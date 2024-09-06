И с каждым днем все ближе...

«Не нашли нужного врача?»: подписчик из Москвы попытался записаться на приём к русскому врачу и вот что из этого вышло. Практически 80% врачей в столичных поликлиниках - инородцы. https://t.me/c/2050257270/1412

И если бы только в поликлиниках. Так получилось, что я неделю провела в Склифе. Утро, пятница.

Обход с главрачом. Комиссия по палатам проходит со всеми лечащами врачами. И что? Среди человек 10 врачей только одна была русская молодая врачиха... остальное... все не русские.

Зато Россия передала Таджикистану 1200 тонн продовольствия. Филиал лавромида в Согдийской области бодро отчитался об очередных тратах денег российских налогоплательщиков на прокорм нищих точиков. Всего же за 2024 год таджикам за просто так передали 4.5 тысячи тонн продуктов.

За всё время финансирования программы Россией было выделено $86 млн (7,88 млрд руб.). Порядка 450 тыс. школьников младших классов ежегодно получают горячее питание. Кроме того, за счет программы в Таджикистане было оборудовано 50 школьных столовых с тепличным хозяйствами и пекарнями. В январе 2024 года директор ВПП ООН в республике Адхам Мусаллам и посол РФ открыли центр школьного питания при Министерстве образования в Таджикистане.

Естественно, что точики в накладе не остались - пообещали отблагодарить россиян очередной партией террористов и педофилов.

https://t.me/c/2050257270/1428

"СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ, ЧТО ЛИ? ИЛИ ПРОСТО КОРРУПЦИЯ?" Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев:

"Для меня загадка, в чём у нашей верхушки такая особая любовь к Таджикистану, что им и соглашение о двойном гражданстве, и миллиарды на "русские школы", и больше всего (уже свыше 500 тысяч) российских паспортов.

С учётом того, что именно эта нация в 90-е устроила самую большую резню русским в Средней Азии на уровне геноцида, достаточно вспомнить резню в Душанбе в 92-93 гг, убивали русских, женщин вытаскивали из автобусов и тут же насиловали, убивали православных священников, отбирали дома и выгоняли в Россию.

Стокгольмский синдром, что ли? Или просто коррупция?"

https://t.me/specnazAlpha/28492

В Госдуме назвали «вредной» идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию.

Знакомтесь - депутат Светлана Бессараб (миграционная лобистка) уверена, что сейчас Россия нуждается в низкоквалифицированном труде, а русские на такую работу не идут. Поэтому подобный запрет только навредит экономике.

И если мигрант законопослушен, то «почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу». А вот за проступки, по ее словам, нужно «сразу выдворять» из России — и в этом случае «уезжает вся семья зачастую».

https://t.me/specnazAlpha/28511

НИ В ОДНОЙ НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ МИРА НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МИГРАНТАМ НЕ РАЗРЕШАЮТ ТАЩИТЬ С СОБОЙ СЕМЬИ

Это называется не миграция, а оккупация и замещение коренного населения. И нам давно пора разделить мигрантов на трудовых, кто работает вахтовым методом и уезжает домой по окончании контракта, и на тех, кто приезжает сюда жить, это должны быть в первую очередь этнически русские репатрианты и культурно близкие нам народы.

Чтобы вы понимали уровень этого депутата, в свое время Бессараб предлагала в своей родной Краснодарской области легализовать тачки с армянскими номерами, ну, то есть, сделать подарок местной диаспоре. Купили машины в Армении в три раза дешевле, чем в России, и вместо того, чтобы нормально их растаможить со всеми пошлинами, по взмаху руки Бессараб легализовали бы их на халяву.

https://t.me/specnazAlpha/28538

В РЯДАХ ЗАЩИТНИКОВ МИЛЛИОНОВ МИГРАНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ Депутат "Единой России" Владимир Абдуалиевич Васильев выступил против ограничения въезда семей мигрантов:

"Как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти. Страна уже заключила договорённости с некоторыми государствами о трудовой миграции, и ограничение на въезд семей мигрантов может нарушить эти соглашения. Нам не хватает людей сегодня".

Одно понять не могу. С чего они взяли, что миллионы мигрантов, выращенных в ненависти к России еще со школы, где их учат, что Россия – оккупант, приедут сюда и начнут экономику двигать. Неужели примера Европы недостаточно? Мигрантам нужны социальные пособия, а вот русский язык и Россия – нет. В этнических анклавах диаспор можно десятилетиями жить, не зная русского языка и не заморачиваясь российскими законами.

Примеров стран с разумной миграционной политикой масса. Есть государства, где мигрантов больше, чем коренного населения. Но нигде в мире не разбрасывают паспорта, как в России.

ZERGULIO

От редакции «Спецназа России».

Господина Васильева нужно отправить на недельку-другую пожить в местах компактного проживания мигрантов, что было допущено властями в разных местах, включая Москву. И ощутить на себе правоту или неправоту того, что он заявил.

https://t.me/specnazAlpha/28582

ЗА ЧТО И КОГО МЫ ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ. В который раз хочу вернуться к обсуждению тезиса о "величайшей пользе", которую НАМ якобы приносят мигранты.



Некоторые официальные лица (как в нашей стране, так и в ближнем зарубежье) даже договорились до того, что мы, граждане РФ, должны (!) быть благодарны незаменимым иностранным специалистам за их тяжкий труд и пребывание в нашей стране в духе «спасибо, что выбрали нас».

Начнём разбираться по порядку, за что и кого мы должны благодарить.



