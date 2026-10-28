Страницы нашей истории 43

Ушкуй — древнерусское парусно-гребное судно XI—XV веков По одной версии, название связано с рекой Оскуй — правым притоком Волхова, где новгородцы строили ладьи...

По версии Макса Фасмера, ушкуй происходит от поморского «ошкуй» — полярный медведь. Название «ошкуй» использовалось в лексике у поморов ещё в IX веке.

На высоком носу ушкуя красовалась резная голова полярного медведя.

Принимая во внимание близкое соседство и активные контакты Новгорода с варягами, определённая часть жителей могла проявлять достаточно распространённый по тем временам стиль поведения...

В других регионах Руси ушкуйничество не достигало таких размеров, как в Новгороде. Появление их относят к XI веку.

Как мы с вами помним, в Средневековой Руси, задолго до открытия Нового Света, Колумбом, были свои джентельмены удачи.

Эту безудержную вольницу, называли Ушкуйники — происходящее, от одноименной речной ладьи — ушкуя.

Ушкуй (ушкол) — название новгородского парусно-гребного судна, использовался с X по XV века. Особенности этой речной ладьи, заключались в небольших габаритах и её повышенной манёвренности.

Наличие двух рулей, на корме и на носу, позволяло не разворачиваясь отходить от берега и двигаться в любом направлении. Длина судна по килю — обычно 12-14 метров , ширина по центральному шпангоуту 2,5 метра. При этом осадка была всего полметра, а высота борта, метр. Когда ушкуй шел по ветру,поднималась мачта с парусом,чаще судно двигалось на веслах.

Нос и корма были идентичны, украшались резными фигурами, в основном медвежьей или волчьей головой.

Грузоподъёмность его примерно составляла 3,5-4 тонны груза или 25 человек личного состава.

На таких судах, речные пираты — ушкуйники совершали плавания вдоль Волги,Камы,Северной Двины и Невы. Так же на Балтийском, Баренцовом и Белом море.

Рекрутировались речные пираты — ушкуйники ,в землях Новгорода, Поморья, Московии и других землях северной и центральной Руси. Они совершали набеги на татар, шведов, фино-угорских племен, на побережье Каспийского моря. Порой нанимали этих джентльменов меча и булавы, новгородские купцы и бояре, для сопровождения речных караванов.

В 1374 году,согласно новгородской первой летописи, ушкуйники дошли до Каспийского моря, под предводительством Прохора. Множество персидских торговых караванов,с золотом и тканями было разграблено. Огромное количество персов, было уведено в плен, для получения выкупа или продажи на невольничьем рынке.

Первые упоминания об ушкуйниках, относятся ко временам правления, Ярослава Мудрого (XI век).

В 1181 году, герои этой статьи взяли, черемисский город Кокшаров(Котельнич, Кировская область)

В 1187 году, нанятые карелами,разграбили древнюю столицу Швеции, Сигтуну .

В 1360 году,проплыв вниз по Волге, совершили ряд набегов на ордынские земли города Жукотина , на Каме и перебили множество татар.

В 1364-1365 году, новгородские бояре, профинансировали поход 150 ушкуев, которые прошли по Волге до Нижнего Новгорода и Булгара и вышли в Каму. На своем пути ушкуйники перебили и ограбили огромное количество купеческих кораблей.

В 1374 основали город Хлынов в устье реки Хлыновицы . Построили деревянный кремль, образовав свое небольшое независимое государство — Вятскую республику.

В 1380 году, совершили поход на Волжскую Булгарию,где разорили город Кашан — столицу Кашанского улуса Золотой Орды, после этого захватили и разграбили Сарай-Берке.

В 1471 году ушкуйники, вновь вторглись в Сарай-Берке, разграбили и захватили ханский гарем.

Упадок Ушкуйников, начался в 1478 году после присоединения Новгорода, к Московскому царству.

Именно ушкуйники заложили основу, для создания казачьих войск и традиций.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме — один из самых знаковых монастырей России.

По легенде, всё началось с чуда. В 1330 году татарский вельможа Чет направлялся на службу к московскому князю и тяжело заболел. Остановившись у места слияния реки Костромы и Волги, он увидел явление Богородицы, апостола Филиппа и священномученика Ипатия.

После этого Чет чудесным образом исцелился. Он принял православие, получил имя Захария и на месте своего исцеления основал монастырь. Так появилась будущая духовная и историческая жемчужина Руси.

Но Ипатьевский монастырь — это не только религиозная святыня. Это место, где буквально вершилась история государства.

