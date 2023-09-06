Церковь Спаса Преображения в селе Большие Вязёмы. Усадьба Большие Вязёмы. Часть 2.



В продолжение вчерашней темы надо обязательно посетить расположенную на территории комплекса Преображенскую церковь. Там тоже ступала нога поэта.

Усадьба (Большие) Вязёмы - историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX веков, бывшая царская, боярская и княжеская резиденция. Усадьба расположена в посёлке Большие Вязёмы на берегу реки Вязёмки в Одинцовском районе Московской области, в 30 км от МКАД. Усадьба входит в комплекс Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина. Об усадьбе мы вчера поговорили, а вот насчет Преображенской церкви просто необходим отдельный пост.

Впервые название Вязёмы встречается в документах XVI века. При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по Большой Смоленской дороге. Повторюсь, тогда село называлось Никольское-Вязёмы - видимо, в связи с некогда существовавшей здесь деревянной церковью. В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство.

Семиглавый, четырёх престольный, двухэтажный храм был воздвигнут в старинном селе Никольское-Вязёмы царём Борисом Годуновым в конце XVI века: вероятно с 1584 по 1600 годы. Храм вырос напротив Царского деревянного дворца. Богатое царское село, расположенное на дороге, ведущей из западных пределов государства в Москву, имело торжок, каменную плотину. В селе существовала в то время деревянная Никольская церковь, а также небольшой монастырь, посвящённый святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Возведённый белокаменный храм посвятили Живоначальной Троице.

Преображенская церковь. 1880-1890 гг.

В начале XVII века, а именно в 1606 году, по пути в Москву, в храме в Никольском-Вязёмах молилась невеста Лжедмитрия I-го Марина Мнишек. Путешественница в своих дорожных записях отметила, что церковь воистину царская, красиво украшенная. Бывал здесь и сам Самозванец: однажды он печально прославился в селе, устроив в нём, неподалёку от церкви, зимний (на Масленицу) потешный бой с нешуточными обидами русским боярам – в снежки, летевшие в русских, немецкие и польские наёмные воины вкладывали камешки, песок и даже свинцовые пули, и в результате такого мошенничества оказалось немало пострадавших.

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1898 год. Хорошо видно прежнее остекление храмовой галереи.

В смутное время (начавшееся после 1605 года и длившееся, приблизительно, до1620-го) храм подвергался разорению и поруганию. Он был разграблен, стены его по росписям исчерканы так называемыми граффити, то есть именами поляков, датами их «посещения» святыни и, в некоторых случаях, указаниями на то, чем они в храме занимались.



Быть может, зимой 1618-1619 годов в селе можно было видеть встречу Патриарха Филарета, отца царя Михаила Фёдоровича Романова, московским духовенством и боярами, которая произошла, согласно рисунку в летописи, на мосту через речку Вязёмку. Патриарх возвращался в столицу из польского плена. По другой версии, рисунок говорит о встрече на мосту через Москву-реку в районе Николиной горы.



Отец Петра Великого, царь Алексей Михайлович, часто проезжал через своё дворцовое имение Никольское-Вязёмы, следуя в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигород. Он любил вязёмскую церковь и вносил в неё щедрые дары.



Преображенский храм - вид с южной стороны

Его сын, Пётр, отписал Никольское-Вязёмы своему воспитателю князю Борису Алексеевичу Голицыну, который не замедлил переименовать Троицкую церковь в Преображенскую. Поступок дерзкий и труднообъяснимый, красноречиво говорящий о том, кто в стране хозяин, и откровенно характеризующий «хозяев» как людей самоуверенных и бесчувственных к духовному содержанию жизни. Этим лихим переименованием он решил прославить, может быть, преобразовательную деятельность своего державного воспитанника. А может быть, в новом посвящении центрального алтаря празднику Преображения Господня сыграли роль и воспоминания о славных годах в селе Преображенском, где вызревали будущие реформы, изменившие жизнь Руси-России. Известно, что Пётр I Вязёмы однажды посетил.



Вход на территорию храма

В 1797 году в Вязёмы прибыл Государь Император Павел I, объезжавший видных сановников Москвы и губернии после своей интронизации. Князь Н.М. Голицын угощал Его Величество обедом...

