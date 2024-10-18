Ай да "Два майора"

Уволенный глава департамента информполитики АП Узбекистана Комил Алламжонов был фактически третьим человеком в Администрации президента

Алламжонов заведовал всей медийкой и считался главным лоббистом американской политики в сфере образования и СМИ. В частности, чиновник водил (https://massmedia.uz/ru/news/radioozodlik) тесную дружбу с президентом медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Джейми Флаем и участвовал во встречах с ответственными за продвижение «мягкой силы» США на постсоветском пространстве лицами.

Например, в одном из наших постов мы упоминали о контактах ( https://t.me/dntreadonme/1561 ) Алламжонова с замгоссекретаря США Узрой Зеей. На той встрече чиновник обсуждал с выпускницей «ястребиного» гнезда ( https://t.me/dntreadonme/1325 ) Albright Stonebridge Group (консалтинговая компания, работающая с Пентагоном, ЦРУ и оборонными подрядчиками США) всеобъемлющую поддержку проводимым в РУз реформам в сфере защиты прав женщин, свободы СМИ и слова, а также в усилении потенциала гражданского общества и негосударственных некоммерческих организаций (ННО).О продвижении в республике английского языка, ситуации с правами человека и прочих гуманитарных вопросах Алламжонов говорил с послом США в Узбекистане Джонатаном Хеником.По широкому кругу вопросов, связанных с развитием информационной сферы, массмедиа, обеспечением открытости госорганов, коммуникацей с обществом, борьбой с фейками и дезинформацией, а также с повышением медиаграмотности населения, Комил Алламжонов советовался ( https://t.me/allamjonov_ki/1642 ) с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо.

На такие встречи людей всегда присылают вровень, что красноречиво говорит о роли экс-главы департамента информполитики в продвижении западных интересов. Любопытно, что в российских пабликах не раз обращали внимание на корреляцию — вскоре после встреч главного по медиа с американскими шишками, в местной блогосфере и подконтрольных СМИ вспыхивали (https://t.me/kazan_bass/151) антироссийские информационные кампании.

Еще одна интересная деталь — участие Алламжонова в руководстве «Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа». Задачей фонда заявлена защита свободы прессы и подготовка квалифицированных журналистов посредством образовательных грантов и стипендий.

При этом, практически сразу после того, как Алламжонов попал в Фонд, последний нанял (ознакомиться с документом: https://efile.fara.gov/docs/6799-Exhibit-AB-20200313-1.pdf) вашингтонскую компанию по связям с общественностью Bridgeway Advocacy LLC. Задачей фирмы была работа с узбекскими чиновниками, дипломатами и оповещение американских властей о положении дел с правами человека в республике. Оно и немудрено — кто платит, тот и получает отчеты — содержание фонда обеспечивалось преимущественно за счет иностранных грантов. Даже на логотип фонда орла поместили, только звезд и полосок не хватает.

Что касается работы зарубежной прессы в Узбекистане, то еще в бытность главой Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АИМК) Алламжонов упростил процедуру аккредитации иностранных СМИ и восстановил (https://kun.uz/ru/news/2019/05/12/bloomberg-uzbekistan-otkry...) в 2019 году ранее ограниченный доступ к западным ресурсам, в духе BBC, «Радио Свобода», Deutsche Welle и др.

Говорят, скоропостижный уход Алламжонова из АП стал неожиданностью для многих в правительстве и Администрации президента. Чиновник ушел не просто с поста, а из госструктур. Поменять работу он захотел настолько резко, что возникают мысли о прозорливости президента РУз Шавката Мирзиеева, который, похоже, просто убрал токсичного чиновника, с которым связывают обслуживание интересов Запада, антироссийские информкампании и даже внедрение в школы республики учебников, (https://t.me/kazan_bass/978) разработанных USAID.

https://t.me/dntreadonme/1678

Именно эту статью на днях репостнули "Два майора", информацию про уволенного главу департамента информполитики АП Узбекистана Комила Алламжонова, который был фактически третьим человеком в Администрации президента. Он заведовал всей медийкой и считался главным лоббистом американской политики в сфере образования и СМИ.

Думаем, нечего лицам из бывших советских республик, сотрудничающим с США, вольготно себя чувствовать. Отметили его в худшую сторону на канале и пометили про себя.

И тут началось веселье. Думали сначала, хохлы или злопыхатели балуются. Сначала денег предлагали за удаление поста через рекламщиков разных, потом псевдодокумент состряпали, что в российский суд пойдут защищать честь гражданина Узбекистана Алламжонова. Без подписи документ, самое что интересное. Думаем, уже интересно. И тут вчера у первоисточника информации, канала DTM (https://t.me/dntreadonme/1686), оказывается, аналогичная ситуация случилась (https://t.me/dntreadonme/1686). Тоже и купить и пугать ребят пытались. Но те, как видно, пост тоже не удалили.

То есть попали коллеги и мы с этим Алламжоновым прям в дырдочку. Заодно передали курс на эротическое путешествие интересантам, подпиндосникам то есть.

