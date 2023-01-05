Казань. Было-стало - 47

Продолжаем путешествие...

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Угол Гостинодворской и Левой Черноозёрской улиц (ныне Чернышевского и Дзержинского). Верхняя фотография сделана в самом начале 1900-х, но не позднее 1905 года. Нижний снимок — около 120–115 лет спустя. Ни одна постройка из тех, что видны на втором плане старинного снимка, до нашего дня не сохранилась. За исключением храма Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне. Его купол хорошо просматривается на дальнем плане. Вдали справа на старинной фотографии видна колокольня Покровского собора. Он был снесён в 1930-е годы. У ограды Черноозёрского сада стоит трамвай. Здесь до 1905 года была конечная остановка и тупик. Обе фотографии сделаны с одной точки. Торжественный митинг в день открытия памятника Кирову перед зданием Казанского химико-технологического института. Весна 1949 года. То же место спустя 73 года.

Статуя Сергея Мироновича работы известного советского скульптора Николая Васильевича Томского имела успех. Копии этого памятника стоят во многих городах России. Деревца за 70 лет выросли.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Первый дом горсовета (больше известный как Мергасовский дом). Верхняя фотография сделана в начале 1930-х — дом был построен в 1928-м. Нижний снимок — 90 лет спустя. Здание стоит на углу Дзержинского и Кави Наджми.

Несмотря на то, что дом был авангардом архитектуры своего времени, качество строительства очень плохое. Объект культурного наследия регионального значения уже несколько лет стоит пустым и медленно разрушается. Сохранить его можно, но, скорее всего, для этого придётся дом полностью разобрать и возвести заново.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Большая Красная когда-то называлась Большой Казанской. На месте, где сейчас стоит общежитие КНИТУ-КАИ, столетие назад был теннисный корт Первой мужской гимназии. В 1930-е на месте корта было возведено студенческое общежитие.

На дальнем плане чёрно-белой фотографии справа видно белое трёхэтажное здание Губернской земской управы, возведённое в 1870-е годы архитектором Александром Андреевичем Болотовым. В этом здании с советских времён находится отдел милиции (теперь полиции).

Белая башня — часть каменной ограды Богородицкого монастыря. Она была снесена вместе с самим монастырём в 30-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Стадион «Динамо» на улице Горького занимает территорию бывшего Панаевского сада. Он был разбит еще в 1830-е годы и назван по известной в литературных кругах фамилии Панаевых — они владели садом. Это было самое популярное в Казани место. На старинном снимке запечатлен Панаевский ресторан, а в 1870-х в саду был поставлен довольно вместительный театр, примерно на 750 человек.

«В Панаевском саду было весело. По деревьям порхали птицы. По дорожкам походкою королев расхаживали актрисы, смеялись, шутили. С некоторыми из них я уже был знаком и даже переписывал им роли, чем очень гордился...» — вспоминал Федор Иванович Шаляпин.

После 1917 года сад был назван Красноармейским, а потом «Динамо». В 1934 году вырублен и перестроен в стадион.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей что-то около 110 лет. Евангелистовская улица (с 1924 года улица Татарстан).

На первом плане старинной фотографии видны сани, много саней, заваленных тюками. Здесь торговали сеном. Благодаря этой торговле Сенной базар назван Сенным. Чуть дальше — в сторону нынешнего театра Камала — запчасти для телег и саней (колёса, хомуты, полозья).

На левом крае — труба городской электростанции. Она была построена на месте, где сейчас служебный вход в театр Камала. Электростанция введена в эксплуатацию в 1899 году. Она обеспечивала питание трамвайных линий.

Храм Четырёх Евангелистов был снесён в 1930-е. На его месте ныне стоит дом Валтреста. Осталось единственное напоминание о церкви — двухэтажный флигель на углу с улицей Захарьевской (с 1930 года улица Каюма Насыри).

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток Покровской и Лобачевской улиц. Они же Карла Маркса и Лобачевского. В центре чёрно-белой фотографии дом Софьи Тимофеевны Аксаковой. Он сохранился по сей день, хотя и был перестроен до неузнаваемости в 1905 году.

