Андрей Епифанцев - Была ли Грузия союзником России? (Часть 1.)

Политическая модель выживания грузинского государства

Часть 1.

В последние несколько лет и особенно после августовских событий (2008) нередко слышны голоса, упрекающие Россию в том, что из-за своей неумной и близорукой политики она потеряла свою самую надежную союзницу на Кавказе — Грузию. Такие голоса слышны как из России, так и, конечно же, из Грузии.

Говорят, что Грузия исторически всегда стояла на страже российских интересов, с Екатерининских времён являлась оплотом России на Кавказе, что грузины всегда были верными союзниками русских, да и, возможно, вообще нашими самыми близкими друзьями.

Правда, в последние 15 лет недалёкая и преступная политика России по откалыванию частей исконно грузинской территории, нежелание пускать Грузию в НАТО, глупый запрет на продажу вина и Боржоми привёл к тому, что даже такой близкий друг и союзник, как Грузия, отвернулся от России и готов бежать куда угодно, но только бы подальше от нас.

Вот такая позиция. Думаю, вы с ней тоже сталкивались — она достаточно широко распространена. Зачастую, эмоциональную окраску ей придают регулярные интервью с представителями грузинской общественности — с кем-нибудь у нас очень известным и любимым, кто, театрально сдвинув брови, говорит часто звучащим из телевизора родным голосом:

«Если бы Путин нам вэрнул Абхазию и Самачабло, если бы разрэшил вино — то его фотографии висэли бы в каждом грузинском доме и отношения наших народов были бы как раньшэ!» или «Россия заинтэрэсована в том, чтобы Грузия, как раньшэ, была её союзником». Наверняка слышали.

Но так ли это? Была ли Грузия союзником России? Было ли «как раньшэ»? Давайте разберёмся.

Для начала необходимо сказать, что у каждого, кто вдумчиво читает историю Грузии, очень скоро начинает появляться стойкое ощущение дежа-вю — чувство, что вот это, вот тут и именно вот с таким же результатом уже было.

Причём, это даже не особо зависит от того какую именно версию грузинской истории он читает — в традиционном её толковании или полностью переписанную современную. Сходство событий и действий в разные исторические периоды просто поразительно — временами кажется, что можно переставить персонажи или высказывания местами и ничего не изменится!

Постепенно приходишь к пониманию того, что, начиная со Средневековья, в разные исторические эпохи и при различных стечениях обстоятельств, Грузия всегда и везде действовала одинаковым образом, или, говоря по-другому, всегда и везде демонстрировала одинаковую модель поведения.

О моделях поведения государств или народов известно уже давно. По сути, гениальный итальянец Макиавелли в своём «Государе» описывал ни что иное, как универсальную модель поведения государства. А наш великий соотечественник Лев Гумилёв, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, на моделях поведения народов во многом построил свою известную систему этногенеза.

Он называет их «стереотипами поведения» и говорит, что складываются они у каждой нации по-разному и в соответствии с совершенно специфическими, только им присущими историческими условиями. В результате сложнейших процессов этносы начинают приобретать устойчивые и повторяющиеся черты, отличающие их от других этносов.

В качестве примера можно привести соседей грузин — армян. Стереотипами армянского поведения являются — любовь к семье, к работе и к церкви — вот такое армянское триединство: три фактора, которые спасли нацию от уничтожения.

В то же самое время, фактор государственного поведения у армян развит слабо, т.к. на протяжении около 600 лет армянская нация не имела государственности и сейчас современный армянин не особо ощущает своей принадлежности к Республике Армения, либо к какому-то государству вообще — при необходимости он довольно спокойно меняет страну и место жительства.

Он, скорее, ассоциирует себя с некоей условной, исторической Арменией, выразителем ценностей которой он себя считает. В реальной жизни, кстати, эти «условные» ценности выливаются во вполне конкретные разногласия и конфликты между армянским руководством в Ереване и лидерами зарубежной диаспоры.

«Армянские» армяне не понимают, почему влиятельная зарубежная диаспора основным приоритетом своей деятельности считает не помощь исторической Родине в конкретных, существующих здесь и сейчас вопросах, типа Карабахской проблемы или развития инфраструктуры, а признание всеми странами давно ушедшего в прошлое геноцида армян в 1915 году в Турции.

Кстати, (да простят меня дипломаты!) враждебное отношение к Турции является ещё одним фактором, определяющим стереотип поведения армянской нации.

Но, вернёмся к грузинам. В отличии от армян, в той или иной форме государственность у грузин была всегда, и в их случае уместнее говорить о модели поведения не грузинской нации, а именно грузинского государства.

Так вот, Лев Гумилёв пишет, что с течением этногенеза стереотипы этносов меняются. Наверняка это так и есть, хотя, судя по истории Грузии, это положение её никак не затронуло, т.к., совершенно удивительным образом модель поведения грузинского государства за последние 450 лет не поменялась вообще. Теперь к деталям.

Начало этой модели поведения было положено в середине 16 века, когда сформировался мировой порядок, который определил жизнь в Грузии в течении последующих 250 лет. Тогда территория, что мы сейчас называем Грузией, была поделена между двумя странами-лидерами того времени — Турцией и Ираном.

