Великие истории любви. Женщины Горького

Максим Горький редкий пример писателя, чье творчество еще при его жизни на «ура» воспринималось властью. Произведения буревестника революции печатались миллионными тиражами, включались в школьную программу и признавались образцом художественной прозы. Сам Горький представлялся пропагандой как настоящий советский человек. Его биография теми же пропагандистами представлялась идеальной, начиная от трудного детства и заканчивая дружбой с Лениным. Однако кое о чем биографы предпочитали молчать: личная жизнь писателя тоже бурлила и это несмотря на то, что женат он был единожды.

Когда летом 1936 года великого писателя провожали в последний путь, у его гроба, в качестве самых близких и родных людей стояла не одна женщина – законная жена, а сразу три. Это, пожалуй, то, что наиболее красочно характеризует личную жизнь Горького. Страсти кипели не только в его революционной деятельности, но и личной жизни. Кем же являлись эти три женщины, если женат был писатель только один раз?

Мария Будберг, Мария Андреева и официальная жена Екатерина Пешкова. Кое-что объединяло этих женщин помимо любви к Горькому. Все они были красивы, умны, образованы, обладали сильным характером и широким кругозором. При этом имели благородство сохранять нормальные отношения друг с другом, не мучая ни себя, ни их общего возлюбленного пустой ревностью. Доходило даже до того, что эпизодически они проживали в одном доме. Что не мешало Горькому постоянно жаловаться на одиночество. Не значит ли это, что, распыляясь на трех женщин, ни с одной из них он не стал по-настоящему близок?

Официальная супруга Екатерина Пешкова.

Считается, что впервые писатель влюбился в 21 год, его избранницей стала Мария Басаргина, дочь станционного смотрителя. Он даже пытался свататься, но строгий отец брак не одобрил и дочь свою не отдал. Несмотря на то, что попытки быть с ней писатель оставил, но еще долго продолжал писать ей нежные письма. Следующая возлюбленная Ольга Каменская была старше его на 9 с лишним лет, он даже посвятил ей несколько произведений, но она не была ценительницей его творчества. Что не могло не ранить тонкую душу Горького.

С Екатериной он познакомился, когда работал в редакции, она работала там же секретарем. Горький тогда еще не был Горьким, а обычным Пешковым, но популярность снискать уже успел. Девушка первая обратила на него внимание и буквально обожала его. Писатель расценил столь высокую оценку самого себя и особо долго не ухаживая, сделал ей предложение. В браке, который длился 7 лет, хотя официально отношения они не разрывали, но прожили именно столько, родилось двое детей. Несмотря на то, что он довольно скоро ушел от нее, между супругами сохранялись теплые отношения, она так и оставила себе его фамилию, оставаясь Пешковой. Мужу она стала настоящим другом и надежным тылом.

Екатерина, в девичестве Волжина, родилась в Харьковской губернии в дворянской семье. По воле случая ее отец разорился и они были вынуждены переехать в Самарскую область и работать. Катя тоже, сразу, после того как получила образование, устроилась на работу в редакцию. Родители девушки, хоть и испытывали трудности, но были дворянами по происхождению, а потому к выбору дочери отнеслись весьма скептично. В Пешкове они не видели особого потенциала, считая его обычным газетчиком, коих было множество. Они даже отправили дочь в Санкт-Петербург, во время ее отсутствия отец сильно заболел, а Пешков регулярно его навещал, проявлял заботу и участие, чем и завоевал расположение родителей.

Именно в период их брака с Екатериной, Пешков становится Горьким и к нему приходит настоящая популярность. Знаменитым он становится в считанные дни, а Екатерина его всячески поддерживает, причем не только морально, но и редактируя его тесты.

После рождения сына Горький попадает под стражу за революционные настроения. Жена с маленьким сыном остаются его ждать. После освобождения, уже знаменитый писатель имеет возможность вести безбедную жизнь, у них рождается второй ребенок, семья месяцами живет в Крыму. Казалось бы, живи и радуйся, но ощущение семейного благополучия к этому времени уже растворилось.

Актриса театра Вместе с известностью к Горькому пришла и любовь женщин.

Отдаление Горького от жены и детей было не случайным, причиной тому была другая женщина. Мария Андреева была известной актрисой. Познакомились они в Севастополе и первоначально он общался и с ней, и с ее мужем. Однако вскоре между ними вспыхнули чувства, и они решились быть вместе. Официально Горький не разводился, потому новая избранница претендовала на роль так называемой гражданской жены. Впрочем, ее саму это устраивало. Стоит заметить, что именно она оказала огромное влияние на его политическую позицию. Через нее он познакомился с оппозиционными лидерами, в том числе и с Лениным.