Софья Тимофеевна сестра русского писателя Аксакова. Она же была тёщей учёного Александра Михайловича Бутлерова. После женитьбы Бутлеров с супругой прожили здесь 12 лет, до 1864 года.

Вдали на старинном снимке видна колокольня Покровского собора. Он был снесён в 1930 году. На его месте теперь стоит Дом чекиста.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Улица Вознесенская, она же Островского. Наводнение 1926 года: остановились трамваи и гужевой транспорт, на Булаке разрушены почти все мосты; первые этажи домов ушли под воду.

Вознесенская пострадала сильнее многих — сказалась близость к Кабану. На старинном снимке Арнольда Бренинга видно, как люди столпились в очереди на сколоченном из досок помосте и ждут перевозчика; недавно отошла лодка с пассажирами.

От старой улицы осталась единственная постройка — дом купца Афанасия Степановича Меркулова 1913 года. Перед революцией 1917 года дом выкупил купец первой гильдии Салих Губайдуллин, сын Сабита, бывшего каретного мастера, ставшего купцом. Он владел текстильным производством, выпускал шинельное сукно для армии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 96 лет. Угол Горького и Муштари. Здание Казанского общества призрения и образования глухонемых детей.

Возведено в 1905 году по проекту архитектора Ивана Никитича Колмакова. С 1987 года здесь располагается музыкальная школа №1 имени Чайковского. В августе завершилась реставрация.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 20 лет. Полет авиатора Александра Алексеевича Васильева на французском аэроплане Bleriot.XI над Арским полем. Одно из первых авиашоу в России.

Почти во всех открытых источниках указано, что полет состоялся в сентябре 1910 года на городском ипподроме. На дальнем плане старинного снимка видно здание Казанского убежища и училища для слепых, где в советские годы была 2-я инфекционная больница. Снесена в 2005 году.

На поле, где летал Васильев, в 1930-е годы разбит стадион Татарского совета профсоюзов, ныне «Трудовые резервы».

Васильев, кстати, выпускник Казанской гимназии и юрфака Императорского Казанского университета. Воевал в Первую мировую, там же погиб.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 112 лет. Улица Меховщиков, она же Большая Ямашевская, а до революции — Большая Симбирская (в Ново-Татарской слободе все улицы были Симбирскими). На чёрно-белой фотографии деревянная застройка бывшей слободы. Эти дома исчезли уже в наше время.

Слобода навсегда изменилась на рубеже 1920-х и 1930-х годов, когда здесь развернулся первый советский промышленный центр Казани — меховой комбинат имени Хусаина Ямашева.

В сентябре этого года улица Меховщиков стала частью Большого Казанского кольца.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет. Газетно-журнальный комбинат и высотный корпус Дома прессы на улице Декабристов. Возведён полвека назад, в 1971 году. Проект архитектора ГипроНИИполиграфа Андрея Пахомова.

Стройка была закончена меньше чем за три года, комбинат быстро вошёл в группу лучших по стране. Долгое время на его крыше стоял транспарант СЛАВА КПСС, а на боковом фасаде висел гигантский портрет Ленина в полный рост. Дом прессы в 2012 году был реконструирован и потерял свой изначальный облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Щапова. Перекрёсток с улицами Маяковского (слева) и Гоголя (справа). Чёрно-белая фотография сделана в 1981 году. Нижний снимок — 41 год спустя. Ничего, что вы видите на старой фотокарточке, не сохранилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Адмиралтейская (в советские годы — 10 лет Октября). Чёрно-белая фотография сделана в 1880-м. Нижний снимок — 142 года спустя.

Пятиэтажное здание было построено на основе старой адмиралтейской верфи 1770-х годов. Можно сказать, что это одна из старейших гражданских построек Казани, сохранившаяся пусть в сильно перестроенном виде. Адмиралтейство в Казани было упразднено в 1830-м. С середины XIX века здесь паровая мельница, названная Романовской по имени Кузьмы Ивановича Романова, купца, бывшего в 1870 году казанским городским головой. Затем мельница стала Журавлёвской. В 1900-х здание использовалось как казарма. До начала Первой мировой квартировал 161-й Александропольский полк.