Грузинские княжества Имеретия, Мегрелия, Абхазия отошли Турции, а Картли и Кахетия — Ирану. Это было тяжелое время, полное испытаний и драм. Описывая его, грузинские историки, обычно перечисляют немалые невзгоды, которые выпали на долю грузинского народа — нашествия персов, турок, лезгин, кызылбашей; грузин убивали, угоняли в рабство и обкладывали данью.

И они правы. Всё так, действительно, и было. Были и 6000 монахов монастыря Давида Гареджи, как один отказавшихся принять мусульманство и убитых за это во время праздника Пасхи. Был и грузинский священник Квелтели Тевдоре, за 5 лет до Ивана Сусанина совершивший подобный подвиг — под турецкими пытками согласившийся показать им путь к царю Луарсабу и уведший их в другую сторону, за что и был убит турками.

Были и грузинские мученики Бидзина, Шалва и Элисбар, выданные персам на пытки царем Вахтангом IV. Были и походы шаха Аббаса в начале XVII века, в результате которых были убиты 100 тысяч человек и 200 тысяч угнаны в плен.

Всё это правда. Так и было.

Однако, существует и другая сторона этой правды, гораздо менее освещаемая и, если существующая, то только в виде разрозненных фактов, почему-то до сих пор не сопоставленных с общей канвой исторических событий.

Грузинские княжества в Турции и Персии

Дело в том, что, несмотря на весь трагизм жизни грузин, их положение в турецком и особенно в персидском государствах, было далеко не всегда и не во всем похоже на положение несчастных, обираемых и угнетаемых колоний.

Более того, по крайней мере, в Иранском государстве картвельские княжества и по сути, и по форме не были колониями, а являлись частью персидского государства — его провинциями, такими же как коренные ираноязычные регионы Хорасан, Балх или Фарс.

Ими правили по тем же законам, что и в основной Персии, а назначаемые шахом чиновники практически всегда были картвельского происхождения — омусульманенные грузинские князья и дворяне. Считалось, что князья находятся у шаха на службе, они получали жалование, им дарились дорогие подарки и имения, как в Персии, так и в Грузии.

Об отношении шахов к Грузии можно судить по тому, что по их приказам и на их средства в Картли и Кахетии содержалось войско, которое обязано было охранять границы Грузии от набегов горских племен, если войска не хватало шах присылал помощь. Налоги, собираемые с грузинских княжеств были такими же, а иногда и меньшими по сравнению с налогами на других территориях как Иранского, так и Турецкого государств.

Так, знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби пишет, что Имеретинское царство, одно из турецких вилаетов «до сегодняшнего времени» свободно от хараджа и урфа (так называемых обычных налогов), «только ежегодно они посылают в Стамбул [в качестве подарков] невольников, соколов [разных видов], ястребов, мулов, а также грузинских женщин редкой красоты». Имеются неоднократные примеры снижения налогов и в персидской части грузинских княжеств.

Выставляемые в качестве угнетателей и гонителей христианской веры, иранцы не уничтожают христианскую церковь полностью, они ставят её в определенные рамки и заставляют согласовывать утверждение грузинских католикосов в Иране. Есть немало свидетельств того, что шахская власть являлась неким верховным судьей, арбитром в церковных хозяйственных и административных вопросах.

Грузинская знать органично и на правах равных входит в высшее сословие Ирана. Были распространены династические браки — немало грузинских княжон стали женами шахов, а в крови знатнейших грузинских родов текло немало персидской крови. Так, у одного из величайших исторических фигур в истории Грузии, основателя Тбилиси, в честь которого сейчас назван высший орден Грузии — Вахтанга Горгасали — мать была иранка.

Кстати, само слово «Горгасали», или «Волкоголовый», тоже имеет персидское происхождение. Представители грузинской знати мальчиками растут при шахском дворе, они назначаются чиновниками в провинции, причем, не только в грузинские, но и в исконно иранские, выступают в роли крупнейших персидских военачальников и даже предводителей всего иранского войска в походах в Индию и Афганистан.

При шахском дворе находятся целые группы высокопоставленных чиновников-грузин. Например, при дворе уже упомянутого нами шаха Аббаса I, который, кстати, сам неплохо говорил по-грузински, служило немало грузин, а военную реформу в стране осуществлял Алаверди-хан — омусульманившийся грузин по фамилии Ундиладзе.

В истории Персии было целое столетие, в течении которого начальниками столицы государства — в то время Исфагана — мэрами по нашему, были исключительно грузины. Примеров того, чтобы какая-то другая, не-иранская народность, допустим индусы, афганцы или арабы, занимали столь высокое, столь массовое и столь долгое положение в Персии нет. Даже близко.

Центр династической жизни Грузии находится в Тегеране и Исфагане — здесь процветают грузинские интриги, заключаются брачные союзы, приобретаются выгодные государственные должности, получаются и теряются царства. Так, в первой половине 17-го века царь кахетинский и картлийский Теймураз из-за интриг шахского двора трижды получает и трижды теряет свой царский скипетр.