Как и его предыдущая спутница, Андреева правила его рукописи, договаривалась о гонорарах, занималась переводами. А еще собирает деньги в поддержку большевиков – вслед за Горьким Мария Андреева страстно увлекается идеями социализма. При всей эфирной внешности у нее поразительная способность к добыванию денег для дела революции. Известно, что Ленин, с которым Андреева познакомилась еще в 1903 году, когда он жил изгнанником в Женеве, очень ценил это качество и называл ее «товарищ Феномен».

Мало-помалу революционная деятельность начинает отнимать у Андреевой все больше времени.

Появились и политические разногласия – в частности, отношение к личности Ленина, к которому Горький относился довольно критически, тогда как Мария Федоровна искренне восхищалась взглядами и деятельностью Владимира Ильича.

Актриса с головой погрузилась в партийные интриги, как раньше погружалась в театральные. Темпераментная, яркая, беспокойная, в частной жизни она, вероятно, была невыносимой. Она напоминала красивую экзотическую птицу, которая, оказавшись в обстановке обычной квартиры, начинает хлопать крыльями, метаться, все опрокидывать и сеять хаос. Ей нужно жить среди постоянных скандалов. Если их нет, она с успехом их создает, причем на пустом месте. Все люди вокруг для нее — либо преданные товарищи, либо злейшие враги, мелочные и нечестные ничтожества, причем играют то одну, то другую роль в зависимости от настроения Марии Федоровны. Во все это она вовлекает Горького, которому больше всего хочется спокойно сидеть и работать.

Так или иначе, в 1919 году у 52-летнего Горького завязался роман с другой.

Мария Федоровна измены не простила. Однако уже после смерти бывшего гражданского мужа, Андреева признавалась, что сожалеет о разрыве.

«Это все-таки был Горький», - говорила она о том, кто долгие годы был ее верным спутником жизни и называл ее «мой прекрасный друг». С Лениным Горького познакомила именно Андреева.

Отношения ее с Горьким теперь чисто деловые. У писателя роман с Марией Закревской, впоследствии — Будберг, знаменитой «железной женщиной», официально она исполняет при нем должность секретаря. Марию Андрееву все время сопровождает некий молодой человек Петр Крючков, бывший помощник присяжного поверенного, а теперь… теперь он тоже зовется ее секретарем. В окружении Горького, где любят давать всем шутливые имена, его называют Пе-Пе-Крю. Это милое, почти детское прозвище подарили совсем не забавному человеку. Ходасевич вспоминал о нем: «Жил на ее половине в квартире Горького и, не смущаясь разницею возрастов (Мария Федоровна значительно старше его), старался всем показать, что его ценят не только как секретаря. Он был недурен собой, хорошо одевался, имел пристрастие к шелковым чулкам, которые не всегда добывались легально».

После революции Крючков поразительно быстро сближается с руководителями ГПУ — органом государственной безопасности при Министерстве внутренних дел. Его личным куратором становится фактический глава этой службы Генрих Ягода. М. Ф. Андреева, 1925–1926 гг.

В 1931 году она становится руководителем Дома ученых. Великолепный старый особняк, расположенный на Пречистенке, переименованной в Кропоткинскую, когда-то принадлежал одному из богатейших промышленников Российской империи Алексею Путилову. Здесь, среди колонн, зеркал, мраморных львов и статуй, Андреева проведет долгие годы, как королева в изгнании.

К этому времени она уже рассталась с Петром Крючковым, и тот окончательно переселился в дом Горького, где выполнял обязанности помощника, ведавшего и финансами писателя, и его архивами, и всей перепиской. В 1936 году Горький умирает. Смерть его была так же таинственна, как смерть Саввы Морозова, и окружена таким же количеством легенд и слухов. Роль, которую сыграл в последние годы его жизни Крючков, считается довольно зловещей и темной. Возможно, он был причастен к смерти Максима, сына Горького. Возможно, что и к смерти самого Горького.

Внешне в жизни Андреевой все благополучно. Ее сын Юрий Желябужский стал известным кинорежиссером. Сама она за свои труды получает ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Организует конференции и литературные вечера, встречи ученых со знатными комбайнерами и концерты.

