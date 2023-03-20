Территория Героев...(78)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24608 https://t.me/mod_russia/24660 https://t.me/mod_russia/24704 https://t.me/mod_russia/24726

Старший сержант Березин Владимир В ходе ведения оборонительных действий в районе стратегически важного населенного пункта экипаж боевой машины десанта под командованием старшего сержанта Владимира Березина выполнял задачу по удержанию позиций российских подразделений на въезде в город.

Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт и атаковали российских десантников превосходящими силами. Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили старшему сержанту Березину и его экипажу в ходе ведения боя уничтожить бронеавтомобиль националистов, пулеметный расчет, а также отделение украинских боевиков.

https://zpobeda.ru/vladimir-berezin/

Матрос Морозов Павел Действуя в составе минометного расчета, матрос Павел Морозов выполнял задачи по поддержке действий российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе боя Павел Морозов по поступившим координатам произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям националистов, в результате которого был уничтожен склад с боеприпасами. Сдетонировавшие от точного выстрела Павла боеприпасы поразили инженерные сооружения и вражескую военную технику. Понеся существенные потери в короткий временной интервал, националисты приняли решение покинуть позиции и отступить вглубь подконтрольных им территорий.

Смелые и профессиональные действия матроса Павла Морозова существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск.

https://zpobeda.ru/pavel-morozov

Гвардии лейтенант Бруснецов Руслан Взвод морских пехотинцев Тихоокеанского флота под командованием гвардии лейтенанта Руслана Бруснецова вел штурм укрепленного опорного пункта противника. Благодаря грамотной разведки местности и скрытным действиям, взвод вышел в тыл обороняющимся националистам. В ходе скоротечного боя противник осознал, что окружен и сдался.

В распоряжение Руслана Бруснецова попали важные разведданные, в том числе тактические карты командира подразделения, где были нанесены координаты командного пункта боевиков. Оперативно оценив обстановку гвардии лейтенант Бруснецов организовал доразведку местонахождения командного пункта и передал координаты артиллерийскому подразделению.

Точный и быстрый артиллерийский удар уничтожил командный пункт противника, дезорганизовав оборону, что привело к прорыву оборонительных рубежей противника подразделениями морской пехоты.

https://zpobeda.ru/ruslan-brusnecov/

Капитан Кокшаров Артемий Капитан Артемий Кокшаров руководил действиями гаубичной самоходно-артиллерийской батареи в ходе выполнения боевой задачи по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника.

В ходе боя Кокшаров лично оказывал первую медицинскую помощь раненым военнослужащим и организовывал их эвакуацию в тыловые районы. Благодаря проявленным отваге и героизму капитана Артемия Кокшарова удалось избежать гибели личного состава, уничтожить противника и сохранить жизнь подчиненным, а также обеспечить стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника.

https://zpobeda.ru/artemij-koksharov/

Доброволец Ткаченко Ольга Ольга Ткаченко - начмед батальона «Восток».

Раненых бойцов батальона Ольга навещает в больницах, контролирует.

Ольга пишет необычные, берущие за душу стихи о войне.

Начмед воюет с 2014 года. Когда на Донбассе началось брожение, она пришла в одну из организаций, собиравших «гуманитарку», развозила по блокпостам медикаменты.

Днем она была в батальоне, а ночью работала в больнице. Она врач-нефролог.

Под Горловкой, во время обстрела, в подвал залетели два всушника. Их сначала хотели бить, но они как-то зажались в угол. Говорят, «не бейте, мы просто дорогу перепутали». Все как-то успокоились, стали их расспрашивать. А они, не стесняясь объяснили, что им пообещали здесь землю, пустую хатку и батраков из местных. А оказалось, что «здесь такие же бедняки живут». Обстрел кончился, они быстро сбежали из подвала.

- Извини за этот вопрос. У тебя нет ощущение, что ты оставила на фронте свою юность?

- Нет. У меня есть семья, мой батальон «Восток». У меня есть ощущение военного братства, это не иллюзия, это бесценно. Тут все проще и честнее.

- Почему?

- А ты всегда помнишь, что у тебя может не быть завтрашнего дня, а может не быть и сегодняшнего вечера. И зло или бесчестный поступок, который ты только что совершил, может быть последним в твоей жизни. Исправить уже не получится. И твои хорошие дела или слова, если они внутри у тебя созрели, нужно делать и говорить прямо сейчас. Потом их может уже никто не услышать.

https://www.kp.ru/daily/27473/4729858/ Главная цель – сохранить бойцу жизнь. Даже если делать это приходится ценой собственной жизни.

Они всегда рядом с нашими военнослужащими и в любой момент готовы оказать профессиональную медицинскую помощь. Женщинам медотряда приходилось спасать бойцов во время минометного и артиллерийского обстрелов госпиталя. Никто не отступил. Каждая удостоена государственной награды - медали за спасение погибавших.

