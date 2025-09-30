Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.121



Три портрета, сделанные в стиле работ Вадима Окладникова:

Нугманов Айдар Халипулович родился 18 апреля 1996 года в с.Новокаменка Ровенского района Саратовской области. Желанный малыш, первенец. С детства был спокойным, любящим родных мальчиком.

Учился в сельской школе — МБОУ «ООШ с.Новокаменка». С юности начал заниматься спортом, к 16-17 годам участвовал в спортивных соревнованиях, где занимал призовые места. В подростковом возрасте сказал, что хочет стать военным. По окончании 11 класса решил поступить в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Начал активно готовиться. В 2013 году его мечта сбылась, он стал курсантом РВВДКУ. Айдар очень гордился тем, что он в «крылатых войсках дяди Васи». Приезжал домой два раза в год: в отпуск и на сессию, так как заочно учился в СГАУ.

Каждый приезд в отпуск для семьи был праздником, приходили родные, близкие и друзья. Айдар в семье был старшим, после него — братишка и сестрёнка. Он для них был и есть любимым, надёжным, сильным, умным, рассудительным старшим братом. Всегда привозил им подарки, не забывал и про родителей. В 2017 году, по окончании РВВДКУ, по распределению уехал в г.Черняховск Калининградской области в звании старшего прапорщика, где и встретил свою судьбу, свою любовь — Лену. В 2021 году влюблённые узаконили свой брак, вскоре молодая семья подарила бабушке внучку Милану. И, казалось бы, счастью нет предела. Но как только началась СВО, Айдар принял решение идти туда добровольцем (об этом знали только папа и брат). 3 мая 2022 года Айдар отправился на СВО, старался звонить маме и своей семье, когда была возможность. Нугманов Айдар Халипулович героически погиб 22 июля 2022 года в с.Урицкое Запорожской области. 9 декабря 2022 года в МБОУ «ООШ с.Новокаменка» прошёл митинг, посвящённый открытию мемориальной доски выпускнику школы Нугманову Айдару Халипуловичу, погибшему в ходе СВО в Украине. На митинге присутствовали глава Ровенского района Котов В.С., представитель военного комиссариата г.Энгельса по Ровенскому и Энгельскому районам Федоров М.В., заместитель главы Ровенского района Коваль О.Ю., начальник отдела образования Мухатаева А.С., члены общественного совета Солодовник Г.Я., Сыркина Т.И. Также присутствовали родители Айдара, жители села Новокаменка. Воспоминания жены Елены: «Казалось бы, самый необдуманный шаг в моей жизни будет самым правильным. Я прилетела к человеку, которого почти не знала за 3033 километра, к парню с сияющими зелёно-карими глазами, обаятельному и доброму. Так и началась наша первая встреча в аэропорте. Неделя, что мы провели вместе, была необыкновенной. Ты много рассказывал об училище, как прыгали с парашютами, какие открываются невероятные виды, что ты чувствуешь себя птицей, чувствуешь свободу. Как неделю были учения в лесу, как выживали и приходилось есть змей. Про трудные, но в тоже время запоминающиеся моменты. Про людей, которые тебя окружали и поддерживали. Ведь в самый трудный момент ты познакомился с парнем, который научил тебя молиться и показал праведный путь, которому ты следовал до конца своих дней. Ты рассказывал о своём родном Саратове, где ты представлял в дальнейшем свою жизнь с семьёй. Сейчас в Парке Победы на Соколовой горе увековечена память о тебе. И это было одним из самых любимых твоих мест в городе. Там, на самой верхней точке, мы встретили и проводили немало рассветов и закатов с тобой. На побережье Балтийского моря мы делились личными моментами из жизни. Представляли нашу жизнь в дальнейшем, чего бы хотели. И так было странно слышать всё то, о чём ты говорил, ведь все наши желания и мысли были обоюдными. Именно тогда я поняла, что встретила своего человека. Я встретила мужчину, за которым не боюсь следовать, я готова доверять тебе на все 100%. В последний день перед моим отъездом ты сказал, что всё, что ты искал, ты нашёл во мне. С этих слов и зародились наши отношения. Мы жили только интересами друг друга. Наши отношения были дороги нам, мы с трепетом относились друг к другу, с заботой и благодарностью. Я думала, что не бывает так идеально, ведь в чём-то должен быть подвох. К сожалению, он был. Подвох был во времени, во времени, которое было отведено нам. Я помню, как вчера: я провожала тебя на службу, поправляла твой китель и фуражку. Твои каждодневные занятия спортом и, конечно, как ты пытался приобщить и меня, но я яростно сопротивлялась этому. Но была с тобой на стадионе. Ты хотел быть не только примером родным, но и товарищам на работе, таковым ты и был. Как встречал меня с работы каждый день. Приходил с цветами и радовал. Придя домой, я увидела тебя всего в муке, ты не понимал, почему твоё тесто жидкое, ведь делал всё по рецепту, но вместе мы закончили твоё творение. Ты с благодарностью относился к своим и моим родным. Вскоре у нас появилась прекрасная, желанная дочка Милана. Как ты боялся брать её крошечную на руки. Ты смотрел всегда на неё, как на бриллиант. Ты прекрасный папа, Айдар. Я благодарна тебе за многое, я счастлива, потому что, прикасаясь к дочери, я прикасаюсь к тебе, ведь она частичка тебя, значит, ты будешь жизнь вечно. Я говорю ей, что ты всегда рядом, что ты в сердечке и когда ей будет грустно, то она может прикоснуться к тебе и ты её успокоишь.

29 апреля 2022 года ты позвонил и сказал, что твои «сутки» отменили и ты идёшь домой. Незадолго до этого твои разговоры мне показались странными. Ты часто говорил о СВО, о том, что ты командир и если тебе придётся ехать, то ты обязан. Что твоя обязанность защитить страну и семью. И я уже догадывалась, о чём будет наш разговор, когда ты придёшь домой. Безусловно, я пыталась тебя отговорить. Ты никогда не давал обещания, которые не мог сдержать. Всё время пока ты был на СВО, ты давал знать, что всё хорошо. Старался поддерживать свою семью, чтобы не переживали, но только твои глаза были грустными. Я помню, как покатилась твоя слеза, когда я показывала по видеосвязи дочку. Иногда ты звонил ночью и делился тем, что ты видел там, больно представить, через что вам приходится проходить, каждый из вас — герой.

