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Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова

Вчерашний день начала снятия блокады с Ленинграда. Предлагаю вашему вниманию серию фотоколлажей, совмещающих в себе снимки современного Санкт-Петербурга и фотографии блокадного Ленинграда.

«Фотография — не миг ушедшей эпохи, она прошлое, которое существует одновременно с настоящим, — уверен Сергей Ларенков. — И это настоящее прошедшее время требует нашего осмысления».

Ни на своих фото, ни тем более на архивных автор принципиально ничего не меняет, не ретуширует, не перестраивает. Действительность подана так, как она есть.

«Фотография — это документ, самый верный и неподкупный свидетель времени, — говорит Сергей. — Я никогда не делаю постановочных снимков, но иногда получаются интересные совпадения. Видя, что я что-то снимаю, люди невольно оглядываются и как бы смотрят на тот объект, который находится «в прошлом». Но мне кажется — в настоящем…»

Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛаренков — непрофессиональный фотограф. Даже совсем не фотограф — моряк. Но основная профессия помогает ему в любимом деле.

Сергей Ларенков: "Я в прошлом штурман, сейчас лоцман петербургского Морского порта. Моя задача, когда я провожу корабль, постоянно знать, чувствовать, видеть, где я нахожусь. Также и тут. Мысленно проводишь три линии, чтобы они пересеклись в одной точке, у моряков это называется «створы», совмещаешь углы домов, трубы, дороги… Так соединяется время".

«Меня часто спрашивают, — продолжает создатель фотоколлажей, — трудно ли вновь отыскать ту точку, которую когда-то, более 70 лет назад, нашел блокадный или военный фотограф. Ведь только снимок, сделанный с того же места, даст возможность почувствовать присутствие времени. Но я в прошлом штурман, сейчас лоцман петербургского Морского порта. Моя задача, когда я провожу корабль, постоянно знать, чувствовать, видеть, где я нахожусь. Также и тут. Мысленно проводишь три линии, чтобы они пересеклись в одной точке, у моряков это называется «створы», совмещаешь углы домов, трубы, дороги… Так соединяется время.

Идея такой передачи информации родилась пять лет назад.

«В 2009 году, к 65-летию снятия блокады, я сделал несколько фотореконструкций, чтобы показать их своим детям, — рассказывает Сергей. — Чтобы они увидели своими глазами, чтобы им стало понятно, через что прошли их прабабушки и прадедушки в кольце блокады. Одни работали, другие воевали. Мне захотелось эту память детям донести наглядно…»

Потом Ларенков разместил результаты своих экспериментов в интернете, где они оказались очень популярны. Автора разыскали сотрудники Государственного Музея истории Петербурга и предложили принять участие в выставке, посвященной 65-летию снятия Ленинградской блокады.

«Я согласился, — вспоминает лоцман, — и с того момента уже не мог остановиться. Я искал новые фото, путешествовал по всему миру. После Петербурга, Пушкина, Павловска, Гатчины, Выборга возникла серия работ по военной Москве, затем по Киеву, Севастополю, Одессе, Керчи, Сталинграду — Волгограду. Позднее я исполнил давнюю мечту — увидеть Победу с другой стороны — и попал в Берлин, Прагу, Вену, Париж…»

Сегодня у Ларенкова более 600 фотоколлажей. Однако в альбом «Война: эффект присутствия» все не вошли (и автор, и издатели надеются, что будет издано продолжение). Первая часть книги посвящена преимущественно блокаде Ленинграда, но есть здесь и фотографии, сделанные в других городах бывшего СССР. Вторая часть — о Европе.

«Работы Сергея производят на людей не менее сильный эффект, чем подлинник дневника Тани Савичевой, фигурировавший в свое время на Нюрнбергском процессе, личные вещи блокадной альпинистки Ольги Фирсовой, принимавшей участие в маскировке высотных доминант Ленинграда, роман «Петр I» с застрявшей в нем снайперской пулей, спасший жизнь ленинградскому солдату, и прочие блокадные реликвии», — рассказывает заведующая музеем «Особняк Румянцева» Татьяна Шмакова.

Талантливые работы Ларенкова возвращают зрителя не к абстрактным размышлениям о героическом прошлом, а связывают тяжелые воспоминания с конкретными местами, которые известны не только для самих петербуржцев, но и для всех, кто когда-то бывал в Санкт-Петербурге. 