«Женское здесь уходит на второй план, и идет желание помочь человеку, потому что мы работаем для наших раненых и больных. И чем больше мы спасем наших раненых и больных, тем быстрее мы приблизимся к нашей долгожданной Победе», - считает операционная медсестра Мария Кордюкова.

Начальник отделения медицинского снабжения Кристина Маркова признается, во время обстрелов было страшно, но панике никто не поддавался. Девушки спокойно и хладнокровно выполняли свою работу - спасали тяжелораненых бойцов, чтобы каждый вернулся домой к своим матерям, женам и детям. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24629 Лейтенант Артур Дземишкевич в составе подразделения выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемого района.

На подступах к своим позициям противник открыл по нашим военнослужащим огонь из артиллерийских и минометных орудий, после чего в бой вступила его пехота.

В ходе боя в БТР лейтенанта Дземишкевича попало несколько вражеских снарядов, в результате чего часть экипажа получила осколочные ранения. Сам Артур получил осколочное ранение в височную область, однако, несмотря на рану, вытащил пострадавших военнослужащих из подбитого БТР, укрыл их в безопасном месте и оказал первую помощь.

В ходе продолжавшегося боя, Артур обнаружил в лесополосе скрытую позицию корректировщика огня националистов. Лейтенант быстро вычислил координаты корректировщика и передал их артиллеристам, которые точно нанесли огневой удар.

На протяжении еще полутора часов лейтенант Дземишкевич вместе с подчиненными отражал атаки боевиков. Когда на выручку к нашим прибыло подкрепление, националисты оставили занимаемые позиции и, неся потери, спешно отступили.

https://t.me/mod_russia/24645 Группа морских пехотинцев, в составе которой дейстовал рядовой Шамиль Магомедшапиев, выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Ожесточенно сопротивляясь, противник пытался остановить наступление российских подразделений массированным минометным огнем.

В ходе боя Шамиль, невзирая на неприкращающиеся артиллерийский обстрел боевиков, эвакуировал из-под шквального огня пятерых раненых боевых товарищей и, погрузив в санитарный автомобиль, доставил их в расположение полевого медицинского отряда.

На протяжении всего пути Шамиль поддерживал жизнь раненых, благодаря чему все пятеро, несмотря на тяжелые ранения, были доставлены в медучреждение, где им была оказана неотложная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Магомедшапиева позволили спасти жизни раненым военнослужащим.

https://t.me/mod_russia/24722 Заместитель командира инженерного взвода Евгений Чичиланов награжден медалью «За отвагу».

Работая в составе группы разминирования, он обезвредил множество боеприпасов, оставленных украинскими войсками на железнодорожной станции близ населённого пункта, где в это время оставались мирные жители. Их детонация могла повлечь гибель людей.

https://t.me/mod_russia/24706

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Красников Сергей 3 июня в ходе специальной военной операции на Украине пал смертью храбрых доброволец, бывший следователь, полковник юстиции Сергей Красников.

Сергей Николаевич родился в 1965 году, работал следователем в прокуратуре Московской области, СУ СК по Московской области, центральном аппарате СК России.

Участник боевых действий в Афганистане, многократный рекордсмен России, Европы и мира по парашютному спорту, активный организатор профсоюзного, спортивного и ветеранского движения в СК (был заместителем Председателя профсоюзной организации центрального аппарата СК России), в 2017 году покорил Северный полюс, совершив парашютный прыжок.

Имеет Орден Красной Звезды.

Контракт с Министерством Обороны Красников подписал 12 мая. Он добровольно вызвался принять участие в военной спецоперации в Украине в должности командира минометного расчета.

Полковник погиб в Харьковской области. В посёлке Терновое Герой проводил разведку боем и пал смертью храбрых 3 июня.

https://zpobeda.ru/sergej-krasnikov/

Рядовой Ханыгин Максим 25.02.2000-24.02.2022

Саратовская область

Посмертно награждён орденом Мужества

https://vk.com/wall-46559611_79125

Ефрейтор Борданов Севастьян 19 июня 2022 в ходе специальной военной операции на Украине погиб ефрейтор старший наводчик гранатометного взвода мотострелкового батальона Севастьян Борданов.

Севастьян родился в многодетной семье 20 декабря 2000 года в посёлке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района Владимирской области.

В 2017 году юноша успешно окончил школу и поступил во Владимирский авиамеханический колледж. Через три года получил специальность сварщика ручной дуговой сварки.

Практически сразу после получения диплома Севастьяна призывают в ряды Вооружённых сил Россиийской Федерации.

После окончания срока призыва Севастьян подписал контракт. К тому времени он уже имел звание ефрейтора, служил в Калининграде. Именно оттуда его подразделение одно из первых выдвинулось для участия в специальной военной операции на Украине.