С 1946-го по 1956 год здесь размещалось Казанское зенитное прожекторное училище. Затем, вплоть до 1990-х, — Школа младших авиационных специалистов (ШМАС). Теперь бизнес-центр «Петрушкин двор».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Настоящая река Казанка и Подлужная слобода. Трудно сказать, в каком году сделана верхняя фотография. Одно ясно точно: более 70 лет назад. Оба снимка сделаны почти с одной точки.

В 1957-м в результате заполнения Куйбышевского водохранилища Казанка обратилась в лиман (залив). Уровень реки у парка Горького поднялся на 11 метров. Ныне старое русло покрыто прогулочной набережной, а река занимает территорию бывших заливных лугов.

Деревянные дома, что видны на старой фотокарточке, были снесены относительно недавно. Кто жил на Подлужной (или на соседних улицах), помнят деревянную застройку бывшей слободы. Улица Московская. Она же Клары Цеткин. Чёрно-белая фотография сделана в 1880 году. Нижний снимок с той же точки — 142 года спустя. На двух картинках — бывшее депо конно-железной дороги и бывшее трамвайное депо. Объект культурного наследия. К сожалению, здание заброшено и разрушается.

Летом 1880 года в Адмиралтейской слободе открылась вторая Камско-Волжская частная промышленная выставка. В специально собранных павильонах было выставлено почти всё, что производилось тогда в Казани и Поволжье: пиво Петцольда, минералка Заусайлова, мыло Крестовниковых, азиатская обувь Галеева и т.д.

Экспозиция была разделена на промышленный, технический и сельскохозяйственный отделы. В депо был организован машинный отдел. За ним начинался сад «Тиволи». На дальнем плане видна башня — почти копия известного павильона Русского отделения Парижской всемирной выставки 1877 года.

Выставка закрылась в ноябре. Деньги от продажи билетов пошли на открытие в Казани ремесленного училища. Улица Спартаковская (бывшая Армянская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1980-е.

Когда-то давно в районе нынешнего Баскет-холла была Армянская слобода. Дом, что по центру двух снимков, раньше был Армянской церковью. На старой фотокарточке можно увидеть церковные маковки (их снесли в 2000-е).

В начале 1860-х участки на Армянской выкупили купцы Вараксин, Санин и Лихачев. Церковь стала домовым храмом при водочном заводе, где производили вина, водки и ликеры под руководством немецкого мастера Эриха фон Аккермана. Дмитрий Иванович Вараксин со временем выкупил доли у компаньонов и стал известным в Европе производителем алкоголя, поставщиком Двора Его Императорского Величества.

В 1915 году купцы Шабанов, Зобнин и Жулин учредили на месте завода обувную фабрику «Поляръ». При Советской власти завод был национализирован и переименован сначала в «Победу», потом в «Спартак».

Обе фотографии сделаны с одной точки. В октябре 1904 года в присутствии казанского губернатора Николая Дмитриевича Сазонова в Адмиралтейской слободе на Московской улице (сейчас Клары Цеткин) было торжественно открыто речное училище. Деревянный корпус был возведён рядом с домом Чеснокова. Это здание просматривается на левом краю двух снимков — единственное сохранившееся напоминание о прошлом.

Директором училища стал инспектор судоходства Михаил Васильевич Черепанов. Он был инициатором его создания и добился от Казанской городской думы финансирование на содержание училища 2000 рублей.

Училище построено трудами и помощью судовладельца Сергея Андреевича Землянова. На этом месте теперь остановка «Улица Урицкого» и новый сквер Бишбалта.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В 1932 году, то есть ровно 90 лет назад, Казанский авиационный институт занял бывший корпус Первой мужской гимназии на улице Карла Маркса (до революции — Воздвиженская).

В 1807 году городские власти выкупили для размещения гимназии дом помещика Порфирия Львовича Молоствова на углу Воздвиженской и Поперечно-Казанской улиц. Спустя четыре года архитектор из Нижнего Новгорода Смирнов и Яков Михайлович Шелковников перестраивают дом; расширяют его.

В Отечественную войну 1812 года в гимназию из Москвы переехали эвакуированные. Здесь учились химик Бутлеров, астроном и первооткрыватель Антарктиды Симонов, поэт Державин, великий живописец Шишкин.