Начинаем обходить храм по часовой стрелке

Война 1812 года вновь изранила и опустошила церковь, исполосовала её новыми именами, на этот раз французских оккупантов. Некоторые святыни храма были вывезены в Москву и там скрыты в земле, в садах частных домовладельцев. А в доме Голицыных, предположительно в библиотеке, на короткое время останавливался Наполеон. Перед ним в тех же покоях ночевал фельдмаршал князь М.И. Кутузов. Главнокомандующий русских войск, человек искренней и испытанной в сражениях веры, вряд ли мог пройти мимо Преображенской церкви и не помолиться в ней, перед советом в Филях.



С самого конца XVIII и до середины XIX века Вязёмами владели последовательно два брата: сначала князь Борис Владимирович Голицын, а с 1813 – князь Димитрий Владимирович. Оба – боевые генералы, участники Бородинского сражения, герои Отечественной войны 1812 года. Борис, кроме того, талантливый поэт и прозаик, весьма образованный человек, захоронен в стене храма. А Димитрий – выдающийся государственный деятель, член Государственного совета, светлейший князь, генерал-губернатор Москвы с 1820 по 1844 годы. Его стараниями восстанавливалась первопрестольная после войны с Наполеоном и великого московского пожара.



Открытая галерея с южной стороны церкви

До недавних пор утверждалось, что в 40-е годы ХIХ века в имении Голицыных гостил Н.В. Гоголь. Он жил в Вязёмах у своего друга, профессора Московского Императорского университета, историка и поэта С.П. Шевырёва, породнившегося с Голицыными. Действительно ли это было так, или всего лишь предположение, сейчас уже трудно сказать.



Архитектура



Архитектура Преображенского храма Больших Вязём известна как годуновский стиль (или годуновский классицизм).



За двадцать лет своего фактического царствования в России, которое началось еще при живом Федоре Иоанновиче, Борис Годунов, развернувший массовое каменное строительство по всей стране, успел сформировать целое отдельное направление в зодчестве. Немало тому помогли многочисленные иностранные (и итальянские в том числе) мастера, по его приглашению буквально потоком хлынувшие на Русь.



Иностранные зодчие не устраивали революций, в своих постройках ориентировались на стиль древнерусской архитектуры, но привнесли в него ренессансные черты, главными из которых стали четкость и выверенность пропорций, абсолютная симметрия всех частей здания (в частности, пары приделов) и некоторые классические элементы, применяемые при строительстве (пилястры на фасадах, скругленные кокошники, тонкая профилировка кирпичных карнизов, см. детальные фото ниже).

Западный фасад храма. Рисунок выполнен академиком В.В. Сусловым с натуры. 1896 г.



Наибольший интерес с художественно-исторической точки зрения представляет верхний храм, куда ведет широкая лестница, восстановленная на месте снесенной в 1960-х годах поздней колокольни, не простоявшей и века.



Западный портал верхнего храма

Ниже представлен продольный разрез Преображенской церкви - вид с южной стороны...





... и в плане...

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Традиционное пятиглавие, аркатурные пояса на барабанах, пирамидальная структура зданий, «воздушные» галереи (как правило, двухъярусные), опоясывавшие храмы с трех сторон, - все это лишь добавляло творениям «годуновских» зодчих легкости и изящества.



Четверик верхней церкви поражает прежде всего своей высотой (особенно после посещения нижнего храма). Глядя на Спасо-Преображенский храм снаружи, этой «внутренней» устремленности вверх как-то не предполагаешь - виной тому, быть может, двухъярусная галерея, как бы скрадывающая немалый «рост» постройки.



Второе, что производит немалое впечатление, - это росписи, которым уже примерно четыреста лет. Когда-то фрески покрывали стены храма, его своды и столпы сплошным цветным ковром; позже они были частично записаны сверху масляной живописью; ныне от того ковра остались лишь фрагменты - но довольно значительные.



Интерьер верхнего храма. Фото стороннее, автор Natalia. Портал azbuka.ru.

Осмотрим отдельные архитектурные детали северной стороны храма

Северный придел



Северный придел



Северный придел



Открытая галерея с арочными проемами .



Архитектурные детали.

Западный портал северного придела - вход с открытой галереи.

Лестничный подъем .





Таков вязёмский Спасо-Преображенский храм. В XIX веке он был «обезображен» (по ряду мнений) пристройкой к нему с запада совершенно не гармонирующей с церковью колокольни и устройством четырехскатной крыши, скрывшей под собой закомары основного объема, но в XX столетии реставраторы вернули храму первоначальный облик.

Отдельно стоящая колокольня с северной стороны храма. XVI век.

