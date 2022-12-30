Это наша музыка звучит

Враг нанес удар "Хаймарсами" по гостинице в Стаханове в ЛНР, где располагались бойцы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают сопровождающие "музыкантов" военкоры.

Здание частично разрушено.

"20.30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - ранее сообщили в СЦКК ЛНР.

t.me/RVvoenkor

Первые фото из разрушенной гостиницы "Гостевой дом Жданова" в Стаханове.

https://t.me/brussinf/5364

Сообщают, что американские ракеты ударили уже на излете, несколько были сбиты. Основной тип, поставляемый Украине, имеет заявленную дальность - 84 км. До занятого ВСУ Орехова - 86 км. Так что плюс-минус удар мог быть нанесен с позиций вблизи линии фронта.

СМИ пишут, что в сожженном ракетами ресторане могли отмечать день рождения главы областной администрации Евгения Балицкого, но сам он в Крыму.

Сейчас известно о двух погибших и 10 раненых. Полностью разрушена база отдыха.

https://t.me/RVvoenkor/33691

Последствия обстрела базы отдыха "Привал охотника" в Мелитополе показал корреспондент "Известий" Роман Польшаков. Украинские боевики вели огонь из РСЗО "HIMARS". Несколько построек полностью уничтожены, в том числе местный ресторан, в земле — воронки от снарядов.

https://t.me/rentv_news/75877

Зато в укропских пабликах кричат об очередной перемоге, уж так им хочется достать музыкантов, хоть в мечтах, но! Фейк: ВСУ нанесли удар по базе ЧВК «Вагнер» в городе Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы, сопровождая новость видеозаписями из разрушенного здания.

Правда: Украина снова совершила атаку на гражданский объект и пытается выдать это за уничтожение военной базы РФ. ВСУ нанесли удар по обычному общежитию, где жили рабочие, восстанавливающие ЛНР.

На видео из разрушенного после атаки ВСУ здания нет никаких признаков того, что внутри находились военнослужащие. На людях нет военной формы или какого-либо снаряжения, они не вооружены. За несколько минут видеозаписи мы так и не увидели ни единого военного атрибута. На видео четко видно, что люди одеты в гражданскую одежду, на них зеленые строительные штаны.

Оператор в одном из опубликованных видео говорит, что находится на девятом этаже здания. Судя по заявлениям местных жителей, в Сватово вообще нет девятиэтажных зданий. Это подтверждается и информацией (https://photobuildings.com/list.php?cid=2058) из архитектурной базы данных PhotoBuildings. Вероятнее всего, ЦИПсО опубликовал видеоролик из Алчевска. Там уже давно подтвердили (https://t.me/newsalch/6120) удар ракетами HIMARS со стороны ВСУ по общежитию, в котором жили строители. Сообщалось о 3 погибших и 15 раненых. Также тогда были повреждены (https://t.me/LPR_JCCC/7730) учебные корпуса, библиотека Донбасского государственного технического института, ресторан «Кругозор» и 5 жилых домов.

Характер повреждений здания в роликах из фейка про Сватово совпадает с разрушениями девятиэтажного общежития №1 в городе Алчевск. Внешний вид помещений, перила балконов и другие детали внутри здания говорят о том, что видео было снято именно в Алчевске.

Информацию о гибели российских солдат в результате обстрела ВСУ общежития в Сватово опроверг (https://t.me/tass_agency/171507) военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: «Видео, которое сейчас распространяется в украинских СМИ, не имеет ничего общего с действительностью».

https://t.me/warfakes/9857

Те самые парни из легендарного «Оркестра» - бойцы ЧВК Вагнер и их командир, которые прямо сейчас громят украинские подразделения под Артёмовском и стали для них настоящим кошмаром. Владимир Соловьев рассказал о своём разговоре с бойцами «Вагнера», а также с руководителями ЧВК: Пригожиным и Вагнером (Уткиным)! Встреча произошла почти на передовой.

Мы служим много лет: наша организация, наш руководитель. Просто раньше были в тени. Не было необходимости говорить о нас. Была необходимость работать – мы работали, там, где было необходимо, где нужно было отстаивать интересы России.

О каждом из этих людей можно снимать художественные фильмы. Что отличает музыкантов от дугих людей, находящихся на фронте.

Они не отступают!

Ни при каких обстоятельствах и никогда.

Они не сдаются в плен.

Они четко знают зачем у них две гранаты.

Они воюют в том, в чем им удобно.

У них нет званий.

Ты хорош ровно настолько, насколько хорош на поле боя.

Все ранены, контужены.

