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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1

Рассмотрим документы эпохи 1930-х годов нашей любимой Родины -  СССР.

Захватим также и самое начало 40-х, т.е. довоенный период.

Итак, приступим...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.130-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Демобилизованный красноармеец с друзьями. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Приём новых членов в колхоз. Фото Аркадия Шишкина. 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Начало строительства Дворца советов на месте снесённого Храма Христа Спасителя в Москве, 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1 Москва. 1930- годы. Фотограф Эммануил Евзерихин.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Демонстрация в поддержку суда над инженерами, Москва, 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Казань, первый в СССР мотоотряд Автодора. На старте однокилометровых гонок на Сибирском тракте.1930
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Похороны В. В. Маяковского. 17 апреля 1930 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Хор донских казаков имени атамана Платова на гастролях. Гиза, Египет, 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Первый светофор в Москве появился 30 декабря 1930 года на углу улиц Петровка и Кузнецкий Мост
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Классовая пирамида, созданная для историко-патриотической пантомимы "Москва горит" в Московском цирке по одноимённой книге Владимира Маяковского, 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Спектакль "Баня" в постановке Всеволода Мейерхольда по пьесе Владимира Маяковского. 1930 год. Журнал "Советский театр" № 31.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Октябрьская демонстрация 1930 года, Киев
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1В поезде на Магнитогорск, 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Взрыв колокольни церкви Рождества Христова. Муром, Владимирская губерния, 1930 год.


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Военные в летнем кинотеатре. Уральская область. 1930 год

Дирижабль Graf Zeppelin пролётом был в Москве в сентябре 1930-го. Пролетая над Москвой, щёлкнул пару кадров Кремля и центра города.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Антирасистский рассказ для детей "Нигер" Ольги Берггольц, опубликованный в журнале "Чиж". 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1«Механизируем Донбасс». Плакат Александра Дейнеки. 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1«Уничтожим кулака как класс». Кукрыниксы. 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Плакат «Долой кулака из колхоза!». 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1«Чтобы получить пособие по погребению - предоставь эти документы». 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Плакат 1930 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Плакат «Солнце, воздух и вода - друзья школьника», худ. К. Лебедев, Госмедиздат, Москва, 1930-1931 гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Грандиозный проект СССР, который не был воплощен в жизнь.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Киевские пионеры перед паровозоремонтным заводом на демонстрации с лозунгами первой пятилетки. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Учащиеся начальных классов школы №18 Нижнего Тагила с учительницей и директором. 1930-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Электропоезд Северной ж-д от Ярославского вокзала до станции Мытищи. 1930-1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Урок в якутской школе
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1«Учимся считать». Образцовая школа № 9 им. Урицкого. Фотограф Эммануил Евзерихин. Москва. 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Авария трамвая в Москве, 1930г. События, запечатленные на фото, произошли в районе Лефортово. Именно там курсировал в те годы трамвай №28.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Дети на занятиях ликбеза. Таджикская ССР. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Реклама Елисеевского магазина, 1930
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1На антирелигиозном собрании, газета «Безбожник», 1930, № 1, с. 11.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Студенты Московского института физической культуры на стадионе «Динамо». 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Скульптура  Николая Кузнецова «Интернациональная солидарность» на Лобном месте, 1930г.
Из легких временных материалов — фанеры и ткани. Вплоть до 1940 года в различных вариациях устанавливалась почти к каждому празднику
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Портреты ударников завода "Серп и молот" в Москве. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Бандурист. Фото Добина. Днепропетровск. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Вторая гинекологическая больница Фрунзенского Райздрава. Установление платы за аборт. Иван Панов, 1930 – 1935 год, г. Москва, ул. 4-я Сокольническая, д. 8
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Использование колокольни в качестве парашютной вышки. Город Касимов, 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Большой Москворецкий мост, 1930г . Обратите внимание, что Васильевского спуска как такового нет. Вместо этого - жилой квартал. Он будет снесен вместе с демонтажем трущоб в Зарядье в 1940-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1На субботнике по разбору взорванных построек Симонова монастыря в Москве. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Торговая лавка в Вятском переулке. Москва, 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Вечер участников революционного движения 1905 года. Декабрь 1930 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Первый московский автобус английской фирмы «Лейланд» на остановке у Новодевичьего монастыря. 1930 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Осматривают "Форд". Фотография Н. Капелюша. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище. Фото М. Альперта. Ноябрь 1930 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Командиры и бойцы РККА, 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Мисс Россия, Мисс Австрия и Мисс Голландия, 1930 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Агиткарта "Турксиб" с портретами руководителей стройки, рисунками и Постановлением ВЦИК и Совнаркома о награждении от 19 апреля 1930г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Строительство Турксиба. Первый поезд пересекает стык. Поют "Интернационал". 28 апреля 1930 года (журнал "Огонёк". Фото Аркадий Шайхет).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Турксиб - Айнабулак - смычка. Д. Бизюкин забивает серебрянный костыль 25 апреля 1930 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Турксиб - Айнабулак - смычка. Д. Бизюкин забивает серебрянный костыль 25 апреля 1930 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Смычка Турксиба. Серебрянный костыль. 28 апреля 1930 года. Фото Аркадий Шайхет.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Лотерейный билет первого книгорозыгрыша «Книга вместо водки», 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Американская мечта, 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Жизнь эмигранта в представлении карикатуриста "Иллюстрированной России". 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Лагерная газета "Перековка" (Соловецкие и Карело-Мурманские лагеря). Октябрь 1930 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Плакат 30-го года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Как работает фабрика-кухня, из детского журнала «Чиж», 1930
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Главное курортное управление. 6-я типо-литография Транспечати НКПС.1930г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Экспортная брошюра совагентства Интурист «Moscow», 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Ларец с фотоальбомом военной жизни Броневого дивизиона отдельной дивизии отдельного назначения Феликса Дзержинского (ОСНАЗ) при коллегии ОГПУ. Палех. Автор Зубков К. 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Индустриальный мотив. Ситец. Иваново-Вознесенский трест. Д. Преображенская. 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Неизвестный художник. 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Враги пионера, журнал "Ёж", 1930 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Мурзилка. 1930. № 12