19 июня в районе населённого пункта Граково Харьковской области украинские националисты крупными силами пошли в контрнаступление. Тяжёлые бои шли с 6 утра до 15 часов. Севастьян держался до последнего, не пуская врага. Уже на закате боя юный Герой получил смертельное ранение в грудь… Ценой своей жизни ефрейтор сорвал наступательные планы врага, нацисты были отброшены.

За отвагу и самоотверженность, беззаветное служение Родине и своему народу ефрейтор Борданов Севастьян Александрович награждён Орденом Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/sevastyan-bordanov/

Майор Мелихов Андрей В Подольске простились со старшим экспертом военно-научного комитета Воздушно-десантных войск РФ майором Мелиховым Андреем Геннадьевичем

Он погиб 24 июня 2022 г. при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Ему было 39 лет.

Погибшего проводили в последний путь с воинскими почестями, как героя и защитника Родины.

https://zpobeda.ru/melihov-andrej/

Младший сержант Гаврилов Илья Псковский военнослужащий Илья Гаврилов погиб, сражаясь за безопасность нашей страны в специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/ilya-gavrilov/

Военнослужащий Рущинский Данил Рущинский Данила погиб в 19 лет, спасая жизнь своих ребят.

Рущинский Данил Дмитриевич, рождён Липецкая область, Добринский район, село Средняя Матрёнка.

https://zpobeda.ru/rushhinskij-danil/

Военнослужащий Дмитриев Артем В Муроме простились с Артемом Эдуардовичем Дмитриевым, погибшим 15 июля на ходе СВО на территории соседнего государства.

Он родился в Муроме в 1994 году. В 2012 году окончил кадетский класс школы №19. Также молодой человек был активным членом военно-спортивного клуба им. В.А. Саплина, а еще - солистом вокально-эстрадной студии «Фабрика Звёзд» города Мурома.

В 2012 году его призвали в армию, а после – направили получать «вышку» в Новосибирск. Затем боец отправился служить в Солнечногорск.

За время службы Артем Дмитриев уже успел послужить и в Сирии, и на территории соседнего государства.

У бойца осталась жена и маленький ребенок.

https://vladimir.mk.ru/social/2022/07/25/v-murome-pokhoronili-boyca-otdavshego-zhizn-v-svo.html

Младший сержант Кулаков Александр В ходе спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из села Подлесное Саратовской области Александр Игоревич Кулаков.

Александр родился 28 декабря 1994 года. После окончания школы поступил в Марксовский сельскохозяйственный техникум. В 2016 году призван на службу в Вооружённые силы РФ, решив стать профессиональным военным, заключил контракт.

Командир разведывательного отделения, младший сержант контрактной службы Александр Кулаков — участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике, дважды принимал участие в контртеррористической операции по обеспечению общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона.

За отличия, проявленные при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике, награжден медалью «Участник военной операции в Сирии». За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни награжден медалью «За боевые отличия».

У него остался пятилетний сын и жена. Александр навсегда останется в памяти земляков мужественным человеком, с честью и достоинством выполнившим свой воинский долг.

Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии г. Псков.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kulakov/

Военнослужащий Малов Алексей Вдове погибшего на Украине Алексея Малова вручили орден Мужества в Камышине Волгоградской области

32-летний боец погиб на третий день после начала спецоперации в Донбассе.

https://zpobeda.ru/aleksej-malov/

Гвардии капитан Выгуляр Александр 24 мая 2022 г. Владимировка, Донецкая область, Украина, погиб гвардии капитан Выгуляр Александр Эдуардович.

Награждён орденом мужества посмертно.

Ему было 30 лет.

Осталась жена и сын.

https://zpobeda.ru/vygulyar-aleksandr/

Военнослужащий Воробьёв Иван Уроженец Мичуринского района погиб в спецоперации на Украине

Иван Воробьёв окончил Малолавровскую школу в 2004 году. Он до последних секунд своей жизни остался верен присяге, служению народу, стране и миру.

https://zpobeda.ru/ivan-vorobjov/

Военнослужащий Байрамов Арифулла В ходе военной спецоперации на Украине 29.03.22 погиб Байрамов Арифулла, уроженец Воронежской обл, Павловского района, с Гаврильск

Служил 76 ДШД 104 полк

Участник Сирийской спецоперации

Награждён Орденом Мужества (посмертно)

https://zpobeda.ru/arifulla-bajramov/

Старший сержант Рехтин Александр Военнослужащий 24-й отдельной бригады СпН старший сержант Александр Рехтин. Погиб 25 апреля 2022 года во время спецоперации на Украине.

Родился 28 августа 1990 года в поселке Мама, окончил Мамскую среднюю общеобразовательную школу. Еще в школе он увлекся тяжелой атлетикой, троеборьем, занимался шахматами. После школы окончил с отличием Омский колледж торговли, экономики и сервиса, затем был призван в ряды российской армии.

В 22 года служил по контракту в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, в том числе в горячих точках. В 2012 году участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, 1 ноября 2012 года был награжден медалью «За службу на Северном Кавказе».

