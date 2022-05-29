Идеология рынка — потребление, насилие и смерть

ЛОЖЬ, ЧТО РЫНОК ВНЕ ИДЕОЛОГИИ. ОН И ЕСТЬ ИДЕОЛОГИЯ, ОН НАВЯЗЫВАЕТ СВОИ АНТИЦЕННОСТИ.
Ложь всегда рядится в правду. Американцы считают свои ценности светлыми, а все остальные – тёмными.
На самом деле – за демократией скрываются антиценности.
То, что несёт Запад, это не светоч свободы, а культ потребления. А потребление построено на манипулировании человеком. На разжигании в нём низменных потребностей.
Молох рынка не должен останавливаться, иначе он рухнет. Таков главный принцип – движение ради движения, шоу должно продолжаться.
Но как заставить человека покупать всё больше и больше?
Надо разжечь в человеке жадность. Постоянно менять вещи, предлагать новые товары и услуги. Товары не первой необходимости, а объекты вожделения. По сути, ненужные финтифлюшки. Уже даже не товары, а некие образы, фантики, то что якобы дарит эмоции.
В рекламе так и говорят: вы купите не товар, а эмоцию. Покупая дорогую вещь, ты покупаешь не статус, а его заменитель, симулякр.
Нам продают заменители острых чувств, познания мира (туризм), свободы, любви. Молох потребления продаёт иллюзии, симулякры.
Но на это нужны реальные деньги, силы человека – их всегда не хватает, за предложением не угнаться. Человек вкалывает, крутится как белка в колесе – а ему говорят: потребляй-потребляй.И всегда не хватает денег и сил.
Человек, подсевший на потребление, фактически становится рабом. Им манипулируют. Его делают зависимым, несвободным. Он как наркоман.
Потребляя вместо реальности симулякры, он нуждается в острых ощущениях. Насилие над ближним – самое острое из них.
Повсюду — в фильмах, играх, медиа — человеку показывают, как насилие и убийство — просто и доступно. Убийство в виртуальном мире стало банальностью.
Нам продают культ насилия. Навязывают его с младых ногтей. Не случайно это самая востребованная на рынке эмоция.
И в какой-то момент у какого-то юноши срывает крышу – он хочет убивать. Не важно кого и за что. Его ненависть иррациональна.
Он убивает, чтобы отомстить всем за своё постоянно неудовлетворённое потребление.
Так называемое лидерство – это то же самое насилие. Призывы «будь первым!», «будь лидером!», «ты – лучший» - мотивируют не к самосовершенствованию. Они мотивируют к насилию.
Ты должен растолкать локтями, идти по головам – ты же лидер! Значит, все вокруг – твой биоматериал.
Лидерство в раздёленном обществе потребления – это не ответственность, не служение всем.
Лидерство в таком обществе – это право на статусное потребление.
И потом, общество не может состоять из одних лидеров. Если каждый будет лидером, командиром, кто «на земле» работать будет?
А в этом мире если ты не лидер, значит – лузер. Третьего не дано. Нормальный работящий человек – не в цене.
Унижение порождает зависть, мстительность, всё это ещё больше усиливает агрессию. Озлоблены все – лидеры и лузеры, богатые и бедные, потребители и потреблямые.
Под лоском гламура, за роскошью витрин – жестокий и кровавый мир антиценностей.
Человек-раб потребления закомплексован, агрессивен и при этом труслив. Такое сочетание – идеальная почва для насилия.
Свобода западной демократии – это быть в рабстве у рынка, в зависимости от культа потребления.
Число зверя — это на самом деле ценники в наших головах. Когда цены заменяют ценности и всё вокруг превращается в потребление, насилие и смерть.
Быть по-настоящему свободным – это довольствоваться малым.
Быть независимым от зуда потребления – очень приятное чувство. Это и есть настоящая свобода — от чужой воли, от числа зверя. Это ценности вместо ценников.
Внутренняя свобода человека разрушает оковы рабства потребления. Такая свобода не привлекательна внешне, она требует ответственности и самоограничения — но она дарит настоящую радость и полноту жизни.
Вместо насилия — любовь, вместо смерти — вечная жизнь. Каждый волен выбирать сам.
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