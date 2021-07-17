Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1

Рассмотрим документы эпохи 1930-х годов нашей любимой Родины - СССР.

Захватим также и самое начало 40-х, т.е. довоенный период.

Итак, приступим...

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30-е годы

Демобилизованный красноармеец с друзьями. 1930 год.

Приём новых членов в колхоз. Фото Аркадия Шишкина. 1930 год

Начало строительства Дворца советов на месте снесённого Храма Христа Спасителя в Москве, 1930 год.

Москва. 1930- годы. Фотограф Эммануил Евзерихин.

Демонстрация в поддержку суда над инженерами, Москва, 1930 год.

Казань, первый в СССР мотоотряд Автодора. На старте однокилометровых гонок на Сибирском тракте.1930

Похороны В. В. Маяковского. 17 апреля 1930 года.

Хор донских казаков имени атамана Платова на гастролях. Гиза, Египет, 1930 год.

Первый светофор в Москве появился 30 декабря 1930 года на углу улиц Петровка и Кузнецкий Мост

Классовая пирамида, созданная для историко-патриотической пантомимы "Москва горит" в Московском цирке по одноимённой книге Владимира Маяковского, 1930 год.

Спектакль "Баня" в постановке Всеволода Мейерхольда по пьесе Владимира Маяковского. 1930 год. Журнал "Советский театр" № 31.

Октябрьская демонстрация 1930 года, Киев

В поезде на Магнитогорск, 1930 год

Взрыв колокольни церкви Рождества Христова. Муром, Владимирская губерния, 1930 год.

Военные в летнем кинотеатре. Уральская область. 1930 год

Дирижабль Graf Zeppelin пролётом был в Москве в сентябре 1930-го. Пролетая над Москвой, щёлкнул пару кадров Кремля и центра города.





Антирасистский рассказ для детей "Нигер" Ольги Берггольц, опубликованный в журнале "Чиж". 1930 год





«Механизируем Донбасс». Плакат Александра Дейнеки. 1930 год

«Уничтожим кулака как класс». Кукрыниксы. 1930 год

Плакат «Долой кулака из колхоза!». 1930 год

«Чтобы получить пособие по погребению - предоставь эти документы». 1930 год

Плакат 1930 года

Плакат «Солнце, воздух и вода - друзья школьника», худ. К. Лебедев, Госмедиздат, Москва, 1930-1931 гг

Грандиозный проект СССР, который не был воплощен в жизнь.

Киевские пионеры перед паровозоремонтным заводом на демонстрации с лозунгами первой пятилетки. 1930 год.

Учащиеся начальных классов школы №18 Нижнего Тагила с учительницей и директором. 1930-е

Электропоезд Северной ж-д от Ярославского вокзала до станции Мытищи. 1930-1931

Урок в якутской школе

«Учимся считать». Образцовая школа № 9 им. Урицкого. Фотограф Эммануил Евзерихин. Москва. 1930 год

Авария трамвая в Москве, 1930г. События, запечатленные на фото, произошли в районе Лефортово. Именно там курсировал в те годы трамвай №28.

Дети на занятиях ликбеза. Таджикская ССР. 1930 год.

Реклама Елисеевского магазина, 1930

На антирелигиозном собрании, газета «Безбожник», 1930, № 1, с. 11.

Студенты Московского института физической культуры на стадионе «Динамо». 1930 год.

Скульптура Николая Кузнецова «Интернациональная солидарность» на Лобном месте, 1930г.

Из легких временных материалов — фанеры и ткани. Вплоть до 1940 года в различных вариациях устанавливалась почти к каждому празднику

Портреты ударников завода "Серп и молот" в Москве. 1930 год.

Бандурист. Фото Добина. Днепропетровск. 1930 год.

Вторая гинекологическая больница Фрунзенского Райздрава. Установление платы за аборт. Иван Панов, 1930 – 1935 год, г. Москва, ул. 4-я Сокольническая, д. 8

Использование колокольни в качестве парашютной вышки. Город Касимов, 1930 год.

Большой Москворецкий мост, 1930г . Обратите внимание, что Васильевского спуска как такового нет. Вместо этого - жилой квартал. Он будет снесен вместе с демонтажем трущоб в Зарядье в 1940-е

На субботнике по разбору взорванных построек Симонова монастыря в Москве. 1930 год.

