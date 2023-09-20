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Набор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчества

Выкладываю обещанное в теме "Художник славянист Павел Рыженко. Древняя Русь".

Этот набор открыток, если мне память не изменяет, приобрела в одном из храмов на территории Троице-Сергиевской лавры (Сергиев-Посад, бывший Загорск). Было это давно, но о Павле Рыженко уже знала, видела несколько его работ, а тут такой шикарный набор - не смогла пройти мимо и до сих пор иногда пересматриваю.

Каждая открытка на обороте имеет красиво оформленный комментарий.

Делюсь с удовольствием. Приятного просмотра!Набор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчества

Набор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчестваНабор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчества
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