Интересные факты, которые делают монастырь уникальным

Монастырь долгое время находился под покровительством семьи Бориса Годунова. Именно на их средства в XVI веке вместо деревянной церкви появился каменный пятиглавый Троицкий собор.

В 1580-е годы обитель окружили мощные стены толщиной около 1,5 метра и длиной 518 метров. Она стала настоящей крепостью, защищавшей подступы к Костроме.

В Смутное время монастырь захватывали сторонники Лжедмитрия II. В 1609 году жители Костромы подняли восстание и отбили обитель.

Осенью 1612 года в монастыре скрывался 16-летний Михаил Фёдорович Романов с матерью-монахиней Марфой.

14 марта 1613 года именно здесь его призвали на царство.

С этого момента начинается история династии Дома Романовых.

Нынешний Троицкий собор расписала артель мастеров под руководством знаменитого иконописца Гурия Никитина. Фрески выстроены в четыре яруса — от прославления Троицы до сцен из жизни апостолов.

До XVIII века в монастыре находилась Ипатьевская летопись — важнейший список «Повести временных лет».

В XIX веке по приказу Николая I монастырь реконструировали. Работами руководил архитектор Константин Тон — автор Храм Христа Спасителя.

После Октябрьской революции монастырь закрыли, а здания частично разрушили.

Но в 1992 году обитель вновь была возрождена.

Сегодня Ипатьевский монастырь — это одновременно действующая обитель, музей и место паломничества. Сюда приезжают, чтобы увидеть древние фрески, прикоснуться к истории и поклониться святыням, среди которых чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

105 лет назад, 16 марта 1921 года, Турция и Советская Россия подписали Договор о дружбе и братстве, вошедший в историю как Московский договор. Подписанный, по сути, двумя самопровозглашенными правительствами, фактически вплоть до распада СССР он определялсоветско-турецкую границу в Закавказье.

После окончания Первой мировой войны территория, расположенная на стыке распадающихся Российской и Османской империй, оказалась в зоне интересов США, Великобритании и других европейских стран.

Когда в 1919 году турецкий генерал Мустафа Кемаль (Ататюрк) возглавил в Анатолии войну за независимость, главный союзник Турции Германия была повержена, а другие страны не поддержали нарождающуюся Турецкую Республику. Кемалистом пришлось одновременно вести войну против греков, армян, британцев, французов, итальянцев. В сложившейся ситуации единственной страной, которая могла оказать кемалистам реальную помощь, была находящаяся в аналогичном положении и тогда мало кем признанная Советская Россия.

23 апреля 1920 года сподвижники будущего Ататюрка учредили в Анкаре собственный парламент, а уже 26 апреля Председатель президиума Великого национального собрания Турции Мустафа Кемаль предложил Председателю Совета народных комиссаров РСФСР Владимиру Ленину установить между странами дипломатические отношения и попросил о финансовой, материальной и военной помощи. В обмен кемалисты обещали

«бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетённых».

В августе 1920 года между сторонами было подписано соглашение, и Анкаре была выделена помощь в размере 10 млн золотых рублей, поставлены оружие, боеприпасы и даже два миноносца – «Живой» и «Жуткий». Советские военспецы помогли туркам построить двепороховых фабрики, поставили оборудование для патронного завода. В разработке наступательных операций против оккупировавших Малую Азию греческих войск участвовал Михаил Фрунзе, а Климент Ворошилов был у Ататюрка военным советником.

В сентябре 1920 года кемалисты объявили войну созданной в 1918 году Демократической Республике Армения и вернули себе часть территорий, отошедших Российской империи в результате русско-турецких войн. В конце ноября на оставшейся территории Армении была провозглашена советская власть, что в конечном итоге спасло армянскую государственность от полного уничтожения.

21 марта 1921 года был подписан Московский договор, отменявший ранее ратифицированные договоры царского и султанского правительств.Турции отошли находившийся в составе России с 1828 года Сурмалинский уезд с горой Арарат, Карсская и южная часть бывшей Батумской области. Северная ее часть вместе с городом Батуми была передана Грузинской ССР. При этом в Батумском порту Турция получила торговые привилегии. Кроме того, в 1922–1923 гг. большевики поддержали право Турции на черноморские проливы.

Собственно, после этого горячая «антиимпериалистическая» дружба стала сходить на нет. В 1923 году Мустафа Кемаль стал президентом Турецкой Республики. В этом же году в стране запретили Компартию - ее лидер Мустафа Субхи и 14 его соратников были утоплены в Черном море. А в 1942 году на советской границе было сосредоточено от 25 до 30 турецких дивизий, готовых вступить в войну на стороне Гитлера. Их пыл охладила наша победа в Сталинградской битве.