В 2013 году Александр Рехтин отучился в школе снайперов в Хабаровском крае. Являясь кадровым военнослужащим, мужчина в 2014 году служил в Крыму. Был награжден медалью «За возвращение Крыма», в 2015 году — медалью «За воинскую доблесть» II степени.

В свободное время участвовал в соревнованиях по альпинизму, спортивному ориентированию на местности, марафоне на 42 км. Покорил такие вершины, как пик Молодежный, пик Звездный, пик Птица, пик Спящий Саян, пик Терскол и Эльбрус. В июне 2021 года закончил Новосибирский государственный университет по специальности «Преподаватель физической культуры».

https://zpobeda.ru/aleksandr-rehtin/

Военнослужащий Воронин Денис Воронин Денис Александрович

Погиб 13.07.22 Херсонская область, с. Ольгино

https://zpobeda.ru/voronin-denis/

Военнослужащий Никитин Дмитрий 5 мая 2022 года в ходе проведения Российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в боевых действиях погиб уроженец Республики Марий Эл Дмитрий Евгеньевич Никитин.

При жизни Д.Е. Никитин был награждён Медалью Суворова, Медалью Жукова, медалями «За отличие в военной службе», «За возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» и многими другими медалями и знаками.

Посмертно отмечен Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/dmitrij-nikitin/

Рядовой Зoрин Дмитрий В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Старой Руссы — рядовой Зорин Дмитрий Сергеевич.

«Срочку» Дмитрий проходил в 6 роте 104 отдельного парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии. Также принимал участие во второй чеченской кампании и операции в Косово.

В марте ему исполнилось 43 года.

У Дмитрия остались сын и дочь.

https://zpobeda.ru/zorin-dmitrij/

Младший сержант Сафонов Павeл Пpи иcполнeнии cлужeбного долга в ходe cпeцопepации по защитe Донбаccа и оcвобождeнии Укpаины гepоичecки погиб младший cepжант Павeл Сафонов.

Павeл был активным учаcтником нашeй оpганизации, занималcя воeнно-патpиотичecким воcпитаниeм молодeжи. Нeоднокpатно был оpганизатоpом молодeжного cлёта «Бepeг пpитяжeния».

Поcлe начала cпeциальной воeнной опepации запиcалcя добpовольцeм, cлужил в воeнной pазвeдкe. Выполняя боeвоe заданиe, пpикpывая cоcлуживцев, oн пoлучил oскoлoчнoе ранение. Павел пoступил как настoящий вoин, дo пoследней минуты с дoстoинствoм испoлнял свoй дoлг перед Отечествoм.

https://zpobeda.ru/pavel-safonov/

Ефрейтор Кулатов Иван Кулатов Иван, 04.09.92 г.р.

Героически погиб в начале СВО — 26.02.22 г.

Ефрейтор ВДВ разведрота

247 ДШП Ставрополь

https://zpobeda.ru/kulatov-ivan/

Гвардии старший матрос Чугунов Алексей Гвардии старший матрос десантно-штурмовой роты Алексей Чугунов погиб в ходе спецоперации на Украине

Алексей Чугунов рос в большой семье, у него осталось пять сестер, мама и отчим. Он родился 7 мая 2000 года, ходил в сосновоборскую школу № 3, потом поступил в техникум на ремонт автомобилей, а через год после окончания подписал контракт и уехал во Владивосток.

В армию он решил идти сознательно, когда выбирал для себя свой жизненный путь, думал о службе и о карьере, хотел стать морпехом.

https://zpobeda.ru/aleksej-chugunov/

Гвардии сержант Панчин Денис В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии сержант Панчин Денис.

Службу проходил в Пскове. Был начальником электростанции, хорошим связистом.

Погиб в Луганской области 22.05.22

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/panchin-denis/

Рядовой Вохмянин Александр В ходе боевых действий на Украине погиб Вохмянин Александр.

Александр Викторович Вохмянин родился в поселке Демьяново Подосиновского района Кировской области.

Выпустившись из школы в 2015 г., он поступил в Кировский авиационный техникум, после окончания которого был призван на военную службу, а позже подписал контракт.

Рядовой Вохмянин погиб 29 июня 2022 г.

Ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/aleksandr-vohmyanin/

Военнослужащий Муравьёв Евгений В ходе спецоперации по освобождению мирных жителей Донбасса погиб Евгений Муравьёв.

Евгений служил в 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ, г. Ульяновск.

https://zpobeda.ru/evgenij-muravjov/

Капитан Слепцов Андрей 23 июня в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб капитан Андрей Слепцов.

Андрей родился и вырос в ст Ясенской Ейского района Краснодарского края, учился в 21 школе им. Щипанова.

После окончания школы юноша поступил, а затем успешно окончил Вольское высшее военное училище тыла.

Несколько лет Андрей служил в Ростовской области, получил звание капитана.