Персидское влияние проникает по все уголки грузинского общества — архитектура принимает иранские формы, высшее и среднее сословия говорят на персидском языке, заводят персидские библиотеки, да и сама грузинская литература начинает следовать не изначальным византийским, а персидским канонам, например, персидское происхождение источника знаменитого «Витязя в тигровой шкуре» сам Шота Руставели даже не скрывает:

«Это повесть из Ирана, занесенная давно,

По рукам людей катилась, как жемчужное зерно.

Спеть её грузинским складом было мне лишь суждено»

И хотя в монастырях церковь сохраняет остатки грузинской иконописи и церковной письменности, нравы светского мира к концу 18 века уже почти полностью копируют персидские.

А как же все эти походы, истребления и казни, упомянутые выше — спросите вы — неужели их не было? Были — скажу я вам. Были. Дело в том, что в то время нравы общества были совсем непохожи на наши.

Проблемы, которые мы сейчас решаем судебным порядком, нотами протеста, да, в конце концов, просто грозным окриком центральной власти тогда приводили к войнам и кровавым расправам. В то время так относились к людям, к целым провинциям, к решению вопросов вообще.

Причём властители сплошь и рядом поступали жестоко не только по отношению к иноверцам или к подчиненным народам, но и к своим же собственным соплеменникам. Помните в фильме про Ивана Васильевича: «Как поймают Якина — на кол посадить! На кол — это первое дело!»

И восточные деспотии, коими, являлись Турция и Иран, даже не были здесь явными лидерами. Просвещенная Европа могла в этом отношении еще дать Востоку фору.

Так, Генрих VIII Английский — тот самый «герцог Синяя Борода» из сказки Шарля Перро — казнил 72 тыс. человек, его дочь Елизавета Английская — «Бабушка английской нации» — казнила 90 тыс. человек, герцог Альба во время войны в Голландии истребил 30 тыс человек, во Франции во время Варфоломеевской ночи погибло тоже 30 тысяч, а соратник Петра I — князь Меньшиков — «счастья баловень безродный», как его называл Пушкин, во время взятия Батурина — столицы мятежного гетмана Мазепы — истребил около 15 тысяч человек.

И всё это не помешало им войти в историю в роли известных, выдающихся личностей, равно как не помешало шаху Аббасу запомниться современникам просвещённым человеком своего времени, тонким дипломатом и сторонником нововведений в науке и технике.

Кстати, в своё время на стороне шаха Аббаса сражалось немало грузинской знати, например один из величайших героев Грузии — Великий Моурави Георгий Саакадзе, одержавший во главе персидского войска несколько блестящих побед в Индии и Турции.

То есть, жизнь Грузии в составе Персии и Османской Империи была не так уж плоха, и если представить, что каким-то фантастическим образом грузины очутились бы в границах какой-либо другой сверхдержавы того времени, их ждали бы такие же, а может быть даже и худшие отношения.

После первоначального покорения и Турция, и Персия довольно спокойно относились к грузинским территориям — Иран упразднил грузинские государства, но сделал их своими равноправными провинциями, а Турция изначально и не ставила целью уничтожение грузинских княжеств, удовлетворившись признанием ими вассальной зависимости и ежегодной данью.

По сути, дань и была основной целью прихода Турции на Кавказ — постоянно расширяя границы и ведя многочисленные войны, турецкие султаны остро нуждались в рабах, становившихся потом солдатами — янычарами. Собственно, рабы и составляли основной «продукт» торговли с Турцией как западных грузинских княжеств, так и союзных ей адыгов и абхазов.

И все военные походы турок на грузинских царей были так или иначе связаны с отказом платить дань или с требованием её уменьшения, об этом, кстати, пишет и Эвлия Челеби.

Нахождение между двух центров силы даже давало грузинским царям определенные преимущества — зачастую, хотя и не всегда успешно, в борьбе за свои интересы они сталкивают лбами персов и турок, получают для себя лично и для своих земель привилегии, которых не было в других колониях и провинциях.

Главным же преимуществом такого положения был тот факт, что союз части Грузии с Ираном давал гарантию от нападения турок и, наоборот, союз её другой части с турками давал гарантию от нападения персов. Установился паритет — сложная, многосторонняя, но эффективная система, которая действовала больше 200 лет и во многом помогла грузинам выжить как нации.

И вот в этих условиях — в жизни как части работающей системы и с обществом, почти полностью инкорпорированным в персидское общество, обласканные турецкими и персидскими властителями, грузинские князья решают изменить то, что мы сейчас называем геополитической ориентацией страны и сломать действующий механизм, хранивший их несколько столетий.

Это очень серьёзный шаг. Что же произошло? Что было причиной?

Турция и Иран ослабли



В 17-м веке и позже эти 2 региональных лидера уже не представляли из себя тех львов Малой Азии, которыми они были раньше. Акелла начал промахиваться. Османская Империя выглядит ещё внушительно, но корни её могущества уже подгнили.

Начинает ухудшаться экономическая ситуация, Блистательная Порта терпит ряд болезненных поражений, таких, как военная катастрофа под Веной; по сути, с середины 17-го века она проигрывает войны практически всем державам, с которыми воюет — Венгрии, Польше, Австрии, Венеции, России и теряет крупные територии.

