Русофобам приготовиться, следующая станция - конечная: "Тупик"...

С самого начала статьи приведу чужой авторский текст. У автора, что называется искрометное чувство юмора, поэтому по волнам чужой русофобии нам с вами на нашей подводной лодке будет плыть не скучно. А потому уже и я свои 5 копеек по данной теме вставлю. Поехали.

Подарите Дуде дудку... Или кое-что о талантах...

Не, ну вот талант или призвание к чему-то... это то, что у человека должно быть... Ну вот то, чем его оделила судьба. Ну или - обделила совершенно... И про себя нужно такое знать... Чтобы понимать, куда лезть, а где лучше и притормозить.

Глядя на нынешних президентов разбросанных по карте Европы, сидящих в своих столицах или собирающихся кучками по разным саммитам и президентским слётам :) очень заметно ))) как многих и многим природа обделила... Искрой ораторского искусства, глубиной мыслей или умением предвидеть последствия слов своих и поступков... Обделила природа сильно, а наградила щедро представлением о себе как о гениальном правителе, вершителе судеб и судье другим цельным странам и народам...

И ведь даже обижаться-то грех... Соберутся так кучками и сами себя хвалят и сами себе обещают жизнь приятную... Нужно вот только соседей загнать за Можай, раздербанить там что-то, переставить, переделать по своему и на свой вкус и.

.. будет им счастье...

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство РАР.

"Россия — ненорм@льная страна, это страна-агрессор", — сказал он.

Правда? Вот так посмотришь на Дуду и ясно сразу, что он кто угодно, но не рыбак))) как в старом стишке для детей... Не президент, то есть :).

Президент - он кто? Он хранитель интересов своей страны, создатель её благополучия и спокойствия... Посмотрите на карту! Сравните размерчики России и Польши! Послушайте, что говорит последние несколько лет президент этой страны... Он хочет спокойствия и мира для поляков? Дразня соседа, который в разы крупнее и сильнее? Нет, я понимаю, дразнит он, а если что, на соседа должна подняться вся банда... Евросоюзников с НАТОй... Но уж сколько раз вот так вот Польша дразнила "гусей", а соратники по коалициям разбегались, оставляя Польшу её судьбе... Ничему не учит история президента Польши...

И ведь даже злиться на него смешно... Россия -агрессор)))... И ненорм@льная страна)))... Ну это смотря, кто смотрит и оценивает...

Если Дуду перекосило от бессилия, и он как-то косо и под определенным углом смотрит на мир и на соседей по планете? Можно ж что угодно углядеть... Но всё равно, как бы ни видел президент Дуда Россию, нужно бы или слова выбирать или молчать...

Как там у умных людей-то? "Слово-серебро, а молчание- золото"? Или как предки наши еще говорили: "Молчи, за умного сойдёшь"... Но у президента Польши какие-то иные были предки... Потому и говорит то, что говорит... Смелый такой, в Грузии-то :)...

А посему, предложение есть у меня... Дайте уж Дуде дудку, флейту... или еще что музыкальное и прямо в рот :)... А судя по бесконечной его"песне" про ужасную и агрессивную страну нашу, дайте сразу волынку :).

Может, у него и впрямь есть талант что-то делать ртом... Но это явно не говорить... Пусть попробует дуть, Дуде дуть - самое то... Может, станет человеком мира от музыки, поляки точно смогут тогда им гордиться...

На Украине вон президент отказался от своего призвания и явного таланта - людей смешить. А зря... Говорить так же убедительно умные речи у него не выходит. А вот как раньше мы любили все его номера и выступления... Эх...

Так что... Дуде дудку, Зеленскому пианино, он на нём талантливо умеет играть даже без рук... Грузинам - барабаны... ну и трём прибалтийским лидерам треугольник музыкальный, арфу и литавры... Они как вместе все собираются пусть хоть разочек попробуют не говорить про Россию... А забабацать концерт... Для волынки с оркестром :)... Ну хоть что-то новенькое для разнообразия.