С 21 июля на 22 июля 2022 года было последнее твоё смс, ты пожелал спокойной ночи. 24 июля нашей дочери исполнилось 7 месяцев, но когда день подошёл к концу, я уже поняла, что что-то случилось. 27 июля 2022 года останется самым страшным днём. В этот день в наш дом пришла самая ужасная новость. Мой брат и папа пришли со слезами на глазах и сказали то, чего я так боялась услышать. 31 июля состоялись твои похороны, в день моего рождения. И каждый год в этот день мы будем вместе. Для воина высшая доблесть — защитить свою страну. Спасибо, что ты выбрал меня пройти твой путь вместе. Я с благодарностью всегда думаю и говорю о тебе. Подмосковье:

«Мам, не переживай, я ведь много внуков обещал»: сын до последнего утешал мать с передовой

Старший прапорщик из Саратова втайне от матери ушел добровольцем на СВО

26 августа 2023 14:56 Мама Айдара Нугманова не знала, что сын отправляется на СВО добровольцем. Она была уверена, что был приказ, а приказы не обсуждают. Лишь после гибели Айдара на передовой женщине сказали — сын решил иди на фронт сам.

В семье Нугмановых Айдар был первенцем, благодаря ему Алена в 20 лет услышала самое нежное слово — «мама».

Детские страхи с предчувствием беды

Айдар родился поселке Ровное Саратовской области 18 апреля 1996 года. По воспоминаниям мамы Алены, мальчик с грудного возраста был спокойным, в первый класс пошел рано, в шесть лет. Учился хорошо, но отличался тем, что был сентиментальным. Айдару с детства нравились патриотические песни о Родине.

«В третьем классе на уроке музыки ребята всем классом пели песню «Я служу на границе». Мой сын заплакал и дома мне об этом рассказал. На мой вопрос, почему, он всхлипнул: «Мам, я представил, что я от тебя далеко, и ты одна», — рассказывает женщина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В начальных классах Алена даже и подумать не могла, что через год сын заинтересуется спортом. В пятом классе он поставил цель научится делать на турнике «выход на два», очень тяжелый прием. Но Айдар был целеустремленным, сказал — сделал! Этому он позже научил братика и других ребят из села.

Потом у него начались бесконечные спортивные секции и соревнования. Нугманов поставил новую цель — поступить в десантуру, это была его мечта с юношества. После окончания школы в 2013 году Айдар поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. По словам мамы, о нем даже местные газеты писали, ведь парень был единственным в районе, который туда поступил.

Военный до последнего вздоха

«У сына было 17 прыжков с парашютом, этим он очень гордился и даже умудрялся заснять полет в воздухе, он был по-настоящему счастлив. Потом, после окончания училища, он по распределению отправился в Калининградскую область, где в Черняховске сын принимал присягу у ребят», — отмечает Нугманова.

На военной службе десантник заимел еще больше друзей и товарищей, многие из которых до сих пор пишут родителям Айдара благодарности и соболезнования. В Рязани вышла книга памяти, и там нашлось место и для Нугманова.

После объявления президентом спецоперации на Украине Нугманов долго не думал и решил пойти добровольцем. Он поступил на военную службу по контракту еще в 2016 году и до последнего вздоха был военным, продолжает Алена.

На спецоперацию Айдар попал в звании «старший прапорщик». О том, что сын ушел добровольцем, Алена узнала после гибели сына. Про это знали только отец и брат бойца.

«Но даже если бы я знала, то точно отговаривать его было бы бесполезно. О том, что сын уходит на Украину, мне 3-го мая 2022 года сообщила невестка по телефону. Мы, конечно, плакали, и я как мама находила миллион причин, чтобы он остался. Но сын сказал: «Мама, я на это учился, и я должен!» — вспоминает тот день Алена. Погиб под обстрелом

С того времени жизнь Нугмановых превратилась в долгие ожидания звонка. Боец же всегда находил возможность набрать близким: «Родная, жив, здоров» или «Мам, не переживай, я ведь тебе много внуков обещал». Были дни, когда он не мог звонить и писать, поэтому когда 22 июля прапорщик не вышел на связь, мама не тревожилась — все-таки не на курорте ребенок.

«А вот когда 24 июля его доченьке Милане исполнилось семь месяцев, и он их не поздравил, тут уже стало страшно. Наступило проклятое 26 июля, и ко мне пришли из администрации и попросили сдать ДНК. Потом позвонила невестка и сказала, что гибель моего ребенка точно подтвердили», — вздыхает Алена.

Айдар звонил и присылал видео в последний раз вечером 21 июля, а погиб утром 22 июля. Ребята должны были через полчаса выезжать на передовую, когда их обстреляли их ракет HIMARS.

Нугманов при жизни знал, что ему должны были вручить орден Мужества, об этом ему сказал командир, но получил его посмертно. Для родного села было потрясением, что на СВО погиб их земляк. На похороны пришли около 600 человек.

«Я думаю, о своей адской боли писать незачем. Мой сын был самым настоящим примером своему брату и сестренке, которых так любил. Моему сыну было всего 26 лет, у него остались жена и дочка», — резюмирует Алена.

Дочка знает голос папы по аудиосообщениям, которые остались после его гибели

27 августа 2023 Айдар Нугманов с юности мечтал быть военным, и его семья принимала его выбор. Он погиб на СВО больше года назад, но жена бойца Елена до сих пор помнит самое лучшее. По ее словам, она полюбила Айдара задолго до очной встречи.

Лена жила в Санкт-Петербурге, а Айдар служил в Калининградской области. Родители Нугманова жили в Саратове.

«Расстояние, города и страны — это не помеха для любви. Прилететь 3033 километра к человеку, которого ты не знаешь. Увидеть его сияющие глаза, с букетом цветов, сказать друг другу робкое «привет» — это было лучшим решением. Нам хватило дня, чтобы понять, что это навсегда», — замечает Елена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После гибели супруга остается лишь вспоминать, как в первый раз собирала его на работу, как поправляла фуражку, как он не понимал, зачем ему целая сумка еды, ведь на обед он придет домой. Вспоминать, как, уходя, Айдар возвращался трижды, чтобы хоть на минуту насладиться еще временем вместе.

«Муж мечтал о дочери, она ему снилась еще задолго до появления на свет. Когда он первый раз взял ее на руки, все в нем кричало о любви к Милане. Айдар был самый лучший отец, который каждую свободную минуту уделял семье. Я ни на секунду не сомневалась о своем выборе. А 3 мая я закрывала за ним ворота: он уехал на СВО», — вздыхает супруга бойца.

По словам Елены, перед сном они с маленькой дочерью всегда говорят об Айдаре.

«Я слушаю голосовые сообщения о его безумной любви к ней, напеваю колыбельные песни о солдате, который ее бережет. Когда Милана берет фотографии отца и тихонько украдкой произносит «папа», мое сердце наполняется слезами, замирает, чтобы не позволить мне разрыдаться», — делится женщина.

Взгляд-инфо:

Заявление администрации района о гибели Героя:

КП Саратова:

Сайт г.Балаково:

Тг-кагнал Саратов24:

Аллея Памяти.РФ:

Победа и Память.РФ:

Саратов Life:

Герои СВО:

МБОУ ООШ с.Новокаменка:

Открытие мемориальной доски

Без Формата:

Открытие мемориальной доски

Кукунин Илья Александрович родился 9 июня 1991 года в г.Норильске Красноярского края. Был спокойным и любопытным ребёнком. С самого детства пробовал себя в разных увлечениях: сначала это были танцы, потом плавание и хоккей. Но ни к одному из этих видов спорта у Ильи не лежала душа. Во втором классе начал заниматься баскетболом и увлёкся им по-настоящему: добился успехов, получил второй взрослый разряд, часто ездил на соревнования в разные города.