Но идея Великого Турана с тех пор никуда не делась. Историческая задача «раз и навсегда вывести из-под русского влияния русифицированные области, населенные национальными меньшинствами» по-прежнему стоит на стамбульской повестке дня.

Штурм Путиловского

16 марта 1919 года солдаты пришли на Путиловский завод не как защитники, а как штурмующие. Этот завод двумя годами ранее дал большевикам оружие для октябрьского переворота, а теперь его рабочие бастовали против голода и продразвёрстки.

Войска Красной Армии и частей особого назначения прорвались на территорию, где ещё недавно праздновали революцию. В тот день арестовали около девяти сотен человек — тех самых пролетариев, которых называли властелинами страны. Их отправили в тюрьмы и лагеря, а завод, некогда колыбель революции, на время был остановлен.

«Халат! Халат!» или «Тряпок, костей, банок, бутылок!» - выкрикивали «тряпичники» или «старьёвщики», ходившие по дворам для скупки старого тряпья и хлама. Жильцы домов выносили им всякие ненужные вещи и получали за них маленькую плату — иногда деньгами, иногда галантерейным товаром: лентами, мылом, зеркальцами, украшениями, игрушками.

Тряпичники работали, как правило, не сами по себе, а в артелях. Каждое утро они являлись к хозяину за деньгами, днём обходили свои участки, а вечером сдавали полученное добро.

Куда использовалось добытое сырье?

- холщовые тряпки, бумага, лапти, верёвки — для производства бумаги

- кости — на костеобжигательный завод для производства клея и удобрений

- шерстяные тряпки — для переработки ткацкими фабриками

- бутылки и бутылочные пробки после помывки — на водочные заводы

Кроме того, тряпичники могли выступать в роли старьёвщиков, перепродавая городской бедноте часть вырученной одежды на воскресной барахолке на Сенном рынке.

Переработка и вторичное использование вещей - звучит, как самая экологичная профессия прошлого!

Кстати, они работали и в советское время. До конца 1950-х уж точно.

Группы вооружённых комсомольцев проходят боевую подготовку на Исаакиевской площади в Петрограде, 1919 год

Осенью 1919 года, в разгар наступления Северо-Западной армии генерала Юденича на Петроград, городские улицы стали ареной для срочной мобилизации и военной подготовки молодых бойцов — комсомольцев. Напомню. 29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было провозглашено создание Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).

Эти события происходили в рамках операции «Белый Меч» в Гражданскую войну. Несмотря на угрозу захвата города, Красная армия смогла перейти в контрнаступление и отбросить войска Юденича, а Северо-Западная армия была окончательно разгромлена и разоружена.

Как африканский слон Николая II стал экспонатом Дарвиновского музея

В Дарвиновском музе есть чучело африканского слона, истрия которого началась в 1896 году, когда его, как дипломатический дар от императора Эфиопии Менелика II привезли в Царское Село к Николаю II. Слон стал жемчужиной императорского зверинца и провёл здесь 20 лет и 3 месяца. Он жил в специальном тёплом павильоне в индийском стиле, с отоплением, летними прогулками и ежедневным купанием в пруду. Содержание питомца обходилось в 18 тысяч рублей в год, пока не началась Первая мировая война.

Осенью 1916 года слона решили перевезти в Московский зоопарк. Из-за холода и плохих условий слон простудился и умер в пути.

В военное время сохранить тело целиком было невозможно. Со слона аккуратно сняли шкуру, которая весила более тонны. Её разрезали на три части, засолили в бочках и отправили на хранение. Около 10 лет эти бочки хранились в разных местах, в том числе на задворках Политехнического музея.

Основатель Дарвиновского музея Александр Котс, узнав о существовании бочек, увидел в них будущий центральный экспонат. Ему потребовалось около 10 лет для сбора множества справок, чтобы заполучить заветную шкуру умершего животного. В 1927 году слон перешел в распоряжение музея.

Перед таксидермистами стояла задача невероятной сложности: из десятков деформированных и жёстких кусков солёной кожи собрать фигуру животного, которого они никогда не видели живым. Работу возглавил сооснователь музея Филипп Федулов.

Процесс занял пять месяцев:

1. Подготовка шкуры:

Её размягчали на фабрике, десять мастеров-сырьевщиков размачивали и срезали толщину, доведя ее до 3 сантиметров. уменьшив толщину с 5 см до 3, Затем в течение нескольких месяцев мастер кропотливо и упорно срезал слои кожи лезвием косы, пока не добился равномерной толщины в 1 см.