А если вам всё-таки захочется посердиться на президента Польши Дуду... Вы просто посмотрите на его фотку. Не там, где он в камеру смотрит :), а там где он в профиль или полупрофиль, лучше... У Дуды там есть такая не ямочка, а прямо борозда на подбородке. Если посмотреть на него в таком ракурсе, то у президента Польши на лице своя собственная маленькая... :)опа... Ну честно...

Ну как можно на него сердиться-то? :)

Источник

Если честно, то я не понимаю, кто вообще на этот цирк дяди Сэма с русофобскими конями ведётся и смотрит на него серьезно. А затем, после очередного циркового взбрыка, начинает на этих русофобских кляч обижаться (может, комплекс неполноценности здесь у некоторых прорывается?), и требовать от руководства страны дать достойный ответ этим клоунам.

Вы что, товарищи, всерьез этих дряхлых кляч воспринимаете, раз Россия по-вашему должна дать им достойный ответ, и в очередной раз грозно взмахнув перед носом русофобов дубиной? Серьёзно?

Ну ведь, если вы увидите в собственном доме гадящую мышь, то просто ее дустом потравите. Без каких-либо обид. Причем с двух сторон.

А если точно такая же мышь будет гадить даже не в соседнем доме, а вообще в другой стране, то как вы на это посмотрите? Да никак. Ибо вас чужая мышь ни в коем разе не волнует.

Она же не в нашем доме гадит, в нашу сторону она лишь мерзко пищит, а вот гадит она на голову собственного населения, проводя русофобскую политику, чтобы тем самым аж до самых гланд подлизнуть своему заокеанскому хозяину. Поэтому с этими русофобами у нас разговор предельно короткий: "Прощай!".

Не захотел украинский цирк российский агрессивный газ покупать напрямую у тоталитарного Мордора, так он его же теперь покупает, но только с демократической европейской наценкой.))) Поэтому маленькие украинцы вынуждены зимой дома топить не газом, а ... дровами. В позапрошлый век они вернулись. А ведь хотели скакуасы попасть в Европу, а попали после госпереворота в ту самую "ямочку" Дуды. Ну и ладненько.

"Трибалтийские шпроты, прощай!" - у нас теперь есть свои, Калининградские. А вы, трибалтийские тигры, кушайте свои, не обляпайтесь.

"Трибалтийский транзит, прощай!" - у России сейчас есть собственные порты. А у вас теперь нет денег? Ну так вы крепче держитесь ... за русофобию. Она ж вам поможет. И всех страждущих вмиг накормит. Не?

Уже с июня очередное "Прощай!" - Белоруссия прекращает поставки бензина в антиРоссию. Зачем украинцам железный конь и общественный транспорт? Они ж лучше всех в мире умеют скакать. Чемпионы Мира по этому виду спорта, можно сказать. Так что пусть скачут. Это ж весело. Да?

Скоро будет еще одно "Прощай!" - газовому транзиту, когда газ по новому газопроводу Северный Поток - 2 пойдет в Европу в обход Польши и Украины. Ну так отморозьте назло России собственные уши. Разве ж мы против? Вперед, к полной победе отмороженного дерьмократизма!

Трибалты, вы ж хотели отказаться от БРЭЛЛ? Ну так Калининград теперь полностью автономный. А это значит, что скоро будет очередное "Прощай!" - электричеству. Живите при лучине. Да и будет вам щастье ... в каменном веке, ога.

А чего они хотели? Чтобы Россия на каждый их русофобский визг, тоже в ответ визжала? Нет, это не наш метод. Наш метод - не пустые слова. На словах русофобов только потроллить можно как сетевых хомячков, чем наш МИД и занимается, потому что представители русофобского цирка мордой лица не вышли и иного отношения не заслуживают. Наш метод это - реальные дела.

Отправить не просто в игнор, а в полное забвение всех русофобов - вот это действенный метод современной России. Доктор сказал: "В морг", значит - в морг.

Ну а кто этого до сих пор не понял, тот там сам себе злой Буратино, оставшийся с носом у разбитого корыта.

https://sssr-rossija.mirtesen.ru/blog/43468054849/Rusofobam-prigotovitsya-sleduyuschaya-stantsiya-konechnaya-Tupik?utm_referrer=mirtesen.ru