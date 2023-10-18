За Queen без ГКЧП и мир во всём мире. К чему призывали победители программы «Звёздный час»

Архивные выпуски некогда популярной детской телевикторины «Звёздный час» (1992–2001), залитые в Cеть правообладателями и просто неравнодушными пользователями, — это не только источник ностальгии, но и документы времени. В финальной речи победители шоу обращались к многомиллионной аудитории в разном ключе: благодарили спонсоров и организаторов передачи, передавали приветы близким, делились мечтами, прославляли любимых музыкантов, обращались к сверстникам и политикам, призывали к миру, советовали побольше читать книги и поменьше смотреть телевизор.

«Звёздность» некоторых участников не ограничилась часом эфира на ОРТ – например, в викторине выигрывали будущий участник «Что? Где? Когда?» Сергей Николенко и Юлия Ахмедова, ныне известная стендап-артистка. Современный режиссёр Клим Шипенко в детстве тоже участвовал в передаче, но уступил оппоненту в последнем конкурсе.

Вспоминаем, о чём мечтали и к чему призывали подростки прошлого с экранов телевизоров, и стремимся увидеть в этом историю развлекательного ТВ и всей России.

Возвращение во дворец и разведение коров

Знакомство зрителей со «Звёздным часом» состоялось 19 октября 1992 года. В течение первых нескольких выпусков ведущие передачи менялись: ими успели побывать актёры Александр Якубов и Владимир Большов, а также тандем с созвучными фамилиями — Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва. Начиная с 1993 года и до своей гибели в 2001 году шоу вёл Сергей Супонев, чьё имя до сих пор остаётся символом отечественного детского телевидения

Игра состояла из нескольких раундов, в которых участники отвечали на вопросы и составляли из букв слова. Победитель финального тура получал не только ценные подарки, но и возможность обратиться к зрителям с речью, стоя за трибуной. Это и был тот самый «звёздный час», в своём роде аналог знаменитой «Будки гласности»: ты выиграл, а теперь что хочешь, то и говори. Участники «Звёздного часа» в начале игры. 1993 год

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что самые интересные монологи от «звёздночасовцев» звучали в первой половине 1990‑х годов, когда воспитанное перестройкой желание масс высказываться по любым проблемным вопросам всё ещё было очень сильно. При этом темы, которые волновали школьников, могли отличаться от тех, которые затронули бы в схожих обстоятельствах их мамы и папы.

Так, в выпуске от 11 января 1993 года 15-летний москвич Женя Сапунов выразил недовольство тем, что многие его товарищи перестали посещать знаменитый Дворец пионеров на Ленинских горах. Свой звёздный час Женя потратил на то, чтобы попытаться переубедить ребят, сбивчиво, зато энергично объясняя, что кризисные времена — не повод оставлять музыку с хореографией:

«Я хочу обратиться к бывшим выпускникам и тем, кто ушёл из нашего Дворца пионеров на Ленинских горах. Потому что очень многие в этом году не пришли и ушли оттуда, думая, что многое не будет продолжаться. Но они думают неправильно. Поэтому я предлагаю многим вернуться во Дворец, потому что сейчас наступает пора концертов, и поэтому людей в оркестре, в хореографии и в хоре не хватает».

https://my.mail.ru/mail/raustas84/video/4/248.html

В другом эпизоде «Звёздного часа» за тот же 1993 год 13-летний Миша Розин из Москвы призвал политиков всех стран поразмыслить о своём поведении, а народы мира — объединяться. Мысли, которые, видимо, всегда будут актуальны:

«Я не депутат и не мастер говорить такие речи, но у меня есть такое желание, чтобы хотя бы в эту минуту политики всех стран задумались вообще, к чему они ведут свою политику. И чтобы не только, там, пролетарии или кто-то ещё, а чтобы именно народы всех стран соединились».

