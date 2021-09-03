Советская азбука (Маяковский), 1919 года

Азбука Шервинского - Конашевича

"Азбука в картинах" Александра Бенуа

Азбука Елизаветы Бём

«Веселая азбука» Добужинского

«Азбука красноармейца» Д. Моора

























































Книга состоящая из политических эпиграмм на каждую букву алфавита, с автолитографированными рисунками, выполненными Маяковским; подготовлена и выпущена в свет самим Маяковским во второй половине октября 1919 года без указания имени автора.

Комментарии

Об истории издания и характере самой книги «Советская азбука» Маяковский рассказывал:

«Это очень интересная страница из истории нашей революционной поэзии… Она была написана как пародия на старую, была такая порнографическая азбука… написана для армейского употребления. Там были такие остроты, которые для салонов не очень годятся, но которые для окопов шли очень хорошо…

Эту книгу написавши, я принес печатать в Центропечать. Там сидела не вычищенная еще машинистка одна, которая с большой злобой мне сказала: «Лучше я потеряю всякую работу, но эту гадость я переписывать не буду». Вот с этого начинается. Дальше, никто не хотел эту книжку печатать. Типографии не было. Я нашел одну пустующую типографию тогдашнего Строгановского училища, сам перевел на камень. Рабочих не было, кто бы мог пустить в ход машину.

Мне самому приходилось пускать ее в ход. Не было никого, кто бы принял уже напечатанные листы. У меня были приятели, с которыми я это сделал. Нужно было покрасить, не хватало краски, мы от руки три — пять тысяч раскрашивали и дальше весь этот груз на собственной спине разносили. Это по-настоящему ручная работа в пору самого зловещего окружения Советского Союза. Свою работу эта книжка сделала». (Выступление в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном двадцатилетию деятельности, 25 марта 1930 г.)

Многие двустишия из этой «Азбуки» были использованы Маяковским в «Окнах сатиры РОСТА».

Антанта — блок империалистических держав. После Октябрьской социалистической революции главные участники этого блока — Англия, Франция, США и Япония — были вдохновителями, организаторами и участниками военной интервенции против Советской страны.

Вильсон, Вудро (1856–1924) — президент США в 1913–1920 гг., один из главных вдохновителей вооруженной военной интервенции против Советской России.

Фон-дер Гольц — Гольц, Рюдигер (1865–1946) — германский генерал; в январе 1919 года был главнокомандующим германскими оккупационными войсками в Прибалтике.

Деникин, А. И. (1872–1947) — царский генерал, один из главарей белогвардейского движения во время интервенции и гражданской войны в России. После смерти генерала Корнилова — главнокомандующий антисоветскими вооруженными силами юга России. После разгрома его армии советскими войсками эмигрировал за границу.

Лига наций — международная организация, созданная после первой мировой войны державами-победительницами в целях якобы предотвращения новой мировой войны, а на деле в качестве центра борьбы против Советского государства.

Милюков, П. Н. (1859–1943) — лидер партии кадетов, идеолог русской империалистической буржуазии, историк и публицист. В 1917 году — министр иностранных дел в персом составе буржуазного Временного правительства; проводил политику продолжения империалистической войны «до победного конца». В августе 1917 года был одним из вдохновителей корниловского мятежа. После Октябрьской социалистической революции принимал участие в организации иностранной военной интервенции против Советской России; активный деятель белой эмиграции.

Ллойд-Джордж, Дэвид (1863–1945) — в 1916–1922 годах — премьер-министр Англии. После Октябрьской социалистической революции в России — один из вдохновителей и организаторов блокады и военной интервенции против Советской России.

Носке, Густав (1868–1946) — правый немецкий социал-демократ; вошел в состав послевоенного германского правительства. Получил прозвище «кровавая собака» за жестокое подавление в 1918 году революционного восстания немецких моряков в Киле. Способствовал подготовке убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Румыны смотрят, что бы стибрить… — Имеется в виду оккупация Бессарабии войсками Румынии в марте 1918 года.

Сазонов, С. Д. (1861–1927) — дипломат и министр иностранных дел при царском правительстве. После Октября 1917 года эмигрировал во Францию, где выступал как представитель «правительства» Деникина.

Д’Аннунцио, Габриэле (1863–1938) — итальянский писатель-декадент, один из самых воинствующих пропагандистов итальянского империализма, участник кампании за вступление Италии в первую мировую войну. В годы войны командовал звеном самолетов-бомбардировщиков, а после окончания войны, в 1919 году, во главе отряда авантюристов захватил исконно славянский город Риека (Фиуме) в Югославии (Хорватия). В 1922 году приветствовал фашистский переворот в Италии, стал официальным поэтом итальянского фашизма, прославляющим агрессию.

Шкуро, А. Г. (1886–1947) — войсковой старшина Кубанского казачьего войска, затем генерал белой армии. В 1918 году возглавил кулацкий отряд кубанских казаков, выступивших против Советской власти. В деникинской армии получил чин генерала. Известен своей жестокостью и грабежами. В 1919 году эмигрировал за границу, где продолжал контрреволюционную антисоветскую деятельность, сотрудничал вплоть до 1945 года с гитлеровцами. Был взят в плен Советской Армией и приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни.

Чалдон — сибиряк (местное название); в данном тексте — сибирское кулачество, поддерживающее Колчака.

Колчак, А. В. (1873–1920) — адмирал царского флота, монархист, в 1918–1919 гг. — один из руководителей русской контрреволюции, ставленник Антанты. После Октябрьской социалистической революции при поддержке империалистов США, Англии и Франции объявил себя верховным правителем России и возглавил военную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Удары Красной Армии и рост революционно-партизанского движения привели к ликвидации колчаковщины. Колчак был арестован и 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского ревкома расстрелян.

Юденич, Н. И. (1862–1933) — генерал царской армии, в 1917 году — командующий Кавказским фронтом. После Октябрьской социалистической революции — член контрреволюционного «Северо-Западного правительства», главнокомандующий белогвардейской северо-западной армией. Пользовался широкой поддержкой империалистов Антанты. В 1919 году дважды безуспешно пытался взять Петроград. Разбитый Красной Армией в ноябре 1919 года, отступил в Эстонию, а затем уехал в Англию.

С. И. Стыкалин