Набор открыток. Павел Рыженко. Галерея творчества

Выкладываю обещанное в теме "Художник славянист Павел Рыженко. Древняя Русь".

Этот набор открыток, если мне память не изменяет, приобрела в одном из храмов на территории Троице-Сергиевской лавры (Сергиев-Посад, бывший Загорск). Было это давно, но о Павле Рыженко уже знала, видела несколько его работ, а тут такой шикарный набор - не смогла пройти мимо и до сих пор иногда пересматриваю.

Каждая открытка на обороте имеет красиво оформленный комментарий.

Делюсь с удовольствием. Приятного просмотра!