Ленинград 1942-2016 Дзержинского-Гороховая, 43Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942 - Санкт-Петербург 2018. Невский 182 застывшие троллейбусыФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018 Ополченцы у СмольногоФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018 Памятник Николаю 1 укрытый мешками с пескомФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018.Строительство пулеметного гнезда в здании магазина на углу Невского и ПолтавскойФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018. Литейный 53Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1944 - Санкт-Петербург 2018. Защитники города у АдмиралтействаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942 - Санкт-Петербург 2018. Невский 160 после артобстрелаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942 - Санкт-Петербург 2018. Невский 160 Очередь за хлебом
Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018. На Синем мостуФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941-Санкт-Петербург 2018. Дети у Таврического садаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1945 - Санкт-Петербург 2018. Девочка с медалью За победу над ГерманиейФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942 - Санкт-Петербург 2018. Владимирская площадь. Трамвай, разбитый прямым попаданием немецкого снарядаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1945 - Санкт-Петербург 2018. Измайловский проспект. Трамвай ПобедаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018. Измайловский, 24. БаррикадыФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941 - Санкт-Петербург 2018. Афиши у Екатерининского садаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942 - Санкт-Петербург 2018. Бойцы милиции у Зимней канавкиФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941-Санкт-Петербург 2018. Снятие коней Клодта с Аничкова мостаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1943-Санкт-Петербург 2018.Танк Т34-76 на Невском проспекте. Н. ХандогинФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942-Санкт-Петербург 2018. Противотанковые ежи у Медного всадникаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941-Санкт-Петербург 2018. Танки БТ1 на ЛитейномФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1941-Санкт-Петербург 2018. Желябова 1 М.МицкевичФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942-Санкт-Петербург 2018. Бомба на НевскомФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942-Санкт-Петербург 2018. У АдмиралтействаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова к 75-летию снятия блокады Ленинграда (24 фото)Ленинград 1942-2009 Угол Пестеля и Моховой. Пленные гитлеровцы на улицах осажденного города летом 1942Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Невский проспект - Караванная улица. У Аничкова дворцаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Угол Фонтанки и Вознесенского проспекта. Во время бомбежки почти все жители дома укрылись в подвале и погибли под обломкамиФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Улица Правды. Ленинградки строят укрепления. Идет подготовка к уличным боямФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Улица Правды. Воронка от авиабомбы сентябрь 1941 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Владимирская площадь. Буксировка танка КВ-1 двумя тягачами Ворошиловец Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Владимирский проспект14. Уборка снегаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1943-2009 На углу Фурштатской улицы и Литейного проспекта Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Фурштатская улица 12 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Фурштатская улица12 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 улица ЧайковскогоФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Перекресток улиц Маяковского и ЖуковскогоФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Дворцовая набережная 14 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Улица Комсомола у завода Арсенал.Танки БТ-5 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Улица Комсомола у завода Арсенал. Ленинградцы провожают на фронт экипажи танков БТ-5 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Дмитровский переулок. Сквер на месте разрушенного дома Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1944-2009 Владимирский проспект 12. Театр имени Ленсовета. Город освобожден от блокады. Надпись больше не нужнаФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Дворцовая набережная 10. Краснофлотцы Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2009 Старопетергофский проспект у станции метро Нарвская - Проспект Гааза Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Московский проспект. Замерзший троллейбус Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1944-2009 Московский проспект. Город освобожден от блокады Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Сенная площадь. Весна. Все силы на расчистку города Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Невский проспект. Аничков мост Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1944-2009 Площадь искусств. Михайловский театрФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1943-2009 Разрушенный дом на углу улиц Пестеля и Моховой Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1944-2009 Невский проспект. Восстановление города Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1945-2009 Пулковское шоссе. Арка Победы сооруженная для встречи возвращающихся победителей на въезде в город у площади Победы Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1945-2009 Пулковское шоссе. Арка Победы сооруженная для встречи возвращающихся победителей на въезде в город у площади Победы Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1945-2009 Невский проспект 160 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Угол Некрасова и ЛиговскогоФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2009 Набережная фонтанки 92. Замерзшие троллейбусы Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1944-2010 Пленные на Московском проспекте Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2010 Московский проспект у Парка Победы. Строительство баррикад Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1945-2010 Угол Московского проспекта и Благодатной улицы. Дети пережившие блокаду Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Угол Московского проспекта и улицы Решетникова. БаррикадыФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Московский проспект 37. Сквер на месте разрушенного дома Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Московский проспект 130 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Петроградская сторона. Кронверкская улица 13 Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Боровая 26. После попадания авиабомбы и пожара Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Боровая 26. Результат попадания авиабомбы и пожараФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1941-2010 Исаакиевская площадь. Астория Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Исаакиевская площадь. У памятника Николаю I Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Исаакиевская площадь. Бойцы в полушубках с касками ПВО Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Адмиралтейская набережная. Недостроенный крейсер Чапаев Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаЛенинград 1942-2010 Боровая 26. ПожарФотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея ЛаренковаСтраничка автора: https://vk.com/larenkov

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