Прошли множество горячих точек.

Уважение к командиру (а это должность, а не звание) базируется на том, как они ведут себя в бою.

И если ты повел себя неправильно - тебе выскажут и с тебя спросят.

Они решают самые сложные задачи...

Они постоянно обучаются, исходя из современных реалий боя. Используя при этом наработки Великой Отечественной войны.

Их артиллеристы и их авиация работают фантастически...

У многих ребят это второй шанс в жизни.

Кто-то из них поступил в мирной жизни когда-то неправильно, кто-то служил в армии, но не дослужился, по разным причинам ушел. Вот здесь они нашли себя!

Я говорил с одним известным командиром, героем, многократно награжденным. Он сам питерский. Ты когда с ним говоришь... Ратибор он взял себе имя. Он убежденный, он тонкий, умный. Он такой... бог войны.

Стоит заметить, что и Ратибор и Вагнер являются бывшими военнослужащими спецназа Вооруженных сил, на двоих они имеют восемь орденов Мужества, кроме того Ратибор удостоен звания Героя России. Вагнер тоже.

И надо отметить, что все ребята, с которыми я говорил, меня удивили высочайшим уровнем ителлекта.

Т.е. они хорошо знают военную историю. Это не какие-то там тупые куски мяса, которые там побежали... нет. Это осмысленные серьезные люди

О Пригожине и Уткине.

Чувство юмора.

Фантастическая преданность делу.

Понимание кто с ними, ответственность за этих людей.

И конечно, почему эти ребята и готовы за них умереть, потому что они с ними!

Не где-то вдали, а они с ними. Они держат руку на пульсе. Они уверены, что для решения задач у них есть все и неважно каким образом это все должно быть предоставлено для решения задач.

А без котика никак! Соловьев побывал в расположении ЧВК "Вагнер"

https://t.me/SolovievLive/144601

https://t.me/officersunion/242

⚔️ ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ ⚔️

Просматривая ленту новостей – что в телеге, что в других ресурсах – неизбежно натыкаешься на эти фотографии (https://t.me/SolovievLive/144607?single). В какой бы ты ни оказался локации – в Донбассе, в Сирии, в глубоких африканских саваннах – ты везде встретишь русских парней, которые прикормили у себя местную животинку. Причем абсолютно любую – от котеек и пёселей до экзотики. Вот, в Херсоне даже добрые люди енота спасли – не дали укронацистам издеваться над милым животным.

Я спрашивал в свое время у Кирилла Романовского, военкора ФАН, нашего большого друг и старого боевого товарища, как так получается. Он мне рассказал несколько таких случаев, после которых я еще больше убедился: где стоит русский воин – там процветает жизнь.

Например, в Сирии, под Пальмирой, у наших парней из ЧВК «Вагнер» жили три котенка - местные, дикие сирийские коты. Прибились к русским людям с голодухи. Наши парни их оставили, подкармливали – и пока стояли на позиции, котята у них в лагере жили. А как бы в обмен на доброту со стороны больших русских парней, котята охраняли лагерь от змей, коих в Сирии – как червей после дождя. Бывали случаи, что змеи забирались парням в ботинки ночью, грелись на камнях, всегда был риск получить укус в ляшку. А вот котейки змей выискивали и потом драли в клочья. За что получили гордые имена – Рики, Тики и Тави.

Кстати, о героическом мангусте из сказки Киплинга я тоже вспомнил не зря. Кирилл рассказывал, что у наших русских инструкторов в ЦАРе на базе жил мангуст - самый настоящий. По повадкам мангуст ведет себя в точности, как кошка, лезет на ручки, ластится, играет. Наши парни прозвали его Машкой, в силу того, что за половые признаки мангустов никто особо не разбирался. Машка тоже была сообразительная – охотилась на змей, а наши парни ее подкармливали. И не давали местным жителям ее сожрать.

Вот так и получается, что в одном месте котов зовут, как мангуста из сказки Киплинга, а в другом месте – мангуста зовут, как русскую кошку. Чудеса.

Еще в одной теплой африканской стране, по рассказам нашего друга Кира, наши парни прикормили целое собачье семейство. Наш отряд занял пустующий дом – а по соседству, в такой же заброшке, жили оставленные кем-то собаки. Кобель, сука, и три-четыре щенка. Наши их неделю или две кормили, ухаживали. А когда нужно было сниматься с позиции – все семейство вышло к «Уралам», грустно смотрело и прощалось. И когда грузовики тронулись с места – собачье семейство бежало за ними. Прощалось, и чуть-чуть сопровождало – а ну как чего случится с этими большими и непривычно белыми для здешней местности ребятами?