«Я хочу пожелать всем ребятам, чтобы они были дружные. Даже если их родные не так дружат, им нужно дружить. Тогда на Земле станет светлее и добрее. Я хочу стать агрохимиком-фермером, чтобы в земле никогда не было вредной химии. И разводить своих любимых коров».

В схожем ключе, стараясь оживить советские лозунги о мире и дружбе, 9 августа 1993 годаРавиль Няжемов. Заодно школьник поделился необычными карьерными устремлениями:

В новогодней программе, посвящённой встрече нового 1994 года (вышла в эфир 27 декабря 1993 года), Даша Мосунова из города Конаково Тверской области порекомендовала всем есть популярный шоколад «Виспа», слушать Фредди Меркьюри и участвовать в лотерее — всё в духе времени:

«У меня чисто свой совет. Я хочу, чтобы в новом году все слушали великолепнейшую музыку группы Queen, ели шоколад „Виспа“ — это мой любимый шоколад — и играли в лотерею „Невада — Звёздный час“. Я тоже играла, это здорово. Хотя ничего не выиграла, но это очень интересно».

Призывы к миру и свой «Диснейленд»

Группа Queen оставалась любимым ансамблем участников игры на протяжении всей истории передачи. Ребята не только указывали музыку Фредди Меркьюри в качестве одного из основных увлечений, но и дарили ведущему кассеты и диски с записями «квинов» — на память. Портрет Фредди Меркьюри, нарисованный Дашей Мосуновой в подарок Сергею Супоневу

От праздников — к суровым будням. 10 января 1994 года Оля Косторная, участвовавшая в игре вместе с отцом, журналистом Сергеем Косторным, выразила надежду на то, что политическая нестабильность в стране скоро закончится. А ещё Оля предположила, что играть в «Звёздный час» дети из России и ближнего зарубежья будут на протяжении десятилетий:

«Мне очень хочется, чтобы скорее улеглись все политические страсти. И чтобы поскорее в наши дома вошло спокойствие и благополучие. И чтобы наши дети, внуки и правнуки тоже имели такую возможность — поиграть в „Звёздный час“».

13 марта 1994 года мама победительницы Светы Пастуховой перехватила у дочери микрофон и пожелала политикам больше думать о мире и спокойствии для детей:

«Пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к нашему российскому правительству, чтобы нашим детям они обеспечили мир и спокойствие в нашей стране. Чтобы не было [ничего похожего на] ГКЧП и последние события 1993 года. Чтобы наши дети не плакали по ночам в ожидании пап, вернутся они с работы или нет».

«Мне бы хотелось, так как мы всё-таки живём с вами в России, чтобы наши дети, не ездя никуда, тоже бывали в таких же „Диснейлендах“, но только, чтобы это всё находилось в нашей России. И мы надеемся, что найдутся такие люди, спонсоры — как угодно они сейчас называются — и построят нашим детям большой хороший „Диснейленд.“ И мы там с ними побываем».

21 марта 1994 годаНина Бирюкова из Москвы предложила зрителям меньше смотреть телевизор — за исключением «Звёздного часа», конечно, — и больше читать книг. А её мама, комментируя завоёванный дочерью главный приз — поездку в «Диснейленд», — мечтала, что в скором времени и в нашей стране появится собственный парк имени создателя Микки Мауса:

В передаче, датированной 9 мая 1994 года, не было никакого акцента на Дне Победы — по меркам современного российского телевидения случай небывалый. Выигравший игру москвич Нияз Каримов в финальной речи вспоминал не защитников отечества, а своего кумира — лидера группы Nirvana Курта Кобейна:

«Хочу передать привет тем, кто скорбит по гибели Курта Кобейна. Вы можете записать меня в свои друзья. Я к вам обращаюсь».