В 1930-е было построено новое крыло по проекту Ахмеда Бикчантаева и Всеволода Дубровина. Также Дубровин построил третий корпус КАИ на улице Толстого.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 130 лет. Угол Большой Казанской и Поперечно-Покровской улиц (ныне Большая Красная и Карла Фукса). Перед нами 134-летняя постройка — трапезная старой Покровской церкви, где с 1888 года размещалась библиотека-читальня Cвятого равноапостольного и великого князя Владимира.

Библиотека была открыта 15 июля 1888 года в память 900-летия крещения Руси. Поэтому ей дали имя князя Владимира, иногда называли Владимирской библиотекой. Инициатор ее создания — архиепископ Казанский и Свияжский Павел (Лебедев).

Архитектор (предположительно) Павел Евграфович Аникин. Он исполнял обязанности старосты в Покровском храме. Кроме того, Аникин входил в попечительский совет Владимирской библиотеки. Покровская церковь хорошо видна на втором плане старинного снимка. Храм был снесен в 1930-е годы. На его месте построен Дом для сотрудников НКВД ТАССР (второй план современного снимка). Библиотека — единственное уцелевшее здание храмового комплекса. Нуждается в защите и реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Красина (до революции — Поперечно-Казанская, сейчас улица Япеева). Верхняя фотография была сделана в 1966 году Львом Поповым. Нижний снимок — 56 лет спустя.

Круглая башня — часть каменной стены, что стояла вокруг Богородицкого монастыря. Обитель была закрыта ещё в 1930-е. Монастырские стены разобраны тогда же, но башни использовались, пока не были снесены. Сегодня сохранились руины только одной башни.

На чëрно-белой фотографии слева видна часть белой ограды средней школы №83. Башня была сломана в 1970-е, когда начали возводить новый учебный корпус, — ныне здесь средняя школа №39.

О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминает лишь двухэтажный дом по правому краю двух снимков. Двор Университета от восточных ворот. Памятник Гавриилу Романовичу Державину на дальнем плане старинной фотографии говорит, что она сделана примерно в 1860-е годы.

Место для статуи во дворе университета выбрал император Николай I, когда в 1838 году приезжал в Казань. Спустя девять лет, в 1847-м, Державин был установлен.

Обустройством памятника по проекту архитектора Константина Андреевича Тона и скульптора Самуила Ивановича Гальберга занимался Михаил Петрович Коринфский. Он же построил в 1836 году здание химической лаборатории, что на двух снимках на первом плане слева.

В Державинский сад памятник был перенесён в 1870 году, а в 1932-м, при Советской власти, статуя была разбита и переплавлена. В начале 2000-х сделана копия, что теперь стоит у Лядского сада.

Разница между снимками больше полутора веков. Собачий переулок. С 1927 года — улица Некрасова. Переулок начинался от Рыбнорядской площади (которая теперь площадь Тукая). Известный рынок и его задворки привлекали не только людей, но и животных — возможно, в этом причина названия. До сих пор пожилые жители района называют эту улицу Собачкой.

Если хорошо приглядеться, слева на дальнем плане двух снимков можно увидеть краснокирпичный дом мещанки Ирины Прокопьевны Борисовой.

Верхняя фотография сделана в 1967 году Ниязом Халитом. Нижняя — на том же месте более полувека спустя. В Советском Союзе был порядок: в честь человека, получившего второй раз звание Героя, на малой родине устанавливали бюст.

В Кировском районе, в сквере Кирова, в 1950 году был поставлен бюст дважды Героя Советского Союза летчика, капитана Николая Георгиевича Столярова. Скульптор — известная Вера Игнатьевна Мухина. Архитектор Исмагил Галеевич Гайнутдинов.

В этом году — 100 лет Столярову. Он родился в Казани, окончил здесь школу, учился в местном аэроклубе. Прошёл всю войну, лётчик-штурмовик.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Оренбургский тракт. Железнодорожный мост линии Казань — Екатеринбург. Верхняя фотография сделана Арнольдом Бренингом, вероятно, в 1920-е.

Строительство Казанбургской железной дороги началось летом 1914 года. Линия была частично сдана спустя шесть лет, в июле 1920-го.