Учился Илья в МБОУ «СШ №2» г.Норильска, где и окончил 11 классов. В 2009 году окончил ПУ-105 г.Норильска по специальности «ремонтник горного оборудования».

27 июня 2009 года призван на военную службу, где служил один год. После армии работал в ПАО «ГМК Норильский никель» в шахте Талнаха. С 2017 года работал в ООО «Норильскникельремонт» прессовщиком — вулканизаторщиком 4-го разряда. Илья всегда искал способ заработка, без дела никогда не сидел. В 2011-2013 годах на новогодних праздниках был Дедом Морозом, на различных праздниках работал диджеем. Диджеинг был одним из его увлечений.

Илья был женат 3 раза. Первый брак был с 2012 по 2015 годы. 7 мая 2013 года появилась на свет прекрасная дочь Варвара. С 2018 по 2020 годы был заключён второй брак, где 25 мая 2019 года родился сын Матвей. Третий брак был заключён 3 октября 2022 года. 4 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации на СВО. Служил в в/ч 12865 (237-й полк) командиром отделения. 18 октября 2023 года героически погиб в н.п.Работино Запорожской области. Указом Президента РФ посмертно награждён орденом Мужества.

Страничка в ВК "Вечная Память Героям:

Ты останешься вечно молодым! На момент гибели Егору было 18 лет.

Погиб при взятии г.Волчанска, прикрывая отход боевых товарищей. Состоял в группировке Север.

Позывной - МОСКВИЧ

Мы все тебя помним и гордимся!

Быть ВОИНОМ - ЖИТЬ ВЕЧНО!

Страничка в ВК "Герои России":

Москвичев Егор Дмитриевич. 14.11.2005 - 19.06.2024 г.

Позывной: "Москвич". Рядовой.

Группировка "Север" 30-й МсП.

Егор Дмитриевич пал Героически в бою за освобождение г. Волчанска, мужественно прикрывая отход боевых товарищей.

Указом Президента Российской Федерации.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Награждён Орденом Мужества.

Посмертно.

Вечная память Герою...

Тг-канал "Воскресенск - новости нашего города":

Тот же самый текст и 2 фото Совсем юный!

Храм воинов:

Подсмотрено Воскресенск:

Тот же текст

Один портрет, выполненный Вадимом Окладниковым Портрет был тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.6

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Страница в ВК "ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ":

Вашков Андрей Юрьевич родился 31.07.1982 г. в г. Ярославль.

Сын майора в запасе, военного летчика (МИ-24), участвовавшего в боевых действиях в Таджикистане (1993 г.),

в Чеченской Республике(1995 – 2000 г.г.).

Андрей с 1995 по 2000 г. обучался в средней общеобразовательной школе № 36 г. Костромы.

С детства мечтал быть десантником или сыщиком (реальностью стали оба варианта).

Отец Андрея хотел, чтобы сын поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт), даже брал в полет, на что Андрей с упорством говорил отцу:

«Я – десантник!»

В 2000 году был зачислен в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В 2002 году вызвался добровольно пройти службув горячей точке, где принял участие в реальных боевых действиях. С ноября 2003 г. был назначен стажером на должность бойца ОМОН УМВД России по Костромской области, и в учебном центре УМВД встретил свою будущую супругу – Татьяну (так и рассказывал мне:

«Как увидел тебя, всем сказал, что это моя жена!»).

В ОМОНе УМВД России по Костромской области Андрей проходил службу до октября 2014 года, в ходе которой неоднократно (7 командировок по полгода) в составе подразделения выезжал в Чеченскую Республику.

В 2007 году у Андрея и Татьяны родилась дочь Лиза -папина дочка.

Мысли о службе в ВС МО не оставляли Андрея, в 2014 году подписал контракт для прохождения службы в 331 гвардейском парашютно - десантном Костромском полку,в разведроте. В 2016 году у Андрея родился долгожданный сын Максим - копия его.

В ноябре 2018 года Андрей назначен на должность командира отдельного взвода военной полиции.

Андрей мечтал, чтобы дочь поступила в Военную академию связи в г. Санкт-Петербурге,а сына хотел отдать на тренировки тхэквондо.

Задумывался о пенсии и хотел провести ее путешествуя(из - за особенностей службы крайне редко куда - либо выезжали семьей), мечтал встретить старость вместе...

Часто Андрей мне говорил: «Танюш, кто если не я?!».

Девиз моего мужа : «Родина прикажет – пойду!», и пошел….

Гвардии старший лейтенант Вашков Андрей Юрьевичс 24 февраля 2022 г. в составе 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины. Во время боев зарекомендовал себя храбрым, грамотным офицером, внушающим своим подчиненным уверенность

в действиях.

11 марта 2022 года в ходе ожесточенного боя на расстоянии броска гранаты, Андрей был смертельно ранен.

Своими решительными действиями офицер отвлек внимание на себя, тем самым позволив подразделению выполнить задачу.

За мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации Вашков Андрей Юрьевич награжден Орденом Мужества (посмертно). У Андрея остались я – жена, дочь, сын, родители и сестра.

Для сослуживцев, Андрей - грамотный, исполнительный, всесторонне подготовленныйв профессиональном отношении военнослужащий; в суждениях тверд и убедителен, а для меня Андрей – нежный, ласковый, надежный и любящий мужчина, невероятный отец, заботливыйи внимательный сын и брат, верный друг, добрейшей души человек, неспособный пройти мимо чужих неприятностей, готов всегда прийти на помощь любому, кто в ней нуждается.

Я благодарю Бога за то, что он дал мне такого МУЖЧИНУ, моим детям – такого ПАПУ.

Нам безумно не хватает его…

До конца своих дней мы будем ГОРДИТЬСЯ Андреем - настоящим командиром, настоящим офицером, настоящим мужчиной!!!

Мы продолжим династию военных.

Дочь Лиза настроена поступать в военную академию связи (обещала папе и во снах, и на могилке),

Максима записали на тхэквондо и в будущем, даст Бог, он поступит в военное училище.

МЫ ПАМЯТИ ТВОЕЙ ВЕРНЫ...

Страница в ОК "Русское патриотическое движение 𝐂𝚩Я𝚻𝐀Я 𝚸𝚼𝐂Ь" от 4.04.2023г:

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

11 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб гвардии старший лейтенант АНДРЕЙ ВАШКОВ.

Андрей родился 31 июля 1982 года в Ярославле. В школьные годы вместе с семьей переехал в Кострому и с 1995 по 2000 гг. обучался в Костромской школе №36.