16 мая 1994 года победитель Володя Моисеев из Павловского Посада передал микрофон старшему брату, который строго отчитал чиновников за нехватку учебных пособий в школах:

«На следующий год я заканчиваю педагогический институт и буду работать в школе. И что меня там ждёт? А ждёт меня там то, что звёздного часа там будет очень и очень мало. Потому что у учителей нет возможности хорошо и грамотно проводить уроки, в первую очередь из-за того, что очень мало учебных пособий. И поэтому у меня просьба не только к учителям школ, но и тем дядям, которые занимаются планированием государственного бюджета. Пожалуйста, подумайте над тем, как сделать так, чтоб деньги были у школ и можно было эти учебные пособия покупать».

29 августа 1994 года Женя Пророк из Челябинска, стоя за трибуной, решил немного поговорить об экологии. Победитель шоу призвал правительство сделать страну чище:

«Хочу обратиться к нашему правительству, так как сейчас загрязняются реки, озёра и прочее. Чтобы они могли сделать так, чтоб всё было чисто».

Начиная с середины 90‑х жанр финального монолога в «Звёздном часе» вступил в фазу кризиса, выйти из которой ему будет не суждено. Хотя в 1995 году обстановка в стране всё ещё далека от идеальной, потребность в остросоциальном высказывании среди молодёжи, по всей видимости, снизилась. Теперь, получив заветный микрофон, победители зачастую не знали, что с ним делать.

Так, в выпуске от 6 февраля 1995 года Галя Карпелевич из Москвы разволновалась и не смогла сказать ничего по существу. Исправлять положение пришлось Супоневу, который торжественно провозгласил триумф российского феминизма:

«Победа Гали и победа всего женского населения нашей страны! Вы сегодня видели — феминизм живёт и работает».

В эфире от 20 февраля 1995 года победу одержал вундеркинд, будущий видный игрок «Что? Где? Когда?» Сергей Николенко. Получив призы от спонсора, одного из символов 90‑х, растворимого сока Yupi, десятилетний Серёжа ограничился общими словами:

«Пользуясь случаем, я передаю привет всем моим друзьям, одноклассникам и всем, кто меня знает. И я хочу сказать всем мальчишкам и девчонкам: играйте в „Звёздный час“, играйте и выигрывайте».

5 июня 1995 года москвич Сергей Дмитриев одолел в финальном состязании юного Клима Шипенко, будущего режиссёра «Вызова» и других громких кинокартин. В конце передачи победитель смущённо констатировал:

«Я так счастлив, что у меня нету слов. Всем спасибо, кто болел за меня. И я очень счастлив».

Клим Шипенко и Серёжа Дмитриев пьют Yupi на скорость

Супоневу однотипные речи с приветами и благодарностями были явно несимпатичны. В финале передачи от 26 февраля 1996 года он, дурачась, спародировал классический финальный монолог:

«Шпашибо всем сождателям этой программы, шпашибо шпоншорам, мы офень рады…»

Осознав, что от них ждут чего-то другого, участники снова попытались подойти к своим спичам с фантазией, и на некоторое время ситуация улучшилась. В игре за звание абсолютного чемпиона 1995 года Мария Скатова напоследок передала привет «всем зеленодольским гномам» — звучит интересно, что бы это ни значило.

6 мая 1996 года Влад Юлдашев в начале игры отдал распоряжение российским футболистам:

«Приказываю сборной России по футболу занять призовое место на чемпионате Европы в нынешнем году».

В конце, после победы, снова вернулся к этой теме и понадеялся, что спортсмены возьмут с него пример:

«Сегодня настал мой звёздный час. Я хочу очень, чтобы такой же звёздный час летом настал у нашей сборной России по футболу».

Зрители в студии ответили ему дружным хохотом — и, как оказалось, были правы. В июне 1996 года россияне ослушались Влада и покинули чемпионат, не выиграв ни одного матча.

Ещё одной мечтой из разряда невозможных 11 ноября 1996 года поделился Артём Анташев из Тольятти:

«Мне говорят, что я многого хочу. <…> Я хочу, чтобы в Тольятти стали выпускать самые лучшие в мире машины».

