Метод оздоровления по Кнейппу

В статье приведен очень эффективный метод оздоровления, который принадлежит Себастьяну Кнейппу. Себастьян Кнейпп (17.5.1821 – 17.6.1897) - немецкий католический священник, писатель, врач натуропат. Кнейпп пропагандировал здоровый образ жизни и лечение природными средствами, отвергая достижения и опыт научной медицины, применение химических и других лекарственных средств.

Этот метод называется «Уксусное обертывание».

Себастьян Кнейпп

Метод очень действенный и при освоении достаточно прост в исполнении. Уксусное обертывание поможет избавиться от проблем с кожей, суставами, лишним жиром, «почистит» капилляры и выведет излишки накопления обмена веществ из организма. В целом, уксусное обёртывание - это обширный компресс.

Что нужно:

Три-четыре больших простых одеял. Три-четыре больших шерстяных одеял. Хлопковое или льняное толстое полотно. Два толстых хлопковых носка без резинок и большего размера, чем нога пациента. Несколько пар больших шерстяных носок. Пара нежных хлопковых платков. Шерстяная шапочка. Уксус пищевой 6% — 1 литр. Вода – 1 литр. Соль морская – до 150 гр.

Как приготовить жидкость для обертывания

На два литра жидкости для обертывания идёт литр воды, литр пищевого столового уксуса и около 150 гр. морской соли. При отсутствии 6% уксуса можно развести до 6% уксусную эссенцию. Растворившуюся, пахнущую уксусом смесь, ставим в холодильник, чтобы она стала максимально холодной!!!

Подготовка

Берём 2-3 простых одеял и стелим их поперёк на что-то мягкое, где пациент будет потом возлежать до 8-ми часов или спать, если сумеет.

Поверх простых одеял стелим шерстяные, а поверх них хлопковое или льняное толстое полотно, предварительно намочив его в ледяном растворе, взятом из холодильника.

Также следует намочить и хлопковые носки, чтобы они были максимально мокрыми, но жидкость с них не капала.

Процедура

Нагреваем пациента под горячим душем так, чтобы он потел, потом быстро одеваем на ноги пациенту мокрые хлопковые носки и поверх них все шерстяные. Не слушая воплей пациента, укладываем его голышом на ледяное мокрое полотно так, чтобы низ полотна чуть перекрывал верх носков, а верх доходил не ниже, чем до середины шеи.

Заставив визжащего пациента поднять руки, одной полой полотна оборачиваем его туловище, прокладывая полотно и между ногами. Второй полой оборачиваем и плечи, и руки, и повторно туловище, получая плотно упакованную «мумию».

Главное здесь – добиться плотного, но не тугого прилегания полотна к каждой пяди поверхности тела, кроме головы и лица. На голову надевается шерстяная шапочка, а нежный хлопковый платок прокладывается вокруг лица так, чтобы шерсть шапочки и одеял не раздражала потеющую кожу. Второй платок нужен для стирания пота с лица в процессе лежания и потения. Затем «мумия» пакуется в шерстяные одеяла и далее в простые.

Можно заменить полотно и пару шерстяных одеял хлопковым или самосшитым бельём и кучей старых шерстяных свитеров и кальсон. В любом случае полотно и шерсть потом более ни на что не годны, так как воняют уксусом, и приходится держать всё в герметичном пакете.

Что еще можно сделать

Главное во всей этой процедуре упаковки добиться не тугого пеленания, которое может затруднить кожное кровоснабжение, но плотного, без единой воздушной полости, ибо в местах полостей пациент будет мёрзнуть!!!

Поверх образовавшейся огромной «мумии» можно набросать разных шуб и прочих «утеплителей». Под спину и голову можно положить подушки, придав пациенту полулежачее положение, при котором он сможет «развлекаться», например, смотреть фильмы по телевизору. К пяткам, замотанным и упакованным полезно приставить упор, чтобы ноги имели опору.

В таком виде «мумия» должна очень быстро вспотеть и продолжать потеть, как минимум 6 часов. Идеально – 8. Более 10 – раствор истощается.

После процедуры пациент разматывается, отправляется в тёплый душ и отмывается без мыла. Перед окончанием душа он обливается кратковременно ледяной водой, чтобы закрыть поры и прекратить потеть. После душа можно поспать, наслаждаясь самой чистой кожей в жизни.

Советы

Перед уксусным обёртыванием лучше не есть и не слишком пить, чтобы не замучить живот и не описаться. Жажду утолять следует теплой водой. Нужно заранее приготовить коктейльную трубочку, чтобы не приподнимать «мумию» для поения.

Если в процессе пациент начинает утверждать, что он уже сварился, дайте ему в рот градусник, чтоб успокоился. Температура до 42 градусов – не смертельна. Обёртывание проводилось неоднократно и на маленьких детях, и на стариках, и на дистрофиках, и на страшно ожиревших, и при обычном состоянии, и при очень высокой температуре.

Какие болезни лечатся

Остеохондроз

Подагра

Пневмония

Артрит, артроз

Отложение солей

Нарушение обмена веществ

Метеоризм

Ожирение

Нервные расстройства

Бессонница

Для общего укрепления организма и в качестве профилактики

При пневмонии даже запущенные случаи лечатся обёртыванием за пару раз. Артриты и артрозы вообще ничем другим так эффективно не убрать.

Если посмотреть на белое полотно после обёртывания людей с отложением солей, то будут видны чёткие жёлто-коричневые пятна там, где полотно прилежало к суставам.

В плане избавления от жира и токсинов – даже голодание не может сравниться с обёртыванием по эффективности.

Нездоровым лучше провести серию обёртываний прежде наступления голода. Тогда и голодать станет значительно легче, а результаты будут глубже и долговременней.

В случаях кожных проблем обёртывания довольно мучительны, но серия обёртываний гарантированно снимает проблему. Только приходится иногда делать перерывы на пару дней и чуть снижать концентрацию раствора.

Как показывает опыт, при сильно забитых подкожных капиллярах, первые несколько обёртываний могут идти без пота, но даже самые тяжёлые случаи пробиваются серией. Даже без пота, после обёртывания можно видеть кошмарный результат на бывшем белом полотне.

Обёртывание работает не за счёт потения! Но с потением работает сильнее. Ошибкой будет, если что-то у пациента мёрзнет из-за неплотного прилегания полотна или, наоборот, из-за пережимания сосудов.

Продолжительность частичного обёртывания может быть от одного до полутора часов, но не более двух. Обертывания рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю. На курс достаточно 6-8 процедур. Главный показатель - ваше самочувствие. Все делают самостоятельно, применяя смоченную ткань в несколько оборотов от подмышек до колен. Утепляются одеялом и выдерживают час-полтора. После стирки белье может использоваться повторно.

Желательно методику уксусного обёртывания применять только после консультации со своим лечащим врачом. Самостоятельно учесть все возможные последствия очень трудно. Лучшее решение – довериться профессионалу в этой области, чтобы избежать ошибок и осложнений.

Противопоказания

Категорически нельзя проводить уксусные обертывания по Кнейпу, если:

Есть даже незначительная аллергия на уксус.

Имеются какие-либо повреждения кожи.

При сердечно - сосудистых и почечных болезнях, когда понижен иммунитет.

При проблемной гинекологии.

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