Так продолжается годы и годы. Лишь в конце 1940-х, уже будучи глубоко пожилдой дамой, она уходит со своего поста. Но и на пенсии ведет переписку, иногда выступает с рассказами о Ленине, Горьком и об их нерушимой дружбе и каждый день гуляет возле своего дома на Земляном Валу.

В декабре 1953-го в возрасте 85 лет Мария Андреева тихо умерла. Новость эта прошла незамеченной, многие думали, что ее уже давно нет на свете. Да и к тому же всем было не до того, год оказался полным событий: умер Сталин, расстреляли Берию, в обществе начинались грандиозные перемены. Газеты опубликовали короткий некролог, где в порыве советского ханжества сообщили, что умерла «литературный секретарь» Максима Горького.

Мура Горький и его последняя Мария Будберг.

Последняя любовь Горького Мария Будберг была дочерью тайного советника Закревского, к моменту их знакомства уже успела побывать замужем и подвергалась арестам. Именно ей он посвятил свой последний роман "Жизнь Клима Самгина". Так же как и его предыдущие пассии, она не только сопровождала его во всех поездках, но и работала его секретарем. Но это была "железная женщина", как звал ее сам писатель. О роли «железной женщины» в жизни писателя рассказала Наталья Толмачева, кандидат филологических наук, преподаватель Нижегородского радиотехнического колледжа.

Тройной агент

Последней любовью Горького стала Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг – международная авантюристка, писательница, предположительно тройной агент – ОГПУ, английской и германской разведок. В первом замужестве – Бенкендорф, позднее – баронесса Будберг. В СССР на упоминание в открытой печати о М. И. Закревской-Будберг и характере ее отношений с Максимом Горьким был наложен запрет. Близкие называли ее Мурой, а Максим Горький еще и «железной женщиной». Много лет Мария Игнатьевна состояла в близких отношениях с Горьким, а затем с Гербертом Уэллсом. С 52-летним Максимом Горьким их познакомил Корней Чуковский. Мура познакомилась с Максимом Горьким осенью 1919 года и тогда же вошла в его ближайшее окружение, стала его секретарем, а затем и гражданской женой. Жила в доме Горького на Кронверкском проспекте (с небольшими перерывами) с 1920 года до его возвращения в СССР в 1933 году. Горький организовал и второй, фиктивный брак Марии Закревской, оплатил большие карточные долги барона Будберга, взамен сосватав ему свою протеже. В Эстонии у нее оставались дети от первого мужа, замужество давало ей эстонское гражданство и право свободно посещать их. В 1921 году Мария Игнатьевна была арестована при нелегальном переходе границы. Вызволил ее опять же Горький. Эрудированная, с хорошим знанием иностранных языков, Будберг стала для Горького незаменимой помощницей. «Без нее я – как без рук и без языка», – говорил Горький, посвятивший ей свой последний роман «Жизнь Клима Самгина». Когда Горький уехал из России – в Сорренто, где прожил много лет, – Мура присоединилась к нему.

«Женщина-кошка»

Так каков на самом деле был характер взаимоотношений «железной женщины» и Алексея Максимовича? Сохранилась их переписка – около трехсот писем.«Осенью 1919 года Мария Игнатьевна переехала к Горькому в качестве секретаря и переводчицы, – рассказывает Наталья Толмачева, – и очень скоро стала необходимым для него человеком. На протяжении длительного романа Горький старался не расставаться с Марией Игнатьевной, и она была рядом с ним и в России, и в Италии. Мура три раза в год уезжала в Эстонию и жила там больше месяца, были и другие поездки. Горький тяжело переживал разлуку, писал Муре письма. Часто это была деловая переписка, касающаяся издания книг Горького, оказания помощи разным лицам. Но уже в письме от 18 мая 1921 года Мура пишет о своей любви к писателю: «Любовь девушки из Кобеляр будет с вами во все ваши тяжелые, тревожные, темные и скучные часы. Радость моя, если бы вы только знали, как вы нужны мне. Кажется, что вы отойдете, и все потеряет громадный, единственный смысл. Уезжаю и боюсь, что вы забудете меня, так, как вы умеете забывать». В одном из писем из Эстонии она констатирует, что «скучает по кронверкской жизни». В другом сообщает, что «мучается жестокой ревностью». В письме из Москвы от 13 июля 1921 года Горький пишет о страшном голоде в Поволжье и просит Марию поехать в Берлин, по возможности принять участие в сборе пожертвований и направить их в Россию. Мария Игнатьевна соглашается ему помочь.