2. Создание каркаса:

Каркас сделали деревянным, с железными прутами для ног и проволокой для рёбер.

3. Формирование мускулатуры: Мышцы создали из двух возов соломы.

4. Художественная реконструкция: Художник-анималист Василий Ватагин создал настенный эскиз трубящего слона для точности позы, макет черепа и лёгкие деревянные копии бивней (оригиналы были слишком тяжелы).

5. Сборка: На гипсовую форму-манекен вручную, слой за слоем, натягивали и подгоняли выдубленную кожу.

Чучело сделали разборным — эта конструктивная особенность позже не раз пригодилась при переездах.

К 100-летнему юбилею Н.В.Гоголя в марте 1909 года конфектные фабрики подготовились тщательно - создали специальный дизайн этикеток и даже целые серии оберток по произведениям писателя!

Дизайн

Как Александр III спас деньги для народа вместо бала

В 1883 году Александр III, в отличие от предшественников, отказался от традиционного пышного бала в день своей коронации. Вместо этого он распорядился направить 1 млн рублей (огромная сумма по тем временам) на строительство школ, больниц и помощь голодающим губерниям. Современники назвали это «царской аскезой», но для крестьян такие решения стали спасением.

Царь, известный любовью к простой жизни, даже на коронации носил военный мундир вместо парадного облачения. А сэкономленные на фейерверках и приёмах деньги помогли открыть 10 новых училищ в Поволжье.

Когда придворные возмущались, что «Европа ждёт зрелищ», Александр ответил: «Россию нужно поднимать делом, а не блеском». Его коронация вошла в историю как самая скромная — но именно при нём страна 13 лет жила без войн.

В январе 1918 года в Петрограде прошёл один из крупнейших в истории крестных ходов, в котором приняли участие до полумиллиона человек. Несмотря на холод и стужу, люди шли с разных концов города в Александро-Невскую лавру, чтобы выразить протест против антирелигиозной политики большевиков.

Миллион для императора

21 марта 1913 года, в год трёхсотлетия Дома Романовых, тридцать банкиров из Петербурга и Москвы вручили Николаю II чек на один миллион рублей. Не на парады и банкеты, а на благотворительность.

Это было время, когда вся страна готовилась к юбилею династии. Строились памятники, писались картины, устраивались балы. Но купечество и банкирская элита решили отметить дату иначе. Миллион рублей по тем временам был астрономической суммой. Для понимания масштаба: годовая зарплата рабочего составляла около трёхсот рублей.

Деньги предназначались для помощи нуждающимся, хотя точное распределение средств история сохранила не полностью. Сам факт остаётся символом эпохи. За четыре года до революции, когда империя стояла на пороге катастрофы, финансовая элита всё ещё верила в традицию благотворительности и в самодержавие, готовая поддерживать его не только словами, но и семизначными суммами!

Не хочется даже сравнивать с сегодняшней помоечной "элитой"

Фарфоровая роскошь империи: как «Гурьевский сервиз» стал символом эпохи Александра I

Во времена правления Александра I Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге возглавлял Дмитрий Гурьев — человек, не скупившийся на амбициозные решения. Он активно приглашал к работе выдающихся мастеров, как из России, так и из Европы, стремясь поднять уровень отечественного фарфора до высочайших художественных стандартов.

Одним из ярчайших достижений этого периода стал знаменитый «Гурьевский сервиз» — уникальное произведение искусства начала XIX века. Его украшали детально проработанные виды Петербурга и его окрестностей, а также сцены из повседневной жизни и образы народов, населявших Российскую империю.

Этот роскошный сервиз создавался не просто как утварь, а как символ величия государства и использовался на особо торжественных приёмах в Зимнем дворце и Петергофе.

150 лет назад в гимназиях Российской империи дети изучали по 3-4 языка одновременно. Как вам такое? Как в Москве оштрафовали самых первых метростроевцев Первую линию подземки в Москве хотели пустить от станции «Сокольники» до «Дворца советов» (нынешняя «Кропоткинская»). Сначала метро задумали сделать наземным — лишь один участок в самом центре города должен был уйти вниз.

Никаких глубинных тоннелей не предполагалось в принципе — рельсы просто хотели укладывать в 4-метровую траншею. Посередине нынешней улицы Мясницкая должна была появится канава, в ней бы сделали пути для метро.

Строительство началось в ноябре 1931 года. Во дворе дома 13 по улице Русаковской семь рабочих начали копать мерзлую землю. Грунт вывозили на одной телеге.

