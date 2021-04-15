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Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом

Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругомНенецкий автономный округ является самым малонаселённым субъектом РФ. В регионе размером с Грецию, где практически отсутствуют дороги, авиация является единственным способом связи с большой землёй. Обеспечением бесперебойного авиасообщения между Нарьян-Маром и отдалёнными посёлками занимается Нарьян-Марский объединённый авиаотряд. Предприятие совершает пассажирские, грузовые, санитарные, аварийно-спасательные рейсы, а также обслуживает работников нефтегазовых месторождений Заполярья. 

1. Нарьян-Марский объединённый авиаотряд ведёт свою историю с 1946 года, когда в Нарьян-Маре был сформирован 228-й авиаотряд. Таким образом, с момента появления первых самолётов в небе над Ненецким автономным округом в 1925 году до создания собственного регионального авиапредприятия прошло больше 20 лет.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом2. Флот Нарьян-Марского объединённого авиаотряда на сегодняшний день состоит из самолётов Ан-2 и вертолётов Ми-8 разных модификаций.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом3. Нарьян-Мар. Все полёты по Ненецкому АО начинаются в местном аэропорту, который был открыт в 1941 году для обеспечения разведывательных рейсов в Арктике. Для гражданского использования аэропорт был открыт лишь 40 лет спустя – в 1981 году.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом4. Посадка на рейс до села Бугрино в аэропорту Нарьян-Мара.

Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом5. Нарьян-Марский объединённый авиаотряд совершает полёты в 31 населенный пункт Ненецкого АО. Авиация – единственная связь с большой землёй для многих отдалённых поселений.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом6. Основная часть Ненецкого автономного округа располагается за Полярным кругом. На территории региона проживает всего 44 тысячи человек.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом7. Поморский пролив. Расположен в Северном Ледовитом океане, отделяет остров Колгуев от Тиманского берега. Соединяет Печорское море с основной частью Баренцева моря.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом8. Льды в Баренцевом море.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом9. Посадка на вертолётную площадку в Бугрино.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом10. Бугрино — единственный населённый пункт на острове Колгуев в Баренцевом море. Посёлок располагается в 60 километрах от Песчаноозёрского нефтяного месторождения, где с 1987 года ведётся опытно-промышленная добыча нефти.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом11. Вертолётные рейсы из Нарьян-Мара совершаются один раз в неделю.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом12. Экипаж вертолёта.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом13. Самый известный уроженец острова Колгуев – солист группы «Марсель» Степан Ледков.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом14. Перелёт обратно в Нарьян-Мар.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом15. Река Печора. Занимает второе место в Европе по водности. Благодаря большой глубине, Печора является судоходной для морских судов вплоть до Нарьян-Марского порта.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом16. Пик развития Нарьян-Марского объединённого авиапредприятия пришёлся на 1980-е годы, когда лётный отряд составлял около трёхсот человек. В кризисные 90-е, когда упал спрос на воздушные перевозки и приостановилось финансирование геологоразведки, авиапредприятию чудом удалось избежать банкротства.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом17. Вылет до Амдермы.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом18. Большая часть Ненецкого автономного округа расположена в зоне тундры (76,6%) и лесотундры (15,4%). Лишь небольшая часть региона покрыта тайгой (8%).Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом19. КВС-инструктор. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом20. Каньон реки Васьяхи.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом21. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом22. Посёлок Амдерма находится в арктическом Заполярье, на побережье Карского моря к востоку от географической границы Европы и Азии.

Амдерму основали в 1933 году в связи с началом строительства здесь рудника по добыче флюорита (применяется в качестве добавки в металлургии и в химической промышленности).Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом23. С середины прошлого века в Амдерме начал базироваться истребительный авиаполк, была построена радиолокационная станция, гидрометслужба, мерзлотная лаборатория и стройуправление. В 80-х годах население посёлка (включая военных) выросло до 15 тысяч человек, а на сегодняшний день численность жителей едва превышает 400 человек. В 20-м веке Амдерма стала одним из ключевых портов Северного морского пути. В будущем посёлок может стать базой для разведки и освоения месторождений нефти и газа. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом24. Амдерма, как и всё арктическое побережье России, находится в закрытой пограничной зоне.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом25. Данный вертолёт с полной заправкой (с полными дополнительными баками) может пролететь без дозаправки около 900 км.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом26. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом27. Старая нефтяная вышка. На территории региона располагается 90 углеводородных месторождений.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом28. Бортмеханик.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом29. Каратайка. Название посёлка происходит от реки Коротаиха, в переводе с ненецкого языка — извилистая река. Основное занятие населения — оленеводство. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом30. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом31. Король Александр Владимирович - заместитель командира летного отряда Нарьян-Марского объединённого авиаотряда.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом32. Этот вертолёт Ми-8 МТВ-1 пополнил воздушный парк авиакомпании в 2016 году. Ему был присвоен символический регистрационный номер 20070 — в честь 70‑летия объединенного авиаотряда, которое тогда отмечалось. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом33. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом34. Вся территория региона относится к районам Крайнего Севера, для жителей которого установлены специальные льготы и компенсации.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом35. Площадь сельхозугодий в Ненецком АО составляет всего 0,15%. При этом три четверти территории региона занимают оленьи пастбища.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом36. В парке Нарьян-Марского объединённого авиаотряда находятся 7 самолётов Ан-2. С появлением этого типа воздушного судна в регионе стали значительно расти объёмы пассажирских и грузовых перевозок. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом37. С 80-х годов самолёты Ан-2 стали обслуживать полярные станции. А в 90-х с сокращением бюджетов на геологоразведку эксплуатация Ан-2 была сведена к минимуму. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом38. Сегодня машины этого типа используются для перевозки пассажиров и грузов в отдалённые посёлки региона.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом39. Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом40. В этих местах проходит граница между Европой и Азией.Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругомБлагодарю Нарьян-Марский объединённый авиаотряд за организацию фотосъемки!

https://gelio.livejournal.com/259089.html

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