Положение в Иране выглядит не лучше. Во 2-й половине 17-го века там начинается период упадка, сопровождающийся мятежами, восстаниями, народными волнениями и отпадением целых провинций. Ослабевшая Персия терпит несколько разорительных походов со стороны турок и афганцев. И хотя при Надир-шахе страна еще побеждает в нескольких войнах, после его смерти в 1747 году Иран распадается на несколько государств и объединяется только в конце 18-го века при Ага-Мухамед хане.

Такие государства не могли служить надёжной защитой грузинским княжествам — сбалансированный механизм ломался в самом центре. Грузины были готовы жить под гнётом чужеземцем, демонстрировать им лояльность, платить дань, получать привилегии и плести интриги при чужих дворах, но эти чужеземцы должны были быть сильными.

Хозяин должен быть сильным — это закон. Пусть у него будут плохие привычки, но он должен быть настолько сильными, чтобы обеспечить глобальную безопасность Грузии. Это очень важный фактор, обеспечивающий понимание модели поведения Грузии за последние 500 лет.

Но проблема была в том, что никто большой и сильный не изъявлял желания прийти в регион, отбить грузин у персов и турок, дать им покровительство, «стол, дом» и сладкие должности у себя при дворе.

И Грузия начинает звать. Звать долго и призывно. Звать Хозяина.

В то время таким хозяином по многим причинам могла стать только Россия. Грузия посылает посольство за посольством. От одного княжества, от другого, от нескольких княжеств сразу, она взывает к состраданию, напоминает о православном единстве, просит помощи.

Россия долго не соглашается — она не чувствует себя достаточно сильной, чтобы всерьез прийти на Кавказ. Русские государи шлют грузинам мастеров, деньги, книги, принимает беглецов, но это все не то, что нужно Грузии и она продолжает звать.

Ситуация изменилась в конце 18 века, когда Россия уже вышла в число влиятельных Европейских государств, достаточно уверенно стояла в Предкавказье и выиграла несколько сражений против турок.

Зачем России была нужна Грузия?

Да в общем-то ни зачем. Уговорили.

Человека, который уговорил Россию звали Ираклий II, он был царем объединенного царства Картли и Кахети, принадлежащего Ирану. 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск князь Григорий Потёмкин и князья Иван Багратион и Гарсеван Чавчавадзе подписали Георгиевский трактат, в соответствии с которым Российская корона брала под покровительство Восточную Грузию, гарантировала её автономию во внутренних делах и защиту на случай войны.

Государство Картли и Кахети обязывалось признать вассалитет России и отказаться от ведения собственной внешней политики.

В соответствии с трактатом, Россия должна была постоянно держать в Грузии 2 батальона пехоты и 4 пушки.

И вот, 3 ноября 1783 года 2 батальона Кавказских егерей — Горский, подполковника Мерлина, и Белорусский, подполковника Квашнина-Самарина, а также четыре орудия под общей командой полковника Бурнашева вступили в Тифлис. Народ ликовал, огромные толпы грузин ходили по площадям и улицам, били колокола, раздавались пушечные залпы.

Сказать, что подписание договора с Россией разгневало персов — значит не сказать ничего. Иран просто не понял этот шаг, он был удивлён и оскорблён в своих самых лучших чувствах.

Для понимания этого важно знать, кем был сам царь Ираклий II, которого в народе за маленький рост звали Патара Кахи — Маленький Кахетинец. Дело в том, что за всю историю Грузии, на её престоле, наверное, не находился царь, у которого были бы настолько теплые и дружественные отношения с Ираном.

Даже и эти слова, возможно, не совсем точно характеризуют персону Ираклия. Иранцы считали Патара Кахи своим — он вырос и получил воспитание при персидском дворе, долгое время был личным другом победоносного Надир-шаха, возмужав, поступил к нему на службу, достаточно скоро стал одним из командиров отрядов и уже в качестве спасалара — одного из главнокомандующих — участвовал в нескольких военных походах, в частности, в Индию.

Фактически, он был одним из высших чиновников персидского государства. И иранцы щедро отплатили Ираклию. Они сделали Патара Кахи царём Кахетии в то время когда на престоле в Картли сидел его отец — Теймураз. Это объединило Восточную Грузию, увеличило её силы, дало возможность проводить единую политику.

Став после смерти отца в 1762 году единым царём Кахети и Картли, Ираклий II пользовался исключительно благоприятными условиями, предоставленными ему шахом — он усмирил воинственных лезгин, нападавших на Грузию, заставил хана Гянжи платить ему дань, построил несколько укреплений и т.д.

Иран ничем не угрожал Ираклию, более того, за все годы его правления у Восточной Грузии с Ираном были идеальные отношения!

И вот, когда такой человек поворачивается спиной к тем, кому он так многим обязан, то это должно было быть чем-то вызвано. Иранцы не понимали, чем. Они пытаются связаться с Ираклием, понять что произошло, уговорить одуматься, но в ответ ничего кроме оскорблений не получают.