Я тогда, помнится, спросил Кирилла:

- Кир, вот как так получается? Наши куда ни придут – обязательно живой уголок устроят.

- Характер, видимо, у нас такой, - ответил мне Кир. – Везде, где есть живность, когда появится русский человек – он ее и пригреет, и накормит. Сам жрать не будет – а с собачкой или кошечкой поделится.

Пока писал эти строки – мельком поглядывал на своего боевого котэ, свернувшегося калачиком на лежанке. И смотря на эту идиллию, понимаешь брошенную Женей Нориным @norin_ea недавно фразу.

«Кроме нас, у нас никого нет. С нами - только мы и Господь Бог. И котики».

https://t.me/astramilitarum/31747

Бронетранспортёр УрАЛ 432007 0111-31 "Чекан", стоящий на вооружении ЧВК "Вагнер", в окрестностях Опытного. Известно, что машина успела отлично себя показать в боях на бахмутском направлении. "Противник боится, когда видит эти машины и понимает, что имеет дело с "Оркестром".

https://t.me/orchestra_w/3728

"Музыканты" продолжают работать на бахмутском направлении, в частности - на юго-восточных окраинах города, сообщается 12 декабря.

Сообщается, что ведётся зачистка в районе мусоросортирующего завода к западу от АБЗ.

Кроме того, "оркестранты", наступая на северо-запад от АБЗ, смогли занять северную часть улицы Федора Максименко, в ее южной части расположен мусорный завод.

Продвижение есть и по Первомайскому переулку, державшая оборону украинская бригада отступила.

Бои за поселок Опытное продолжаются.

https://t.me/orchestra_w/3754

В конце прошлого месяца в бою под Бахмутом героически погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным Ташай. До того, как попасть в оркестр, он был известен как киллер банды Джако по кличке Колобок. За совершенные преступления уроженец Южной Осетии Олег Дзарахохов в 2016 году был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Узнав о возможности отправиться на фронт в составе ЧВК «Вагнер», Дзарахохов сразу же ей воспользовался. На этом история киллера Колобка закончилась и началась история защитника Родины Ташая.

24 ноября 2022 года группа, в состав которой входил Дзарахохов, получила задачу выйти на окраину Озаряновки к югу от Бахмута. В ближайшей лесополосе находилась позиция противника, к которой Ташаю и его товарищам удалось незаметно подойти.

Ташай взял на себя расчет АГС-17, ликвидировав двух украинских военнослужащих и захватив гранатомет.

Затем группа успешно штурманула опорный пункт ВСУ, располагавшийся дальше в лесополосе, закрепилась там и перешла к обороне. Ташай, как рассказали его товарищи, лично ликвидировал еще четырех украинских военнослужащих, проявив самоотверженность и мужество.

К сожалению, в ходе последовавшего за этим минометным обстрелом Ташай получил тяжелое осколочное ранение, в результате которого скончался. Посмертно Олег Дзарахохов представлен к медали «За Отвагу». Ранее у Олега Дзарахохова также была медаль "За отвагу", заслуженная им еще до криминального прошлого.

https://t.me/yaremshooter/546

Помимо замбийца Нэйтана Ньюринда, в зоне специальной операции проявил себя и гражданин Танзании Таримо Немес Раймонд, который воевал на бахмутском направлении в составе "Оркестра". Таримо так же, как и Нэйтан, поехал в Москву учиться, но из-за ряда жизненных ошибок совершил преступление, в результате чего был осужден и отбывал тюремный срок.

В колонии мужчина решил изменить жизнь и отправился добровольцем защищать интересы России.

24 октября при выполнении боевой задачи танзаниец погиб, попал под огонь вражеской артиллерии.

За проявленную доблесть Таримо Раймонд удостоен медали "За отвагу" и награды "Вагнер" посмертно. https://t.me/orchestra_w/3799

В ЧВК «Вагнер» есть место подвигу во благо России гражданину любого государства.

30 ноября в районе Бахмута погиб гражданин Грузии Василий Саканелашвили с позывным Ситуан.

Его подразделение проводило разведку в одном из зданий. Именно Ситуан обнаружил противника и дал команду вступить в бой.

Вагнера оттеснили подразделение ВСУ на второй этаж и приступили к зачистке лестничной клетки.

Но, отступая, противник произвел управляемый подрыв МОН-50, в результате которого Ситуан получил несовместимые с жизнью ранения.