— Как ты думаешь, что у вас в городе лучше, дети или машины?

— И дети, и машины, — попыталась уйти от ответа Юля.

— А поточнее? — настаивал Супонев. Юля на секунду задумалась и выбрала: — Машины.

— Во как! — развеселился Сергей. — Поставленная в строгие рамки выбора, Юля всё-таки выбирает свою продукцию. Это очень патриотично, молодец.

Тему отечественного автопрома5 мая 1997 годапродолжила ещё одна уроженка Тольятти, Юля Гайнутдинова. Представляя её зрителям, ведущий задал вопрос:

Выиграв игру, Юля решила, что это событие опровергает озвученный ей ранее тезис, будто дети в Тольятти хуже машин. Впрочем, победительница не перестала «топить» за родные автомобили:

«После этой победы я уверена, что машины в Тольятти не уступают по своему качеству и детям».

В своём роде прекрасный рекламный лозунг.

Здоровье Ельцина и кубанский мечтатель

Но вот и гномы с футболистами остались позади. В выпуске от 4 мая 1999 года ведущий не без сожаления заметил:

«Эти наши финальные речи всё больше и больше похожи на вручения „Оскаров“, когда выходят и говорят: „Я хочу поблагодарить маму, папу, дедушку, бабушку и всех-всех-всех“. Мы-то надеялись как бы немножко на другое, да?»

Тенденция, которую подпитывали то ли зашоренность, то ли некоторая социальная индифферентность становилась всё очевиднее и переломить её в одиночку Супоневу, конечно, было не под силу.

В передаче от 7 сентября 1998 года после того, как Игорь Кубанков поблагодарил «всех тех, кто меня поддерживал и своего папу» Сергей поинтересовался:

— А про судьбы мира? Про нравственный облик? Про «лишь бы не было войны», нет?

— Ну как… — растерялся Игорь.

— Ну как, — передразнил Супонев, но затем понимающе похлопал мальчика по плечу. — Её и так нет. Слава Богу.

В эфире, завершившемся победой Льва Колбачева, ведущий прежде, чем вручить ему микрофон, убеждал:

«Ты можешь сказать всё, что угодно. Не надо говорить „спасибо вам, спасибо спонсорам, спасибо ведущему“ — ничего этого не надо. Только от себя — всё, что из сердца».

Сердце подсказало Льву следующее:

«Я очень рад, что победил в этой передаче. Я совсем не надеялся победить, говорю честно. И я, конечно, надеюсь, что в моей жизни это совсем не последний звёздный час. И что самый настоящий звёздный час у меня ещё впереди».

Сегодня Колбачев — известный поэт и, как он сам о себе пишет, «многократный лауреат, дипломант, шортлистер, лонглистер, вхожденец в антологии и автор в журналы». Предчувствия его не обманули. Сергей Супонев и Лев Колбачев с отцом прощаются с телезрителями

3 марта 1997 года Ольга Райзер сорвала аплодисменты, начав свою речь со слов:

«Я хотела бы сказать о том, чтобы наш президент скорее бы выздоровел…»

Здоровье Бориса Ельцина во второй половине 90‑х, как известно, оставляло желать лучшего.

6 июня 1997 года Паша Ростовцев из кубанского города Кропоткин, словно Мартин Лютер Кинг, сообщил всем присутствующим, что у него есть мечта:

«У меня есть мечта. Чтобы во всём мире, а в частности в России было больше дружбы. Ведь если будет дружба, не будет войн и ссор, и не будет никакой преступности. И мир станет чище».

Это последние финальные монологи, на которые следует обратить внимание. После 1997 года — то есть за три года до закрытия программы — интересные финальные речи исчезли совсем. Разумеется, судить приходится по тем выпускам, что доступны в Сети (согласно перечню на сайте gameshows.ru, всего было показано 443 передачи, из них в интернете есть примерно половина). И тем не менее.