Местным жителям тогда не понравилось, что кто-то начал рыть яму у них под окнами. Горожане вызывали милицию, и участковый оштрафовал первых метростроевцев за мусор. А управдом потом не хотел пускать рабочих на территорию.

В январе 1932 года копать начали на всех участках первой ветки. Власти выделили на прокладку метро 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопаты людям приходилось выпрашивать у дворников. Больше дать Москва на тот момент не смогла, так как рыть котлованы организаторы принялись до утверждения сметы и выделения денег. Изысканные европейские деликатесы и обслуживание на трех иностранных языках у «О Гурмэ» на углу Невского и Большой Морской! Выходец из скромной мещанской семьи Александр Николаевич Рогушин с молодости мечтал о своём деле. С детских лет он подрабатывал мальчиком на побегушках у купца и был так расторопен, что в 20 лет стал приказчиком одной из лавок, а затем и личным помощником купца. Позже он оставил престижную работу и отправился на стажировку в торговые учреждения Парижа и Лондона. Изучив высокие стандарты качества заграницей и накопив достаточно опыта, Рогушин вернулся в Петербург и открыл сначала небольшой магазин на Литейном, 15 и мясные лавки на Мариинском и Андреевском рынках. В 1904 году, он наконец исполнил свою мечту и открыл в самой фешенебельной части Невского проспекта, на углу Большой Морской улицы, гастрономический магазин «Aux Gourmets»(О Гурмэ). Заведение принадлежало к числу дорогих, но за немалые деньги покупатели могли получить здесь свежейшие товары исключительного качества и удивительного ассортимента - здесь можно было отведать как мясные деликатесы, так и редкие для того времени ананасы, апельсины и свежие кокосовые орехи. Так рекламировали гастроном в прессе:

Лучшая провизия для званых завтраков, парадных обедов и ужинов gala. Ежедневно с центрального рынка Парижа и рынка в Остенде получается морская рыба, устрицы, лангусты, рыба тюрбо, соль, креветы, дичь и птица, омары, пулярки, утки, молодая и ранняя зелень, салаты и все новости сезона. Кроме образцово поставленного мясного отдела, – отделы зелени, дичи, гастрономии, деликатесов, морской рыбы и питательных консервов.

Мясной отдел устроен по образцу Парижских Boucheries. Оборудование мясных продуктов по принятому заграницей методу. Персонал служащих под контролем врача. В магазине говорят по-немецки, по-французски и по-английски.

Специальность фирмы: всё лучшее и изысканное для праздничных столов из мясных, курятных и гастрономических продуктов». Конец успешному бизнесу пришёл с мировой войной, когда нарушились поставки европейских деликатесов и была запрещена торговля спиртным. Первое время Рогушину удавалось добывать товары, но накануне революции купец перебрался из Петербурга в Куоккалу, где у него была дача, и продолжил торговое дело уже в Финляндии. Невский пр., д.13

Сегодня эти площади занимает сувенирный магазин.

Однажды произошел такой вот случай. На фото «О Гурмэ» времен благотворительного (кружечного) сбора в 1915 году.

Идеальное ограбление.

В марте 1912 года служащие гастрономического магазина «О Гурмэ», открыв утром замки, обнаружили, что вскрыта касса, но при этом следов взлома дверей не наблюдалось. Полиция выяснила, что злоумышленник, хорошо изучивший план магазина и схему передвижения служащих, вошел в торговый зал незадолго до закрытия, проник в складской подвал и спрятался в одной из кладовых. Когда гастроном закрылся, он вышел из укрытия и опустошил все кассы. В общей сложности вор вытащил около полутысячи рублей. Он также предпринял попытки взлома сейфов в кабинете управляющего, однако, несгораемые шкафа не поддались.

Утром преступник спокойно покинул магазин. Он дождался пока служащие отопрут двери и разбредутся по отделам, после чего он преспокойно вышел, как и вошел - через дверь. Как молитвой спасли Гостиный двор К. Булла

28 мая 1910 года в Петербурге прошёл ежегодный крестный ход вокруг Гостиного двора — традиция, возникшая после драматических событий XIX века.

Всё началось 28 мая 1862 года, в день праздника Духов день, когда в Апраксином дворе вспыхнул крупный пожар. Огонь быстро распространялся по тесно застроенному торговому району и угрожал уничтожить соседние кварталы, включая главный торговый центр столицы.

Когда опасность стала критической, купцы обратились к духовенству. Из подворья Коневского монастыря вынесли список с чудотворной Коневской иконы Божией Матери и обнесли её вокруг Гостиного двора.