В 2000 году поступил в Рязанской гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В 2002 году в добровольном порядке отправился в «горячую точку».

С ноября 2003 по октябрь 2014 года служил в подразделениях ОМОН УМВД России по Костромской области.

Выполнял служебно-боевые задачи на территории Чеченской Республики.

В 2014 году заключил контракт с Министерством обороны РФ.

В ноябре 2018 года назначен на должность командира отдельного взвода военной полиции.

С 24 февраля 2022 года в составе 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Во время боев зарекомендовал себя храбрым, грамотным офицером, внушающим уверенность в действия своим подчиненным.

11 марта, действуя старшим головного дозора со своим подразделением выдвинулся на штурм населенного пункта "М" в Киевской области. Подразделение скрытно зашло в населенный пункт и закрепилось в нем.

Старший лейтенант Вашков с другим военнослужащим подобрались к зданию, где находился наблюдатель бригады ВСУ, который сдался в плен нашим десантникам.

Позднее группа выдвинулась на поиски противника. Андрей обнаружил их. Завязался ожесточенный бой на расстоянии броска гранаты. Андрей был смертельно ранен и скончался на поле боя.

Своими решительными действиями, командир отвлек внимание противника на себя, тем самым позволив подразделению выполнить задачу.

За мужество и героизм Указом президента Российской Федерации гвардии старший лейтенант Вашков Андрей Юрьевич награжден орденом Мужества посмертно. Ему было всего 39 лет...

Вечная слава и память Герою!

Портал "Подсмотрено Кострома":

22.02.2023г. Татьяна Вашкова: Он ушел достойно. Так, как должен уходить воин

… С фотографии смотрят чистые и честные глаза человека, который отдал свою жизнь за Родину. Потому что просто не мог поступить иначе. 11 марта прошлого года он ушел в свой последний бой. И пал смертью храбрых, защищая от вражеских пуль своих сослуживцев. Он – это гордость Костромы, командир отдельного взвода военной полиции 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, гвардии старший лейтенант Андрей Вашков. У него остались жена и двое детей: дочь Лиза и сын Максим. Когда сослуживцы сообщили его супруге о гибели своего командира, одним из первых ее вопросов был такой: «Задание выполнили?» …Выполнили. Командир бы гордился. Общаясь с Татьяной Вашковой, не можем обойти стороной прямые вопросы. О гибели в том числе. Чтобы память жила. И чтобы костромичи знали своих героев. Огромное спасибо Татьяне за то, что согласилась на встречу и позволила спросить о сокровенном и наболевшем. О самом главном.

С четверга на пятницу вещие сны…

- Таня, Андрей вам снится?

- Снится. Но чаще - дочери. И, что интересно, это не абстрактный сон, а вполне осязаемый разговор с папой. Знаете, я Лизе даже вопросы задаю, чтобы она задала их папе.

- Отвечает?

- Отвечает. И это всегда настоящее событие, когда Андрей кому-то из нас снится. … Накануне гибели он мне тоже приснился. Как будто Андрей вернулся домой, мы крепко обнялись, и я сказала ему: «Слава Богу, ты вернулся». Утром его маме сон пересказала, решили, что все так и будет: с четверга на пятницу обычно вещие сны…

- Помните тот день, когда он отправился в свою последнюю командировку?

- Как и в другие командировки (их было очень много) собирался быстро. Такая служба. Обнялись, поцеловались, посидели на сумках. Это было 29 января 2022 года. Андрей еще несколько раз выходил на связь – по пути к месту дисклокации. И всегда я задавала один и тот же вопрос: «Поклянись, что ты не на войне». Отвечал: «Я на учениях». Мой муж долгое время служил в ОМОНе. Только в командировках на Северном Кавказе был восемь раз. Но никогда прежде на душе у меня не было так неспокойно.

«Действовал уверенно. Как в фильме»

- О гибели мужа вам сообщили его сослуживцы?

- Да, но о случившемся я узнала не сразу. Хотя, конечно, чувствовала, что что-то не так. Я верующий человек. И как раз в те страшные мартовские дни сказала батюшке:

«У меня ощущение, будто душа пытается найти выход из своего тела».

Спустя время, поняла: он не мог поступить иначе. Ушел достойно. Так, как должен уходить воин. Не каждому предначертана такая смерть.

- Понимаю, что тяжело, но все же: как это произошло?

- В командировку он отправился в статусе заместителя начальника штаба. И накануне рокового дня сам напросился на задание. Знал, что идти в разведку должен был взвод военной полиции. Его ребята. Вышестоящее руководство пыталось его остановить. Но он так решил. И 11 марта в четыре утра поднял взвод. Пошли в деревню, где могли быть (и были) неонацисты. Со слов сослуживцев Андрея знаю, что в тот день он действовал как ураган. Без страха заходил в дома. За ним ребята просто не успевали! И вот в один момент он вдруг резко пошел по диагонали: сработало какое-то предчувствие. Нарвался на блиндаж. Завязался бой. Неравный, на расстоянии броска гранаты. Потом ребята вспоминали:

«Так уверенно действовал! Как в фильме просто!..»

Я знаю: своими уверенными действиями он просто заряжал ребят и прикрывал их одновременно. Им было не страшно, потому что впереди шел командир. Андрей уничтожил несколько противников. Но не уберегся от вражеской пули. В тот судьбоносный день. Андрей взял в плен противника, но убить его не смог: тот сказал, что дома ждет дочка шести лет. Нашему сыну Максиму тоже шесть. И Андрей обещал пленному:

«Пока ты со мной, будешь жить».

Таким был человеком – милосердным.

- Андрей посмертно награжден Орденом мужества. Награду храните дома?

- Орден нам передали на прощании. Храню. Как и все медали Андрея. Когда дети будут взрослыми, передам им. Чтобы помнили отца и гордились. Нам также передали крестик, который сняли с Андрея, и иконку с Георгием Победоносцем и Архангелом Михаилом. Я ее мужу подарила перед отправкой в зону СВО. А еще нам передали его часы – рабочие, как он говорил. Передала их его родителям, чтобы и у них была частичка памяти.

Благодаря таким ребятам, у всех нас есть шанс быть

- Андрей ведь десантником мечтал стать с детства?

- Да, вслед за отцом - тоже профессиональным военным – хотел стать военнослужащим, или… сыщиком. Учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Отучившись два года, изъявил желание поехать в горячую точку. Это была его первая командировка в Чечню. Родители, конечно, волновались. Но Андрей настоял. А потом по объективным причинам пошел служить в ОМОН. И все же не оставлял мысли о том, чтобы стать десантником. Стал. Когда уже до пенсии оставалось совсем немного, перешел в полк, в разведроту. Завершил обучение, стал офицером. Было сформировано новое подразделение: отдельный взвод военной полиции. Андрея назначили командиром. Он часто исполнял обязанности заместителя начальника штаба по службе войск. В нем видели перспективного военачальника.