Тема1: СТРОЙКА

Признаем тот факт, что ценнейшие иностранные специалисты (13% от общего потока) участвуют в строительстве миллионов квадратных метров. Но эти новые квадратные метры не достаются нашим гражданам бесплатно/в подарок, они за них платят очень большие деньги, огромные. Ведь стоимость жилья и ипотеки растут постоянно и значительно.

А кто-то вообще предпочитает старый фонд из-за спорного качества ныне возводимых жилых домов. Т.е. владельцы строительного бизнеса, торговцы недвижимостью и банки получают свои сверхприбыли от этой темы, то бишь зарабатывают.

Ну, а мигранты получают зарплату, правда, обычно на стройке они долго не задерживаются, сбегая в более комфортные для них сферы. И всё это за счёт средств приобретателей недвижимости, 99% из которых россияне. Тут, похоже, граждан скорее должны благодарить буржуи-олигархи, банкиры и мигранты, поскольку зарабатывают они именно за наш счет.



Тема2. ЖКХ

Тут мы с вами (граждане РФ) опять же оплачиваем услуги по уборке наших дворов, ремонту наших домов и коммуникаций, бесконечной замене бордюров, асфальта и детских площадок. А тарифы, кстати, благодаря нашему Правительству постоянно и ощутимо растут, в отличие от уровня предоставляемых услуг. Но ведь в этом "коммунальном бизнесе" тотальное воровство на всех уровнях и именно на нем ограниченная группа лиц беспрепятственно получает сверхдоходы фактически из наших средств. А мигранты в этой теме получают зарплату за свою работу, которую они с каждым годом делают всё хуже, если вообще делают. Также мигранты являются орудием для коррупционного заработка. За что же тогда граждане должны благодарить здесь? За то, что кто-то технично и демонстративно разворовывает наши деньги, да ещё плохо делает свою работу?



Тема 3. РЫНКИ, МАГАЗИНЫ, ТАКСИ, ДОСТАВКА - СФЕРА УСЛУГ

Исходя из вышеизложенной логики тут вообще всё понятно. За наш счёт счастливыми становятся этно-олигархи, владельцы различных сервисов и опять же иностранные специалисты. Граждане РФ в этих темах за что должны благодарить?

А может нам нужно благодарить за рост террористических угроз и проявлений, этно-преступности и появление этнических анклавов, вспышки опасных инфекций и неуважение к нашим традициям и законам - к нам?

Вот за что точно надо благодарить, так это за бесплатные социальные блага для выходцев из Средней Азии и Закавказья, которые они получают в России. Но бесплатные они только для них, поскольку коренные россияне им все оплатили из своих налогов и социальных сборов. И соответственно благодарить снова нужно граждан нашей страны, честных налогоплательщиков. А также благодарить за наше величайшее терпение.

И это лишь начало разговора, который будет обязательно продолжен.



Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.

https://t.me/specnazAlpha/28787

Ну и наконец, медицина. Россия – щедрая страна: На лечение мигрантов уходят миллионы

Только по официальным данным в России 16 миллионов «ценных специалистов». Среди них множество носителей ВИЧ и других заболеваний. Обследовать и/или вакцинировать каждого дорого, в бюджете на это нет денег. Бизнес, который фактически завозит мигрантов в страну, тоже раскошеливаться не спешит. Но в лечении пациентов, поступивших по скорой, например, отказать в больницах не имеют права. Да и во многих других случаях тоже.

Недавно Госдума отвергла законопроект, обязывающий всех иностранцев в России получать полис ОМС.

«Я ещё могу понять, когда заманивают мигрантов под лозунгом нехватки рабочих рук. Когда добрая Конституция даёт их детям бесплатное образование, а доброе правительство их жёнам пособия и льготы. Но почему полисы-то они, в отличие от граждан России, не должны иметь? Разве в других странах вас без этого пустят? А тут миллионы въезжают — и отвергли», - возмущается один из авторов инициативы, депутат Михаил Матвеев.

Он запросил по всем регионам данные, сколько тратится на бесплатную медицинскую помощь мигрантам. Данные пока поступают, но уже понятно, что это сотни миллионов рублей.

Но ведь можно и по-другому!

Да-да, на самом деле можно. Достаточно посмотреть хотя бы на… Кувейт. Чтобы иностранцу там получить работу нужно дважды (!) пройти медкомиссию: сначала на родине, потом в стране прибытия. Оплачивать – из своего кармана. Кроме того, нужно оплатить страховку. При этом приём у врача и лечение далеко не бесплатны, просто дешевле, чем по полному прайсу.

Кувейт не хочет тратиться на лечение больных иностранцев. Есть список заболеваний, при которых не только не пустят в страну, но и пожизненно заблокируют въезд даже по туристической визе. Кстати, беременность тоже является основанием для отказа в рабочей или семейной визе. Зато в России мигранты за счёт щедрого государства не только лечатся, но и учат детей.

https://t.me/tsargradtv/87179

Вот свежий пример. Подписчица тг-канала Мигрантам.нет полдня потратила на очередь к глазному из-за оккупировавших больницу замоташек:

МНТК микрохирургии глаза им. Федорова в Москве. Просидела в очереди 4 часа, так как замоташки у нас теперь в приоритете , у них даже есть специальный человек, который водит их в кабинеты без очереди. Чуть заикнёшься про очередь - начинают гавкать, глаза бешеные, слюни во все стороны летят, страшно. То есть, не то что провинциальные роддома, а даже уже специализированные учреждения обслуживают понаехавших из стран Третьего мира, а не коренных россиян.

https://t.me/c/2050257270/1449