По воспоминаниям современников, пламя уничтожило часть окрестностей, но сам Гостиный двор уцелел. Это сочли заступничеством Богородицы.

В благодарность купцы построили новое подворье монастыря и учредили ежегодный крестный ход с иконой.

Со временем это стало важной городской традицией, объединявшей духовенство, торговцев и жителей Петербурга — напоминанием о дне, когда, как верили горожане, город был спасён молитвой.

26 марта 1906 года начались выборы в первую Государственную думу Российской империи

Они проходили в течение нескольких месяцев, и в парламент планировалось избрать 524 депутата. Уже 10 мая (27 апреля по старому стилю) Дума открылась в Таврическом дворце.

Появление парламента стало важным шагом к ограничению самодержавия и развитию представительной власти. Однако реальные полномочия Думы оказались сильно урезаны: она выполняла в основном совещательную функцию при монархе и не могла существенно влиять на управление страной.

В таких условиях первый российский парламент оказался недолговечным. Система власти по-прежнему оставалась сосредоточенной в руках исполнительной вертикали, и попытка внедрить элементы парламентаризма не привела к устойчивым изменениям.

Позднее, уже в революционный период, Государственная дума была распущена Временным правительством, а затем её сменило Учредительное собрание, которое также просуществовало недолго и было распущено в январе 1918 года. «Красный кабачок» — ровесник Российской империи Ещё недавно у Петергофской дороги стояло место, о котором гремел весь Петербург более двух веков — трактир «Красный кабачок». Он просуществовал 206 лет и пережил почти всю историю Российской империи. Основанный в 1713 году по указу Петра I, кабачок задумывался как «вольный дом» для торговли и отдыха. Здесь бывали сам Пётр, Меншиков, Елизавета, Екатерина II, а позже — Пушкин и Лермонтов, который даже упомянул трактир в поэме «Монго».

«Красный кабачок» стал не просто придорожным заведением, а настоящей точкой притяжения. Здесь отдыхали по пути в Петергоф, устраивали шумные гулянья и делали исторические остановки. Именно сюда заезжала Екатерина II в день переворота 1762 года, направляясь к Петру III. В XIX веке трактир славился своей атмосферой: в одних залах веселились аристократы и офицеры, в других — купцы и ремесленники. Сюда ездили «на вафли», пили пунш и глинтвейн, а кучеров бесплатно кормили горячими обедами. Со временем слава угасла: к концу XIX века кабачок превратился в обычный трактир для рабочих. А в 1919 году его разобрали — как символ ушедшей эпохи. Сегодня от «Красного кабачка» осталась лишь одна фотография 1907 года (первая вверху) и память в названиях окрестностей. Но этот дом успел увидеть больше, чем многие исторические памятники — он прожил жизнь длиной в целую империю. 27 марта 1968 года меньше чем через семь лет после своего покорения космоса погиб Юрий Гагарин. Погиб - во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-15УТИ. В стране был объявлен траур. Его уникальность была в том что впервые он был объявлен после смерти не главы государства, а простого человека - хотя Гагарина конечно сложно назвать "простым" - он был героем не только для советских граждан, но и для всего мира. На следующий день урны с прахом погибших Юрия Гагарина и Владимира Серегина были захоронены у кремлевской стены.

Со времени этой трагедии прошло уже почти полвека, но по сей день среди исследователей нет ясности в том что же послужило причиной аварии. Среди версий есть как заслуживающие интереса, так и почти сказочные (некоторые всерьез считают что Гагарина украли инопланетяне). Как из Казанского собора сделали музей С приходом советской власти Казанский собор закрыли. Вместо креста на куполе храма установили позолоченный шар со шпилем. Церковная утварь была распределена между городскими музеями. В 1932 году Казанский собор был превращён в Музей истории религии и атеизма. Его экспозиция рассказывала о возникновении и развитии христианства, ислама и восточных верований. В стенах храма хранилось самое крупное собрание книг по истории религии и религиоведению. С 1991 года Казанский собор стал снова действующим храмом, правда, несколько лет он сосуществовал с экспозицией музея. 27 марта 1793 года Екатерина II издала Манифест о присоединении Правобережной Украины к Российской Империи. В нем императрица указывала на бесплодность её попыток в течение 30 лет сохранить «в сей соседней Ей области покоя, тишины и вольности» и подчеркивала свое нежелание дальше наблюдать «неустройства и насилия, произошедшие из раздоров и несогласий». Этим Манифестом Екатерина II взяла под свою защиту население Правобережной Украины, освободив его от польского гнета:

«Особливым соболезнованием Ее Императорское Величество всегда взирала на те притеснения, которым земли и грады, к Российской Империи прилеглые, некогда сущим Ее достоянием бывшие и единоплеменниками Ее населенные, созданные и православною Христианскою верою просвещенные и по сие время оную исповедующие, подвержены были».

