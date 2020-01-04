Великолепная пятерка. Лучшие Деды Морозы в истории страны

Гаркави был человеком полным, но весьма подвижным, блестящим импровизатором. В годы войны Гаркави выезжал в действующую армию в составе фронтовых бригад.

Сегодня имя Михаила Наумовича Гаркави помнят только историки отечественной эстрады, но в свое время оно гремело по всей стране. Гаркави начинал как театральный актер, но к 1928 году нашелся себя в жанре эстрадного конферанса. Михаил Наумович работал на лучших площадках страны, его шутки предваряли выступления звезд отечественной эстрады 1930 – 1950-х годов. Дед Мороз в исполнении Михаила Наумовича Гаркави. Фото: Телеканал Россия

Фрагментарно в этой роли отметились несколько десятков человек, однако наш рассказ о тех, кто сыграл в биографии Деда Мороза самую заметную роль.

До конца 1990-х году в нашей стране не было официальной должности Деда Мороза. Новости СМИ2

- главное достояние страны. Поэтому люди, которые в разные годы занимали новогодний «ледяной трон», не могут не вызывать интереса.

Дед Мороз в России, безусловно, национальное достояние. А главный Дед Мороз - главное достояние страны. Поэтому люди, которые в разные годы занимали новогодний «ледяной трон», не могут не вызывать интереса.

В биографии Михаила Наумовича роль Деда Мороза явно не была главной, но именно он стал первым Дедом Морозом на первой новогодней елке в Колонном Зале Дома Союзов в 1937 году.

Отработал Гаркави, как всегда блестяще, вызвав восторг у детворы и убедив власть предержащих в успешности нового начинания.

В жизни первого «главного Деда Мороза» был еще один интересный момент. Гаркави мало снимался в кино, но в 1949 году в фильме «Сталинградская битва» исполнил роль… Германа Геринга. Таким вот разносторонним специалистом был Михаил Наумович – мог успешно сыграть и новогоднего волшебника, и одного из вождей Третьего Рейха.

Сергей Преображенский

О Сергее Ивановиче Преображенском известно значительно меньше, чем о всех его коллегах в амплуа «главного Деда Мороза». А ведь именно благодаря ему Дед Мороз стал тем, кем он является теперь.

Преображенский, успешный детский писатель и драматург, вместе с Сергеем Образцовым стоял у истоков детского кукольного театра, впоследствии прославившегося как Театр кукол Образцова.

Преображенский был не просто драматургом, но и талантливым педагогом. Он умел работать с детьми сам и учил этому других. Именно Сергей Преображенский, заступивший на должность Деда Мороза на елке в Колонном Зале Дома Союзов, сформулировал рекомендации для артистов, выступающих в этой роли.

Трудно поверить, но в конце 1930-х годов, когда новогодние елки в СССР только появились, главенствующая роль Деда Мороза была совершенно не очевидна. Более того, этот персонаж даже не везде участвовал в праздниках.

Сергей Преображенский сформулировал четко: «Дед Мороз - главный распорядитель, первый затейник и руководитель всего веселья». Эти слова он подтверждал многолетней работой на елке в Колонном Зале.

Сценарий театрализованного новогоднего представления, составленный Сергеем Ивановичем Преображенским, стал каноническим. Именно на его основе начнут строиться все новогодние елки в нашей стране в последующие десятилетия.

О том, когда Сергей Преображенский сложил полномочия Деда Мороза, доподлинно неизвестно. Некоторые утверждают, что он работал в этой роли до начала 1960-х годов. Но родные Сергея Ивановича рассказывают, что в середине 1950-х он перенес серьезную операцию, после которой уже не выступал.

Александр Хвыля

В 1961 году в Москве был открыт Кремлевский Дворец Съездов, в котором в последующие годы проводились съезды правящей Коммунистической партии Советского Союза. В соответствии с лозунгом «Все лучшее – детям», главную новогоднюю елку страны начали проводить во вновь построенном Дворце. Актер Александр Хвыля в роли Морозко в одноименном фильме, 1964 год. Фото: russianlook.com

Кремлевская елка получила статус важного государственного события, и кандидат на роль «главного Деда Мороза» страны отбирался крайне придирчиво.

Все решило кино. В 1964 году на экраны страны вышел фильм-сказка «Морозко», где роль зимнего волшебника сыграл актер Александр Хвыля. На его счету к тому времени значились героические роли Буденного, секретарей парткомов, образ сурового капитана Гуля из «Пятнадцатилетнего капитана» и многие другие работы.

В образе Морозко Александр Леопольдович оказался настолько органичен, что наверху решили: «Лучшего Деда Мороза для елки в Кремле не найти!»

С ролью Деда Мороза Хвыля справлялся отлично, однако поскольку на свой пост заступил уже довольно немолодым человеком, порой случались казусы. Например, он не мог освоить работу с радиомикрофоном. Как-то, закончив свою часть выступления в Кремле, Дед Мороз Хвыля ушел за кулисы и стал жаловаться вслух на ряд проблем. Голос недовольного жизнью Деда Мороза витал над Кремлевским Дворцом, а техники никак не могли отловить артиста в запутанных коридорах. Впрочем, ничего по-настоящему крамольного Дедушка Мороз сказать не успел.

