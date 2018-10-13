Мозаика в подземных переходах Ростова-на-Дону

Эти мозаики – достопримечательность города Ростова-на-Дону. Они были созданы в 1970-х – 1980-х годах бригадой мастеров под руководством Юрия Пальшинцева и Юрия Лабинцева. Всего переходов, украшенных мозаикой, восемь. Пять в центре города, на пересечении главных улиц.

Основным используемым материалом стала обыкновенная облицовочная плитка отечественного и чешского производства. Сюжеты мозаик – сцены из повседневной жизни советских граждан, иллюстрации к произведениям Шолохова, донские пейзажи. Есть картины космической тематики, о боях за Ростов. Тематику мозаичных картин утверждали на совещаниях в горисполкоме. Одна из тем (Пётр I с Меншиковым и парусная флотилия в устье Темерника) поначалу даже подверглась критике: дескать, это пропаганда царизма, эксплуатировавшего народ, но впоследствии все же была реализована.

Последние публикации об этих уникальных мозаиках - обсуждение проведённого ремонта (о реставрации, по всей видимости, мысли были только у градозащитников).

Космическое будущее: картина в переходе на проспекте Кировском изображает космонавтов, стоящих на спутнике Юпитера Ганимеде. Панно "Выпускной бал" в переходе на Ворошиловском/Большой Садовой





Подземный переход Б. Садовая - Буденновский













Мозаика в Волгодонском переходе. Не сохранилась.

Подземный переход Московская - Буденновский





Иллюстрации к Шолохову:







Мозаики в переходе на пересечении пр. Ворошиловского и Большой Садовой посвящены Году ребёнка, которым был объявлен 1979-й. На них всё посвящено пионерскому детству, школьным годам, выпускному балу, созданию семьи и рождению малыша.























Ответ: 2 (правильно?)))

Эту же задачу решают ученики на картине Богданова-Бельского «Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского» (1895).





Рабочая планерка в подземном переходе: обсуждение эскиза панорамы правого берега Дона, на заднем плане - уже готовая панорама левого берега.

