Екатерина II упоминает про 30 лет раздоров и несогласий. Тридцать лет... Какое-то мистическое совпадение, не правда ли? Кстати, после этого присоединения обделенная польская шляхта начала сеять смуту, проповедуя своим бывшим рабам о том, что те якобы являются отдельным самостоятельным народом, которому будет лучше жить отдельно от России. 27 марта 1811 года император Александр I подписал указ о создании Внутренней стражи Это первая в России структура, отвечавшая за поддержание порядка внутри страны.

Уже через несколько лет она была преобразована в Отдельный корпус внутренней стражи и получила широкий круг обязанностей. Стража помогала исполнять законы и судебные решения, занималась поимкой преступников, подавляла беспорядки и следила за порядком на ярмарках, торгах и праздниках. Также ей доверяли сопровождение казны и другие важные государственные задачи.

По сути, это была универсальная служба безопасности своего времени, совмещавшая функции полиции, жандармерии и внутренних войск.

К середине XIX века численность корпуса превышала 180 тысяч человек — масштаб, который подчёркивает его ключевую роль в системе государственной безопасности Российской империи. Как английский миллионер разорился при строительстве Большого театра Большой театр строили по приказу Екатерины II с 1776 года. Первое здание сгорело еще до открытия, вторым «подрядчиком» стал англичанин, инженер и театральный антрепренер Майкл Медокс. Он строил театр всю свою жизнь, вложив в него все силы и деньги. Его успехам многие завидовали, особенно при дворе. Так, градоначальник Александр Прозоровский предпринял шаги к отстранению Медокса от дел, предъявив обвинение в том, что здание театра построено с нарушением утвержденного плана, а репертуар «никуда не годный». Медокс не смог более продолжать бесконечных судебных тяжб (которые, кроме прочего, оказались еще и затратным делом), и в 1801 году Большой театр со всем прилагающимся имуществом перешел в императорскую казну. Вскоре Медокс, расстроенный таким поворотом дел, начал кутить и окончательно разорился. В 1796 году, чтобы оплатить огромные долги англичанина, пустили с молотка все его имущество, включая личный особняк. Самая большая и самая тяжелая монета в истории Российской империи выпускалась в 1725 году. Вес монеты составлял целых 1,6 кг. Сама монета изготавливалась из меди, размером 18х18 см, и толщиной 5 мм. Номинал, как не странно, у монеты был всего 1 рубль. Когда даже лось захотел посмотреть на «Аврору» 1960 год, Нахимовское училище, легендарный крейсер и внезапно лось в кадре.

Кажется, у него тоже была культурная программа Петербург, который мы не увидим: стадион на Ватном острове Когда-то Ватный остров был местом, где царила совсем не спортивная обстановка — здесь располагались винные склады и спиртоочистительный завод. Но накануне Первой мировой войны власти решили, что народу нужны не только крепкие напитки, но и крепкое здоровье. Так появилась идея построить на острове стадион.

В 1914 году архитекторы Владимир Покровский и Иероним Китнер предложили возвести огромную арену на 30 000 зрителей в «русском национальном стиле». Но коллеги-архитекторы такой размах не оценили — уж слишком резким был контраст с классическими набережными.

После революции было решено, что вместо стадиона Ватному острову больше подойдут термы. В 1920 году объявили конкурс, победил проект «Три моста» — с банями, бассейном, душевыми и даже залом для спортивных состязаний. Но дальше чертежей дело не пошло. В итоге ни стадиона, ни терм остров так и не увидел, а позже исчез и сам — его присоединили к Петроградскому острову. «Золотая рота»: как простые солдаты становились элитой императорской гвардии На фото — унтер-офицер роты дворцовых гренадеров (так называемой «Золотой роты») у Александровской колонны в 1900 году.

Это было особое подразделение: сюда отбирали лучших из лучших — заслуженных унтер-офицеров, прошедших войны, проявивших храбрость и имевших безупречную репутацию. Многие из них были георгиевскими кавалерами.

Почти все гренадеры происходили из простого народа — крестьян и мещан. Начав службу рядовыми, они поднимались до командных должностей благодаря опыту, выслуге и личной доблести, но при этом продолжали жить и служить рядом с солдатами.