Кроме нескольких двухсотых со стороны ВСУ, по итогам того боя удалось захватить в плен трёх украинских военнослужащих, которые позднее сообщили ценную информацию.

В ЧВК «Вагнер» неважно твоё происхождение и вероисповедание. И если человек действительно хочет защищать Россию — ему всегда найдётся место в оркестре.

https://t.me/yaremshooter/562

Штурмовая авиация "Оркестра" работает по позициям националистов в окрестностях Бахмута.

https://t.me/orchestra_w/3774

Неизвестный художник, подаривший нам в декабре 2020 года комикс про мифического "Вагнера", вернулся к творчеству. Предыдущие выпуски можно найти здесь: «Вконтакте»

https://vk.com/wagner_comix

или ТГ канал: https://t.me/wagner_comics/106

Джентельмены "Оркестра" в селе Яковлевка. "Гастроли" на соледарском направлении продолжаются.

https://t.me/orchestra_w/3832

"Бахмутская мясорубка". Бойцы ЧВК "Вагнер" возле подбитой украинской бронированной санитарной машины МТ-ЛБ-С. Рядом лежат тела убитых украинских военнослужащих и вагнеровцев.

https://t.me/ssigny/51471

Разведка "Оркестра" в зоне проведения специальной операции на Украине.

https://t.me/orchestra_w/3836

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию с продвижением на фронтах в Донецкой области, сообщил, что подразделения ДНР и ЧВК "Вагнер" берут в клещи Бахмут.

Штурм Бахмута проводится исключительно бойцами "Оркестра". Они единственные, кто штурмует на этом направлении укрепрайоны противника.

В это время другие подразделения, например десантники, оказывают им артиллерийскую поддержку.

https://t.me/orchestra_w/3839

Когда казалось, что дно уже достигнуто, но… оттуда постучали. В Санкт-Петербурге вот уже месяц не удастся похоронить героя СВО и "музыканта" Дмитрия Меньшикова, погибшего при штурме укрепрайона 17 октября.

Северный российский город давно известен своей т.н. похоронной мафией, которую "крышует" Смольный. Местные власти не дают захоронить бойца ЧВК "Вагнер" на местном кладбище на "Аллее Героев", мол, по статусу не положено.

"Вагнеровцы" не участники СВО, следует из документов одного из комитетов Правительства города.

"Де-юре Беглов не относится к стороне противника и не является сотрудником ВСУ или других каких-то вражеских структур.

Другое дело, что де-факто, он оказывает им колоссальную поддержу. Конечно же, это не мое мнение, а исключительно бойцов и их семей, которым он бесконечно вредит".

Евгений Пригожин о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове.

https://t.me/orchestra_w/3813

Добрый день!

Стало известно, что в Петербурге разгорается скандал, после того, как городом было отказано в захоронении бывшего заключенного, бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища. Можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, безусловно, я в курсе этого факта. Можно сказать, вандализма и издевательства над памятью наших погибших братьев. Мы будем биться за каждого бойца, вне зависимости от того, заключенный он или нет. В ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов воюют плечом к плечу, погибая друг за друга, во имя своей общей Родины.

Мы добьёмся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев, а после этого разберемся, кто прав, кто виноват. И будем выдергивать за уши каждого гаденыша и привлекать его к ответу. Чтобы он заглянул в глаза этого погибшего бойца, который со своими боевыми товарищами исполняет контракт с Родиной до конца, живыми или мёртвыми».

https://t.me/concordgroup_official/124

Запрос от редакции издания «Правда.ру» и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте!

Суд на два месяца арестовал бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина, которому инкриминируют нападение на полицейских в Новошахтинске. Знаете ли Вы, что происходит с ним в настоящий момент, и какова его дальнейшая судьба?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ЧВК «Вагнер» никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу. Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт».

https://t.me/concordgroup_official/125



Запрос от редакции издания «Конкретно.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Появилась информация, что главный редактор интернет-газеты «Фонтанка» Александр Горшков собирается эмигрировать в Израиль и поэтому договаривается с неизвестным лицом в генеральном консульстве указанного государства о том, как будет жить за кордоном.

В связи с этим редакция информационного агентства «Конкретно.ру» просит Вас дать ответ на настоящий редакционный запрос:

1. Что Вы думаете по поводу возможных контактов Александра Горшкова с генконсульством Израиля?

2. Не планируете ли Вы перекупить «Фонтанку» у Виктора Шкулёва?