Но вернёмся к самому Ираклию. Кажется, дело сделано. Победа! Деспотический иранский режим свергнут, договор о протекторате с братской Россией подписан, войска для защиты Грузии присланы — можно жить и спокойно трудиться. Но не тут-то было! Как вы думаете, чем первым делом начинает заниматься только что освободившееся от гнета и настрадавшееся от территориальных захватов соседей государство?

Территориальными захватами



Патара Кахи устраивает походы на Гянжинское и Ереванское (или, как тогда говорили — Эриваньское) ханства, отколовшиеся от Ирана, начинает откусывать от территории ослабевшего вчерашнего хозяина другие лакомые кусочки.

Он повсюду таскает с собой российские батальоны, пытается втянуть их в сражения, выставляет напоказ, всеми силами подчёркивая, что если вы будете сопротивляться мне, то это вы не со мной — вы с Россией воевать будете!

Такой подход к использованию войск не устраивал российское командование. Да, по Георгиевскому трактату Россия обязывалась способствовать возвращению утерянных грузинских земель, но ни Гянжа, ни Ереван, естественно, грузинскими землями никогда не были и лишь короткое время, по согласию шаха, испытывавшего к грузинам особое расположение, платили Грузии дань, что называется, «были отданы ей в прокорм».

Но не так считал Ираклий II, уже успевший записать оба ханства в «исконные» грузинские территории.

Естественно, такое поведение вчерашнего близкого друга и подданного бесило Тегеран. Но не только это служило источником раздражения для иранцев. Само отношение Ираклия и его подданных к персам было крайне презрительным и, видя это, другие народы смеялись над персами, не понимая, почему они позволяют вчерашним подданным так с собой поступать.

Иран хотел отомстить, но не мог, т.к. сам в то время погряз в жесточайшей междоусобной борьбе, да и русские батальоны были определённым, хотя и не решающим, препятствием. Больной, но всё ещё сильный персидский лев выжидал.

В этот момент Ираклий II делает другой решительный шаг — он заключает в 1786 году договор о ненападении с Турцией. Значение этого шага огромно и крайне трагично для Грузии. Дело в том, что, по сути, он перечёркивал саму основу Георгиевкого трактата.

Напомним, что согласно договору, в обмен на защиту со стороны России, Ираклий II отказывался от ведения самостоятельной внешней политики и все свои шаги в этом направлении должен был согласовывать с Москвой.

По факту, Патара Кахи никогда особо не придерживался этого пункта — он довольно активно сносился с правившими тогда в Египте мамлюками из грузинского рода Бегеби, вёл переписку, принимал представителей других государств, но всё это были мелкие шалости, с которыми Петербург мирился.

Договор же с Турцией в корне менял ситуацию. Давайте задумаемся. Одной из самых важных причин, по которым Россия пришла на Кавказ и, в частности, в Грузию, было противостояние Турции. Россия твёрдо знала, что новые войны с Турцией обязательно будут, и беря на себя нелёгкие обязательства, она гарантировала Грузии защиту, в том числе от Турции, и в ответ рассчитывала на помощь самой Грузии и на отсутствие на её территории турецкого влияния.

Ираклия же мало волновали интересы других стран, равно как подписанные им самим обязательства. Маленькому Кахетинцу казалось, что вот теперь-то он перехитрил всех: Иран расколот и не пойдёт против России, с Россией подписан Георгиевский договор и она связана борьбой против Турции, с Турцией тоже есть договор о ненападении и, кроме этого, турки обязались не подстрекать лезгин и дагестанцев к нападениям на Грузию.

Прекрасная ситуация!

На деле же оказалось, что постаревший царь обхитрил самого себя. Сепаратный договор вассала России — Грузии — с врагом России — Турцией — оказался принципиально неприемлем Екатерине II. В течении года российские офицеры и дипломаты уговаривают Ираклия разорвать его, но всё тщетно — Патара Кахи не слышит.

Ратификация договора в Стамбуле летом 1787 года в то время, когда очередная русско-турецкая война уже шла полным ходом, поставила точку на предыдущих отношениях России с ненадёжным вассалом. Петербург выводит из Грузии войска, затем дипломатическое представительство и прекращает практически все отношения с Ираклием II.

Говоря современным дипломатическим языком, царь Картли и Кахети стал «нерукопожатен». Первое время Ираклий настороженно выжидает, пытаясь понять неожиданно сложившуюся ситуацию, переждать русско-турецкую войну и дождаться, пока отношение к нему России сменится с гнева на милость.

Проходит время, в 1791 году заканчивается война, но улучшение не приходит.

Постепенно Маленький Кахетинец понимает, что его лавирование среди великих держав сыграло с ним очень злую шутку, и что положение Грузии на самом деле достаточно трагично: призывая и обманывая покровителей, пытаясь соблюсти только свои интересы, он полностью испортил отношения с двумя из них — Россией и Ираном, а с третьим — Турцией — существует лишь Договор о ненападении, но Турция как раз и была славна тем, что в подходящее время всегда разрывала уже ненужные ей соглашения!

Осознав ситуацию, Ираклий пытается помириться с Петербургом, он забрасывает Екатерину Великую письмами, жалуется на своё положение, напоминает о Георгиевском трактате, зовёт на помощь... Но теперь уже Россия глуха к мольбам вероломного царя — помощь не приходит.

В этот момент ситуация в Иране разворачивается по наихудшему для Ираклия II сценарию: смута и раскол заканчиваются, к власти приходит недружественный ему Великий скопец — Ага-Мухамед-хан Каджарский. Он объединяет государство и чётко заявляет о намерении вернуть все отколовшиеся от Ирана земли.

Новый хан исподволь пробует Восточную Грузию на прочность и не видит реакции на это ни от грузин, ни от России — у самого Ираклия сил нет, а Россия не горит желанием защищать изменщика.

В 1795 году, воспользовавшись напряжённостью в российско-турецких делах, занятостью России в Польше, а также отказом Ираклия II приехать на свою коронацию, Ага-Мухамед-хан выдвигается в Грузию. Ираклий выставляет только 5000 человек против 35 000 тысяч персов.

По сути, и знать, и народ оставляют его — царевичи и князья собирают свои дружины, стоят рядом, но в битву не вмешиваются, народное ополчение не собрано, помощь от западных грузин не приходит.

В результате ожесточённой битвы, немногочисленное грузинское войско разбито, самого Ираклия — к тому времени семидесятипятилетнего старика — сыновья увозят с поля боя, Крцанисская битва проиграна.

За несколько дней персы убивают или уводят в рабство около 20 000 грузин. Одна из величайших трагедий во многовековой истории Грузии свершилась. По грустной иронии судьбы, на этом самом месте — на окраине Тбилиси — сейчас располагается резиденция Президента Грузии.

Ираклий II удаляется, перестаёт принимать участие в государственных делах, и власть сначала де-факто, а потом и де-юре переходит к его сыну Георгию.

С уходом «нерукопожатного» царя Россия просыпается. Уже через несколько месяцев 4 русских батальона приходят в Восточную Грузию и персы без боя отступают, а в 1796 году 30-ти тысячное российское войско под командой Зубова отбрасывает персов назад в Иран.

Оживляется переписка, в Грузию идёт финансовая помощь, после долгих 12 лет отсутствия возвращается дипломатическое представительство. В конце концов, новый правитель Восточной Грузии, Георгий ХII, просит «Белого Царя» уже не о покровительстве, а о принятии Картли и Кахети в состав Российской Империи. Постепенно, в течении нескольких лет и остальные грузинские княжества присоединяются к России.

Всё. Над Грузией взошла Российская Звезда.

Устали? Ну, передохните. Мне надо извиниться за столь детальное описание событий. Как говорится, не по злой воле, а понимания для.

Давайте теперь разберём модель поведения Грузии, выделим её основные моменты и попытаемся их систематизировать и свести в периоды.

1. Грузия находится под властью иностранной державы. Неважно, как эта власть сформировалась — была Грузии навязана, или призвана ею самою. Значение имеет то, что Грузия несамостоятельна.

2. Вне зависимости от природы образования этой власти, правители — верхушка Грузии практически целиком становятся на сторону иностранного «хозяина» — максимально в него вливаются и максимально под него мимикрируют, стараясь показать, что они очень на него похожи и живут его интересами.

Примерно тот же процесс, с учётом меньших возможностей, демонстрирует и весь грузинский народ — он начинает во многом «становиться похожим» на народ-покровитель и демонстрирует с ним много общего. Этот процесс — «схожести народов и интересов» в Грузии развит намного более сильно, чем у других стран и народов, так или иначе подпавших под власть чужого государства.

Осознанно или нет, этим поведением Грузия демонстрирует, что с покровителем они не просто союзники или вассалы — они часть «хозяина», его лучшие друзья, наиболее преданные помощники и союзники. Они — такие же, как он.

3. Весь период нахождения под властью покровителя эта политика используется Грузией для получения для себя выгод и привилегий — финансовых, территориальных и иных, добиваясь в этом немалых успехов, по сравнению с другими территориями.

4. Со временем «хозяин» слабеет, и его слабость с одной стороны начинает угрожать интересам Грузии, т.к. несёт в себе упущенную выгоду, увеличивает опасность нападения на неё, как на часть ослабевшей империи, с другой же стороны, слабость хозяина дает хорошие шансы поживиться за счёт его собственных или ему подконтрольных территорий и ресурсов. Но у самой Грузии сил для этого нет, а значит...

5. Грузия тут же, активно и инициативно, начинает искать нового покровителя. Первой поиск нового «хозяина» начинает наиболее обласканная и облагодетельствованная старым покровителем знать. Именно она в дальнейшем станет наибольшим врагом и хулителем старого «благодетеля».

6. Грузия жалуется на старого хозяина, рассказывает о нём страшные вещи, сокрушается о том как тяжело ей под ним жилось и одновременно хвалит нового кандидата, показывает, как она им восхищена, говорит о том, как они похожи друг на друга, насколько едины у них интересы и на ходу пытается под него мимикрировать.