- Сколько лет вы прожили в браке?

- Семнадцать счастливых лет. Я и сейчас чувствую себя счастливой, несмотря на боль утраты. У нас невероятная семья. Мы познакомились на учебном центре УВД Костромской области. Андрей потом рассказывал, что, когда меня увидел, сразу друзьям сказал: «Это моя жена». Свадьба у нас была 20 января 2006 года. Женились в минус 37 градусов! В октябре Андрей сделал мне предложение, а зимой должен был ехать в очередную командировку. Я предлагала перенести свадьбу на сентябрь – отпраздновать по возвращении. Но Андрей настоял. И теперь я понимаю, что все было неслучайно: он подарил нашей семье время, еще несколько месяцев бесценных мгновений. Я даже иногда думаю, что наш Максимка неслучайно родился на два месяца раньше: чтобы с папой подольше побыть.

- На открытии памятной доски на фасаде школы № 36, где учился Андрей, вы сказали, что дочь исполнит папину мечту – поступит в военный ВУЗ. Это серьезный шаг.

- Серьезный. Но Лиза к нему готова. Ради папы. Чтобы исполнить его мечту. Нашей дочке сейчас пятнадцать лет. Она девятиклассница. Однажды Андрей предложил:

«Было бы здорово Лизе поступить в Военную академию связи Министерства обороны».

Идея мне понравилась, но потом начала сомневаться: она же уедет, как я останусь без своей доченьки. А на прощании с Андреем его коллега сказала нам:

«Андрей говорил, что Лиза будет в военную академию поступать».

Он не предполагал - он утверждал. Мы не можем не исполнить его мечту, не сдержать данное им слово своим сослуживцам. Лиза старается, учится, постепенно готовится к поступлению.

- Некоторые ведь до сих пор не понимают, за что гибнут наши ребята в зоне СВО.

- Не «за что», а «ради чего»! Благодаря таким ребятам, у всех нас есть шанс быть! Андрей был патриотом. Его девиз: «Кто, если не я» и «Родина прикажет – я пойду».

Анализируя то, что произошло, я и сейчас поддерживаю его решение поехать в зону СВО. Поддерживаю его решение вызваться на это задание. Я даже поддерживаю его в том, что он занял ту самую позицию. Он не мог поступить иначе. Мы гордимся им. И должны жить так, чтобы он гордился нами. К сожалению, я не одна такая – жена погибшего военнослужащего. Мне и девочкам, которые тоже потеряли мужей, нужно идти дальше и показывать всем, что мы также сильны, как и наши мужья. Под стать нашим мужчинам!

Книга Памяти Ивановской обл:

Иваново помнит:

ТГ-канал "Za VDV — Никто,кроме наc!":

Комитет по делам молодежи Костромской обл:

31.01.2023г. Вечная память и вечная слава герою: в Костроме открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации, воине-десантнике Андрее Вашкове.

Памятная доска расположена на фасаде средней общеобразовательной школы № 36 города Костромы. Родной школы защитника и героя. Героя для своих родных и близких, друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев, родной Костромы и всей России. Потомственный военный, гвардии старший лейтенант Андрей Вашков погиб в марте прошлого года. Награжден орденом Мужества (посмертно).

В церемонии открытия мемориального знака приняли участие первые лица города и области, а также Герои России, прибывшие в Кострому в рамках акции «Вахта Героев Отечества». 29 января они несли памятную вахту у стен школы, где помнят Андрея Вашкова – веселого, честного, справедливого мальчишку, который мог постоять за друзей и за справедливость. Он смог постоять и за честь Родины.

«Рос он веселым, подвижным, добрым, смелым, а самое главное - справедливым. С первого класса начал заниматься спортом. Занимался в основном боевыми единоборствами. С детства мечтал быть десантником. И осуществил свою мечту. Андрей подарил нам двух прекрасных внуков, которые будут чтить память об отце. 29 января 2023 года в школе открыли мемориальный знак в память о моем сыне. Это напоминание о том, как гибли, страдали их близкие. Облегчить наше страдание может только наша память, понимание того, что наши военные положили жизнь не зря. Андрей погиб за жизни других. Погиб за мир и свободу на нашей земле»,- обратился к собравшимся отец героя Юрий Вашков.

«Рядом со мной был настоящий мужчина, который любил, которого любили и который понимал, что в жизни есть еще что-то, что важнее даже любимой семьи. Это не каждому дано понять. Благодаря таким ребятам, как Андрей, выигрываются войны. Только такие ребята спасают жизни других, жертвуя своей жизнью. Я сделаю все, чтобы наш сын, несмотря на свой возраст, не забыл папу. А наша дочь исполнит мечту отца: сдержит данное ему слово и поступить в Военную академию связи Министерства обороны Российской Федерации. Мы продолжим династию военных. Я до конца своих дней буду гордиться Андреем, хранить и беречь светлую память о нем и ходить с гордо поднятой головой, как жена боевого офицера, воина-десантника, героя»,- сказала вдова героя Татьяна Вашкова.

«Человек воспитывается в семье и в школе. Это родители и школа подготовили Андрея к этому жизненному подвигу. Сегодня здесь присутствуют сослуживцы Андрея по полку, присутствует участник боя, в котором погиб Андрей. И все они восхищаются его мужеством и умением управлять десантниками в бою. Сегодня действительно происходит значимое событие не только в семье героя, в его родной школе значимое событие происходит в нашем сознании. Потому что мы увековечиваем память о человеке, который является примером для подрастающего поколения, для личного состава 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Вечная наша благодарная ему и память»,- сказал Героя Российского Федерации Николай Майоров.

Право открыть памятную доску предоставили заместителю командира отдельного взвода военной полиции 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка старшему сержанту Валентину Семенчуку.

…Цветы, слезы и снег хлопьями – этот январский день для всех присутствующих навсегда останется в памяти. И благодарность герою будет передаваться из поколения в поколение.

Памятная доска изготовлена при содействии благотворительного фонда «ГОРДИМСЯ ТОБОЙ» и Администрации города Костромы.

КП, отд. Кострома:

Об открытии мемориальной доски

Книга Трудовой Славы Костромской обл.:

Помимо небольшой статьи есть посвящение поэтессы Елены Ивченко –

памяти гвардии старшего лейтенанта Андрея Вашкова



Всегда он на службе был, Таня, такой.

Прикроет, поможет, а надо – спасет,

Пусть службу на небе отныне несет –Он был на Кавказе, террор пресекал,

Чеченских детей от бандитов спасал.

ОМОНовец, Таня, всегда впереди,

Он чуткое сердце имеет в груди.Вот если бы видел Андрюха сейчас,

Не дал бы писать мне он этот рассказ.

Скромнейшим ведь был и с открытой душой,

Геройски он принял последний свой бой».Отец так хотел, чтобы летчиком стал,

Андрей даже с ним на «вертушке» летал.