Торговая лавка в Вятском переулке. Москва, 1930 год.

Вечер участников революционного движения 1905 года. Декабрь 1930 года.

Первый московский автобус английской фирмы «Лейланд» на остановке у Новодевичьего монастыря. 1930 г

Осматривают "Форд". Фотография Н. Капелюша. 1930 год.

Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище. Фото М. Альперта. Ноябрь 1930 года.

Командиры и бойцы РККА, 1930 год

Мисс Россия, Мисс Австрия и Мисс Голландия, 1930 г.

Агиткарта "Турксиб" с портретами руководителей стройки, рисунками и Постановлением ВЦИК и Совнаркома о награждении от 19 апреля 1930г

Строительство Турксиба. Первый поезд пересекает стык. Поют "Интернационал". 28 апреля 1930 года (журнал "Огонёк". Фото Аркадий Шайхет).

Турксиб - Айнабулак - смычка. Д. Бизюкин забивает серебрянный костыль 25 апреля 1930 года

Турксиб - Айнабулак - смычка. Д. Бизюкин забивает серебрянный костыль 25 апреля 1930 года

Смычка Турксиба. Серебрянный костыль. 28 апреля 1930 года. Фото Аркадий Шайхет.

Лотерейный билет первого книгорозыгрыша «Книга вместо водки», 1930 год.

Американская мечта, 1930 год

Жизнь эмигранта в представлении карикатуриста "Иллюстрированной России". 1930 год.

Лагерная газета "Перековка" (Соловецкие и Карело-Мурманские лагеря). Октябрь 1930 года

Плакат 30-го года

Как работает фабрика-кухня, из детского журнала «Чиж», 1930



Главное курортное управление. 6-я типо-литография Транспечати НКПС.1930г

Экспортная брошюра совагентства Интурист «Moscow», 1930 год

Ларец с фотоальбомом военной жизни Броневого дивизиона отдельной дивизии отдельного назначения Феликса Дзержинского (ОСНАЗ) при коллегии ОГПУ. Палех. Автор Зубков К. 1930 год

Индустриальный мотив. Ситец. Иваново-Вознесенский трест. Д. Преображенская. 1930 год.

Неизвестный художник. 1930 год

Враги пионера, журнал "Ёж", 1930 год.

Мурзилка. 1930. № 12

Завод «Мocквич» (АЗЛК) (poд. 1930 – yбит 2010)









Уровень неграмотности России в начале ХХ века (под понятием "грамотный" тогда понималось "всякое лицо, умеющее хотя бы только читать"; данные БСЭ, 1930)

Автор плаката Роман Гершаник (1898-1984), 1930 год

Густав Клуцис. 1930

Густав Клуцис. 1930

Густав Клуцис. 1930

Из коллекции американского журнала LIFE. Магнитогорск, 1931 год





















Обложка альбома «Лицо международного меньшевизма» советского художника-карикатуриста Виктора Дени, 1931 год

1931 г. Полярная экспедиция «Графа Цеппелина». Вид Архангельска с борта «Графа Цеппелина».

Женская команда ОСОАВИАХИМа. Неизвестный автор, 1931 год, г. Верхнеуральск, Государственный исторический музей Южного Урала.

Двое мужчин на крыше, откуда открывается вид на центр Москвы и Кремль. 1931

Казахстанский колхозник Мурза-Кильбеков. Фотография Б. Кудоярова. 1931 год.

Из очерка "Гигант и строитель". Фотография Виктора Калмыкова. 1931 год.

Обед для призывников. Фотограф Михаил Смодор. Ивановская промышленная область, город Галич. 1931 год

Бригадир молодёжной бригады. Фотография Аркадия Шайхета. 1931 год

Школа ликбеза, 1931

Узбеки слушают радио в Красной чайхане, Узбекистан, 1931 год

Фабрика-кухня - фоторепортаж Александра Родченко. Москва. 1931 год:





















1931 год

1931 год

Автор колхозник М. Самсонов. 1931 год.

12 апреля 1931 года в Ленинграде состоялась торжественная церемония открытия Государственного антирелигиозного музея

«Вместо рождества организованный день труда». Художник М. М. Черемных. 1931 год.

1931 год

Карпов С. М., 1930 год.

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На этом пока остановимся... продолжение следует