Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.6. Коллекция русской живописи Музея Фаберже

Сегодня мы посетим только один музей Санкт-Петербурга. он стоит того.

Отправляясь в музей, где представлена крупнейшая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже, совершенно не ожидаешь встретить там изобразительное искусство, правда? А вот оказывается Музей Фаберже — это не только про ювелирные шедевры! Новости СМИ2

Выставочный зал Шуваловского дворца. Музей Фаберже

Здесь представлены произведения Карла Брюллова, Генриха Семирадского, Василия Поленова, Ивана Айвазовского и других знаменитых живописцев XIX в.

Коллекция русской живописи XIX века в Выставочном зале

Основная часть художественного собрания Музея Фаберже представлена в Выставочном зале. Он расположен на месте большой парадной столовой, при первых Шуваловых (в конце 1850-х годов) переделанной в Большой кабинет. Из некогда сосредоточенных в нем вещей первоклассного Шуваловского художественного собрания остался вмонтированный в стену триптих фламандской работы XVII века с «Благовещением», «Поклонением волхвов» и «Святой Анной, проповедующей в храме», а из прежней отделки интерьера — камин с мраморным барельефом французской работы XVIII века, изображающим, как и аналогичная композиция в Аванзале, детскую вакханалию. Выставочный зал, 1919

К наиболее ранним из представленных здесь живописных произведений относятся эскиз Карла Брюллова с изображением мессы в соборе Санта Мария Маджоре по случаю возвращения в Рим папы Пия IX и «Вид Академии наук и Дворцовой набережной в Петербурге» Владимира Аммона (оба датируются серединой XIX столетия). Месса в базилике Санта Мария Маджоре по случаю возвращения в Рим папы Пия IX (эскиз), 1850. Карл Брюллов (1799-1852). Собрание Музея Фаберже Вид Академии наук и Дворцовой набережной в Петербурге, 1850. Владимир Аммон (1826-1879). Собрание Музея Фаберже

Константин Маковский

Среди живописных произведений центральное место в Выставочном зале занимает монументальное полотно «Суд Париса», принадлежащее кисти Константина Маковского — исторического живописца, модного портретиста, автора картин на жанровые сюжеты и одного из самых знаменитых художников салонно-академического направления. Картина написана на сюжет известного античного мифа, изображает спор трех богинь — Геры, Афины и Афродиты — о том, кто из них самая прекрасная. Суд Париса, 1889. К.Е. Маковский (1839–1915). Собрание Музея Фаберже

Большие размеры холста позволили раскрыть сюжет во всех подробностях. С одной стороны, выбор крупного формата обусловлен общей тенденцией отечественного искусства этого времени к работе в монументальных формах (романы, симфонии, оперы). Сыграла свою роль и популярность в творческой среде так называемых «живых картин» — натурных постановок, напоминавших известные произведения искусства. Константин Маковский увлекался подобными «картинами», позволявшими ему во всех подробностях передать многофигурную сцену.

За эту картину (а также работы «Демон и Тамара» и «Смерть Ивана Грозного») мастер был удостоен Большой золотой медали и ордена Почетного легиона на Всемирной выставке 1889 года в Париже. Примечательно, что еще до открытия выставки «Суд Париса», выполненный в эффектной живописной манере, был куплен американским коллекционером Чарльзом Шуманом.

Ровно 185 лет назад, 2 июля 1839 года в Москве, в семье коллекционера и художника-любителя Егора Ивановича Маковского родился мальчик Константин, ставший вскоре известным на весь мир живописцем и одним из самых высокооплачиваемых портретистов в Российской империи во второй половине XIX века. Чтобы вспомнить творческий путь этого художника, предлагаю обратиться к шедеврам из коллекции Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Картина К. Маковского «Суд Париса» в Выставочном зале Шуваловского дворца

Академия художеств и «бунт четырнадцати»

В 1858 году, окончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Константин Маковский поступил в натурный класс Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Его учителями в академии были А. Т. Марков, Ф. А. Бруни, П. М. Шамшин.