Всё будет хорошо

Изначальная сценарная конструкция «Звёздного часа» предполагала, что речь победителя — это кульминация, высшая эмоциональная точка передачи. Потоки однотипных «благодарностей а‑ля «Оскар» лишили точку необходимой содержательности и эмоциональности — она превратилась в малозначительное послесловие, которое, по большому счёту, можно не смотреть. Зритель вполне мог переключать канал, не дожидаясь конца программы, а кому это надо?

С конца 90‑х годов в каждый выпуск стали добавлять искусственную кульминацию, не связанную с сюжетом викторины и её участниками — музыкальный номер от приглашённой звезды. Иногда это были популярные «молодёжные» артисты тех лет: Андрей Губин, «Иванушки International», «Ногу свело!», Линда. Но так везло не всем.

В выпуске от 15 сентября 1997 года ведущий не без иронии объявил победительнице, что сейчас будет выступать «её любимая группа „Дюна“». Компания мужичков в разноцветных галстуках и блатные переливы песни «Костюмчик» — странноватый вайб для завершения детского шоу. То же самое можно сказать о выступлениях женских групп в откровенных нарядах («Сливки», «Девочки» и тому подобные), пролетарской романтике из жизни крановщиков от «Манго-Манго» и удалых номерах примы русского шансона Вики Цыгановой. Доходило и до откровенного треша, когда, например, частые гости «Звёздного часа» из группы «На-на» 29 декабря 1997 года исполнили песню «Ты и я» в образах психиатров с подтанцовкой из пациентов в смирительных рубашках.

«Я хотела бы поблагодарить всех болельщиков в студии. Ещё хочу сказать, что у нас очень красивый город, чтоб все туда приезжали. <…> Мой папа военный, поэтому я сменила за свою жизнь очень много городов, школ. Я хочу передать всем моим друзьям, которые меня, может быть, помнят, привет: из Киргизии, Украины, России, Белоруссии…»

победительницей стала 14-летняя Юля Ахмедова из Ульяновска — будущая кавээнщица и стендап-комик. В финальной речи Юля, как и многие её предшественники, не сказала ничего оригинального:

Концовку скрасило выступление поп-группы «Чай вдвоём». Дуэт исполнил песню «Оглянись назад», во время которой Денис Клявер кружил на руках Юлю, а Стас Костюшкин — Сергея Супонева.

«Я прощаюсь с вами и надеюсь, что мы увидимся ровно через неделю, если всё будет хорошо у нас в жизни. Меня зовут Сергей Супонев. До встречи. Пока».

Конечно, Супонев не мог не понимать, что финалы программы прибавили в зрелищности, но перестали быть добрыми и трогательными. Видимо, это заставляло ведущего иногда брать инициативу в свои руки — например, спеть заглавную песню «Чудо (Хочешь, не хочешь)» или после речи финалиста добавить что-то от себя. Так было и в самом последнем «Звёздном часе», который показали по телевизору 17 декабря 2001 года — Сергей посмотрел в камеру и, ещё не зная, что расстаётся со зрителями навсегда, произнёс:

Вспоминается печальная песня «Всё будет хорошо» Вени Д‘ркина, название которой иногда записывается так: «Всё будет х…».

И всё же иногда бывает так, что решать, чем заполнить многоточие, доводится нам самим. Пускай сейчас в нём появится самая искренняя и нежная благодарность всем, кто имеет отношение к «Звёздному часу». Не только создателям и игрокам, но и тем, кто самоотверженно разыскивает старые записи передачи и выкладывает их в олнайн. Эта подвижническая деятельность не только обогащает наши знания о прошлом, но и проливает на израненную душу ностальгический бальзам счастливого детства. Что особенно важно в наше «недетское» время.

Глеб Колондо

https://vatnikstan.ru/culture/zzvyozdnyj-chas/