Завод «Мocквич» (АЗЛК) (poд. 1930 – yбит 2010)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Уровень неграмотности России в начале ХХ века (под понятием "грамотный" тогда понималось "всякое лицо, умеющее хотя бы только читать"; данные БСЭ, 1930)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Автор плаката Роман Гершаник (1898-1984), 1930 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Густав Клуцис. 1930
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Густав Клуцис. 1930
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Густав Клуцис. 1930

Из коллекции американского журнала LIFE. Магнитогорск, 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Обложка альбома «Лицо международного меньшевизма» советского художника-карикатуриста Виктора Дени, 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.11931 г. Полярная экспедиция «Графа Цеппелина». Вид Архангельска с борта «Графа Цеппелина».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Женская команда ОСОАВИАХИМа. Неизвестный автор, 1931 год, г. Верхнеуральск, Государственный исторический музей Южного Урала.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Двое мужчин на крыше, откуда открывается вид на центр Москвы и Кремль. 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Казахстанский колхозник Мурза-Кильбеков. Фотография Б. Кудоярова. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Из очерка "Гигант и строитель". Фотография Виктора Калмыкова. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Обед для призывников. Фотограф Михаил Смодор. Ивановская промышленная область, город Галич. 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Бригадир молодёжной бригады. Фотография Аркадия Шайхета. 1931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Школа ликбеза, 1931
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Узбеки слушают радио в Красной чайхане, Узбекистан, 1931 год

Фабрика-кухня - фоторепортаж Александра Родченко. Москва. 1931 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.11931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.11931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Автор колхозник М. Самсонов. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.112 апреля 1931 года в Ленинграде состоялась торжественная церемония открытия Государственного антирелигиозного музея
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1«Вместо рождества организованный день труда». Художник М. М. Черемных. 1931 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.11931 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.1Карпов С. М., 1930 год.
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На этом пока остановимся... продолжение следует

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