К 1863 году Маковский вошел в список лучших студентов Академии художеств. Среди них ежегодно устраивали конкурс на большую золотую медаль. Выпускнику Академии, который получал эту награду, государство назначало денежное пособие и в течение шести лет оплачивало жизнь и работу в Италии.

В 1863 году правила участия в конкурсе изменились. Организаторы объединили студентов жанрового и исторического классов и запретили им самостоятельно выбрать тему работы. 21 ноября 1863 года, в день объявления темы конкурса, тринадцать студентов класса живописи и один ученик класса скульптуры покинули Академию художеств. В их числе был и Константин Маковский. В прессе этот случай назвали «бунтом четырнадцати». Он стал первым открытым выступлением против академического направления в живописи.

Константин Маковский — модный портретист

В середине 60-х годов Константин Маковский всё чаще стал получать заказы от представителей петербургской знати и быстро обрел популярность в этой среде в качестве портретиста. Он зарабатывал так много, что смог снять мастерскую недалеко от Дворцовой площади. Предлагаем пролистать галерею портретов кисти К. Маковского. Первый из них — «Портрет девушки» — хранится сегодня в собрании Музея Фаберже. Константин Маковский «Портрет девушки», около 1900-х гг. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. «Портрет отца — Е. И. Маковского с гитарой», 1856. Государственная Третьяковская галерея. «Портрет поэта Н. А. Некрасова», 1856 г. Музей-квартира Н. А. Некрасова.

В собрании Музея Фаберже хранится ещё два портрета, предположительно написанных К. Маковским — это миниатюрные изображения великих княжон Ольги и Татьяны на портсигаре от фирмы Фаберже, принадлежавшем императору Николаю II. Портсигар. Санкт-Петербург, 1898. Фирма Фаберже, мастер Михаил Перхин, художник Константин Маковский. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.

Николай II, являвшийся заядлым курильщиком, имел огромную коллекцию портсигаров, среди которых было много подарков. Одним из наиболее трогательных и ценных экспонатов Музея Фаберже стал дар императрицы Александры Федоровны, которая в августе 1898 года подарила своему супругу «пробковый» портсигар (хотя в действительности он из позолоченного серебра, что можно увидеть, только открыв его). В счете от 20 июля 1898 года он обозначен как «Портсигар пробкового дерева с двумя портретами детей Их Величеств».

Историческая живопись Константина Маковского

В 1880-х Маковский увлекся историей и коллекционированием. Он собирал старинные вещи: украшения, одежду, статуэтки, предметы быта. В это время художник часто устраивал персональные выставки. Основной темой работ этого времени стали эпизоды из истории России. Художник изображал бояр XV–XVII веков, для чего намеренно переодевал своих заказчиков в старинные костюмы. К этому периоду относятся картины «Боярыня у окна», «Боярышня», «Боярский свадебный пир». Последнее полотно хотел купить для своей галереи коллекционер Павел Третьяков. Однако Маковский попросил за него 20 тысяч рублей. Третьяков решил, что это слишком дорого, и отказался. В итоге художник продал «Боярский свадебный пир» американскому коллекционеру, который заплатил за картину в три раза больше. Картина до сих пор хранится в США, но её миниатюрной репликой, исполненной в сложнейшей ювелирной технике — живописи по эмали, — можно полюбоваться в Музее Фаберже. Шкатулка с эмалевой миниатюрой «Боярский свадебный пир в XVII веке» (по картине К. Маковского). Москва, 1908-1917. Мастер Ф. Рюкерт. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге Шкатулка с эмалевой миниатюрой «Боярский свадебный пир в XVII веке» (по картине К. Маковского). Москва, 1908-1917. Мастер Ф. Рюкерт. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге

Многие из исторических картин К. Маковского демонстрируют идеализированный романтический взгляд на жизнь в России предыдущих эпох. Художник внёс значительный вклад в «бояроманию», распространившуюся в конце XIX – начале XX века в высших слоях российского, западно-европейского и американского общества. Это явление распространилось в полной мере и на ювелирную моду, поэтому сегодня в Музее Фаберже хранится значительная коллекция изделий московских ювелиров, которые цитировали картины В. Васнецова, С. Соломко и, разумеется, К. Маковского — «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем» (1884 г.), «Под венец» (1890 г.) и др. Шкатулка с эмалевой миниатюрой «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем» (по картине К. Маковского). Москва, 1908–1917. Фирма К. Фаберже, мастер Ф. Рюкерт. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Шкатулка с эмалевой миниатюрой «Слушают бандуриста» (по картине К. Маковского). Москва, 1909–1917. Фирма К. Фаберже, мастер Ф. Рюкерт. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.

Всемирная выставка 1889 года в Париже

В 1880-х Константин Маковский становится всемирно известным автором исторических и мифологических картин и получает статус одного из самых высокооплачиваемых российских художников того времени. Мировое признание Маковского укрепилось на Всемирной выставке 1889 года в Париже, в ходе которой художник получил Большую золотую медаль за картины «Смерть Ивана Грозного», «Суд Париса» и «Демон и Тамара».

Константин Маковский «Суд Париса», 1889 г. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. «Демон и Тамара», 1889 г. Серпуховский историко-художественный музей. «Демон и Тамара», 1889 г. Серпуховский историко-художественный музей. «Смерть Ивана Грозного», 1888 г. Похищена из частной галлереи в Москве в 2014 году.

Картина «Суд Париса», написанная Константином Егоровичем Маковским на сюжет известного античного мифа, изображает спор трех богинь — Геры, Афины и Афродиты –— о том, кто из них самая прекрасная. Сегодня это масштабное полотно представлено в Выставочном зале Музея Фаберже. «Смерть Ивана Грозного», 1888 г. Похищена из частной галлереи в Москве в 2014 году.Картина «Суд Париса», написанная Константином Егоровичем Маковским на сюжет известного античного мифа, изображает спор трех богинь — Геры, Афины и Афродиты –— о том, кто из них самая прекрасная. Сегодня это масштабное полотно представлено в Выставочном зале Музея Фаберже.

Выставочный зал Шуваловского дворца. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге

«Суд Париса» решен в эффектной живописной манере. Художник виртуозно передает фактуру, игру света, колористические нюансы. Это произведение Маковский отправил на Всемирную выставку в Париж в 1889 году. Однако еще до открытия выставки «Суд Париса» купил американец Чарльз Шуманн. Работа долгое время находилась в его ювелирном магазине на Бродвее, в Нью-Йорке, а затем висела в интерьере частного спортивного клуба до тех пор пока не была в начале XXI века возвращена в Россию усилиями Культурного-исторического фонда «Связь времён» — учредителя Музея Фаберже в Санкт-Петербурге.

Генрих Семирадский

В Музее Фаберже представлены две работы Генриха Семирадского (1843-1902), известного польского и русского живописца, одного из крупнейших представителей позднего академизма, — «Трудный выбор» (1888) и «Канатоходка» (1898). Трудный выбор, 1887. Генрих Семирадский (1843-1902). Собрание Музея Фаберже

Картина «Трудный выбор (Женщину или вазу?)» была показана публике на персональной выставке художника в Петербурге в 1890 году. Место действия в картине происходит в богатом доме патриция, куда фригийские торговцы доставили для продажи два равно прекрасных «произведения искусства»: китайскую вазу, украшенную драгоценными камнями, и красавицу-рабыню. Трудный выбор предстоит патрицию: что же предпочесть? Рядом с отцом стоит молодой человек — возможно, его сын, с восторгом взирающий на прекрасное обнаженное тело невольницы. Для него не существует сомнений в выборе. Таким образом, в картине появляется тема молодости и старости. Канатоходка, 1898. Генрих Семирадский (1843-1902). Собрание Музея Фаберже