3. Должны ли авторы оскорбительных комментариев под материалами этой интернет-газеты всегда переходить улицу на зелёный сигнал светофора?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Горшков в своей жизни сделал огромное количество гадостей для ЧВК «Вагнер», для патриотов и для России. К сожалению, в «Фонтанке» он такой не один. Насколько я знаю, «Фонтанка» всегда была пристанищем и школой для законченных негодяев. И их, к сожалению, большое количество. Я считаю, что в настоящий момент, руководство «Фонтанки» – беззубые, кастрированные существа, которые подстроились под текущую ситуацию, но их ядовитая сущность все равно остается с ними».

Что касается самого издания. Думаю, этот ресурс нужно было просто закрыть в свое время, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Сейчас, наверняка там есть хорошие талантливые и честные журналисты. Возможно, когда-нибудь они исправят испачканную биографию этого ресурса.

По поводу собственности. «Фонтанку» перекупать я не собираюсь, хотя было много предложений по приобретению данного издания. Различными способами, на мой взгляд, не всегда честными, «Фонтанка» добилась определенной популярности среди петербуржцев. Поэтому, почему бы не передать акции «Фонтанки» петербуржцам в равных пропорциях. Пусть каждый житель нашего города получит акцию стоимостью в один рубль и право голоса в качестве совладельца. А далее сам примет решение, что он хочет видеть на страницах «Фонтанки», а что нет».

https://t.me/concordgroup_official/127

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Не могу сказать, повлияют ли потери 93 ОМБ ВСУ на дальнейшее развитие ситуации. Безусловно, комбриг – мужественный человек. Наша задача – уничтожить как можно больше солдат противника и обескровить украинскую армию, но это не значит, что мы не относимся к бойцам с уважением».

https://t.me/concordgroup_official/128

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Места нахождения бойцов ЧВК «Вагнер» не разглашаются. Звонки категорически запрещены. В случае гибели бойца родственников немедленно ставят в известность об обстоятельствах и месте произошедшего.

Имена близких, кому необходимо сообщить о гибели, пишутся в завещании, которое заранее составляют все бойцы ЧВК «Вагнер». Поэтому если вам ничего не сообщили, то значит, либо он жив и занимается боевой работой, либо информация передана тому, кому хотел ее сообщить погибший боец».

https://t.me/Prigozhin_hat/2213



"Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, ещё не было в истории последнего столетия.

Но даже если наши бойцы освободят населённый пункт, сначала нужно взять на себя всю ответственность и убедиться, что Опытное останется территорией России, которую мы готовы будем защищать. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь.

У штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" есть правило - взял населённый пункт, никому об этом не говори день-два. Выдержи все контратаки противника и только после этого сообщай о взятии и водружай российский флаг, а флаг ЧВК "Вагнер" носи у сердца".

Евгений Пригожин об актуальной ситуации в посёлке Опытное.

https://t.me/orchestra_w/3803

В Санкт-Петербурге удалось одержать верх над бюрократией.

Благодаря общественному резонансу и личному участию Евгения Пригожина в городе появится "Аллея Доблести", предназначенная для погребения погибших в ходе специальной военной операции лиц. Расположена она будет рядом с "Аллеей Славы" на Белоостровском кладбище. "Мы все вместе и ваша активная позиция заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину.

Пока еще разрешение на захоронение Дмитрия Меньшикова не получено, но хочу подчеркнуть, что он добровольно отправился на Донбасс защищать свою Родину. Никто из Смольного не поехал на Донбасс. Они трусливо продолжают сидеть в своих кабинетах.

Как только мы получим разрешение на захоронение Дмитрия Меньшикова, награжденного медалью "За отвагу" посмертно, я об этом дополнительно сообщу.

Мы должны чтить и помнить не только героев Великой Отечественной войны, но и тех, кто погибает и сейчас".

Евгений Пригожин о создании "Аллеи Доблести" в Петербурге.

https://t.me/concordgroup_official/138

"Самое ценное, что есть у страны - это люди, а поэтому самое глупое, что делали полководцы - губили свою армию. Есть проверенные веками военные истины. Лучше потерять город или проиграть сражение, чем потерять армию. Поэтому не всегда нужно идти в наступление.

Что касается роли ЧВК "Вагнер", на ум приходят слова императора Александра III: "У России есть только два союзника - её армия и флот". Про ЧВК "Вагнер" он ничего не упоминал".

Евгений Пригожин о феномене и успехе "Вагнера" на поле боя.

https://t.me/concordgroup_official/143

Еще дополнительные ответы на другие вопросы вот тут. Тема как всегда идет без рассылки. Чтобы прочитать, пройдите по ссылке: Ответы и комментарии Пригожина Евгения Викторовича

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок