способствует инфляции и стоимости товаров.



В Германии, крупнейшей экономике Европы, более высокие цены на энергоносители привели к росту годовой инфляции до 13-летнего максимума в августе, так как цены на электроэнергию, моторное топливо и продукты питания для домохозяйств подскочили. В Испании также произошел скачок инфляции до самого высокого уровня за несколько лет из-за резкого роста цен на электроэнергию.



Чарльз Кеннеди для Oilprice.com



П.С.: Цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4, а в 17:25 (мск) достигла максимума — 700,2.

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Зато они там все за "зеленую энергетику"! А ветрУ нетУ