Из-за нехватки рабочей силы к строительству привлекали пленных австрийцев, немцев и венгров. Даже китайцы работали.

В Гражданскую войну строительство остановилось, а в 1920 году Совет рабочей и крестьянской обороны постановил Революционному военному совету Запасной армии, что была расквартирована в Казани, восстановить дорогу к октябрю.

Мост на Оренбургском тракте проектировал Александр Карлович Зуземиль. Он был начат в 1916-м, закончен в 1917-м. Даты строительства выбиты на опорах моста.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Первая Академическая (с декабря 1948 года — улица Вишневского). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-х годах. Нижний снимок с той же точки — около 115 лет спустя.

Это был центр Академической слободы. Здесь все улицы назывались Академическими. Например, 2-я Академическая — ныне Зинина, 3-я Поперечно-Академическая — ныне Достоевского. Однотипные названия даны по Казанской духовной академии, в чьём бывшем корпусе сейчас больница университета.

Улица Вишневского сильно изменилась в 2004 году, когда здесь началось строительство развязки с выходом на мост Миллениум. Улица была расширена раза в два с половиной и стала почти магистральной. Под снос пошли старинные кварталы. Теперь это одна из главных транспортных артерий города. Ничего, что вы видите на старинном снимке, не сохранилось, кроме стены академического сада. Она хорошо видна на дальнем плане верхней фотокарточки справа. Сейчас стена ограждает палисадник РКБ-2. Спасская башня Казанского Кремля называется Спасской из-за находившейся в ней церкви Спаса Нерукотворного. Чёрно-белая фотография сделана в 1890-е.

Церковь с башней неоднократно горели. И в последний раз были отстроены в 1830-х. Тогда же по распоряжению императора Николая Первого церковь стала полковой, то есть военной. Зайти в храм можно было со стороны Ивановской (Александровской) площади. Над входом слева (если смотреть от Гостиного двора) была небольшая главка.

После 1917 года церковь была закрыта, а помещение её использовалось как гарнизонный клуб. Каким был Спасский храм и во что превратился, можно видеть на снимках.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Большой Лядской и Односторонней Арского поля (сейчас улицы Горького и Толстого).

Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1900-х годов. Нижний снимок — 120 лет спустя. В центре двух фотокарточек — католический костёл.

Одно из условий, которое поставили власти Казани, когда разрешали строительство храма для католиков в 1850-х годах, — он не должен отличаться по внешнему виду от стоящих рядом домов.

Александр Иванович Песке соорудил обычный молельный дом, на чью крышу водрузили крест. Лишь в царствование императора Николая II, утвердившего свободу вероисповедания, костёл был перестроен. Лев Казимирович Хрщонович превратил молельный дом в храм.

В 1908-м церковь Воздвижения Креста Господня была повторно освящена, а через 20 лет закрыта и приспособлена под аэродинамическую трубу КАИ. Фасад с небольшими потерями сохранился. Аэротруба работает поныне. Католикам в 2008 году построили новый храм у Баскет-холла.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Когда-то этот дом находился почти на границе Казани. Сейчас здесь угол улиц Большой Красной и Толстого.

Молодой Лев Николаевич Толстой с братьями Дмитрием и Сергеем жили здесь с 1845-го 1846-й. Дом тогда был только построен, выглядел по-другому — двухэтажный с антресолями. Принадлежал Платону Ивановичу Киселевскому. Братья жили как раз на антресолях. Они переехали к Киселевскому из дома Горталова и снимали комнаты меньше года, до окончания экзаменов.

После Киселевского домом владел Осокин, при нем он был значительно перестроен, антресоли стали полноценным 3-м этажом.

На углу бывшего Арского поля теперь сквер Толстого, а до этого был плац. Лев Николаевич описал этот плац в рассказе «После бала». В жуткой сцене экзекуции, где солдаты под командованием полковника, в чью дочь влюблен главный герой, забивают палками-шпицрутенами татарина за побег.

В советское время тут располагался Татарский институт усовершенствования учителей.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Сквер Баки Урманче. Верхняя фотография сделана в 2000 году Сергеем Павловичем Саначиным. Нижний снимок почти с той же точки 22 года спустя.