Разрыв

Наталья Толмачева раскрывает некоторые подробности переписки: «Будберг продолжает писать писателю и просит сообщать о своей жизни, о здоровье. Горький иногда отвечал Будберг шутливым тоном, а о себе писал в третьем лице. Письма от Горького приходили нечасто. Писатель продолжает шутить и в январе присылает отчет из Италии об истраченных средствах в лирах. Мария писала из Англии, что русскими писателями за границей интересуются мало, но Горького любят. Но летом 1925 года характер писем Горького резко меняется. Причиной стала холодность и отстраненность Муры. В письме от 25 августа 1925 года Горький пишет: «Я убедился, что ваше отношение ко мне неисправимо изменилось. Какая-то пружинка лопнула, и ее уже нельзя починить. …А ведь я надеялся и верил, что отношения наши чем далее, тем будут прочнее и прочнее». Мария Игнатьевна в ответном письме уверяет Горького, что ее отношение к нему не изменилось, просто ушла влюбленность. В последующих письмах Мура неоднократно признается писателю в любви, сетует, что он редко ей пишет. Горький отвечает, что стар для нее, что Мура не может жить без сказки, которую он уже не в силах подарить, им следует расстаться».

Отдала архив Сталину

По словам Натальи Толмачевой, в 1935 году в Крыму между Алексеем Максимовичем и Будберг произошел окончательный разрыв. Уезжая из Италии, писатель отдал Муре на хранение часть архива и теперь просил его вернуть, но «железная женщина» отказалась. Есть версия, что архив Мария Игнатьевна отдала Сталину в обмен за свою свободу. После смерти Горького Будберг отстаивала права на зарубежные издания произведений писателя и добилась своего. Последний раз Мура приезжала в СССР в 1974 году и рассказывала, что Горький умер у нее на руках. По-видимому, связь с писателем ей просто была выгодна, а все слова о любви – не более чем красивая игра великой авантюристки.

А что же официальная супруга?

Его уход Екатерина приняла спокойно, не устраивала никаких скандалов. Родившись в дворянской семье, Екатерина Волжина получила хорошее образование и в девятнадцать лет устроилась работать корректором в газету. Её отличали скромность, утончённость и романтическая мечтательность, но за мягким характером скрывалась удивительная сила духа. Именно здесь, в редакции, она встретила Алексея Пешкова, будущего Максима Горького. Тот был полной противоположностью её представлениям о спутнике жизни: неуклюжий, с репутацией бродяги и человека конфликтного, мало подходящий для роли мужа. Тем не менее, между такими разными людьми вспыхнули чувства.

Родители Екатерины были категорически против её брака с Пешковым. Но смерть отца изменила всё: матери девушки пришлось уступить, чтобы дочь могла устроить свою жизнь. Молодожёны поселились в Нижнем Новгороде, где вскоре появился на свет их сын Максим. Алексей, взявший псевдоним Максим Горький, начинал набирать известность как писатель, и семейная жизнь, казалось, постепенно входила в русло.

Но счастье оказалось недолгим. Горький, увлечённый творчеством и личными амбициями, не уделял семье внимания. В 1901 году родилась их дочь Екатерина, а спустя несколько лет писатель объявил, что уходит. Екатерина встретила эту новость с достоинством, понимая, что удержать мужа невозможно. Она не устраивала скандалов, сохранив с Горьким дружеские отношения, хотя тот и не спешил разводиться, чтобы не подрывать свою репутацию.

Трагедия ударила по Екатерине в 1906 году. Её дочь умерла от менингита, заразившись на съёмной даче, где до них жили больные люди. В то время Горький находился за океаном, в Америке, с любовницей. Он прислал лишь короткое письмо с просьбой беречь сына. Оставшись одна в своём горе, Екатерина расписала гроб дочери цветами, пытаясь хоть так выразить свою любовь и боль. Трагедию молодая женщина переживала в одиночестве. Однако тот факт, что человека, которому доселе она посвящала свою жизнь, и на которого тратила свой профессиональный потенциал, теперь не было рядом, стало толчком к ее профессиональному развитию. Сначала она занимается переводами с французского, а к 1905 году становится весьма заметной фигурой в партии эсеров.