Попасть в эту роту означало достичь вершины солдатской карьеры. Гренадеры получали повышенное жалование, носили парадную форму и несли почётную службу — охраняли императорские резиденции и главные символы столицы.

«Золотая рота» была не просто воинским подразделением, а своеобразным знаком отличия — признанием заслуг тех, кто прошёл путь от рядового до элиты гвардии. «Советские тракторы, обратившие румын в бегство» В начале Второй Мировой войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы на осаждавшие город румынские части были брошены 20 подобных «танков», обшитых листами брони.

Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами. Благодаря этому румынские части осаждавшие город обратились в бегство. Первая спецслужба 2 апреля 1718 года Пётр I учредил Тайную канцелярию — орган для расследования особо важных государственных преступлений. Формально её возглавлял князь Ромодановский, но реальная власть принадлежала царю, который руководил процессами лично.

Поводом стало дело царевича Алексея. Сын Петра от первого брака вернулся из-за границы без разрешения, надеясь на поддержку оппозиции. Тайная канцелярия занялась следствием, а 26 июня 1718 года Алексей умер в Петропавловской крепости после пыток.

Учреждение просуществовало недолго — упразднено в 1726 году, восстановлено в 1731-м как Канцелярия тайных и розыскных дел при Анне Иоанновне, ликвидировано окончательно в 1762 году Петром III. За четыре десятилетия она стала символом самодержавного произвола, где закон уступал место воле монарха. В ходе стычек с горцами в 1840 году, рядовой Архип Осипович Осипов совершил подвиг, взорвав пороховой погреб вместе с собой.

Это остановило атаку врага, который нёс большие потери. Последними словами героя стали: «Пора, братцы! Кто останется жив - помните моё дело». На месте взорванного укрепления в 1876 году был установлен чугунный ажурной работы крест с надписью: «рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия в 1840 году в укреплении». Памятник стоит по сей день. Как черногорские принцессы стали невольными архитекторами российской трагедии Милица и Анастасия Черногорские, имена которых сегодня почти забыты, оказали влияние на ход российской истории, оставив за собой неординарный след. Эти две сестры, известные в императорских кругах как «черногорские паучихи» и «черные женщины», сыграли ключевую роль в знакомстве царской семьи с загадочной фигурой Григория Распутина. Сергей Витте, председатель Совета министров, однажды заметил: «Ох уж эти черногорки, натворили они бед России…».

Сестры родились в королевской семье Черногории, дочерям Николы I и Милены Вукотич. Несмотря на недоверие к их отцу, его дочери получили образование в России, что дало им возможность войти в свет императорского двора. Милица и Анастасия стали женами внуков императора Николая I и вошли в ряды великих княгинь.

Тем не менее, счастья в браке им не удалось найти. Милица вышла замуж за великого князя Петра Николаевича, который был ее полной противоположностью — робким и болезненным. Анастасия же стала супругой герцога Георгия Максимилиановича, который проявлял к ней явное равнодушие. Оба мужа часто отсутствовали в России, предоставляя сестрам возможность блистать на императорском дворе.

Скоро энергичные черногорки завоевали симпатии членов императорской семьи, особенно Александры Федоровны. Милица, обладая высокомерием, не стеснялась демонстрировать его даже перед представителями высшей знати, тогда как Стана выглядела более простой и искренней. Обе сестры увлекались мистикой и оккультизмом, что привлекало к ним множество «старцев» и «целителей».

Григорий Распутин, один из таких целителей, был представлен сестрами при дворе и вскоре завоевал доверие императрицы. Однако у черногорок были свои планы — они стремились использовать влияние Распутина для собственных и патриотических целей. Вскоре он стал настолько близок к царской семье, что сестрам уже не осталось места в этом круге.

Конфликт с императорской семьей и Распутиным стал неизбежным. Когда второй муж Анастасии, великий князь Николай Николаевич, начал расследование против «старца», черногорки попытались подлить масла в огонь, но их усилия не увенчались успехом — император и императрица перестали воспринимать их всерьез.

После Октябрьской революции Милица и Анастасия с семьями эвакуировались в Крым, а затем на британском линкоре «Мальборо» перебрались в Европу. Милица какое-то время прожила во Франции, затем в Италии, а после прихода к власти фашистов — в Египте, где и завершила свой путь. Анастасия сначала жила в Италии, а потом переехала в Париж, где ушла из жизни на Лазурном берегу.

Эти две черногорские принцессы, некогда сиявшие при дворе, стали символами трагического поворота в истории России, напоминая о том, как судьбы отдельных людей могут влиять на целые народы. И на сегодня все.