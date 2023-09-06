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Церковь Спаса Преображения в селе Большие Вязёмы. Усадьба Большие Вязёмы. Часть 2.

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В продолжение вчерашней темы надо обязательно посетить расположенную на территории комплекса Преображенскую церковь. Там тоже ступала нога поэта.
Усадьба (Большие) Вязёмы - историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков, бывшая царская, боярская и княжеская резиденция. Усадьба расположена в посёлке Большие Вязёмы на берегу реки Вязёмки в Одинцовском районе Московской области, в 30 км от МКАД. Усадьба входит в комплекс Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. Об усадьбе мы вчера поговорили, а вот насчет Преображенской церкви просто необходим отдельный пост.
Впервые название Вязёмы встречается в документах XVI века. При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по Большой Смоленской дороге. Повторюсь, тогда село называлось Никольское-Вязёмы - видимо, в связи с некогда существовавшей здесь деревянной церковью. В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство.
Семиглавый, четырёх престольный, двухэтажный храм был воздвигнут в старинном селе Никольское-Вязёмы царём Борисом Годуновым в конце XVI века: вероятно с 1584 по 1600 годы. Храм вырос напротив Царского деревянного дворца. Богатое царское село, расположенное на дороге, ведущей из западных пределов государства в Москву, имело торжок, каменную плотину. В селе существовала в то время деревянная Никольская церковь, а также небольшой монастырь, посвящённый святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Возведённый  белокаменный храм посвятили Живоначальной Троице.
1880-1890 гг.Преображенская церковь. 1880-1890 гг.
В начале XVII века, а именно в 1606 году, по пути в Москву, в храме в Никольском-Вязёмах молилась невеста Лжедмитрия I-го Марина Мнишек. Путешественница в своих дорожных записях отметила, что церковь воистину царская, красиво украшенная. Бывал здесь и сам Самозванец: однажды он печально прославился в селе, устроив в нём, неподалёку от церкви, зимний (на Масленицу) потешный бой с нешуточными обидами русским боярам – в снежки, летевшие в русских, немецкие и польские наёмные воины вкладывали камешки, песок и даже свинцовые пули, и в результате такого мошенничества оказалось немало пострадавших.
03.
1898 год
1898 год. Хорошо видно прежнее остекление храмовой галереи.
В смутное время (начавшееся после 1605 года и длившееся, приблизительно, до1620-го) храм подвергался разорению и поруганию. Он был разграблен, стены его по росписям исчерканы так называемыми граффити, то есть именами поляков, датами их «посещения» святыни и, в некоторых случаях, указаниями на то, чем они в храме занимались.
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Быть может, зимой 1618-1619 годов в селе можно было видеть встречу Патриарха Филарета, отца царя Михаила Фёдоровича Романова, московским духовенством и боярами, которая произошла, согласно рисунку в летописи, на мосту через речку Вязёмку. Патриарх возвращался в столицу из польского плена. По другой версии, рисунок говорит о встрече на мосту через Москву-реку в районе Николиной горы.
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Отец Петра Великого, царь Алексей Михайлович, часто проезжал через своё дворцовое имение Никольское-Вязёмы, следуя в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигород. Он любил вязёмскую церковь и вносил в неё щедрые дары.
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Преображенский храм - вид с южной стороны
Его сын, Пётр, отписал Никольское-Вязёмы своему воспитателю князю Борису Алексеевичу Голицыну, который не замедлил переименовать Троицкую церковь в Преображенскую. Поступок дерзкий и труднообъяснимый, красноречиво говорящий о том, кто в стране хозяин, и откровенно характеризующий «хозяев»  как людей самоуверенных и бесчувственных к духовному содержанию жизни. Этим лихим переименованием он решил прославить, может быть, преобразовательную деятельность своего державного воспитанника. А может быть, в новом посвящении центрального алтаря празднику Преображения Господня сыграли роль и воспоминания о славных годах в селе Преображенском, где вызревали будущие реформы, изменившие жизнь Руси-России. Известно, что Пётр I Вязёмы однажды посетил.
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Вход на территорию храма
В 1797 году в Вязёмы прибыл Государь Император Павел I, объезжавший видных сановников Москвы и губернии после своей интронизации. Князь Н.М. Голицын угощал Его Величество обедом...
Начинаем обходить храм по часовой стрелкеВязёмы - 113.jpg
Война 1812 года вновь изранила и опустошила церковь, исполосовала её новыми именами, на этот раз французских оккупантов. Некоторые святыни храма были вывезены в Москву и там скрыты в земле, в садах частных домовладельцев. А в доме Голицыных, предположительно в библиотеке, на короткое время останавливался Наполеон. Перед ним в тех же покоях ночевал фельдмаршал князь М.И. Кутузов. Главнокомандующий русских войск, человек искренней и испытанной в сражениях веры, вряд ли мог пройти мимо Преображенской церкви и не помолиться в ней, перед советом в Филях.
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С самого конца XVIII и до середины XIX века Вязёмами владели последовательно два брата: сначала князь Борис Владимирович Голицын, а с 1813 – князь Димитрий Владимирович. Оба – боевые генералы, участники Бородинского сражения, герои Отечественной войны 1812 года. Борис, кроме того, талантливый поэт и прозаик, весьма образованный человек, захоронен в стене храма. А Димитрий – выдающийся государственный деятель, член Государственного совета, светлейший князь, генерал-губернатор Москвы с 1820 по 1844 годы. Его стараниями восстанавливалась первопрестольная после войны с Наполеоном и великого московского пожара.
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Открытая галерея с южной стороны церкви
До недавних пор утверждалось, что в 40-е годы ХIХ века в имении Голицыных гостил Н.В. Гоголь. Он жил в Вязёмах у своего друга, профессора Московского Императорского университета, историка и поэта С.П. Шевырёва, породнившегося с Голицыными. Действительно ли это было так, или всего лишь предположение, сейчас уже трудно сказать.