Собрав силы, она отправилась с сыном в Европу. Там, в Париже, изучала французский в Сорбонне, посещала лекции и активно включилась в общественную работу. Она посвятила себя помощи ссыльным и каторжанам, находя в этом утешение для своей души. Личная жизнь её больше не интересовала, хотя вокруг неё было немало поклонников. Екатерина поддерживала переписку с Горьким, помогала ему в сложные моменты, оставаясь верной и преданной.Там она тоже ведет весьма активную социальную жизнь. Но когда начинается Первая мировая война, будет вынуждена вернуться на родину. В России она начала работать в Политическом Красном Кресте, а затем основала организацию «Помощь политическим заключённым». Её труды приобрели такую значимость, что даже Сталин, по слухам, опасался её влияния. Пешкова не боялась обращаться к самому высокому руководству страны, добиваясь смягчения приговоров, освобождения заключённых и помощи их семьям.В России она организовывает отряд волонтеров для поиска и устройства беспризорных детей.

Горький же с Андреевой переезжают из страны в страну, занимаясь параллельно и партийными делами. Однако, несмотря на то, что везде они представлялись супругами, пару не всегда принимали с благосклонностью. Накануне революции они тоже возвращаются в Россию. Однако переворот в стране расколол и их отношения. Горький не поддерживал террор, а вот его спутница была уверена, что цель оправдывает средства.

Екатерина в это время активно занимается правозащитной деятельностью, возглавляет Московский политический Красный крест. Вплоть до 1938 года она занималась тем, что спасала политзаключенных от безосновательных гонений. Письма ей приходили огромными пачками. Она помогла обрести свободу тысячам людей. Да, за ней наблюдали с особой тщательностью, но громкая фамилия мужа служила для нее неким оберегом.

Екатерина Пешкова, пока ее муж все пытался устроить личную жизнь, все активнее погружалась в политическую и социальную жизнь.

Тем временем жизнь продолжала наносить удары. В 1934 году скончался её сын Максим, а спустя два года умер Горький. Эти трагедии сломили Екатерину, но она не позволила себе сдаться. Она продолжала работать, помогая другим, пока её организм позволял это.

После того как не стало Горького, она стала формировать его архив и занималась подготовкой к печати его неизданного литературного наследия. Никто из других избранниц писателя этим заниматься не стал.

Во время войны она уезжает в Ташкент, где работает в комиссии помощи эвакуированным детям. Она сохраняла и искала данные о родителях, помогая организовывать встречи разлученным семьям, устраивала в детские дома сирот. Как и прежде в ней жило неутомимое желание помочь людям. После она возвращается в Москву и вновь берется за прежнюю деятельность, помогая обрести свободу политзаключенным, правда теперь уже не имея на это никаких официальных полномочий, а лишь на свой страх и риск. Сохранением архива писателя занималась только его официальная жена.

Имя Максима Горького известно каждому, но за его спиной стояла женщина, чья жизнь оказалась не менее яркой и драматичной. Екатерина Пешкова, его супруга, прожила долгую, насыщенную событиями жизнь, полную испытаний, которые закалили её характер и сделали символом стойкости.

Екатерина Пешкова прожила 88 лет. За плечами этой женщины — годы борьбы, потерь, но и невероятной силы. Именно Екатерина, а не Мария Будберг превратилась из нежной и утончённой девушки в настоящую «железную даму», которая посвятила свою жизнь служению другим.

Так в чём же секрет силы, которая позволяет человеку преодолевать боль и продолжать идти вперёд, несмотря ни на что?

Удивительно, насколько Екатерине удавалось оставаться безнаказанной, несмотря на активную деятельность по освобождению политических заключенных вплоть до 1938 года. Как на это смотрел Сталин? Как вообще какая-то бывшая супруга писателя осмелилась протянуть руку помощи тем, кого система признала «врагом народа»? К тому же она имела право на связь с политзаключенными и использовала его. Поговаривали, что Сталин опасался ее из-за слишком большого общественного влияния, которое она имела. Вероятнее всего именно оно, а не фамилия мужа, уберегли ее от маховика репрессий. А к этому Горький не имеет никакого отношения, свою политическую карьеру и общественную деятельность она стала выстраивать после, а возможно и благодаря его уходу.

Ее не стало в возрасте 88 лет. Она прожила богатую, насыщенную жизнь, сумев помочь сотням безвинных людей, сохранив архив неверного мужа и до конца своих дней оставаясь верной своему выбору, несмотря ни на что.