В специальной военной операции на Украине капитан Слепцов участвовал с первого дня.

23 июня он получил смертельное ранение…

За исключительную отвагу и самоотверженность, за преданность Родине и нашему народу гвардии капитан Андрей Слепцов награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 34 года.

Дома его ждала любимая жена и трехлетний сын.

https://zpobeda.ru/andrej-slepcov/

Доброволец Дисекенев Юрий Доброволец из Пермского края Юрий Дисекенев, учувствовавший в освобождении заложников из школы № 1 Беслана, погиб ходе спецоперации на Украине.

«Юрий Дисекенев родился в 1984 году, в 2000 году окончил школу №2 в Кунгуре, поступил в профессиональное училище №2 в том же городе и с успехом окончил его в 2003 году. Во время службы в армии он принимал участие в освобождении заложников из школы №1 Беслана в 2004 году», — сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа, где проживал погибший.

https://zpobeda.ru/jurij-disekenev/

Военнослужащий Захаров Павел Героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Павел родился и был прописан в Рождественском сельском поселении в Тверской области. Он рос в многодетной семье с шестью детьми. Учился в школе он в родном селе, однако после сменил постоянное место жительства на Вышний Волочек.

На малой Родине у него оставалась мать, двое братьев и трое сестер. У него остались старший брат и сестры, младшей из которых 34 года.

https://zpobeda.ru/pavel-zaharov/

Гвардии ефрейтор Мосунов Юрий 24 мая 2022 года на Украине при проведении военной спецоперации героически погиб Мосунов Юрий Геннадьевич.

3 января ему исполнилось 32 года. После окончания Ронгинской средней школы Юрий решил связать свою жизнь с вооруженными силами. Был призван на срочную службу, потом заключил контракт. Проходил службу в 331-м парашютно-десантном ударном Костромском полку 98 гвардейской воздушно – десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

Ежегодно Юрий — участник Парада Победы в Москве. Парашютист отличник — совершил около 100 прыжков с парашютом.

В мае 2014 года Юрий был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».

В марте 331 полк был направлен для участия в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же, за боевые заслуги и храбрость, Юрий был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени.

24 мая Юрий погиб.

За самоотверженность, мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции гвардии ефрейтор Мосунов Юрий Геннадьевич награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

https://zpobeda.ru/mosunov-jurij/

Военнослужащий Гумеров Равиль Гумеров Равиль Ринатович служивший в 31 ВДВ г. Ульяновск, героически погиб, участвуя в военной спецоперации на Украине.

Он был хорошим человеком и военным. Служил в Росгвардии, в г. Уфа (затон), был участником боевых действий (позывной Псих)

Учился в Башкирском Аграрном Университете

Уфимском проф.колледже

https://zpobeda.ru/gumerov-ravil/

Военнослужащий Токарев Никита В ходе военной спецоперации на Украине погиб десантник Токарев Никита.

https://zpobeda.ru/tokarev-nikita/

Военнослужащий Пракшин Артем Артем Пракшин погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он обеспечивал гуманитарный коридор для выхода мирных жителей под Харьковом.

Он подписал контракт, выбрав Псков, где и жил последние несколько лет.

В составе спецвойск, где служил Артем, он дважды был в Сирии.

https://zpobeda.ru/artem-prakshin/

Военнослужащий Казаков Михаил Уроженец Слободского Кировской области Михаил Казаков погиб защищая жителей Донбасса.

Ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/mihail-kazakov/

Старший матрос Болтачев Дмитрий 17 мая в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Дмитрий Болтачев.

Дмитрий родился 19 апреля 2000 года в городе Березняки Пермского края. Рано начал заниматься спортом. Несколько лет ходил в местный Детско-юношеский центр «Каскад», где учился рукопашному бою. А ещё Дмитрий участвовал во всех патриотических мероприятиях, которые проходили в их городке. В частности, в Вахте памяти, и конечно, праздновании Дня Великой Победы 9 Мая. Позже Дмитрий будет маршировать в Параде Победы как военнослужащий в составе парадного расчёта.

Практически сразу после окончания школы Дмитрий был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. В силу крепкого телосложения, хороших спортивных навыков парня направили в элитные войска России — ВДВ.

Служба в армии юноше понравилась сразу. Он быстро заслужил уважение и доверие сослуживцев.

После окончания срочной службы несколько месяцев работал в фирме, развозил материалы на грузовике. Однако довольно быстро почувствовал, что не его это…

Он женился, у него родился сын.

В 2021 году Дмитрий Болтачев подписывает контракт и получает звание старшего матроса.

В специальной военной операции на Украине Герой участвовал с первого дня.

В разгаре боя в окоп матроса попал вражеский снаряд. Боевая задача была выполнена товарищами Дмитрия уже после его смерти…

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу старший матрос Дмитрий Александрович Болтачев награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 22 года…

https://zpobeda.ru/dmitrij-boltachev/

Лейтенант Магон Игорь Лейтенант Магон Игорь Михайлович, выпускник РВВДКУ. Погиб на войне в Украине.