7. Но вот союз с новым хозяином заключён. Власть, и народ ликует. После получения гарантий, Грузия моментально начинает захват территорий, в том числе территорий, принадлежащих старому «хозяину», демонстрирует к нему презрительное и оскорбительное отношение, и в то же время пытается укрепить дружбу с новым покровителем, демонстрируя ему полную лояльность, восторженность им и показывая свою с ним схожесть.

Всё. Цикл завершен. Дальше можно переходить к пункту 1 и повторять процесс много раз практически без изменений.

Теперь держите эту модель в голове и давайте посмотрим, как она будет реализовываться в последующих исторических периодах.

Грузия в Российской Империи

О Грузии и грузинах в Российской Империи можно писать книгу. Как говорил персонаж одного очень известного фильма: «В Москве есть станция метро, называется именем Багратиони. Когда я проезжаю мимо, у меня в глазах всегда появляются слёзы. Это слёзы гордости! И я горжусь, что этот великий полководец — мой соотечественник!»

К 1810 году так или иначе вся «грузинская» Грузия оказывается во власти Российской короны. Где-то это проходит добровольно, где-то под влиянием обстоятельств.

Что интересно, и здесь грузинская модель поведения не даёт сбоев — через 10 лет после Ираклия II, его ошибку повторяет царь Имеретии Соломон — он подписывает договор о протекторате с Россией, но продолжает активные переговоры о таком же протекторате с Турцией — в результате теряет власть, бежит в так любимую ему Турцию, а Имеретинское царство упраздняется и становится основой Кутаисской губернии.

Впервые за несколько столетий все грузинские княжества оказываются в составе одного государства. Но территориальный вопрос на этом не останавливается — сбывается многовековая грузинская мечта — собирание земель. Российское государство понемногу собирает старые грузинские земли, утерянные картвелами за несколько столетий до того — Ахалцихе, Ахалкалаки, Саингило, Самцхе-Джавахетию, Аджарию и др. и вводит их в состав грузинских губерний. В боях за эти земли гибнет около 20 000 русских солдат.

Во чреве России начинает вызревать единая грузинская нация. Много веков, по крайней мере, с XIV века, историки, этнографы и путешественники не говорили о грузинах, как о единой нации, называя картвел «грузинские народы» и видя очень значительную разницу между гурийцами, мингрелами, кахетинцами, сванами и т.д.

Помещённые в единые условия, управляемые одинаковыми законами, грузинские народности постепенно начинают приобретать черты действительно единого народа. Грузины уравниваются в правах с остальными российскими подданными. От этого российская аристократия сразу взрывается — на территории с населением в триста тысяч человек князей и дворян оказывается немногим меньше чем во всей пятидесятимиллионной России.

В процессе вхождения грузинского народа в российскую орбиту аристократия играет лидирующую роль. Как и при персах, за немногими исключениями, практически вся она переходит на службу короне. От знатных грузинских фамилий в свите Императора, в Гвардии, да и вообще на высших постах российской администрации просто рябит в глазах — князья Шервашидзе, Чавчавадзе, Церетели, Орбелиани, Мачабели, Абашидзе и т.д.

Многие из них оставили свой след в русской истории, как например потомок грузинских царей князь Пётр Багратион, с упоминания которого мы начали эту главу.

Грузинская знать роднится с известнейшими русскими родами, и если раньше царь картвелов Вахтанг Горгасали — Волкоголовый — мог сказать, что он наполовину перс, то теперь наследник Российского престола — Великий князь Георгий Романов может сказать, что он на четверть грузин (его бабушка — Великая княгиня Леонида Георгиевна происходит из рода Багратион-Мухранских).

Вхождение в состав России изменяет не только политическую, но и культурную ориентацию грузин. Если раньше она воспитывалась на византийских и персидских традициях, то теперь культура грузин лежит в европейской, в российской сфере. В обществе выделяется и становится популярной группа талантливых молодых людей, строящих грузинскую культуру под воздействием передовых идей российского общества. Представителей группы называют «тергдалеули», по-русски, «испившие воду Терека» — т.е. побывавшие в России и проникнувшиеся её идеями.

Вошедшим в историю виднейшим представителем этой группы, становится потомок князя Гарсевана, подписавшего Георгиевский трактат — великий грузинский поэт Илья Чавчавадзе, близкий родственник Нины Чавчавадзе — жены Грибоедова; современники в шутку даже рисовали его с мечом в одной руке и томиком Белинского в другой. К нему присоединяется немало передовой грузинской молодёжи, таких как Церетели, Николадзе и т.д. Все они ощущали себя как грузинами, так и русскими дворянами.

В XIX веке степень взаимопроникновения грузин в жизнь России становится настолько велика, что они начинают русифицировать имена и фамилии. Абсолютно тот же процесс наблюдался в течении нескольких веков, только раньше, они изменяли имена и фамилии на турецкий и персидский лад, например — Сефер-бей Шервашидзе — владетельный князь Абхазии или Ростом — начальник гвардии шаха Аббаса, потом управляющий Исфагана, а потом и царь Картли, много сделавший для строительства и расширения Тбилиси.