Но бредил десантом, туда он пошел,

«Горячую точку», сражаясь, прошел.Потом был ОМОН очень долго семьей,

Порой рисковал, но остался живой.

Женился. Татьяна подолгу ждала,

Любимую Лизу ему родила.Потом появился любимый Максим,

Андрей проводил много времени с ним.

И с дочкой, и с Таней, пусть даже устал,

Был папа и муж для семьи идеал…День свадьбы порой вспоминает она,

В тот год лютовала старушка-зима.

Звенела, искрила, мороз пробирал,

Тем жарче невесту жених целовал.Веселая свадьба, гуляет народ,

Счастливое время для них настает.

Да, будут разлуки, но вместе теперь,

Еще далеко год ужасных потерь…С ОМОНом родным попрощался Андрей,

Контракт заключил, он десантник теперь.

И полк Костромской принимает к себе,

Он станет последним в Андрея судьбе.Бой ближний, буквально гранаты бросок,

Пульсирует кровь острой болью в висок.

Андрей вызывает огонь на себя,

Маневр удался, будут живы друзья.Возможно, не все. Но он сделал, что мог,

Подвел своей жизни геройский итог.

Таким офицерам, элите страны,

Должны подражать все мальчишки страны.Мечтал, чтобы сын изучал тхэквондо.

Максим обещал на могилке его.

Со спортом он дружит, духовно растет,

И к цели намеченной твердо идет.И дочь вслед за папой продолжит мечтать –

Военным связистом планирует стать.

И будет из Питера добрая весть:

«Вот видишь, папуля, сегодня я здесь!»Так горько терять и поверить нельзя,

По пропасти краю уходят, скользя,

Все дни и все ночи теперь без него.

Погибшего в первые дни СВО.Капель не разбудит и первый ручей,

И в памяти траурных хлесткость речей –

Погиб, как герой, тяжело хоронить…

Но будем мы вечную память хранить.Елена Ивченко

09.03.2024 г.На фотографиях:

Участник СВО, гвардии старший лейтенант Вашков А.Ю., 2022

Вашков А.Ю. на военных учениях в Киргизии, лето 2015 года.

Свадьба Вашковых Андрея и Татьяны, 20.01.2006.

Венчание Вашковых Андрея и Татьяны, 20.01.2006.

Материал предоставлен Вашковой Татьяной Дмитриевной, супругой Вашкова Андрея Юрьевича.

ВООВ "Боевое Братство":

Дополнительно:

Сначала вот такое известиеДень добрый, девчата! Вынужден обратиться к вам за помощью! И помощь нужна вдове Вадима Татьяне Окладниковой! Суть дела. Татьяна заказала памятник Вадиму. Его сделала фирма "Данила мастер". Памятник хороший. Он готов. Но в Екатеринбурге руководство кладбищами имеет какие-то разборки с этой фирмой, в результате, как только узнали, что памятник изготовила эта фирма, устанавливать его отказались. Причем отказываются все, вроде бы независимые фирмы, которые естественно связаны с этой кладбищенским руководством города. Я порекомендовал Татьяне написать Полпреду Президента в УрФО Жоге, которому в свое время Вадим делал портреты и его самого, и его героического сына! Ну и Татьяна попросила меня проинформировать всех вас об этой ситуации. Возможно кто-то подскажет как разрешить эту совершенно идиотскую ситуацию, когда на могилу человека не дают установить памятник! Если Жога не поможет, думаю нужно будет обращаться в прокуратуру. Если у кого-то из вас есть какие-то соображения по этому поводу, прошу написать, как решить вопрос. С искренним уважением Геннадий Кунявский.

Через некоторое время Геннадий написал в чате мам: Дорогие девчата! Неделю Татьяна пыталась решить вопрос и все без толку. Я сегодня порекомендовал ей написать Артему Жоге! Она написала буквально пару часов назад. Ответ пришел практически мгновенно! В результате завтра Татьяна едет на кладбище за разрешением на установку памятника!!!! Выходит есть еще справедливость в нашей стране!!!! Хотя и очень трудно ее добиваться...

И наконец: Здравствуйте, девчата!!! Докладываю. После того, как Татьяна написала Жоге, прошло буквально пару часов. Вчера Татьяна съездила и в принципе, все вопросы решились. Более того сотрудник Жоги взял это дело на контроль! Вот так...

Мне написала Светлана Кочеткова:

В июле 2025 выставочный проект «Моя Герой, моя Вера, Надежда», посвящённый памяти бойцов, отдавших самое дорогое-свою жизнь- за нас, продолжает свою работу по городу Тольятти. Через фотоискусство то же идёт воспитание патриотизма. Современные Герои заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение.

С 01.07.2025 по 08.07.2025 она прошла в КЦ «Автоград». Выставка начала работу в День Ветеранов боевых действий. Ведь на портретах изображены Герои, которым присвоено это звание. Символично так же, что выставочный проект так же был представлен во время мероприятия, посвященного празднику- «Дню семьи, любви и верности». Ведь каждый из павших Героев шёл защищать в первую очередь свою СЕМЬЮ, потому, что сильна ЛЮБОВЬ в ней, сильна ЛЮБОВЬ к Родине и сохранили они ВЕРНОСТЬ себе и стране до последнего…

09.07.2025 представители Тольяттинской городской общественной организации семей военнослужащих, погибших на СВО «Шагнувшие в бессмертие» передали данный выставочный проект в библиотечно-сервисный центр №13, расположенный в Комсомольском ройоне г.Тольятти, где он продолжил свою работу. Выражаем благодарность ведущему библиотекарю библиотечно-сервисного центра №13 МБУК «Библиотеки Тольятти» Мороз Лидии Петровне, членам Тольяттинской городской общественной организации «Союз офицеров запаса «Честь имею» Кутыревой Наталье Петровне и Цветкову Владимиру Олеговичу за помощь в размещении выстаки и проведении патриотических мероприятий. В дальнейшем (с начала учебного года) выставочный проект планируеся к размещению в учебных заведениях, в которых учились наши Герои.

Это не первая наша совместная работа. Именно в этой библиотеке организацией «Шагнувшие в бессмертие» для проведения патриотических мероприятий в рамках Года Защитника Отечества с подрастающим поколением города и увековечивания памяти наших Героев, был размещен баннер с фотографиями тольяттинских бойцов, погибщих на СВО. Так, 11.06.2025 прошла патриотическая игровая программа ко Дню России «Наша родина- Россия». Экскурс в историю создания российского флага, герба и гимна. А 20.06.25 проведено мероприятие «Час памяти, в рамках Года защитника Отечества «Без объявления войны». В программе: День памяти и скорби, посвященный годовщине начала ВОВ с выступлением ветеранов, минута молчания, зажжение «Свечи памяти», акция «напиши письмо солдату».