В течение 50-х – 70-х годов XX века, были разрушены трехъярусная колокольня постройки 60-х годов XIX века, а также ведшие от колокольни к храму галереи. Было ликвидировано остекление гульбищ, снята и расчленена на куски редкая белокаменная корона под Крестом, венчавшая центральную главу. Храм использовали как столовую, лабораторию, склад. В тот же тридцатилетний период в храме постоянно велась вялотекущая «реставрация»...

Реставраторы снесли кровлю над верхним гульбищем, чем нанесли зданию серьёзный ущерб. Впрочем, их же коллеги, через два десятка лет, её восстановили. Вообще же, реставраторы делали, что могли, что допускала в то время система.



Разрушенную церковь они в целом восстановили в параметрах годуновской эпохи. Восстановили также и редкую, единственную уцелевшую (среди прочих подобных) звонницу, построенную, вероятно, незадолго до возведения храма, годах в 80-х XVI столетия.

Поклонный крест

Возобновление приходской жизни началось в декабре 1992 года. В 2000 году рядом с храмом построили Центр Духовного развития молодёжи (ныне школа). В 2007 году было восстановлено остекление нижнего гульбища, что позволило сделать нижнюю галерею тёплой, и снова расширило площадь храма в несколько раз (от 42 кв.м. до 160 кв.м.). В настоящее время община храма, клир и прихожане, осуществляют просветительскую и благотворительную деятельность.





Церковная ограда с восточной стороны.

У алтаря храма покоится прах Николая Сергеевича Пушкина, умершего в 1807 году в возрасте шести лет, младшего брата великого русского поэта.

Сам Александр с бабушкой своей, Марией Алексеевной Ганнибал, и с сестрой Ольгой ходил в Преображенскую церковь из Захарова, к воскресной Литургии, и его первые духовные впечатления и переживания связаны, несомненно, с Большевязёмской церковью. Возможно, он знаком был с богатой библиотекой князей Голицыных, находившейся в центральном усадебном доме, построенном в 50-е годы XVIII века. Детские впечатления поэта вызвали к жизни, впоследствии, и драму «Борис Годунов», и повести «Пиковая дама», «Дубровский», «Барышня-крестьянка».



Остатки храмового некрополя.







Вид Преображенского храма с восточной стороны.



Глава южного придела.



Южный придел

В Спасо-Преображенском приделе установлен новый иконостас - с новыми же иконами. С фоном, представленным старыми фресками, он несколько конфликтует, но тут уж ничего не поделаешь: богослужения в храме совершать необходимо - не до эстетического снобизма. Прежний резной золоченый иконостас с образами работы мастеров Оружейной палаты, устроенный в храме в конце XVII века тщанием Б.А. Голицына, был разобран и, надо думать, «утилизован» после закрытия церкви в 1938 году.

С западной стороны храма за церковной оградой выложены уцелевшие археологические находки найденные во время реставрационных и планировочных работ.





Сохранились даже средневековые могильные плиты с так называемыми «вилочковыми» крестами.





Примечательна белокаменная плита 1960-го года, упоминающая о существовании белокаменной короны 1690-го года, что находилась под крестом центральной главы Церкви Спаса Преображения в период 1584 - 1698 гг. и снятая в 1960 году. Возможно, обломки видимые вокруг и есть остатки этой самой короны.





Удивительный душевный храм! Это тот самый случай, когда История и ее посылы окружает тебя и, ты прикасаясь к ней узнаешь что-то такое новое, что не описывается ни словами, ни фотографиями. Однако, думаю, кое-что важное мне удалось передать читателю)

Источники:

Доминяк Э.И. Владимир Васильевич Суслов - создатель первого проекта реставрации церкви Преображения в с. Большие Вяземы.

Карташёв П. Спасо-Преображенская церковь села Большие Вязёмы. М. 2006.

Митрахович Саша. Архитектура Преображенского храма Больших Вязем. 16.12.2017.

Новиков В.И. Большие Вязёмы. М. Московский рабочий. 1988.

Официальный сайт Храма Преображения в селе Нижние Вязёмы.

Суслов, Владимир Васильевич. Памятники древнего русского зодчества. Вып. 2. Лист 1. Церковь Преображения Господня в селе Вяземах Московской губернии Звенигородского уезда, построена в XVI в. Борисом Годуновым. Санкт-Петербург. 1896.

https://vladimirdar.livejournal.com/425526.html