Процесс русифицирования приобретает немалый размах. Только известных грузин, изменивших свои имена — десятки: Цициановы (грузинский княжеский род, изначально Цицишвили), Мазниев (генерал русской службы Мазниашвили), Баратовы (княжеский род Бараташвили, давший многих известных российских военачальников, поэтов и историков, например генерала Николая Баратова, героя 1 Мировой Войны, командира Иранского корпуса Кавказской Армии, Сулхана Баратова — автора известной «Истории Грузии», изданной в Санкт-Петербурге в 1871 году), Андронниковы (известнейший княжеский род Андроникашвили, восходящий непосредственно к царице Тамаре, давший уже в наше время великолепного писателя и литературоведа Ираклия Андронникова) и т.д.

В ХIX веке в российском обществе понемногу начинает складываться отношение к грузинам, которое будет потом характерно до самого конца века ХХ. Это отношение нельзя назвать просто хорошим или приятельским. Не будет преувеличением сказать, что такое чувство не испытывалось ни к одному другому народу — это была какая-то влюблённость, восторженность, уважение на грани восхищения.

Грузия начинает восприниматься, как дружеская и родственная нам древняя и гордая цивилизация, представители которой обладают прекрасными человеческими качествами, не всегда присущими русскому народу. Каждый образованный человек знал и мог цитировать «Витязя в тигровой шкуре», русские поэты — Пушкин, Лермонтов и другие посещали Грузию, строки «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной», «И божья благодать сошла на Грузию! Она цвела» уже давно стали чуть ли не символом российской поэзии.

Грузин холили, берегли и лелеяли. Чего стоит, например, запрет Николая II на разведение в Грузии чая из тех соображений, что чай — чрезвычайно трудоёмкая «плантаторская» культура и он не хочет, чтобы грузины изнуряли себя на чайных плантациях, поэтому чай Государь-Император предпочитал покупать в Китае.

Россия традиционно тратила на развитие Тифлисской и Кутаисской губерний гораздо больше средств, чем собирала с них доходов, тем самым напрямую дотируя Грузию. Известно, что против этого неоднократно выступал легендарный российский министр финансов, а потом и премьер — граф Сергей Юльевич Витте. Так, в 1900 году, в одном из посланий Николаю II он предлагал устранить такое положение дел и высказывался против идеи Государя по снижению и без того символических налоговых податей для грузинских губерний.

Даже в случаях открытого противостояния грузин царской власти, отношение к ним всё равно было намного более снисходительным и щадящим. Вспомним расправы императорской власти над декабристами, польскими повстанцами, петрашевцами и т.д. В случае с грузинами не было ни виселиц, ни пожизненной сибирской каторги, ни лишения дворянства с переламыванием шпаг над головой. Участники раскрытого в Тифлисе в 1832 году антиправительственного заговора были арестованы, сосланы в благополучные регионы, вроде Калуги и Тамбова, и буквально через несколько лет помилованы с полным восстановлением в правах. Многие из них потом сделали блестящую, абсолютно не рядовую, карьеру по военной или административной линии. Так, один из лидеров заговора князь Вахтанг Орбелиани, кстати, по матери внук Ираклия II, впоследствии получил чин генерал-лейтенанта, а его родственник Григол Орбелиани, который, так, на минуточку, придерживался наиболее радикальной и антироссийской позиции, стал генерал-адьютантом и одно время даже исполнял обязанности наместника царя на Кавказе. Ну, разве можем мы представить, чтобы «кровавый» царизм вместо виселицы сделал Петра Каховского губернатором в его родной Смоленской губернии? Или сослал Сергея Муравьёва-Апостола в Калугу, через 3 года простил и ещё через несколько лет дал генеральский чин? Это абсурд! Но в случае с Грузией — это реальность. Такая ситуация продолжалась ни много ни мало — до начала ХХ века, когда, повторяя судьбу Ирана и Турции, уже новый покровитель Грузии — Российская Империя, тоже начинает слабеть. В 1905 году Россия позорно проигрывает войну с Японией, страну начинают раздирать политические волнения, образуется огромное количество всевозможных партий и политических течений. 300-летняя монархия сдаёт позиции, законодательно ограничивает свои полномочия, несколько раз созывает и распускает Думу, страну лихорадит. Начавшаяся в 1914 году, Великая Война сначала мобилизует общество, но затем неудачи на фронте и экономические неурядицы приводят к катастрофическому положению. В результате армия разваливается, в стране происходит череда восстаний и переворотов, часть которых долгое время называлась революциями, Николай II отрекается, повсюду царит разброд и шатание. Хозяин ослабел. Он уже не мог исполнять для грузинского народа ту функцию, которую позднее американцы назовут «safe harbor» — счастливое пристанище. Новая ситуация заключала в себе ряд угроз, но, как и с персами, несла интересные возможности. С одной стороны, возможности для грузин в российском государстве уменьшались и увеличивалась опасность со стороны Турции — страны, сохранившей как боеспособную и организованную армию, так и притязания на закавказские территории, с другой стороны, появлялась перспектива расширить грузинскую территорию за счёт земель старого хозяина. Продолжение следует…

2009-01-27, Андрей Епифанцев

Русское Агентство Новостей — РуАН