В данный момент баннер перенесён в Храм в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Настоятелем прихода является протоиерей Андрей Матвеев. Он так же является руководителем Епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством и с Вооруженными Силами РФ. Отец Андрей очень много внимания уделяет организации «Шагнувшие в бессмертие», тесно сотрудничая с нами. Организованы поминальные субботы (последняя суббота каждого месяца), в Храме размещена «Книга Памяти» с фотографиями и биографиями героев города Тольятти. Проводятся добрые теплые беседы за чашечкой чая с родными ребят, погибших на СВО.

Текст Светлана Кочеткова Посмотрите как сын похож на свою маму!

Страница «Шагнувшие в бесмертие» В продолжении самарской выставки "Мой Герой, моя Вера, Надежда" в Тольятти в КЦ Автоград открылась тольяттинская выставка. 1 июля в КЦ Автоград г.Тольятти прошло мероприятие, посвящённое Дню Ветеранов боевых действий, организованное руководителем организации ВИК "Патриоты" Аввакумовым Сергеем Степановичем. В фойе представлен выставочный проект "Мой Герой, моя Вера, Надежда", подготовленный тольяттинской городской организацией семей погибших на СВО "Шагнувшие в бессмертие" при поддержке Аввакумова С.С. Эта выставка- дань уважения тем, чьи подвиги и стойкость оставили неизгладимый след в истории. На стендах портреты Героев из города Тольятти, чья жизнь и мужество вдохновляют верить в силу духа и стремиться к справедливости. Каждый из них напоминает, что борьба за справедливость не бывает напрасной, а память о таких людях- это наша гордость и ответственность. Это не просто выставка, а символ того, что мы чтим из подвиги и передаём эту память следующим поколениям. Тольяттинский проект проходит в КЦ "Автоград" с 01.07 по 08.07.25. В дальнейшем планируется продолжение работы в библиотеках, учебных заведениях и других организациях города Тольятти.

Это очень важное мероприятие призвано почтить память наших Героев, отдать дань уважения их подвигу, их отваге и самоотверженности.

Наш долг - сделать их имена незабвенными!

И вы, гости нашего мероприятия, можете помочь нам в этом.

Приглашаем жителей и гостей города посетить данную выставку.

Фото этого события от самой Светланы

Администрация Самары Выставка, посвященная участникам СВО, открылась в Самаре

Экспозиция посвящена бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, и создана по инициативе Самарского филиала межрегиональной общественной организации «Вечная память героям». Передвижную экспозицию «Мой Герой, моя вера, надежда…» уже увидели около 18 тысяч человек. Она побывала в 8 муниципалитетах Самарской области и была представлена в школах и колледжах, где учились погибшие военнослужащие, в военно-историческом музее, в Самарском Дворце ветеранов, районных музеях и домах культуры. В формате экскурсии посетителям рассказывают о каждом из 29 защитников Отечества, представленных на портретах, об их жизни и службе, наградах.

Отметим, что выставка будет работать до 12 июля на площадке исторического парка «Россия — моя история» (ул. Красноармейская, 131) с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Вот такой разместили банер в церкви Я спросила как это произошло, что в церкви разместили баннер? И Светлана мне рассказала:

Батюшка и предложил. Он с МО тесно сотрудничает. И нам лично- семьям погибших каждую последнюю субботу месяца службу по погибшим ребятам проводит, а после нее беседы за чаем... И ещё предложил книгу Памяти- фото каждого нашего Героя и биография. Чтоб знали люди за кого молятся вот такой у нас отец Андрей замечательный и понимающий батюшка.

Позже Светлана поделилась:

30 августа 2025 г. в храме во имя святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, была отслужена панихида по погибшим защитникам Отечества, за которой молились близкие родственники усопших воинов. После молитвы протоиерей Андрей Матвеев пригласил гостей на беседу в трапезную храма, где за чашкой чая прошло теплое общение и обсуждение важных духовных вопросов. Вот такой замечательный батюшка. Ему на днях исполнилось 50 лет и я ставила отдельным материалом интервью с ним.

