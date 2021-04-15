Ненецкий автономный округ – авиация за полярным кругом

Ненецкий автономный округ является самым малонаселённым субъектом РФ. В регионе размером с Грецию, где практически отсутствуют дороги, авиация является единственным способом связи с большой землёй. Обеспечением бесперебойного авиасообщения между Нарьян-Маром и отдалёнными посёлками занимается Нарьян-Марский объединённый авиаотряд. Предприятие совершает пассажирские, грузовые, санитарные, аварийно-спасательные рейсы, а также обслуживает работников нефтегазовых месторождений Заполярья.

1. Нарьян-Марский объединённый авиаотряд ведёт свою историю с 1946 года, когда в Нарьян-Маре был сформирован 228-й авиаотряд. Таким образом, с момента появления первых самолётов в небе над Ненецким автономным округом в 1925 году до создания собственного регионального авиапредприятия прошло больше 20 лет. 2. Флот Нарьян-Марского объединённого авиаотряда на сегодняшний день состоит из самолётов Ан-2 и вертолётов Ми-8 разных модификаций. 3. Нарьян-Мар. Все полёты по Ненецкому АО начинаются в местном аэропорту, который был открыт в 1941 году для обеспечения разведывательных рейсов в Арктике. Для гражданского использования аэропорт был открыт лишь 40 лет спустя – в 1981 году. 4. Посадка на рейс до села Бугрино в аэропорту Нарьян-Мара. 5. Нарьян-Марский объединённый авиаотряд совершает полёты в 31 населенный пункт Ненецкого АО. Авиация – единственная связь с большой землёй для многих отдалённых поселений. 6. Основная часть Ненецкого автономного округа располагается за Полярным кругом. На территории региона проживает всего 44 тысячи человек. 7. Поморский пролив. Расположен в Северном Ледовитом океане, отделяет остров Колгуев от Тиманского берега. Соединяет Печорское море с основной частью Баренцева моря. 8. Льды в Баренцевом море. 9. Посадка на вертолётную площадку в Бугрино. 10. Бугрино — единственный населённый пункт на острове Колгуев в Баренцевом море. Посёлок располагается в 60 километрах от Песчаноозёрского нефтяного месторождения, где с 1987 года ведётся опытно-промышленная добыча нефти. 11. Вертолётные рейсы из Нарьян-Мара совершаются один раз в неделю. 12. Экипаж вертолёта. 13. Самый известный уроженец острова Колгуев – солист группы «Марсель» Степан Ледков. 14. Перелёт обратно в Нарьян-Мар. 15. Река Печора. Занимает второе место в Европе по водности. Благодаря большой глубине, Печора является судоходной для морских судов вплоть до Нарьян-Марского порта. 16. Пик развития Нарьян-Марского объединённого авиапредприятия пришёлся на 1980-е годы, когда лётный отряд составлял около трёхсот человек. В кризисные 90-е, когда упал спрос на воздушные перевозки и приостановилось финансирование геологоразведки, авиапредприятию чудом удалось избежать банкротства. 17. Вылет до Амдермы. 18. Большая часть Ненецкого автономного округа расположена в зоне тундры (76,6%) и лесотундры (15,4%). Лишь небольшая часть региона покрыта тайгой (8%). 19. КВС-инструктор. 20. Каньон реки Васьяхи. 21. 22. Посёлок Амдерма находится в арктическом Заполярье, на побережье Карского моря к востоку от географической границы Европы и Азии.

Амдерму основали в 1933 году в связи с началом строительства здесь рудника по добыче флюорита (применяется в качестве добавки в металлургии и в химической промышленности). 23. С середины прошлого века в Амдерме начал базироваться истребительный авиаполк, была построена радиолокационная станция, гидрометслужба, мерзлотная лаборатория и стройуправление. В 80-х годах население посёлка (включая военных) выросло до 15 тысяч человек, а на сегодняшний день численность жителей едва превышает 400 человек. В 20-м веке Амдерма стала одним из ключевых портов Северного морского пути. В будущем посёлок может стать базой для разведки и освоения месторождений нефти и газа. 24. Амдерма, как и всё арктическое побережье России, находится в закрытой пограничной зоне. 25. Данный вертолёт с полной заправкой (с полными дополнительными баками) может пролететь без дозаправки около 900 км. 26. 27. Старая нефтяная вышка. На территории региона располагается 90 углеводородных месторождений. 28. Бортмеханик. 29. Каратайка. Название посёлка происходит от реки Коротаиха, в переводе с ненецкого языка — извилистая река. Основное занятие населения — оленеводство. 30. 31. Король Александр Владимирович - заместитель командира летного отряда Нарьян-Марского объединённого авиаотряда. 32. Этот вертолёт Ми-8 МТВ-1 пополнил воздушный парк авиакомпании в 2016 году. Ему был присвоен символический регистрационный номер 20070 — в честь 70‑летия объединенного авиаотряда, которое тогда отмечалось. 33. 34. Вся территория региона относится к районам Крайнего Севера, для жителей которого установлены специальные льготы и компенсации. 35. Площадь сельхозугодий в Ненецком АО составляет всего 0,15%. При этом три четверти территории региона занимают оленьи пастбища. 36. В парке Нарьян-Марского объединённого авиаотряда находятся 7 самолётов Ан-2. С появлением этого типа воздушного судна в регионе стали значительно расти объёмы пассажирских и грузовых перевозок. 37. С 80-х годов самолёты Ан-2 стали обслуживать полярные станции. А в 90-х с сокращением бюджетов на геологоразведку эксплуатация Ан-2 была сведена к минимуму. 38. Сегодня машины этого типа используются для перевозки пассажиров и грузов в отдалённые посёлки региона. 39. 40. В этих местах проходит граница между Европой и Азией. Благодарю Нарьян-Марский объединённый авиаотряд за организацию фотосъемки!

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