Архитектура

Архитектура Преображенского храма Больших Вязём известна как годуновский стиль (или годуновский классицизм).
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За двадцать лет своего фактического царствования в России, которое началось еще при живом Федоре Иоанновиче, Борис Годунов, развернувший массовое каменное строительство по всей стране, успел сформировать целое отдельное направление в зодчестве. Немало тому помогли многочисленные иностранные (и итальянские в том числе) мастера, по его приглашению буквально потоком хлынувшие на Русь.
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Иностранные зодчие не устраивали революций, в своих постройках ориентировались на стиль древнерусской архитектуры, но привнесли в него ренессансные черты, главными из которых стали четкость и выверенность пропорций, абсолютная симметрия всех частей здания (в частности, пары приделов) и некоторые классические элементы, применяемые при строительстве (пилястры на фасадах, скругленные кокошники, тонкая профилировка кирпичных карнизов, см. детальные фото ниже).
Церковь Преображения Господня в ВяземахЗападный фасад храма. Рисунок выполнен академиком В.В. Сусловым с натуры. 1896 г.
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Наибольший интерес с художественно-исторической точки зрения представляет верхний храм, куда ведет широкая лестница, восстановленная на месте снесенной в 1960-х годах поздней колокольни, не простоявшей и века.
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Западный портал верхнего храма
Ниже представлен продольный разрез Преображенской церкви - вид с южной стороны...
Разрез Преображенской церкви - вид с южной стороны