Ему было 25 лет.

Закончив дубровскую среднюю школу имени Н.П.Сергеенко, он поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, далее по распределению во Псков

https://zpobeda.ru/igor-magon/

Рядовой Доржиев Мэргэн В селе Гэгэтуй Республики Бурятия проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине рядового Мэргэна Доржиева.

Мэргэн родился 3 мая 1998 года в селе Гэгэтуй Джидинского района.

В 2015 году Мэргэн поступил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию на факультет «Агробизнес и межкультурные коммуникации» по специальности – специалист лесного и лесопаркового хозяйства. После успешного окончания ВУЗа учился в магистратуре.

В 2021 году заключил контракт – 11-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада – огнемётчик огнеметного отделения взвода радиационной химической и биологической защиты.

Мэргэн был надежным другом, любящим братом, племянником, дядей. Был достойным, честным солдатом, верным своему воинскому долгу.

За проявленные отвагу и самоотверженность Указом президента РФ гвардии рядовой Мэргэн Эрдэмович Доржиев награжден Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/mergen-dorzhiev/

Военнослужащий Нартдинов Альгиз В спецоперации на Украине погиб 33-летний десантник Альгиз Нартдинов из села Нижний Сып Пермского края.

После школы Альгиз поступил в Кунгурский колледж на юрфак, но бросил учебу и в 2008 году ушел в армию. Затем вернулся на родину, работал на Мотовилихинских заводах. Однако в итоге свою дальнейшую судьбу молодой человек решил связать с армией – он подписал контракт и уехал служить в Ульяновск.

Альгиз Нартдинов служил наводчиком десантно-штурмового батальона.

За 11 лет службы несколько раз бывал в Сирии, обеспечивали безопасность во время референдума в Крыму, за что имеет соответствующие награды и медали.

Альгиз участвовал в спецоперации на Украине с самого ее начала.

https://zpobeda.ru/algiz-nartdinov/

Сержант Бериев Виталий При выполнении специальных задач геройски погиб сержант Бериев Виталий Давидович.

Ветеран боевых действий, военный профессионал, прослуживший в рядах Вооружённых Сил 11 лет, за плечами которого неоднократное участие в спецоперациях, боевые командировки в Сирийскую Арабскую Республику, Ливию, Донбасс.

Проявляя мужество и героизм, выполнял боевые задачи с первых часов специальной военной операции, участвовал в ожесточённых боях по разгрому группировок противника. Обладал исключительной храбростью, всегда шел впереди, прикрывал боевых товарищей, был готов пожертвовать за них жизнью.

Виталий Бериев пал смертью храбрых в боях за освобождение Донбасса…

Без отца остались двое детей. Родные и близкие, боевые товарищи, республика и страна понесли невосполнимую утрату.

В гражданской жизни Виталий был одним из самых скромных ребят. Однажды, надев китель с боевыми наградами на День Победы, вызвал удивление многих, такой молодой, а уже столько прошёл, столько заслужил… Медаль За Отвагу, Медаль Суворова, За участие в военной операции в Сирии, За участие в миротворческой миссии, сирийская медаль «Боевое содружество»…

Незадолго до гибели ему исполнилось 30 лет.

Сержант Бериев Виталий Давидович будет похоронен на воинском мемориале Восточного кладбища города Владикавказа…

https://zpobeda.ru/beriev-vitalij/

Военнослужащий Гуляев Сергей Администрация Арбажского района Кировской области сообщила о гибели в ходе специальной военной операции на Украине земляка.

Сергей Гуляев родился 16 ноября 1986 г. в многодетной семье в деревне Мосуны Арбажского района Кировской области. Окончил Мосуновскую основную общеобразовательную школу. Получил высшее образование в Вятском государственном гуманитарном университете по специальности «Специалист по адаптивной физической культуре».

Прошел срочную службу в рядах российской армии.

06.06.2022 Сергей Гуляев поступил на военную службу по контракту, участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 22 июня 2022 года.

https://zpobeda.ru/sergej-gulyaev/

Рядовой Денисов Олег 12 марта в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб рядовой Олег Денисов.

Олег родился 31 января 2003 года в станице Павловской Павловского района Краснодарского края. После 9 класса Олег поступил в Павловский техникум профессиональных технологий.

Летом прошлого года Олег успешно закончил техникум, защитил диплом, а уже 19 октября был призван признан в ряды Российской Армии. С учётом активности, хорошей спортивной подготовки Олега сразу направили в элитные российские войска — ВДВ.