На втором плане верхней фотографии бывшее Управление казанского интендантского вещевого склада. Один из самых старых домов в Казани.

Возведён как тюремный замок. Краевед Нияз Халит рассказывал, что это была типовая уездная тюремная постройка. Говорили, что здесь держали Емельяна Пугачёва в 1773 году. Возможно, это миф.

Улица, что начиналась от складов, сейчас называется Муштари, а когда-то была Комиссариатской. При императоре Александре I был образован Комиссариатский департамент, ведавший интендантским делом русской армии. Название улицы Комиссариатская — напоминание о тех больших вещевых складах.

Внутри дома был большой закрытый двор, что практически не встречается в казанских постройках. Здание было снесено в 2000-х. На его месте больше 10 лет пустырь. Проспект Ибрагимова. Вид с эстакады на Ямашева. Верхняя фотография сделана в начале 1980-х. Нижний снимок — 40 лет спустя.

Имя Ибрагимова проспект получил ровно 60 лет назад, когда в марте 1962 года Казгорисполком переименовал улицу Песчаную.

Нечётная сторона Ибрагимова от пересечения с Ямашева до конца проспекта была застроена в конце 1970-х. Все дома, что видны на снимках, принадлежат к одной известной и самой красивой ленинградской серии (1-528КП), которая в разных вариациях возводилась по всей стране.

14-этажный дом на первом плане, со сберкассой, был закончен только в 1980-м. Следующие за ним дома и башни были построены чуть раньше — в конце 1970-х.

За 40 лет здесь ничего значительно не менялось, что очень хорошо говорит об уровне тех проектировщиков. Сразу бросается в глаза, как саженцы превратились в довольно большие деревья.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Татарстан (бывшая Евангелистовская). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в ноябре 1927 года. Нижний снимок 95 лет спустя.

К 10-летию Октябрьской революции в Казани были установлены авангардные деревянные юбилейные арки. Одна из них — в Старо-Татарской слободе.

В сентябре 1924 года Евангелистовская была переименована в улицу Татарстан. В 1931 году — снесён храм Четырех евангелистов (его колокольня видна слева).

Труба, что видна слева на дальнем плане старинной фотокарточки, принадлежит тяговой подстанции казанского трамвая, что некогда стояла на месте нынешнего театра Камала. От старого пейзажа остался единственный двухэтажный дом — он хорошо просматривается также с левого края на двух снимках.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Задворки Дома печати на Баумана до 1930-х были Хлебным базаром, или Хлебными рядами. Старинная фотокарточка сделана, вероятно, в начале 1900-х годов. Нижний снимок — около 120 лет спустя.

Улица, которая поднимается от Баумана на Профсоюзную, до революции называлась Поперечно-Вознесенской. Ныне это улица Кави Наджми.

Дом печати возведён в 1934–1935 годах. Хлебные ряды — невзрачные одноэтажные лавки — были разобраны незадолго до начала строительства. От базара остались единичные постройки на улице Профсоюзной.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Кирова, ныне Московская. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в самом начале 1990-х. Нижний снимок — 30 лет спустя.

Старинный квартал от улицы Мартына Межлаука до улицы Галиаскара Камала давно снесён. На этом месте теперь спорткомплекс «Москва» и новый корпус Института международных отношений КФУ.

Дома, что на верхнем снимке, были возведены в XIX веке. Двухэтажный, с магазином «ФРУКТЫ ОВОЩИ» на первом этаже, принадлежал купцу Степанову. Следующий за ним красивый дом со ступенчатым аттиком построил купец Яков Пименович Моисеев. Далее дом Ивана Павловича Суворова 1871 года постройки. В этом квартале сохранилась единственная угловая постройка. Она едва видна на дальнем плане двух снимков.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Мусы Джалиля (до 1966 года — Банковская, в царские времена — Петропавловская). Верхняя фотокарточка сделана в начале 1990-х. Нижний снимок — 30 лет спустя.

Ещё совсем недавно на месте нынешнего торгово-развлекательного комплекса «Родина» стоял четырёхэтажный корпус. В основе было старое здание XIX века. В начале 1930-х годов трест «Казнадстрой» увеличил его на два этажа. До войны здесь располагался Татарский финансово-экономический техникум.

