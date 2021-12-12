Красоты России. Это волшебная Карелия.

Карелия снится мне каждую ночь…

Эта строчка одного из русских поэтов отображает и эмоции, и впечатления, и красоту этого дивного края, который невозможно забыть. Карелия покоряет каждого, кто переступает ее границы, есть в этом очаровании что-то колдовское, неподвластное времени. Действительно, только в этой стране можно увидеть Онежские петроглифы, высеченные древними людьми — это послание до сих пор не могут расшифровать ученые.

Именно в Карелии находится гора Воттоваара – портал нечистой силы, как считают многие. Или горный парк Рускеала с Мраморным каньоном. А чего стоит водопад заповедника Кивач, где можно погладить фундамент нашей планеты? Край тайн, легенд и одно из самых загадочных мест на земле.

«Как на Лысой горе Чертов камень лежит…»

Бесов нос

Похоже, автор этой известной песни побывал в Карелии, потому что именно здесь находится необычное место Бесов нос. Туристы видят на этом мысе фигуру Беса, который тут же начинает шалить. У людей останавливаются часы, ломаются телефоны и айпады, начинают «глючить» компасы. Есть и камень — Онежские петроглифы – рисунки, которые называют «Библией каменного века». Их обнаружили на востоке побережья Онежского озера в 19 столетии. Видимо, наши предки выбрали особое место для сохранения своего послания потомкам.

Эти письмена относятся к объектам наследия ЮНЕСКО, ученые всего мира пытались их расшифровать, и до сих пор разобрали лишь изображения:

людей;

животных;

уникальных существ из потустороннего мира.

Казалось бы, в чем красота этого места? В Онежском озере. Окруженное зеленью лесов, оно дарит ощущение полного покоя, единения с природой. Кажется, сюда не ступала нога человека. Вода озера настолько прозрачна, что кажется невидимой, ученые объясняют это наличием такого минерала, как шульгит. Но так ли это на самом деле?

«Застывших волн воздвиг твердыню…»

«Гора Смерти»

К этой горе не проложены туристические маршруты, но поклонники таинственных и загадочных явлений, маги и эзотерики прекрасно знают дорогу к Воттоваара. Эта возвышенность получила второе название «Гора Смерти». Высота ее небольшая, всего лишь 417 метров, подняться на вершину несложно, благодаря большим валунам, которые образуют великанскую лестницу. Располагается гора в центре Карелии, неподалеку от поселка Суккозеро, ее называют еще русским Стоунхенджем, центром силы. Местность обладает таинственной, магической красотой: причудливо переплетенные деревья не тянутся к небу, а будто обнимаются, большой бассейн из камня и давящая, звенящая тишина. В древние времена говорили, что здесь открывается проход в наш мир для нечистой силы. Среди уфологов распространено мнение о том, что гору Воттоваара облюбовали для высадки инопланетяне. Тем не менее, желающих проверить это так и не нашлось.

«Помню я и парк старинный…»

горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала»горный парк «Рускеала»горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала» Одним из красивейших мест в России называют горный парк «Рускеала», главной его достопримечательностью является Мраморный каньон. С давних времен здесь добывали этот камень. Мало, кому известно, что Исаковский собор, Таврический, Мраморный и Зимний дворцы выкладывали именно из здешнего мрамора. Места здесь удивительной красоты: прозрачная вода в окружении высоких мраморных стен, высотой до 20 метров. Особенно величественно смотрятся они со стороны озера, поэтому часто туристы берут напрокат лодки для прогулок.горный парк «Рускеала»горный парк «Рускеала»горный парк «Рускеала»

горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала» горный парк «Рускеала»горный парк «Рускеала»

Да и сами озера – бывшие каменоломни, заполненные голубовато-зеленой водой, которую называют колдовской, ведь плещется она в огромных мраморных чашах. Кое-где сохранились даже штольни, куда водят на экскурсии туристов.

«Алмазна сыплется гора»

Кивач Кивач

Именно так писал поэт Гаврила Державин в известной оде про водопад о Киваче – гордости заповедника. Это чудо считается вторым по величине водопадом Европы, найти его можно на реке Суне в центре страны. А точнее – в центре самого заказника, неподалеку от центральной усадьбы. Даже неумолимое время не смогло убавить величие этого водопада. Характерные его особенности:

10-метровая высота скал;

4 уступа, по которым несутся водные потоки;

бурлящий водоворот в месте соединения этих потоков.

Но самое интересное для туристов – это каменные стены. Кто-нибудь может похвастаться, что трогал руками кристаллы фундамента нашей планеты? А вот те, кто любовался красотами Кивача – могут. Ученые доказали идентичность этих минералов, и таких мест на планете очень мало.

«Искал покоя я в престранной тишине…»

Деревня Кинерма Деревня Кинерма

В эту деревеньку заезжали погостить многие известные люди и в 19, и в 20 веке. Деревня Кинерма давно признана памятником архитектуры страны, ее основали более 4 столетий назад. Дома здесь стояли по многу лет. Поэтому неудивительно, что сохранилось только 17 изб, и 10 из них признаны памятниками архитектуры. Деревня представляет собой круг, в центре которого расположена часовня 18 века и старейшее кладбище. Даже ельник вокруг церквушки особенный. Существует легенда, согласно которой сажали деревья по числу апостолов, и если вдруг какое-то из них падало – быть беде. С Чернобылем это подтвердилось. А пока насчитывается 10 елей, охраняющих древний храм. Удивительно красивая природа, деревушка кажется затерянной в лесах и во времени, но это не так. Здесь работает туристический комплекс, есть курсы, которые принимают желающих обучиться национальной карельской кухне (местные жители обучают плетению из бересты и другим народным ремеслам).

«О дивный остров Валаам!»

остров Валаам остров Валаам остров Валаам остров Валаамостров Валаамостров Валаам

Про этот уголок, который называют раем на земле, сложено немало стихов. Здесь бывали известнейшие композиторы, писатели и художники, не гнушались посещением острова и императоры. Слово Валаам переводится, как «высокая земля», но паломники уже много лет именуют ее «землей света». Этот архипелаг Ладожского озера известен своим Спасо-Преображенским монастырем, куда из многих стран стекаются паломники. Самое великолепное место, чтобы понять первозданную гармонию бытия – в этом уверены посетители острова. Все эти чудесные места – лишь часть таинственной и загадочной Карелии. И где бы вы ни побывали, частичку своего сердца все равно оставите здесь. В этом, наверное, и состоит главный секрет притягательности Карелии.