Контракт свой Олег заключил в январе 2022 года, на третий месяц службы. В специальной военной операции на Украине Олег Денисов участвовал с первого дня. 12 марта его группа успешно выполнила боевое задание, но возвращаясь, попала под артиллерийский обстрел…

За отвагу и самоотверженность, проявленную при выполнении воинского долга, Олег Денисов награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою исполнилось 19 лет…

https://zpobeda.ru/oleg-denisov/

Гвардии старший лейтенант Сорокин Олег 8 июня в городе Мамадыше Республики Татарстан простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине старшим лейтенантом Олегом Сорокиным.

Отец Олега, 30 лет прослужил в Вооружённых силах Российской Федерации, в том числе несколько лет работал в Мамадышском военкомате.

Олег родился 16 января 1995 года. В 2013 году парень окончил «Лицей № 2 им. Академика К. А. Валиева». Затем поступил в Московское высшее военное общевойсковое командное училище.

По завершении учебы получил звание лейтенанта и заступил на службу в Западный военный округ, 6-ю общевойсковую армию.

Указом Президента РФ Олег Геннадьевич награжден Орденом Мужества, посмертно.

https://zpobeda.ru/oleg-sorokin/

Военнослужащий Зoрин Дмитрий 26 июня в хoде учacтия в cпeциaльнoй вoeннoй oпeрaции нa теppитopии Укpaины, пoгиб член Стapopуccкогo мeстнoгo oтдeлeния «Сoюз дeсaнтникoв» Дмитрий Зoрин.

https://zpobeda.ru/dmitrij-zorin/

Военнослужащий Магомедов Вагиф При выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине погиб житель села Музаим Дербентского района Республики Дагестан Вагиф Магомедов.

https://zpobeda.ru/vagif-magomedov/

Гвардии старший лейтенант Кирьяков Сергей Свой последний подвиг гвардии старший лейтенант Сергей Кирьяков, командир роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, совершил в посёлке Дмитровка, в 7 километрах от Киева – погиб, спасая жизни мирных граждан.

Ему было 26 лет.

Сергей 4 месяца воевал в Сирии, вернулся оттуда – с медалью «За участие в военной операции в Сирии». Причём в его роте не было потерь!

В сентябре 2021 года, перед учениями в Белоруссии, Серёжа спас в Пскове ребёнка: вытолкнул из-под колёс, приняв удар машины на себя.

Сергей Кирьяков был лучшим курсантом Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Отличник, дважды участник Кремлёвского парада Победы, за что был награждён медалями «За участие на военном параде в Москве». Ему предлагали служить в столице, в «Альфе», но он выбрал Псков, 104-й полк нашей 76-й дивизии.

О последнем подвиге Сергия Кирьяковамне рассказал начальник штаба батальона:

– Наши войска отходили из Бучи под прикрытием роты Сергея. Он должен был уходить последним. И утром 29 марта из Дмитровки, это село возле Бучи, к нему за помощью пришли двое местных жителей. Мужчины рассказали, что в подвале одного из домов осталось 11 мирных жителей, в том числе женщины и дети. «Как только вы уедете, сразу же придут нацисты и перебьют нас», – так они говорили. Сергей вывез их всех, направив в сторону Белоруссии. Он мог бы больше в Дмитровку не возвращаться, но хотел убедиться, что там никого не осталось, и нарвался на засаду из наёмников и укронацистов. Их было в 4 раза больше. В том бою погибли 9 наших, включая Сергея. Есть видео, где их, раненых, но ещё живых, достреливали – показывали по Первому каналу. На основании этого Александр Бастрыкин, председатель Следственного Комитета РФ, возбудил уголовное дело. Но самым сложным было вывезти тела. Их использовали, как приманку, не давая приблизиться под миномётным обстрелом ни днём, ни ночью – снайперы работали с тепловизорами. Но наши бойцы, ночью, всё-таки смогли забрать всех.

Старший лейтенант Сергей Кирьяков награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/sergej-kiryakov/

Подполковник Данилов Валентин При исполнении воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб подполковник Валентин Викторович Данилов.

Ему было 38 лет.

https://zpobeda.ru/valentin-danilov/

Гвардии рядовой Степанов Александр Ахтубинцы скорбят о погибшем однокурснике Александре Степанове, выпускнике 2018 года 1 роты Ахтубинской кадетской школы-интерната им. П.О Сухого.

После выпуска решил поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова, в которое к сожалению попасть не удалось. Не отчаявшись, он подписал контракт и пошёл служить в ВДВ, участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской республики.

В кадетской школе отмечался отличной дисциплиной и положительными результатами в спорте, а также стоял на должности заместителя командира взвода. Был очень хорошим другом и никогда не отказывал в помощи.

Погиб 14 июня 2022 года на территории Украины, участвуя в специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм рядовой А.А. Степанов представлен к Ордену Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-stepanov-2/

Военнослужащий Коршунов Андрей Андрей Коршунов, уроженец села Ильинск Советского района Кировской области, окончив в 2016 г. техникум промышленности и народных промыслов по специальности автомеханик, связал свою судьбу с военной службой.