К середине 1990-х здание, вероятно, не выдержав нагрузки, пришло в аварийное состояние и было разобрано. Чуть позже по соседству был снесён устаревший к тому времени кинотеатр «Родина». К середине 2000-х здесь появился ТРЦ «Родина» в стиле капромантизма.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Декабристов. Чёрно-белая фотография сделана в 1964-м или 1965 году. Нижний снимок — 58 или 57 лет спустя. Начинается строительство пятиэтажного жилого дома Декабристов, 112. Дом №114 (он на втором плане справа) уже возведён.

На месте Московского рынка ещё стоят деревянные избушки бывшей Удельной слободы. Вдали хорошо виден силуэт дома Мелькомбината.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. По центру чёрно-белой фотографии школа №1. В народе «красная школа» (по цвету фасада) или «горелая» (в здании был пожар). Она выходила лицом на Восстания и Фрунзе, но её адрес всегда был по улице Окольной.

Построена ровно 90 лет назад, в 1932 году, для детей бывшей Пороховой слободы. Здесь учился герой Великой Отечественной Николай Столяров. В 1963 году школа поменяла номер, стала 137-й. Но местные всегда называли её «первая». В войну здесь был развернут эвакогоспиталь. Кажется, в 1970-е был тот самый пожар, из-за чего она приобрела второе прозвище — «горелая».

После ремонта здесь уже размещался институт физкультуры (филиал Волгоградского института). До 2000-х — СПК «Заречье». В 2007-м власти Казани договорились о сносе старого здания. На его месте должен был встать ТРЦ, но не вышло ничего. Сейчас рядом строят жилой дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Улица Касаткина, спуск на улицу Федосеевскую. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1990-х. Нижний снимок — 30 лет спустя.

Касаткина — одна из старейших улиц Казани, сохранившая своё имя с XIX века. К сожалению, ни одной старинной постройки здесь не сберегли.

На старом снимке — дом с большой стеклянной верандой и сохранившимися пилонами каменных ворот. Проектировал архитектор Павел Тимофеевич Жуковский. Дом возведён в 1861 году. Снесён в начале 2000-х. Сейчас здесь дорогое элитное жильё.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Каток на озере в парке Урицкого. На втором плане виден ещё старый корпус ДК моторостроителей — конца 1930-х годов постройки. В 1961-м ДК будет перестроен. Тогда же, в начале 1960-х, озеро превращено в искусственный водоём. Теперь здесь не катаются. А ведь когда-то это был домашний лёд хоккейной команды СК имени Урицкого (будущий ХК «Ак Барс»).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Самое начало улицы Куйбышева (сейчас Пушкина). Мост через Булак. 1940-е годы. Послевоенная Казань.

Слева на дальнем плане — двухэтажный белый дом Якима Ивановича Коровина. Ныне его закрывает корпус Казэнерго. Справа, где сейчас сквер Тукая, — пустырь продовольственного рынка. Там издавна стояли лавки мясных рядов. В конце 1950-х появились памятник поэту и сквер.

За мясными рядами начинались Армянская и Суконная слободы. Вдали — Рыбнорядская площадь, которая сейчас площадь Тукая, а в 1940-е носила имя Валериана Куйбышева.

Если присмотреться, вдали справа можно увидеть ещё строящееся здание финансового института.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 75 лет. Улица Побежимова. Посёлок имени Свердлова. 1930-е годы. Ныне Авиастроительный район.

Посёлок был построен для инженерно-технических работников и рабочих авиакомбината. Дома, что на старом снимке, были возведены почти одновременно: в 1934–1935 годах. Выстраивали их рядами. Ряды образовывали ровные кварталы. Типовой проект жилых домов посёлка был разработан московским архитектором Татьяной Николаевной Дружининой в 1930-е годы. Этим же проектом, например, застроен бывший поселок имени Урицкого. Немало этих домов сохранилось в других районах Казани.

В 1935 году посёлок включен в состав Казани, а к 1938 году была закончена первая очередь соседнего Соцгорода имени Орджоникидзе.

Сейчас большая часть этой первой застройки Авиастроительного района снесена, оставшаяся дожидается сноса.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 80 лет. ________

