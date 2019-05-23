Маршальская звезда — государственный почётный знак особого отличия военнослужащих в СССР

Звезда учреждена 2 сентября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Маршальская звезда — знак особого отличия для маршалов вооруженных сил. Звезда учреждена 2 сентября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Маршальская звезда — знак особого отличия для маршалов вооруженных сил.

Размеры: большая — 44,5 мм, малая — 42мм.

Материалы: Бриллианты, платина, золото.

Вручалась: Маршалы СССР и маршалы родов войск.

Существовало два типа маршальских звезд — большая и малая. Большая маршальская звезда учреждена 2 сентября 1940 г. Ее вручали маршалам Советского Союза, а вот малая звезда была учреждена чуть позже — 27 февраля 1943г. Она предназначалась для маршалов родов войск — артиллерии, авиации, бронетанковых, а с марта 1944 года для маршалов инженерных войск и войск связи.

Большая маршальская звезда изготавливалась из золота в форме пятиконечной звезды. В центре золотой звезды находится платиновая звезда размером 23 мм, украшенная алмазами. В центре платиновой звезды — крупный бриллиант, а на лучах — более мелкие. Между лучами золотой звезды вставлено пять бриллиантов. Награда носилась с парадной формой под воротником мундира. С 1955 года маршальская звезда могла так же носиться на узле галстука. Знак крепился к красной муаровой шейной ленте при помощи треугольного ушка и овального кольца. Всего было изготовлено 200 больших звезд маршала СССР.

Малая маршальская звезда выполнена по аналогии и имеет немного меньший размер – 42 мм против 44,5 у большой звезды. В отличие от большой звезды, на малой звезде между лучами бриллианты не устанавливались. Для крепления к шейной ленте звезда на верхнем луче имела ушко и овальное кольцо. Для различных родов войск шейная лента была разных цветов: цвет бордо – бронетанковые войска, голубой – авиация, золотистый – артиллерия, синий – войска связи, малиновый – инженерные войска. Малых звезд было изготовлено около 370 штук.