Погиб в ходе боевых действий на Украине.

https://zpobeda.ru/andrej-korshunov/

Старший сержант Королев Константин В последний путь проводили погибшего в ходе специальной военной операции на Украине старшего сержанта Константина Королева.

Константин родился 10 мая 1991 года в селе Дракино Торбеевского района Республика Мордовия.

Учился в местной школе, затем в колледже мясной и молочной промышленности.

Во время срочной службы в войсках ВДВ, два раза проходил в составе парадного расчёта по Красной площади 9 Мая.

По окончании срока призыва Константин твёрдо знал, что жизнь его будет связана с Российской Армией. А потому юноша не задумываясь согласился подписать контракт.

Более чем за 10 лет службы молодой воин прошёл путь от рядового до старшего сержанта. Нередко выезжал в командировки, в частности, участвовал в антитеррористической операции в Сирии.

За эти годы Константин получил множество медалей и Почётных грамот, его любили и сослуживцы, и командиры. Знали его принципиальность и ответственность, знали, что ему можно спокойно поручить то, с чем другие не справятся.

Ему был 31 год, дома его ждали родители, сестра и невеста, с которой уже была назначена свадьба…

За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, гвардии старший сержант Королёв Константин Сергеевич награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/konstantin-korolev/

Гвардии младший сержант Калиничев Юрий 1 мая в ходе специальной военной операции на Украине погиб гвардии младший сержант Юрий Калиничев.

Юрий родился в посёлке Крестцы Новгородской области в 2001 году. Так сложилось, что воспитывался Юрий в приёмной семье, где ему привили лучшие качества настоящего мужчины: порядочность, отзывчивость, честность, смелость, добросовестность. И конечно, патриотизм.

Окончив 9 классов школы, юноша поступил в техникум водного транспорта города Отрадное Ленинградской области. А по окончании техникума в 2020 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

После успешного прохождения срочной службы в январе 2021 года подписал контракт.

С первых дней специальной военной операции Юрий Калиничев встал на защиту мирных жителей Донбасса от нацистской чумы. Но довести до конца начатое дело, к великому сожалению, Юрий не успел.

За стойкость, самоотверженность и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, младший сержант Юрий Калиничев награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою был 21 год.

https://zpobeda.ru/jurij-kalinichev/

Ефрейтор Дашиев Доржи 1 июня в ходе специальной военной операции на Украине погиб ефрейтор Доржи Дашиев.

Доржи родился 27 июня 1983 года в Улан-удэ. В 2001 году, после окончания школы, был призван в армию. Служил в Чечне, получил звание ветерана боевых действий.

С 2013 года служил по контракту сначала в Хабаровске, потом в Улан-Удэ. После начала спецоперации с товарищами был отправлен защищать Донбасс от нацизма.

На момент гибели Герою было 38 лет.

У него остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/dorzhi-dashiev/

Сержант Сютков Алексей Сютков Алексей Иванович 09.06.1986 г.р. выполняя боевое задание погиб 12 июня 2022г.в пгт Врубовка Луганской области.

Срочную службу в армии проходил в Закавказском военном округе, участвовал во второй чеченской кампании. Получил статус ветерана боевых действий.

В 2014г. проходил контрактную службу на 201-й российской военной базе в Таджикистане. После окончания контракта устроился на службу командиром отделения 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая находится в посёлке Рощинский под Самарой. Спустя год он был назначен на должность заместителя командира.После увольнения из Рощинского подал документы для дальнейшего прохождения военной службы.

В марте 2022г. отправился на Сахалин, получил должность механик-водитель расчёта пусковой установки стартовой батареи берегового ракетного дивизиона.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksej-sjutkov/ Старший лейтенант Марат Галиханов, уроженец села Куяново Краснокамского района, погиб, исполняя воинский долг, в ходе спецоперации на Украине.

Похоронили Марата Галиханова на аллее Славы в Ульяновске, где он служил в последние годы и жил с женой и дочкой.

Ему было 32 года.

https://ok.ru/gazetares/topic/153968292366465

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !



Когда-нибудь наступит тишина,

И мирная весна обнимет Землю.

Узнаем мы Героев имена,

Победу будем праздновать неделю. А может даже месяц или год!

Да разве ж нам одной недели хватит

Героев всех узнать наперечёт,

И славить их, и памятники ставить? Когда-нибудь придёт победный май, -

Сольются в нём и слёзы, и седины.

Умолкнет над Землёй вороний грай,

И зазвучит оркестр соловьиный. И он все наши горести затмит,

И вся Россия выбежит на площадь!

И поспешит с весёлыми детьми

Скворечники развешивать по рощам. Когда-нибудь мы будем просто жить!

Кто счастливо, кто долго, кто богато.

Но главное, конечно, не забыть

О смертных ранах Русского Солдата. Вячеслав Девятков https://t.me/c/1524001401/5567

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