... и в плане...
17.
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Традиционное пятиглавие, аркатурные пояса на барабанах, пирамидальная структура зданий, «воздушные» галереи (как правило, двухъярусные), опоясывавшие храмы с трех сторон, - все это лишь добавляло творениям «годуновских» зодчих легкости и изящества.
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Четверик верхней церкви поражает прежде всего своей высотой (особенно после посещения нижнего храма). Глядя на Спасо-Преображенский храм снаружи, этой «внутренней» устремленности вверх как-то не предполагаешь - виной тому, быть может, двухъярусная галерея, как бы скрадывающая немалый «рост» постройки.
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Второе, что производит немалое впечатление, - это росписи, которым уже примерно четыреста лет. Когда-то фрески покрывали стены храма, его своды и столпы сплошным цветным ковром; позже они были частично записаны сверху масляной живописью; ныне от того ковра остались лишь фрагменты - но довольно значительные.
Преображенский храм - Большие Вяземы
Интерьер верхнего храма. Фото стороннее, автор Natalia. Портал azbuka.ru.
Осмотрим отдельные архитектурные детали северной стороны храма
Вязёмы - 17.jpgСеверный придел
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Северный придел
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Северный придел
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Открытая галерея с арочными проемами.
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Архитектурные детали.
Вязёмы - 20.jpgЗападный портал северного придела - вход с открытой галереи.
Вязёмы - 23.jpgЛестничный подъем.
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Таков вязёмский Спасо-Преображенский храм. В XIX веке он был «обезображен» (по ряду мнений) пристройкой к нему с запада совершенно не гармонирующей с церковью колокольни и устройством четырехскатной крыши, скрывшей под собой закомары основного объема, но в XX столетии реставраторы вернули храму первоначальный облик.
Вязёмы - 18.jpgОтдельно стоящая колокольня с северной стороны храма. XVI век.
В течение 50-х – 70-х годов XX века, были разрушены трехъярусная колокольня постройки 60-х годов XIX века, а также ведшие от колокольни к храму галереи. Было ликвидировано остекление гульбищ, снята и расчленена на куски редкая белокаменная корона под Крестом, венчавшая центральную главу. Храм использовали как столовую, лабораторию, склад. В тот же тридцатилетний период в храме постоянно велась вялотекущая «реставрация»...
Вязёмы - 13.jpgРеставраторы снесли кровлю над верхним гульбищем, чем нанесли зданию серьёзный ущерб. Впрочем, их же коллеги, через два десятка лет, её восстановили. Вообще же, реставраторы делали, что могли, что допускала в то время система.
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Разрушенную церковь они в целом восстановили в параметрах годуновской эпохи. Восстановили также и редкую, единственную уцелевшую (среди прочих подобных) звонницу, построенную, вероятно, незадолго до возведения храма, годах в 80-х XVI столетия.
Вязёмы - 24.jpgПоклонный крест
Возобновление приходской жизни началось в декабре 1992 года. В 2000 году рядом с храмом построили Центр Духовного развития молодёжи (ныне школа). В 2007 году  было восстановлено остекление нижнего гульбища, что позволило сделать нижнюю галерею тёплой, и снова расширило площадь храма в несколько раз (от 42 кв.м. до 160 кв.м.). В настоящее время община храма, клир и прихожане, осуществляют просветительскую и благотворительную деятельность.
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Церковная ограда с восточной стороны.
Вязёмы - 29.jpgУ алтаря храма покоится прах Николая Сергеевича Пушкина, умершего в 1807 году в возрасте шести лет, младшего брата великого русского поэта.
Вязёмы - 34.jpgСам Александр с бабушкой своей, Марией Алексеевной Ганнибал, и с сестрой Ольгой ходил в Преображенскую церковь из Захарова, к воскресной Литургии, и его первые духовные впечатления и переживания связаны, несомненно, с Большевязёмской церковью. Возможно, он знаком был с богатой библиотекой князей Голицыных, находившейся в центральном усадебном доме, построенном в 50-е годы XVIII века. Детские впечатления поэта вызвали к жизни, впоследствии, и драму «Борис Годунов», и повести «Пиковая дама», «Дубровский», «Барышня-крестьянка».
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Вязёмы - 31.jpgОстатки храмового некрополя.
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Вид Преображенского храма с восточной стороны.
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Глава южного придела.
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Южный придел
В Спасо-Преображенском приделе установлен новый иконостас - с новыми же иконами. С фоном, представленным старыми фресками, он несколько конфликтует, но тут уж ничего не поделаешь: богослужения в храме совершать необходимо - не до эстетического снобизма. Прежний резной золоченый иконостас с образами работы мастеров Оружейной палаты, устроенный в храме в конце XVII века тщанием Б.А. Голицына, был разобран и, надо думать, «утилизован» после закрытия церкви в 1938 году.
Вязёмы - 97.jpgС западной стороны храма за церковной оградой выложены уцелевшие археологические находки найденные во время реставрационных и планировочных работ.
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Сохранились даже средневековые могильные плиты с так называемыми «вилочковыми» крестами. 
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Примечательна белокаменная плита 1960-го года, упоминающая о существовании белокаменной короны 1690-го года, что находилась под крестом центральной главы Церкви Спаса Преображения в период 1584 - 1698 гг. и снятая в 1960 году. Возможно, обломки видимые вокруг и есть остатки этой самой короны.
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Удивительный душевный храм! Это тот самый случай, когда История и ее посылы окружает тебя и, ты прикасаясь к ней узнаешь что-то такое новое, что не описывается ни словами, ни фотографиями. Однако, думаю, кое-что важное мне удалось передать читателю)
Источники:
Доминяк Э.И. Владимир Васильевич Суслов - создатель первого проекта реставрации церкви Преображения в с. Большие Вяземы.
Карташёв П. Спасо-Преображенская церковь села Большие Вязёмы. М. 2006.
Митрахович Саша. Архитектура Преображенского храма Больших Вязем. 16.12.2017.
Новиков В.И. Большие Вязёмы. М. Московский рабочий. 1988.
Официальный сайт Храма Преображения в селе Нижние Вязёмы.
Суслов, Владимир Васильевич. Памятники древнего русского зодчества. Вып. 2. Лист 1. Церковь Преображения Господня в селе Вяземах Московской губернии Звенигородского уезда, построена в XVI в. Борисом Годуновым. Санкт-Петербург. 1896.
https://vladimirdar.livejournal.com/425526.html

фото сегодняисторияг. Санкт-Петербургс. Преображенскоегорода Советского СоюзаМосковская обл.Светлана Митленко

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