Идеология рынка — потребление, насилие и смерть

ЛОЖЬ, ЧТО РЫНОК ВНЕ ИДЕОЛОГИИ. ОН И ЕСТЬ ИДЕОЛОГИЯ, ОН НАВЯЗЫВАЕТ СВОИ АНТИЦЕННОСТИ.

Ложь всегда рядится в правду. Американцы считают свои ценности светлыми, а все остальные – тёмными.

На самом деле – за демократией скрываются антиценности.

То, что несёт Запад, это не светоч свободы, а культ потребления. А потребление построено на манипулировании человеком. На разжигании в нём низменных потребностей.

Молох рынка не должен останавливаться, иначе он рухнет. Таков главный принцип – движение ради движения, шоу должно продолжаться.

Но как заставить человека покупать всё больше и больше?

Надо разжечь в человеке жадность. Постоянно менять вещи, предлагать новые товары и услуги. Товары не первой необходимости, а объекты вожделения. По сути, ненужные финтифлюшки. Уже даже не товары, а некие образы, фантики, то что якобы дарит эмоции.

В рекламе так и говорят: вы купите не товар, а эмоцию. Покупая дорогую вещь, ты покупаешь не статус, а его заменитель, симулякр.

Нам продают заменители острых чувств, познания мира (туризм), свободы, любви. Молох потребления продаёт иллюзии, симулякры.

Но на это нужны реальные деньги, силы человека – их всегда не хватает, за предложением не угнаться. Человек вкалывает, крутится как белка в колесе – а ему говорят: потребляй-потребляй.

И всегда не хватает денег и сил.

Человек, подсевший на потребление, фактически становится рабом. Им манипулируют. Его делают зависимым, несвободным. Он как наркоман.

Потребляя вместо реальности симулякры, он нуждается в острых ощущениях. Насилие над ближним – самое острое из них.

Повсюду — в фильмах, играх, медиа — человеку показывают, как насилие и убийство — просто и доступно. Убийство в виртуальном мире стало банальностью.

Нам продают культ насилия. Навязывают его с младых ногтей. Не случайно это самая востребованная на рынке эмоция.

И в какой-то момент у какого-то юноши срывает крышу – он хочет убивать. Не важно кого и за что. Его ненависть иррациональна.

Он убивает, чтобы отомстить всем за своё постоянно неудовлетворённое потребление.

Так называемое лидерство – это то же самое насилие. Призывы «будь первым!», «будь лидером!», «ты – лучший» - мотивируют не к самосовершенствованию. Они мотивируют к насилию.

Ты должен растолкать локтями, идти по головам – ты же лидер! Значит, все вокруг – твой биоматериал.

Лидерство в раздёленном обществе потребления – это не ответственность, не служение всем.

Лидерство в таком обществе – это право на статусное потребление.

И потом, общество не может состоять из одних лидеров. Если каждый будет лидером, командиром, кто «на земле» работать будет?

А в этом мире если ты не лидер, значит – лузер. Третьего не дано. Нормальный работящий человек – не в цене.

Унижение порождает зависть, мстительность, всё это ещё больше усиливает агрессию. Озлоблены все – лидеры и лузеры, богатые и бедные, потребители и потреблямые.

Под лоском гламура, за роскошью витрин – жестокий и кровавый мир антиценностей.

Человек-раб потребления закомплексован, агрессивен и при этом труслив. Такое сочетание – идеальная почва для насилия.

Свобода западной демократии – это быть в рабстве у рынка, в зависимости от культа потребления.

Число зверя — это на самом деле ценники в наших головах. Когда цены заменяют ценности и всё вокруг превращается в потребление, насилие и смерть.

Быть по-настоящему свободным – это довольствоваться малым.

Быть независимым от зуда потребления – очень приятное чувство. Это и есть настоящая свобода — от чужой воли, от числа зверя. Это ценности вместо ценников.

Внутренняя свобода человека разрушает оковы рабства потребления. Такая свобода не привлекательна внешне, она требует ответственности и самоограничения — но она дарит настоящую радость и полноту жизни.

Вместо насилия — любовь, вместо смерти — вечная жизнь. Каждый волен выбирать сам.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1089175.html