https://vk.com/im/convo/191223024?entrypoint=list_all&w=wall-201396562_1993 Подсмо трено Кострома:Памяти старшего лейтенанта ВАШКОВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА, геройски погибшего 11 марта 2022 года.Нет страха. Нужно выполнить приказ.— Есть добровольцы? Выход наш с рассветом.Мы их найдём сегодня, а пока,Последнюю закурим сигарету…Немногословен старший лейтенант,Пошли за ним, построившись по двое,Ушел в леса наш Костромской десант,Чтоб выполнить заданье боевое.Там зависал предательски эфир,Мы шли тропой, как он учил когда то,Был зорче всех товарищ командир:— Примите бой, я их нашёл, ребята!Вот выстрелы. Он крикнул: «Минус два!»Земля дрожала в страшной круговерти,И вдруг упал, склонилась голова —Казалось, он совсем не верил смерти.Мы справились, хоть был жестокий бой,На землю опустили автоматы,А командир погиб наш, как герой.— Держите строй, я верю в вас, ребята!Был враг разбит. Был госпиталь потом.Домой пришли не все к началу лета,Стояли мы на кладбище пустом,Одну на всех курили сигарету…Светлана КоротковаИзвините, но чтоб разместить дополнительные материалы пришлось взять только один портрет работы Вадима. Иначе больше ничего не поместилось бы.Сначала вот такое известиеДень добрый, девчата! Вынужден обратиться к вам за помощью! И помощь нужна вдове Вадима Татьяне Окладниковой! Суть дела. Татьяна заказала памятник Вадиму. Его сделала фирма "Данила мастер". Памятник хороший. Он готов. Но в Екатеринбурге руководство кладбищами имеет какие-то разборки с этой фирмой, в результате, как только узнали, что памятник изготовила эта фирма, устанавливать его отказались. Причем отказываются все, вроде бы независимые фирмы, которые естественно связаны с этой кладбищенским руководством города. Я порекомендовал Татьяне написать Полпреду Президента в УрФО Жоге, которому в свое время Вадим делал портреты и его самого, и его героического сына! Ну и Татьяна попросила меня проинформировать всех вас об этой ситуации. Возможно кто-то подскажет как разрешить эту совершенно идиотскую ситуацию, когда на могилу человека не дают установить памятник! Если Жога не поможет, думаю нужно будет обращаться в прокуратуру. Если у кого-то из вас есть какие-то соображения по этому поводу, прошу написать, как решить вопрос. С искренним уважением Геннадий Кунявский.Через некоторое время Геннадий написал в чате мам:Дорогие девчата! Неделю Татьяна пыталась решить вопрос и все без толку. Я сегодня порекомендовал ей написать Артему Жоге! Она написала буквально пару часов назад. Ответ пришел практически мгновенно! В результате завтра Татьяна едет на кладбище за разрешением на установку памятника!!!! Выходит есть еще справедливость в нашей стране!!!! Хотя и очень трудно ее добиваться...И наконец:Здравствуйте, девчата!!! Докладываю. После того, как Татьяна написала Жоге, прошло буквально пару часов. Вчера Татьяна съездила и в принципе, все вопросы решились. Более того сотрудник Жоги взял это дело на контроль! Вот так...В июле 2025 выставочный проект «Моя Герой, моя Вера, Надежда», посвящённый памяти бойцов, отдавших самое дорогое-свою жизнь- за нас, продолжает свою работу по городу Тольятти. Через фотоискусство то же идёт воспитание патриотизма. Современные Герои заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение.С 01.07.2025 по 08.07.2025 она прошла в КЦ «Автоград». Выставка начала работу в День Ветеранов боевых действий. Ведь на портретах изображены Герои, которым присвоено это звание. Символично так же, что выставочный проект так же был представлен во время мероприятия, посвященного празднику- «Дню семьи, любви и верности». Ведь каждый из павших Героев шёл защищать в первую очередь свою СЕМЬЮ, потому, что сильна ЛЮБОВЬ в ней, сильна ЛЮБОВЬ к Родине и сохранили они ВЕРНОСТЬ себе и стране до последнего…09.07.2025 представители Тольяттинской городской общественной организации семей военнослужащих, погибших на СВО «Шагнувшие в бессмертие» передали данный выставочный проект в библиотечно-сервисный центр №13, расположенный в Комсомольском ройоне г.Тольятти, где он продолжил свою работу. Выражаем благодарность ведущему библиотекарю библиотечно-сервисного центра №13 МБУК «Библиотеки Тольятти» Мороз Лидии Петровне, членам Тольяттинской городской общественной организации «Союз офицеров запаса «Честь имею» Кутыревой Наталье Петровне и Цветкову Владимиру Олеговичу за помощь в размещении выстаки и проведении патриотических мероприятий. В дальнейшем (с начала учебного года) выставочный проект планируеся к размещению в учебных заведениях, в которых учились наши Герои.Это не первая наша совместная работа. Именно в этой библиотеке организацией «Шагнувшие в бессмертие» для проведения патриотических мероприятий в рамках Года Защитника Отечества с подрастающим поколением города и увековечивания памяти наших Героев, был размещен баннер с фотографиями тольяттинских бойцов, погибщих на СВО. Так, 11.06.2025 прошла патриотическая игровая программа ко Дню России «Наша родина- Россия». Экскурс в историю создания российского флага, герба и гимна. А 20.06.25 проведено мероприятие «Час памяти, в рамках Года защитника Отечества «Без объявления войны». В программе: День памяти и скорби, посвященный годовщине начала ВОВ с выступлением ветеранов, минута молчания, зажжение «Свечи памяти», акция «напиши письмо солдату».В данный момент баннер перенесён в Храм в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Настоятелем прихода является протоиерей Андрей Матвеев. Он так же является руководителем Епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством и с Вооруженными Силами РФ. Отец Андрей очень много внимания уделяет организации «Шагнувшие в бессмертие», тесно сотрудничая с нами. Организованы поминальные субботы (последняя суббота каждого месяца), в Храме размещена «Книга Памяти» с фотографиями и биографиями героев города Тольятти. Проводятся добрые теплые беседы за чашечкой чая с родными ребят, погибших на СВО.Текст Светлана КочетковаПосмотрите как сын похож на свою маму!ВидеоВ продолжении самарской выставки "Мой Герой, моя Вера, Надежда" в Тольятти в КЦ Автоград открылась тольяттинская выставка. 1 июля в КЦ Автоград г.Тольятти прошло мероприятие, посвящённое Дню Ветеранов боевых действий, организованное руководителем организации ВИК "Патриоты" Аввакумовым Сергеем Степановичем. В фойе представлен выставочный проект "Мой Герой, моя Вера, Надежда", подготовленный тольяттинской городской организацией семей погибших на СВО "Шагнувшие в бессмертие" при поддержке Аввакумова С.С. Эта выставка- дань уважения тем, чьи подвиги и стойкость оставили неизгладимый след в истории. На стендах портреты Героев из города Тольятти, чья жизнь и мужество вдохновляют верить в силу духа и стремиться к справедливости. Каждый из них напоминает, что борьба за справедливость не бывает напрасной, а память о таких людях- это наша гордость и ответственность. Это не просто выставка, а символ того, что мы чтим из подвиги и передаём эту память следующим поколениям.Тольяттинский проект проходит в КЦ "Автоград" с 01.07 по 08.07.25. В дальнейшем планируется продолжение работы в библиотеках, учебных заведениях и других организациях города Тольятти.Это очень важное мероприятие призвано почтить память наших Героев, отдать дань уважения их подвигу, их отваге и самоотверженности.Наш долг - сделать их имена незабвенными!И вы, гости нашего мероприятия, можете помочь нам в этом.Приглашаем жителей и гостей города посетить данную выставку.Фото этого события от самой СветланыВыставка, посвященная участникам СВО, открылась в СамареВ Самаре, на базе исторического парка «Россия — моя история», начала свою работу выставка «Мой герой, моя вера, надежда…».Экспозиция посвящена бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, и создана по инициативе Самарского филиала межрегиональной общественной организации «Вечная память героям».Передвижную экспозицию «Мой Герой, моя вера, надежда…» уже увидели около 18 тысяч человек. Она побывала в 8 муниципалитетах Самарской области и была представлена в школах и колледжах, где учились погибшие военнослужащие, в военно-историческом музее, в Самарском Дворце ветеранов, районных музеях и домах культуры. В формате экскурсии посетителям рассказывают о каждом из 29 защитников Отечества, представленных на портретах, об их жизни и службе, наградах.Отметим, что выставка будет работать до 12 июля на площадке исторического парка «Россия — моя история» (ул. Красноармейская, 131) с 11:00 до 19:00. Вход свободный.Выпуск газеты «Патриоты Тольятти»Я спросила как это произошло, что в церкви разместили баннер? И Светлана мне рассказала:Батюшка и предложил. Он с МО тесно сотрудничает.И нам лично- семьям погибших каждую последнюю субботу месяца службу по погибшим ребятам проводит, а после нее беседы за чаем... И ещё предложил книгу Памяти- фото каждого нашего Героя и биография. Чтоб знали люди за кого молятся вот такой у нас отец Андрей замечательный и понимающий батюшка.Позже Светлана поделилась:30 августа 2025 г. в храме во имя святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, была отслужена панихида по погибшим защитникам Отечества, за которой молились близкие родственники усопших воинов.После молитвы протоиерей Андрей Матвеев пригласил гостей на беседу в трапезную храма, где за чашкой чая прошло теплое общение и обсуждение важных духовных вопросов.Вот такой замечательный батюшка. Ему на днях исполнилось 50 лет и я ставила отдельным материалом интервью с ним.