Роман Филиппов

Если Александра Хвылю на трон «главного Деда Мороза» возвело кино, то его преемник добыл себе «царство» сам.

Роман Сергеевич Филиппов – один из лучших мастеров эпизода в советском кино. Обладавший высоким ростом и громогласным голосом, Филиппов не подходил на роли главных героев, но запоминался и за то недолгое время, что отводили ему режиссеры. Ну кто не помнит Николу Питерского из «Джентльменов удачи», которого чуть не лишил зрения при помощи «козы» Евгений Леонов? А посетитель из ресторана в «Бриллиантовой руке», радушно приглашающий Никулина и Миронова на Колыму?

Уже будучи многолетним кремлевским Дедом Морозом, Роман Филиппов еще крепче связал себя с новогодним праздником, сыграв Камнеедова в «Чародеях». Новогодний праздник в Колонном зале Дома Союзов, 1973 год. Фото: РИА Новости / В. Шияновский

Сначала Филиппова пригласили на елку в Кремль в качестве дублера Александра Хвыли. Дублеров было много, но все они работали под фонограмму Хвыли (большая часть представления проходила под ранее сделанную запись). Филиппов настоял на том, чтобы была записана фонограмма с его голосом. Затем актер добился того, чтобы они с Хвылей работали по очереди.

В общем, когда Хвыля отправился на покой, вопрос о том, кто станет самым главным среди Дедов Морозов, уже не стоял.

Роман Филиппов исполнял роль Деда Мороза на главной елке страны почти два десятилетия. Он настолько сжился с ней, что просил коллег подменить его в театре в начале января. Его обожали дети и родители. И последнее со временем стало проблемой.

Дело в том, что папы, приводившие детей на елку, стали встречать Филиппова с шампанским (и не только с шампанским), желая выпить с Дедом Морозом. Как правило, Филиппов, не отказывался.

В результате иногда Дед Мороз опаздывал с выходом на сцену, и его коллегам приходилось обыгрывать происходящее, что не так просто, с учетом того, что спектакль идет под ранее записанную фонограмму.

Впрочем, эти шалости Роману Сергеевичу прощали за его умение работать с детьми и преданность новогоднему празднику.

Последнюю елку, так уж сложилось, Роман Филиппов провел в январе 1992 года, всего через несколько дней после исчезновения СССР. На его последнем представлении ошибся ведущий: вместо традиционной фразы «Дед Мороз не прощается с вами» прозвучало «прощается». Это оказалось дурным пророчеством: всего через месяц Романа Сергеевича не стало.

Дмитрий Назаров

Когда в 1990-х годах в Великом Устюге появилась официальная резиденция Деда Мороза, должность главного Деда Мороза страны тоже стала официальной. Занять такой высокий пост не мог случайный человек. К тому же требовался актер крупный не только в смысле таланта, но и в смысле физических габаритов, с мощным мужским голосом и обаянием. Актер Дмитрий Назаров в роли Деда Мороза. Фото: РИА Новости / Юрий Кавер

Выбор пал на актера Дмитрия Назарова, звезду театра, также известного по многочисленным ролям в телесериалах.

Назаров, человек верующий, на исполнения роли Деда Мороза, которого он считает языческим персонажем, испросил благословения у Патриарха. Глава РПЦ счел подобную роль делом благим, и в России появился первый Дед Мороз, имеющий официальное благословение от церковного первоиерарха.

По всей видимости, Дед Мороз поспособствовал и развитию карьеры Назарова в целом. Вступив на высокую должность новогоднего волшебника, он стал чаще появляться на экранах и в «гражданском» обличье в качестве ведущего популярных кулинарных шоу. А в 2011 году Назаров исполнил в кино роль ни кого-нибудь, а президента России Бориса Ельцина.

В отличие от предшественников, Назарову как Деду Морозу пришлось несладко – журналисты раскрыли его инкогнито и стали донимать вопросами о его новогодней роли. Актер, впрочем, отвечал, что на самом деле он, конечно, не Дед Мороз, а его самый близкий помощник. А сам Дед Мороз, разумеется, существует.

Инкогнито из Великого Устюга

Кто сегодня исполняет роль главного Деда Мороза России, доподлинно неизвестно. Когда журналисты начинают донимать волшебника вопросами о том, кто он на самом деле такой, тот логично отвечает: « Как кто? Дед Мороз, конечно!» Дед Мороз во время визита в Санкт-Петербург, 22 декабря 2013 года. Фото: www.russianlook.com

По сведениям из источников, близких к достоверным, Дмитрий Назаров сложил полномочия главного Деда Мороза. В качестве его преемника называют звезду сериала «Воронины» и фильма-катастрофы «Метро» Станислава Дужникова. По внешним данным, Дужников на эту роль вполне подходит. Однако сам актер утверждает, что в роли Деда Мороза не выступает, так как его разоблачает даже собственная дочь.

Так это или нет на самом деле, знает только сам Дед Мороз и его приближенные. Наверное, это правильно. Ведь инкогнито действующего новогоднего волшебника – это часть его образа. Догадываться о чем-то можно, но быть уверенным нельзя. Ведь это часть новогоднего волшебства, от которой не хотят отказываться ни дети, ни взрослые.

https://aif.ru/ny/tellings/velikolepnaya_pyaterka_luchshie_dedy_morozy_v_istorii_strany

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