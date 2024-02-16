Герой Советского Союза Нина Ульяненко, совершившая 918 боевых вылетов

Ей был 21 год.

«Нужно было так сбросить бомбы, чтобы они не задели наших людей, оставшихся на временно оккупированной врагом территории. Об этом мы никогда не забывали», — это небольшой фрагмент воспоминаний о фронтовых буднях летчицы Нины Ульяненко. Она воевала в легендарном полку «Ночных ведьм».

Боевой путь девушка начала штурманом, в 1943 году она уже стала летчицей. Нина прошла с боями от Сталинграда до Берлина, совершила 918 боевых вылетов, сбросила на врага 120 тонн бомб. В 21 год она была удостоена звания Героя Советского Союза. Рассказываем о том, как сражалась отважная девушка, в этом материале.

Нина родилась 17 декабря 1923 года в городе Воткинск в семье рабочего. В 1939 году она начала занятия в аэроклубе, после его окончания поступила на штурманские курсы. В мае 1942 года Ульяненко попала на фронт, она служила в 588-м женском ночном бомбардировочном полку. Это легендарное подразделение получило неофициальное название «Ночные ведьмы». Полк летал на тихоходных бипланах У-2. Чтобы их не уничтожили истребители противника, вылеты совершались ночью.

Нина отвечала за ориентировку в полете, сброс бомб и прикрытие самолета от воздушных атак. Для этого на ее месте устанавливалась турель с авиационным пулеметом. Штурман должна была точно рассчитать выход на цель и метко сбросить бомбы.

Это была крайне трудная и ответственная работа, от действий Ульяненко напрямую зависел успех поражения цели. На фронте Нина отлично справлялась со своими обязанностями. Она справлялась с полетами даже в сложных метеоусловиях, не имела потери ориентировки. Вот что вспоминала штурман:

«Трудно летать ночью на таких несовершенных машинах, как По-2. Машина, правда, надежная, но ночью водить ее можно только по четырем приборам – указателю скорости, “пионеру”, показывающему поворот машины, высотомеру и компасу.

Этого для ночного вождения очень мало. В сплошной черноте ночи малоопытному летчику трудно разобраться в обстановке, отличить населенный пункт от леса, речку – от дороги и т. д.». К концу 1942 года на счету Ульяненко было уже 154 боевых вылета и 20 тонн сброшенных бомб. Она участвовала как в атаке скоплений вражеских войск, так и в уничтожении важных объектов.

Так, 7 сентября экипаж Нины штурмовал немецкую переправу у населенного пункта Павлодольск. В результате удара северная ее часть была разрушена, цель была успешно поражена.

Основная сложность атак переправ заключается в том, что они прикрывались зенитной артиллерией. Медленно летящие на низкой высоте У-2 были хорошей целью для зениток. Экипажу требовалось много мужества, чтобы, не сворачивая с курса, точно зайти на цель и поразить ее.

За свои заслуги в декабре 1942 года Нина Захаровна Ульяненко была награждена орденом Красной Звезды.

Нина обладала невероятной выносливостью и стойкостью. В советских документах сохранилось характерное свидетельство личных качеств штурмана.

Так, в ночь на 21 ноября 1943 года девушка совершила семь боевых вылетов. Это была серьезнейшая нагрузка на организм и нервную систему. Тем не менее Ульяненко выдержала все испытания и поразила цели.

В декабре 1943 года Нина переучилась на летчицу и продолжила полеты на биплане У-2. Она участвовала в битве за Крым, вот что вспоминала летчица об этом:

«Со всего Крыма к Севастополю были стянуты оставшиеся зенитки и прожекторы. На каждом километре их было не по одной. Не было случая, чтобы наши самолеты подошли к цели необстрелянные.

Вот где потребовалось всё наше мастерство пробиваться к необходимой нам точке. Использовали все возможности: набирали побольше высоту и убирали газ, чтобы нас не слышно было при подходе, заходили со стороны моря, бомбили с обратного курса, чтобы скорее можно было уйти из зоны обстрела».

К середине февраля 1945 года Нина Захаровна как штурман сделала 918 боевых вылетов, в том числе 530 в должности летчицы. Для того, чтобы понять, насколько это много, отметим, что самый результативный советский летчик-ас Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов. Девушка сбросила на позиции врага 120 тонн бомб, 700 тысяч листовок и нанесла противнику значительный урон.

При этом Нина за все время ни разу не была сбита или ранена. Девушка прошла всю Великую Отечественную, за свои заслуги Нина Захаровна Ульяненко была награждена множеством орденов и медалей, удостоена звания Героя Советского Союза. В 1946 году вместе с мужем Николаем Минаковым уезжает в Курск, где заканчивает двухгодичную Курскую областную партийную школу, работает в газете «Курская правда».

В октябре 1948 года переехала в Ижевск, работала в редакции газеты «Удмуртская правда» литературным работником, находилась на партийной работе.

С 1947 года по 1951 год являлась депутатом Верховного Совета РСФСР, с 1953 года по 1955 год была депутатом Ижевского городского Совета.

В 1955 году Нина Захаровна поступила в Удмуртский педагогический институт на исторический факультет и окончила его в 1957 году. С 1957 года работала воспитателем, учителем, директором школ города и Воткинского района. Работала начальником учебной части республиканского аэроклуба ДОСААФ. Все послевоенные годы вела большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. После выхода на заслуженный отдых жила в столице Удмуртии — городе Ижевске.

24 октября 1996 года удостоена звания «Почётный гражданин Удмуртской Республики». Скончалась на 82 году жизни 31 августа 2005 года. Похоронена на Хохряковском кладбище Ижевска. 7 мая 2020 г. на стене дома по адресу ул. Пастухова, 13 в Ижевске прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, боевой летчице Нине Ульяненко. И это замечательно, что и сегодня наш народ помнит и чтит память наших Героев.

источники: МуZей Победы, Удмуртская правда

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