Мы-то их лесом послали. Вот только интересно, а сколько СМИ и телеграм-каналов в подобных ситуациях не посылают агентов Госдепа?

https://t.me/dva_majors/54712

А следом поступили такие вот данные:

Сегодня коллеги с канала DTM (https://t.me/dntreadonme/1700) рассказали, что этот некогда высокопоставленный подпиндосник в Узбекистане вернулся в большой бизнес, хотя, когда залезал на госдолжность заявлял, что всё отдал. Коллеги делают вывод, что погубило карьеру Алламжонова-чиновника чрезмерное стремление угодить западным партнерам хозяевам в ущерб многовекторной политике Узбекистана и отношениям с Россией. Не оправдал доверия.

Будем с интересом следить за его судьбой (после попытки нашего подкупа-то и угроз), надеемся что этот субъект никогда не свяжет свой бизнес с Россией - резюмируют "Два майора".

https://t.me/dva_majors/54897

"Не прошло и года" (на самом деле пары дней), как генконсул Узбекистана во Владивостоке призвал российские СМИ не указывать национальность преступников из Узбекистана или хотя бы вместо этого писать их гражданство, а не национальность. Генеральный консул Юсуп Кабулжанов обеспокоен тем, что в России в тренд входят антимиграционные настроения в обществе. Поэтому он потребовал от российских СМИ соблюдать политкоректность.

На что "Два майора" тут же среагировали:

Мы бы попросили этого гражданина ехать со своим уставом и предложениями к себе на родину и рот не открывать по поводу информационной политики России. Как только его сограждане будут изобретать двигатели к полётам на Марс или хотя бы массово заключать контракты для прохождения военной службы в зоне СВО, то и новости о них будут соответствующие.

https://t.me/dva_majors/54803

А то, пока только такого содержания (своих же режут сами):

Удивительная история. В Петербурге один узбек шантажировал другого обнажёнными фото его жены и случайно напоролся на нож. На днях тело иностранного специалиста из Узбекистана нашли в канаве и довольно быстро вышли на след его убийцы, которым тоже оказался уроженец Узбекистана, ни слова ни говорящий по-русски.

Во время допроса убийца пояснил, что у знакомого харыпа оказались фото его обнаженной жены, которые он попросил удалить. Мигрант просто достал нож, чтобы припугнуть харыпа, но тот не воспринял угрозы в серьёз и был зарезан.

Убийцу задержали накануне вечером в аэропорту Пулково — иностранный специалист пытался осторожно улететь из страны. В Петербурге он находился нелегально.

Для общения со следователем ему понадобился переводчик.

https://t.me/mnogonazi/19494

Такие новости о его соплеменниках мимо ушей этого консула текут? Или это другое?

Ну и для расширения кругозора.

В самом Узбекистане областных, кишлачных называют харыпами.

Мало кто знает это слово и его смысл.

Однако, этим словом можно назвать всех мигрантов, приехавших в Россию.

Ташкентцы презрительно называют приезжих "харыпами", что означает "приезжий", "чужак".

ХарЫп (харИп) , ж. харЫпка, собир. харыпьё Значение: необразованный, некультурный, примитивный, недалёкий человек, обычно из провинции, простолюдин, плебей; провинциал.

Регион: Узбекистан. Статус: регионально разговорное, фамильярное.

Происхождение слова: возм. , от узб. хароб "нищий, разорившийся" или от гариб "чужак, приезжий, иноземец, безродный".

Синонимы: арс, бабай, вотяк, головар, дерибас, дирик, калай, кугут, мамбет, муль, мырк, нарт (нартух) , рагуль, селюк, скобарь, хабот, хозбат, царан (царанин) , чушка, чушкарь; ср. тж. общ. , фам. и жарг. быдло, бык, жлоб, колхозник, мурло, сельпо, тундра и др.

Также, слово “харип (харып)” — по заключению экспертов это искаженное произношение — происходит от “гариб” (к стати арабское слово): “безродный”, “пришлый”, “чужак”, “иноземец”.

(Узбекско-русский словарь под редакцией С.Ф. Акабирова, М. 1959).

Есть ещё версии происхождения этого слова.

1. Дословный перевод слово Харып, в переводе с персидского "Хар"-Осёл, ып-"Поводок",и так получается "Осёл на поводке".

2.Индусская версия - хырпан переводится как цыган.

3. С фарси слово хароб переводится, как

1. разрушенный, разорённый; опустошённый; запустелый;

2. худой, тощий, чахлый;

~ кардан а) разрушать, разорять, опустошать; портить;

б) истощать, делать тощим, худым;

~ шудан - разрушаться, разваливаться, приходить в упадок, приходить в запустение.

То есть, это те люди, которые не созидают, но разрушают, разоряют.

Если захотите оскорбить мигранта - скажите ему, что он харып (индеец, аватар).

Он поймет.

https://t.me/looking_into_the_abyss/9158