Для позднего периода творчества художника, к которому относится полотно «Канатоходка», характерны плэнерные сцены, далёкие от исторического контекста, идиллические картины, в которых Семирадский особенно ярко демонстрирует свой талант колориста и мастера светотени. «Итальянский жанр» с его гедонистическими настроениями был интересен художникам второй половины XIX века и весьма востребован взыскательной публикой. Семирадскому как никому другому удавалось передать атмосферу безмятежного солнечного юга, оставаясь возвышенно-утонченными, не опускаясь до грубой чувственности и повседневности даже в банальных сюжетах.

Иван Айвазовский

Также важны полотна популярного как в свое время, так и в наши дни, непревзойденного мариниста Ивана Айвазовского. «Вид на озеро Севан», И. Айвазовский, 1869. Собрание Музея Фаберже «Моисей переводит евреев через Красное море», И. Айвазовский, 1891. Собрание Музея Фаберже Кораблекрушение, И. Айвазовский, 1888. Собрание Музея Фаберже

Иван Константинович Айвазовский, непревзойденный русский художник-маринист, за свою долгую жизнь создал более 6000 произведений. Он совершил пять больших морских плаваний, сопровождал в качестве художника великого князя Константина Николаевича, участвовал в обороне Севастополя, в морских походах и сражениях. В виртуозно написанной Айвазовским картине «Вид на озеро Севан» ощущается морская мощь. Недаром это самое большое озеро Кавказа в древности по-армянски называли Геламским морем.

Коллекция произведений импрессионистов в Верхней Буфетной Верхняя Буфетная Шуваловского дворца. Музей Фаберже

Увидеть работы знаменитых французских и русских художников рубежа XIX-XX вв. можно в Верхней Буфетной музея. Сегодня здесь представлены работы французских и русских художников, творчество которых традиционно ассоциируется с импрессионизмом и последующими «измами»: П. Ренуар, А. Мартен, К. Коровин, К. Горбатов и другие. Это самый теплый и романтичный по атмосфере зал Шуваловского дворца!

Константин Коровин

В Верхней Буфетной представлена замечательная работа «Лето в Гурзуфе», представляющая собой автопортрет Константина Коровина — самого известного представителя русского импрессионизма. Константин Коровин (1861–1939). «Лето в Гурзуфе», 1917.

В Гурзуфе, поселке на южном берегу Крыма, у художника была дача, где были написаны одни из лучших его произведений. Работы Коровина отличаются, в первую очередь, крупными размашистыми мазками и сочным, чистым колоритом: мастер говорил, что цвет — это праздник глаза, несущий радость и наслаждение.

Коллекция изобразительного искусства в Рыцарском зале

Помимо Выставочного зала и Верхней Буфетной, художественные произведения широко представлены в помещении, с которого традиционно начинают свой маршрут посетители Музея Фаберже — в Рыцарском зале. Рыцарский зал Шуваловского дворца. Музей Фаберже

О жизни русской армии середины XIX века повествуют акварели Карла Пиратского и его последователя Петра Балашова. Работы этих мастеров батального жанра редко встречаются в музейных собраниях, и о них сохранилось очень мало сведений. Но в свое время оба художника пользовались заслуженным признанием.

Также именно в Рыцарском зале Шуваловского дворца представлен карандашный портрет профессора Л.В. Свенторжецкого кисти Ильи Ефимовича Репина. Илья Репин (1844-1930), Портрет Л.В. Свенторжецкого, 1908. Картон, карандаш, уголь, сангина, тушь, мел.

Так что посетить Музей Фаберже просто необходимо. Вы получите массу впечатлений и удовольствия не только от ючелирных произведений искусств, но и от живописных полотен.