Казнить нельзя помиловать...

В связи с очередным убийством простых русских людей мигрантами, появился правильный хештег "законмишималахова" в честь 5-летнего мальчика, убитого узбекским гастарбайтером.

Этот закон требует визового режима с южными республиками бывшего СССР. Его оппоненты обычно используют одни и те же аргументы, которые легко опровергнуть:

1. Русские не будут работать там, где работают мигранты.

Будут, можно увидеть во многих регионах. Например, я летом был в Калининградской области, там почти нет гастарбайтеров, официантами и дворниками работает местная молодежь, на стройке тоже местные. И нулевая уличная преступность, можно где угодно ночью спокойно гулять.

Нелегальная миграция - это во многом коррупционная схема работодателей. Так как, коренной россиянин свои права знает, ему нужна нормальная зарплата и оформление в белую по ТК. Мигранту можно платить чёрный нал и обманывать. Таким образом, это еще и борьба с коррупцией.

Конечно, какое-то количество мигрантов нам понадобится, их можно будет набирать через визовые трудовые центры, следя за их квалификацией и отсутствием криминального прошлого. Можно вообще вахтовым методом ввозить северных корейцев) послушные и спокойные) а за их поведением следит политрук) А некоторые производства переносить в те же страны Средней Азии, как Запад переносит часть производств, где важна дешевая рабсила, в ЮВА.

Вот вам и мягкая сила)

2. Мигранты - стимул для экономики.

Нет, отсутствие мигрантов в большом количестве вынудит индустрии внедрять инновации. Там, где сейчас 100 мигрантов роют траншею, будет один трактор с местным водилой работать. Суперинновационная Япония вообще обходится без гастарбайтеров. Роботов делают для работы)

Визовый режим как раз отсечёт неквалифицированные исламизированные массы, а образованным русскоговорящим среднеазиатам будет зелёный свет.

3. Без мигрантов мы не восполним демографию.

Высокая рождаемость мигрантов ложится бременем на нашу социалку и она приведёт лишь к росту диаспор, которые замкнутся в гетто, как в Европе.

Если мы репатриируем десятки миллионов русских, живущих за пределами нашей страны, сделав для них процедуру получения гражданства элементарной, а также будем вести политику привлечения для переезда в России представителей других славянских народов и европейцев консервативных взглядов, уставших у себя от либерального ада, то мы решим проблему демографии на 30 лет вперёд и получим фору для того, чтобы придумать, как повысить рождаемость коренного населения.

4. Всего 20 процентов преступлений в России совершают мигранты и 80 процентов - коренные россияне.

Если вы эти 20 процентов наложите на число мигрантов в России, то получите что процент преступлений на 100 или 1000 мигрантов намного выше, чем на 100 или 1000 русских.

И с местными преступниками нам тоже надо бороться, но визовый режим позволит нам отсечь психов, преступников и исламистов и соседних стран.

Да и Путин намекнул)):

Президент призвал МВД и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию, "ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики", защищая при этом прежде всего интересы российских граждан на рынке труда.

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